Подсудимый по делу об убийстве после ссоры в родительском чате зачитал стихи в суде

Обвиняемый в убийстве мужчины из-за ссоры в родительском чате Арсен Мелконян в ходе последнего слова в суде продекламировал стихи, сообщила объединенная пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области.

«Опять твержу в последнем слове, я Роме смерти не желал. Это нелепая случайность, я никого не убивал», – заявил Мелконян, передает РИА «Новости».

Остальные подсудимые выступили в прозе, так и не признав вины. Приговор будет оглашен 22 марта в 11.00 по местному времени.

Гособвинение запрашивало для основного фигуранта наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, его сестре – семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, его шурину – 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в одном из банков Волгограда 24 октября отцу-одиночке Роману Гребенюку пробили кастетом череп из-за конфликта в родительском чате. Мужчина умер в реанимации. Волгоградский областной суд оставил под арестом Арсена Мелконяна, обвиняемого в убийстве Гребенюка.

Местные СМИ публиковали переписку в чате, где незадолго до инцидента Гребенюк поругался с сестрой Мелконяна. Бывшая жена убитого раскрыла детали возникших в Сети разногласий.

Сестру Мелконяна и ее мужа заподозрили в подстрекательстве, поскольку женщина настаивала на силовом методе решения конфликта.

Адвокат Павел Астахов заявлял газете ВЗГЛЯД, что сестру напавшего на волгоградца за перепалку в родительском чате и ее мужа могут привлечь к уголовной ответственности за угрозы расправой.