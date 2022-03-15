ВС России уничтожили ангары с самолетами и вертолетами ВСУ на аэродроме под Краматорском

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили под Краматорском ангары, где находились самолеты и вертолеты украинских вооруженных сил (ВСУ), сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«На военном аэродроме под Краматорском уничтожены три ангара, в которых находились четыре украинских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-24 и пять вертолетов Ми-8», – передает ТАСС слова Конашенкова.

«Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбито 16 воздушных целей: по одному самолету Су-24 и Су-25 военно-воздушных сил Украины, один вертолет Ми-8 и 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе шесть «Байрактаров ТБ-2», – добавил он.

По его словам, российская авиация также поразила за сутки 136 украинских военных объектов. «В том числе семь пунктов управления и узлов связи, четыре зенитных ракетных комплекса, три реактивные установки залпового огня, четыре радиолокационных станции разведки, подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, одна станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и 72 места скопления боевой техники», – уточнил представитель Минобороны.

По словам Конашенкова, подразделения Вооруженных сил России с начала специальной военной операции на Украине уничтожили 156 беспилотников, 1306 единиц бронетехники и 127 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 471 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1054 единицы специальной военной автомобильной техники», – заявил Конашенков.

Ранее во вторник Конашенков сообщил, что российские войска взяли под контроль всю Херсонскую область.

Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой видно, что вертолеты Ка-52 армейской авиации ВКС России наносят удары по военной технике и живой силе украинских войск. До этого появилось видео, на котором видно, как ВС РФ передали трофейную украинскую военную технику ДНР и ЛНР.

В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего пенсионеры, погибли 20 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.