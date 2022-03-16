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США продолжили импорт нефти из России
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Импорт нефти в США из России за неделю упал по сравнению с предыдущей в четыре раза – до 38 тыс. баррелей в сутки, следует из данных минэнерго США.
Данные предоставлены за неделю, завершившуюся 11 марта. За неделю по 25 февраля импорт нефти в США из России упал до нуля впервые с конца января, а затем по 4 марта возобновился и составил 148 тыс. баррелей в сутки, передает РИА «Новости».
Напомним, США объявили 8 марта о введении запрета на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Далее Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.
Сейчас нефть в США больше всего поставляет Канада – 3,398 млн баррелей в сутки против 3,73 млн баррелей неделей ранее. Второе место занимает Мексика, а затем Саудовская Аравия – 562 тыс. баррелей нефти в сутки.
Власти США озадачило начало торговли нефтью в юанях
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Администрация Соединенных Штатов оставила без комментариев появившиеся в американских СМИ сведения о том, что Саудовская Аравия рассматривает возможность использования юаня вместо доллара при расчетах за часть поставок нефти в Китай.
«Позвольте мне проконсультироваться по этому поводу с Министерством финансов США. Хороший вопрос. Не видела сообщение на этот счет. Проконсультируюсь [с экспертами американского финансового ведомства]», – приводит ТАСС слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Ранее стало известно, что Саудовская Аравия начала переговоры с Китаем о продаже нефти за юани. Как отмечают источники The Wall Street Journal, подобный шаг может ослабить доминирование американской валюты на мировом рынке энергоресурсов, а также продемонстрировать сближение Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера нефти, с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По данным источников издания, переговоры Эр-Рияда с Пекином о переводе по крайней мере части нефтяных контрактов на юани активизировались после длительного перерыва, поскольку саудовские чиновники и представители крупного бизнеса «все больше недовольны» внешней политикой нынешней американской администрации во главе с президентом Джо Байденом.
Китай покупает более 25% нефти, которую экспортирует Саудовская Аравия. Если поставки будут устанавливаться в юанях, Китай сможет существенно увеличить долю своей национальной валюты в международных расчетах и, следовательно, повысить ее значимость для мировой экономики, подчеркнуло издание. Обсуждение использования юаня в расчетах между Пекином и Эр-Риядом происходит на фоне охлаждения отношений королевства с США. «Динамика резко изменилась. Отношения США с Саудовской Аравией изменились, [тогда как] Китай является крупнейшим в мире импортером нефти и предлагает королевству множество выгодных стимулов», – сказал саудовский чиновник, знакомый с ходом переговоров.
В то же время источник издания в американской администрации назвал идею принимать юани в нефтяных расчетах с Китаем «агрессивной» и «маловероятной». По его мнению, подобная возможность обсуждалась в прошлом, когда в отношениях между Вашингтоном и Эр-Риядом существовала более явная напряженность, обусловленная убийством саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году.
Кроме того, оплата крупных поставок нефти в юанях якобы может пошатнуть экономику королевства, валюта которой – риал – привязана к доллару. По свидетельству издания, советники наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда предостерегают его от поспешного принятия решения, которое может иметь непредсказуемый экономический эффект.
Кроме того, в понедельник появились сведения, что Индия и Россия рассматривают создание механизма торговых расчетов в национальных валютах (рупиях и рублях). На этом фоне в Германии увидели признаки утраты долларом статуса главной мировой валюты.
В прошлый четверг президент США Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в Соединенных Штатах «издержками» санкций против России. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти Соединенных Штатов обманывают свое население, прикрываясь Россией.
Днем ранее ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой. В МИД заявили, что Россия в условиях усиления санкций сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключаясь на незападные рынки капитала, также прилагаются усилия к тому, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния.
Отметим, в ноябре прошлого года глава ФРС США предсказал рост долларовой инфляции. В июле 2021 года президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике.
СМИ: США изучают возможность поставки Украине высокоточных управляемых ракет
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Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность поставки Украине американских высокоточных управляемых ракет в рамках нового пакета военной помощи, обсуждение которого ожидается в среду, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в конгрессе США.
Отмечается, что США изучают предоставление Киеву Switchblade 300 и Switchblade 600, которые могут применяться для точечных обстрелов как личного состава, так и танков и другой бронированной техники, передает РИА «Новости».
Телеканал CNN во вторник со ссылкой на источники сообщил, что госдепартамент США пытается определить, у каких стран есть советские C-300, изучает способы доставки комплексов на Украину.
Напомним, Украина попросила Запад предоставить зенитно-ракетные комплексы С-300. В тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал меморандум, который наделил госсекретаря США Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине военной помощи на сумму до 200 млн долларов.
13 марта сообщалось, что новый пакет военной помощи Соединенных Штатов предполагает поставку Украине противотанковых и зенитных систем, а также стрелкового оружия.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В Белом доме отреагировали на ответные санкции России
Представители американского руководства, попавшие в ответные санкционные списки России, не планировали визиты и не имеют в стране счетов, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Отмечается, что никто из внесенных в список не планировал туристические поездки в Россию, а также не обладают банковскими счетами, к которым можно закрыть доступ, приводит слова Псаки РИА «Новости».
Псаки отметила, что страна продолжит продвигаться вперед.
Ранее сообщалось, что Россия 15 марта ввела ответные санкции в отношении США, опубликовав «стоп-лист» из 13 американских граждан, куда в том числе вошли президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин.
В Кремле сочли действия Запада бандитизмом на государственном уровне
Действия Запада по отношению к российскому крупному бизнесу можно назвать только бандитизмом на государственном уровне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, то, что «коллективный Запад вытворяет» в отношении российских предпринимателей, «никак не назовешь (кроме) как бандитизмом на государственном уровне», передает ТАСС.
Он указал, что США оказывают давление на другие страны по ситуации вокруг Украины, и «подавляющее большинство стран сгибаются», но есть государства, поддерживающие Россию в данном вопросе, они «занимают свою суверенную позицию, более сбалансированную, и заявляют открыто, что считают неприемлемым какой-либо давление на себя».
Ранее в Кремле констатировали крах святости частной собственности на Западе.
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Россия в начале года увеличила вложения в госбумаги США до 4,5 млрд долларов
Россия в начале 2022 года увеличила объем вложений в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов. В январе они выросли до 4,503 млрд долларов, следует из отчетности американского минфина.
Доля долгосрочных облигаций при этом составила 2 млн долларов, краткосрочных – 4,501 млрд долларов, пишет «Коммерсант».
В тройке крупнейших держателей госбумаг США остаются Япония (1,303 трлн долларов), Китай (1,06 трлн долларов) и Великобритания (608,8 млрд долларов). На четвертом месте расположился Люксембург (310 млрд долларов), на пятом – Ирландия (308 млрд долларов).
Напомним, российские вложения в американские гособлигации достигали максимума (176,3 млрд долларов) в октябре 2010 года. В апреле 2018-го после очередного раунда санкций Россия начала вывод резервов из американских гособлигаций. К марту 2020 года вложения России достигли минимальных 3,9 млрд долларов.
Ранее рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги России по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте. В прошлую субботу рейтинговое агентство S&P понизило суверенные кредитные рейтинги России и Украины.
Китай потребовал обеспечить полную прозрачность деятельности биолабораторий США
Китайские власти требуют от Соединенных Штатов обеспечить полную прозрачность деятельности американских военных биолабораторий, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Мы в очередной раз настаиваем, чтобы США обеспечили полную прозрачность своих действий, связанных с биологическими военными технологиями», – передает ТАСС его комментарий на вопрос о том, как оценивает китайское внешнеполитическое ведомство попытки Вашингтона уйти от ответственности на фоне американской военно-биологической деятельности на Украине.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет требовать рассмотрения вопроса об американских биолабораториях в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.
Напомним, Китай уже призвал США объяснить военно-биологическую деятельность на Украине.
Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме военно-биологических программ США на Украине заявил, что Пентагон рекомендовал Киеву в случае любых инцидентов с биолабораториями незамедлительно обвинить в случившемся ВС РФ.
Госдеп обещал не заменять поставки российской нефти в США на иранскую
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Власти Соединенных Штатов не будут стремиться заменить поставки российской нефти иранской, вне зависимости от восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Будет СВПД или нет, наша позиция относительно запрета на иранскую нефть не изменится. Мы не станем заменять российскую нефть иранской. Это не будет рассматриваться», – приводит слова представителя американского внешнеполитического ведомства ТАСС.
«Чтобы Иран был перманентно лишен возможности получить ядерное оружие, в одинаковой степени отвечает и нашим интересам, и интересам России», – выразил мнение Прайс.
В прошлый вторник президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
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Названа дата саммита НАТО по Украине с участием Байдена
Экстренный саммит НАТО, посвященный ситуации на Украине и повышению обороноспособности альянса, состоится 24 марта, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.
«Я созвал экстренный саммит 24 марта в штаб-квартире НАТО. Мы обсудим вторжение России на Украину, нашу твердую поддержку Украины и дальнейшее укрепление сдерживающей и оборонной способности НАТО», – заявил генсек НАТО, передает его слова со ссылкой на соцсети РИА «Новости».
В Белом доме подтвердили участие в саммите президента США Джо Байдена. «На нем глава государства планирует обсудить меры сдерживания и предпринимаемые нами усилия в ответ на неспровоцированную атаку России на Украину», – сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга.
Напомним, Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
В МИД связали заявления Японии по Курилам с конфронтацией США с Россией
Новые заявления Японии по Курилам идут в русле политики конфронтации Соединенных Штатов с Россией, решения навязываются Токио Вашингтоном, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Сейчас абсолютно четко мы видим отсутствие собственной внешнеполитической линии у Японии в международных делах. Линия диктуется только Вашингтоном, она просто надиктовывается, она не формулируется в Токио с точки зрения национальных интересов, с точки зрения добрососедства», – передает передает радио Sputnik ее слова.
При этом Захарова отметила, что готовые решения спускаются Токио. Она подчеркнула, что у России и Японии была прекрасная программа взаимодействия и сотрудничества, стороны смогли вывести приоритетные направления сотрудничества, однако все это превратилось в неактуальную повестку из-за того, что это не устраивало Вашингтон.
Представитель МИД также отметила, что России нечего делать в Совете Европы, пока эта организация существует в таком виде.
«Свои шаги мы предприняли, объяснили их. В таком виде, в котором эта организация существует, РФ там делать нечего», – подчеркнула она.
Кроме того, по словам Захаровой, США во всех мировых институтах подавляют инакомыслие, пытаются подчинить их своим политическим интересам.
«Договоренности, соглашения, существующие организации – везде идет одно и то же: подавление, разрушение и использование того, что выгодно исключительно в собственных целях, вопреки не просто интересам других, а в принципе уже здравому смыслу. То же касается и сферы спорта», – заключила она.
В ночь на вторник в ПАСЕ призвали исключить Россию из Совета Европы. Между тем еще в прошлый четверг Министерство иностранных дел России распространило заявление, в котором говорится, что Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы, поскольку недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.
Захарова напомнила о методах США времен войны во Вьетнаме
США вели киевский режим той же дорогой, которая в прошлом веке привела к многочисленным жертвам во время войны во Вьетнаме, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она напомнила о том, как 54 года назад, 16 марта 1968 года, американские солдаты сожгли вьетнамскую деревню Сонгми, где погибли 567 жителей общины. «Сонгми – страшное напоминание, как американцы ведут войны. Эта история стала публичной случайно. Сколько зверств остались неизвестными только потому, что американцы не оставили живых свидетелей и свидетельств», – отметила дипломат. Также она напомнила, что под американскими бомбами погибли от 50 до 180 тыс. вьетнамцев, написала она в своем Telegram.
«Зачем эта историческая справка? Так киевский режим американцы вели той же дорогой: уничтожение непокорных, блокада мирных, информационный бойкот. Сегодня на фоне того, что происходит в Донбассе, игнорирования ведущими западными СМИ трагедии в Донецке, где в результате взрыва украинской ракеты погибли 20 и были ранены 30 человек, полезно напомнить о методах», – резюмировала Захарова.
В понедельник украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». Ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. Обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 21 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У».
В Кремле констатировали крах святости частной собственности на Западе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что санкции в отношении российских предпринимателей демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасть ведения там бизнеса.
Песков заявил, что «многие ведущие предприниматели страны по сути являются и международными предпринимателями», их компании «действуют по всему миру и имеют абсолютный международный статус», потому «то, что вот коллективный Запад вытворяет в отношении них, никак не назовешь, как бандитизмом на государственном уровне», передает РИА «Новости».
«Конфискация их имущества, аресты самолетов, собственности, принадлежащей им. Это вот отчетливо демонстрирует ну, наверное, крах, крах вот этой святости частной собственности и частного бизнеса. И демонстрирует, ну, наверное, опасность ведения бизнеса там», – подчеркнул он.
Ранее в США предложили отнимать яхты и самолеты попавших под санкции россиян. Позже стало известно, что американское правительство в рамках ужесточения санкционного режима в отношении России блокировало пассажирский самолет и яхту владельца компании «Ренова» Виктора Вексельберга. Также участники анархистского движения захватили особняк в Лондоне, который, предположительно, принадлежит попавшему под санкции российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.
Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности России и ее резидентов на территории Украины. В Крыму пригрозили Зеленскому изъятием имущества украинских олигархов.
Стоимость нефти Brent превысила 101 доллар
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года на Лондонской бирже ICE перешла к росту и торгуется выше 101 доллара за баррель после падения более чем на 7% днем ранее, свидетельствуют данные торговой площадки.
По данным на 04.10 мск, фьючерс на Brent торговался на уровне 100,77 доллара за баррель (+0,86%). К 04.32 мск, нефть Brent ускорила рост до 101,11 доллара за баррель (+1,2%). Стоимость нефти WTI, по данным на 04.36 мск, росла на 0,87%, до 95,61 доллара за баррель, передает ТАСС.
Ранее в Госдепартаменте Соединенных Штатов обещали не стремиться заменить поставки российской нефти в США на иранскую, вне зависимости от восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.
Накануне мировые цены на нефть на открытии торгов упали на 4,5% на ожидании снижения спроса на нефть в свете распространения коронавируса в Китае. В тот же день востоковед Владимир Сажин в комментарии газете ВЗГЛЯД спрогнозировал влияние иранской нефти на мировой рынок.
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Лавров заявил о «грязном давлении» США на поддерживающие Россию страны
Большинство стран мира поддерживают Россию, но они находятся под массивным и «грязным» давлением Вашингтона, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров утвердительно ответил на вопрос о том, остались ли сейчас страны, поддерживающие Россию, передает РБК.
«Их, по большому счету, большинство. Но то давление, под которым они находятся, оно не то что беспрецедентное, я никогда не мог такого представить», – сказал он.
Министр указал, что он и ранее знал о том, что «американцы на многое готовы, чтобы в нынешних условиях не допустить никаких позитивных подвижек в сторону подлинного многополярного и равноправного мира, но что они будут заниматься такой грязной работой, недостойной великой державы, я даже подумать не мог в страшном сне».
Ранее Сербия решила сократить число авиарейсов в Россию под давлением Запада. При этом президент страны Александр Вучич заявлял, что Сербия не меняет решение об отказе от поддержки антироссийских санкций Запада, несмотря на внешнеполитическое давление.
Вместе с тем США предупредили Китай о «последствиях» за помощь России.
В Турции заявили, что санкции против России не решат проблемы.
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В Кремле высказались за контакты с Байденом в условиях санкций против него
Россия не отказывается от контактов с президентом США, несмотря на введенные в отношении него санкции, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Введение этих санкций не означает отказ от контактов. При необходимости эти контакты могут возобновиться», – передает его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что Россия 15 марта ввела ответные санкции в отношении США, опубликовав «стоп-лист» из 13 американских граждан, куда в том числе вошли президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин.
Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что представители американского руководства, попавшие в ответные санкционные списки России, не планировали визиты и не имеют в стране счетов.
Песков заявил, что Кремль не следит за полемикой российских политиков с Маском в Twitter
В Кремле не читают Twitter уже давно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о том, следят ли там за полемикой российских политиков и американского бизнесмена Илона Маска.
«Не следим, мы давно Twitter не читаем», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Ранее Маск заявил, что Starlink отказывается блокировать российские новостные издания, несмотря на соответствующие запросы со стороны «некоторых государств».
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уважает это решение бизнесмена.
Также Маск в Twitter вызывал президента России Владимира Путина на поединок. Кадыров в ответ советовал ему не тягаться с российским лидером, поскольку у них «разные весовые категории». Также он порекомендовал ему пройти подготовку в нескольких центрах Чечни.