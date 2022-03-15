В Херсонской области начали работу волонтеры «Мы вместе»

В Херсонской области Украины начали работу добровольцы «Мы вместе» под руководством замруководителя фракции «Единая Россия» Игоря Кастюкевича, у местных выясняют, какая помощь необходима, и помогают в организации гуманитарных конвоев.

Волонтеры обнаружили в официальном офисе евроинтеграции при правительстве Украины Херсонской области много специальной литературы, пропагандирующей фашизм и нацизм и даже собственный музей войны, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Среди книг – памятка участникам противодействия Российской Федерации, монография «Идентификация нации», книга «Герои третьего тысячелетия» (о тех, кто обстреливал Донбасс), методички, которые были изготовлены и распечатаны в Киеве.

«Мы находимся в отделе пропаганды АТО правительства Украины. Именно здесь сидели люди, которые занимались пропагандой войны. Они рассказывали представителям местных органов власти о том, как правильно заводить идеи нацизма, истреблять людей и говорить, что фашизм – это хорошо. Здесь есть музей войны, различные методички и литература, посвященная людям, которые бомбили мирный Донбасс и фотографировались на фоне своих зверств. Рассказываем и показываем реальную фактуру для тех, кто думает, что всего этого на Украине нет», – сказал Кастюкевич.

Под его руководством волонтеры «Мы вместе» в Херсоне помогли двум пожилым женщинам выехать из Украины. На специальном транспорте пенсионерок доставили в Республику Крым.

Людмила Степановна – жительница Евпатории. Приехала на могилу к сестре. Вернуться обратно планировала 25 февраля, но рейс отменили. Вторая пенсионерка, Любовь Васильевна, гражданка Украины. Долгие годы жила в Крыму, потом переехала в Херсон к родне. А сейчас решила вернуться на полуостров. Ждать помощи долго не пришлось. Уже на следующий день после обращения, за пенсионерками приехали волонтеры и при содействии российских военных доставили их в Крым.

«Узнала, что в Херсоне работают добровольцы из России и попросить о помощи. Больше мне не на кого надеяться. Ребята быстро все решили, спасибо большое. С удовольствием, буду ждать их в гости теперь», – сказала Любовь Васильевна.

Молодежный волонтерский корпус «Мы вместе», состоящий из «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ» и «Волонтерской роты», начал свою работу с первого дня эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию. Молодые люди помогают с формированием и доставкой гуманитарных наборов, оказывают помощь в пунктах временного размещения в разных городах страны.