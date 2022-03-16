США продолжили импорт нефти из России

Власти США озадачило начало торговли нефтью в юанях

Администрация Соединенных Штатов оставила без комментариев появившиеся в американских СМИ сведения о том, что Саудовская Аравия рассматривает возможность использования юаня вместо доллара при расчетах за часть поставок нефти в Китай.

«Позвольте мне проконсультироваться по этому поводу с Министерством финансов США. Хороший вопрос. Не видела сообщение на этот счет. Проконсультируюсь [с экспертами американского финансового ведомства]», – приводит ТАСС слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия начала переговоры с Китаем о продаже нефти за юани. Как отмечают источники The Wall Street Journal, подобный шаг может ослабить доминирование американской валюты на мировом рынке энергоресурсов, а также продемонстрировать сближение Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера нефти, с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По данным источников издания, переговоры Эр-Рияда с Пекином о переводе по крайней мере части нефтяных контрактов на юани активизировались после длительного перерыва, поскольку саудовские чиновники и представители крупного бизнеса «все больше недовольны» внешней политикой нынешней американской администрации во главе с президентом Джо Байденом.

Китай покупает более 25% нефти, которую экспортирует Саудовская Аравия. Если поставки будут устанавливаться в юанях, Китай сможет существенно увеличить долю своей национальной валюты в международных расчетах и, следовательно, повысить ее значимость для мировой экономики, подчеркнуло издание. Обсуждение использования юаня в расчетах между Пекином и Эр-Риядом происходит на фоне охлаждения отношений королевства с США. «Динамика резко изменилась. Отношения США с Саудовской Аравией изменились, [тогда как] Китай является крупнейшим в мире импортером нефти и предлагает королевству множество выгодных стимулов», – сказал саудовский чиновник, знакомый с ходом переговоров.

В то же время источник издания в американской администрации назвал идею принимать юани в нефтяных расчетах с Китаем «агрессивной» и «маловероятной». По его мнению, подобная возможность обсуждалась в прошлом, когда в отношениях между Вашингтоном и Эр-Риядом существовала более явная напряженность, обусловленная убийством саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году.

Кроме того, оплата крупных поставок нефти в юанях якобы может пошатнуть экономику королевства, валюта которой – риал – привязана к доллару. По свидетельству издания, советники наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда предостерегают его от поспешного принятия решения, которое может иметь непредсказуемый экономический эффект.

Кроме того, в понедельник появились сведения, что Индия и Россия рассматривают создание механизма торговых расчетов в национальных валютах (рупиях и рублях). На этом фоне в Германии увидели признаки утраты долларом статуса главной мировой валюты.

В прошлый четверг президент США Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в Соединенных Штатах «издержками» санкций против России. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти Соединенных Штатов обманывают свое население, прикрываясь Россией.

Днем ранее ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой. В МИД заявили, что Россия в условиях усиления санкций сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключаясь на незападные рынки капитала, также прилагаются усилия к тому, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния.

Отметим, в ноябре прошлого года глава ФРС США предсказал рост долларовой инфляции. В июле 2021 года президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике.