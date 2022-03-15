|
|
Зеленский предложил Раде продлить режим военного положения
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Украинский президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о продлении режима военного положения, сообщают СМИ.
Военное положение действует на Украине с 24 февраля до 24 марта. Зеленский предлагает продлить его еще на 30 дней, пишет «Страна.ua».
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Коротченко назвал причины личного присутствия Кадырова на фронте под Киевом
|
|
«В появлении лидера Чечни на Украине есть символический, политический и военный смысл», – сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор издания «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Ранее Рамзан Кадыров заявил о минутной готовности войти в Киев, указав, что «разведка СБУ совсем не умеет работать».
«Личное присутствие Кадырова в районе Киева необходимо для максимальной координации и решительных действий чеченских силовиков, принимающих участие в спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины», – считает Коротченко.
«Кроме того, в определенной степени это и исторический момент, предполагающий захват руководства нацистов, включая советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича. Поэтому в данном случае здесь есть символический, политический и военный смысл присутствия главы Чечни непосредственно в боевых порядках войск накануне вхождения в Киев», – пояснил эксперт.
«Что касается сроков и планов взятия столицы Украины, то любые рассуждения здесь лишены смысла. Для этого необходимо владеть полной информацией. А лидер Чечни говорит о том, что как только последует приказ о штурме города, так чеченский полк и войдет туда», – отметил Коротченко.
По его словам, чеченский спецназ в составе Росгвардии и военизированные формирования республики – это хорошо подготовленные и мотивированные военнослужащие, обладающие всем необходимым опытом для выполнения поставленных задач, особенно – в условиях городских боев. «А кто и на каких позициях находится – знают конкретные командиры на местах. Однако все мероприятия спланированы и будут реализованы в положенные сроки», – заключил собеседник.
В понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о минутной готовности войти в Киев, указав, что «разведка СБУ совсем не умеет работать».
Кадыров написал в Telegram, комментируя сообщения о том, что украинская разведка из разных источников узнает о возможном местонахождении главы Чечни: «Хромает ваша разведка... На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 км от вас, киевские нацики, а в данный момент еще ближе, и догадайтесь-ка насколько близко мы приблизились?».
«Ваша разведка СБУ совсем не умеет работать. Видимо, иностранные инструкторы и военные советники учили вас по устаревшей методике. Можете на минутку расслабиться, так как вам не придется нас искать – мы сами вас найдем. Ох, недолго осталось вам. Лучше сдавайтесь и становитесь рядом с нами, как я уже не раз предлагал, или настанет ваш конец», – заявил он.
Кадыров также указал, что «с одной стороны Киева заходим мы, а с другой стороны старые опытные бойцы во главе с моим дорогим братом Адамом Делимхановым, которые прошли две военные кампании и многократно демонстрировали свои боевые способности и дух».
«Мы на деле покажем вам, что российская практика учит войне лучше, чем иностранная теория и рекомендации военных советников. Внесу интригу: а может мы уже в Киеве и только ждем нужной команды? У нас минутная готовность. На все воля Всевышнего! Пусть восторжествует справедливость!» – заключил он. Между тем депутат Госдумы Адам Делимханов записал видео, где заявил, что находится с 5 тыс. бойцов под Мариуполем, а также предложил бандеровцам сдаться или застрелиться.
Ранее Кадыров ответил на заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что украинские войска «уничтожат» руководителя Чечни, если тот «действительно под Киевом», пообещав «постучать в двери» политика.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Наемник из США оказался на Яворовском полигоне во время ракетного удара
Во время российского ракетного удара по территории Яворовского полигона на Украине там находились в том числе и американские боевики, свидетельствуют материалы американских СМИ.
New York Times сообщает, что американец попросил не называть его имени из соображений безопасности. Он сообщил изданию, что прежде работал со взрывчатыми веществами в Ираке. По его словам, звук российского удара был похож на падение реактивного самолета, крыши зданий загорелись, люди начали кричать.
Армия России утром в воскресенье высокоточным оружием большой дальности нанесла удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений.
Юрий Подоляка: «Иностранный легион» сбежал с Украины в Польшу
|
|
«Сбежавшие в Польшу бойцы сказали, что больше не приедут воевать на Украину, потому что это не легкая прогулка. В этом заключается разница между наемниками и бойцами ВСУ, которые сражаются храбро и зачастую до конца», – сказал украинский блогер и политолог Юрий Подоляка. Ранее ВС России высокоточным ударом уничтожили до 180 зарубежных наемников на Яворовском полигоне во Львовской области.
«Вчера в течение двух минут жители некоторых сел Волыни наблюдали одновременный пролет семи крылатых ракет «Калибр» и предположили, что они летят на Киев. Но спустя несколько минут они ударили по Яворовскому полигону. Примечательно, что большая часть из погибших и пострадавших – это представители иностранного легиона ВСУ», – сказал украинский политолог Юрий Подоляка на своем YouTube-канале.
По его словам, численность этого подразделения в ближайшее время планировалось довести до 2,5-3 тыс. человек, то есть – в планах было создать полноценную бригаду и бросить ее на линию фронта. «Интересно, что основная часть наемников прибыла на базу за несколько часов до российского удара. Они уже успели сообщить своим родным, друзьям и подписчикам в соцсетях: «Мы добрались, сейчас освоимся и пойдем воевать с Россией». А через несколько часов выжившие писали уже с территории Польши: «Все, мы возвращаемся домой», – отметил эксперт.
Кроме того, должностные лица, курировавшие создание иностранного легиона ВСУ, сообщили, что формирование подразделения временно приостановлено, правда, не назвав причину. «Сбежавшие в Польшу бойцы сказали, что больше не приедут воевать на Украину, потому что это не легкая прогулка, к которой западные добровольцы оказались не готовы. Первый же удар показал, кто они на самом деле», – сказал политолог.
Аналитик также обратил внимание на резкий контраст между иностранными наемниками и бойцами ВСУ, которые сражаются очень храбро и зачастую до конца. «Это лишний раз доказывает, что украинцы – не европейцы. У русских и украинцев одна ментальность, которую Запад упорно пытается расколоть на части», – подчеркнул Юрий Подоляка.
Вооруженные силы России утром в воскресенье высокоточным оружием большой дальности нанесли удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский», – сказал Конашенков, передает РИА «Новости».
По его словам, на этих объектах киевским режимом были развернуты «пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники».
«В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений», – сказал Конашенков, добавив, что уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено.
Стоит отметить, что во время российского ракетного на Яворовском полигоне находились в том числе и американские боевики, свидетельствуют материалы американских СМИ. The New York Times сообщает, что американец попросил не называть его имени из соображений безопасности. Он сообщил изданию, что прежде работал со взрывчатыми веществами в Ираке. По его словам, звук российского удара был похож на падение реактивного самолета, крыши зданий загорелись, люди начали кричать.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле ответили на вопрос о сроках завершения спецоперации на Украине
|
|
Предполагаемые сроки завершения спецоперации России на Украине Кремль не озвучивает, однако она идет по плану и завершится в полном объеме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, не озвучивается», – ответил он на вопрос, озвучивает ли Кремль предполагаемый или планируемый срок окончания операции.
«Россия обладает самостоятельным потенциалом для ведения специальной военной операции на Украине, она развивается по плану, будет завершена в срок и в полном объеме», – передает слова Пескова ТАСС.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кадыров объявил о минутной готовности войти в Киев
|
|
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о минутной готовности войти в Киев, указав, что «разведка СБУ совсем не умеет работать».
Кадыров написал в Telegram, комментируя сообщения о том, что украинская разведка из разных источников узнает о возможном местонахождении главы Чечни: «Хромает ваша разведка... На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 км от вас, киевские нацики, а в данный момент еще ближе, и догадайтесь-ка насколько близко мы приблизились?».
«Ваша разведка СБУ совсем не умеет работать. Видимо, иностранные инструкторы и военные советники учили вас по устаревшей методике. Можете на минутку расслабиться, так как вам не придется нас искать – мы сами вас найдем. Ох, недолго осталось вам. Лучше сдавайтесь и становитесь рядом с нами, как я уже не раз предлагал, или настанет ваш конец», – заявил он.
Кадыров также указал, что «с одной стороны Киева заходим мы, а с другой стороны старые опытные бойцы во главе с моим дорогим братом Адамом Делимхановым, которые прошли две военные кампании и многократно демонстрировали свои боевые способности и дух».
«Мы на деле покажем вам, что российская практика учит войне лучше, чем иностранная теория и рекомендации военных советников. Внесу интригу: а может мы уже в Киеве и только ждем нужной команды? У нас минутная готовность. На все воля Всевышнего! Пусть восторжествует справедливость!» – заключил он.
Ранее Кадыров ответил на заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что украинские войска «уничтожат» руководителя Чечни, если тот «действительно под Киевом», пообещав «постучать в двери» политика.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США похвастались «некоторым эффектом» санкций против России
Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман утверждает, что «колоссальное давление», которое оказывается на Россию, дало «некоторый эффект».
По словам замглавы Госдепа, «давление» на Москву и военная помощь Украине привели к тому, что наблюдаются «некоторые признаки готовности вести реальные серьезные переговоры». При этом Шерман заявила, что российские власти якобы хотят «уничтожить Украину». Она подчеркнула необходимость помогать украинцам всеми способами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Напомним, прежде Госдеп утверждал, что Москва устраивает «иллюзию дипломатии – проходит через дипломатические процедуры, иногда театрально, иногда на высоком уровне», но «вкладывает свои ресурсы, свои усилия не в механизм дипломатии, а в механизм войны».
В воскресенье советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Москва и Киев приближаются к компромиссу на переговорах. По его словам, на сессии в понедельник планируется подведение предварительных итогов переговоров России и Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задача украинской делегации на переговорах с Россией заключается в том, чтобы добиться его встречи с главой российского государства Владимиром Путиным.
Глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации России Леонид Слуцкий заявил, что сравнивая позиции российской и украинской сторон в начале переговоров и сегодня, можно говорить о существенном прогрессе.
Минобороны: Уничтожены почти все огневые точки неонацистов по периметру Мариуполя
|
|
Силами ДНР при поддержке российских военных уничтожены почти все огневые точки неонацистов в пригородах Мариуполя, спецназ ликвидировал основные силы неонацистов в жилых кварталах по периметру города, сообщили в Минобороны России.
«Сегодня в результате эффективных действий формированиями Донецкой Народной Республики при поддержке подразделений Вооруженных сил России точечно уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя. Маневренными действиями подразделений специального назначения ликвидированы основные силы неонацистов на позициях в жилых кварталах по периметру города», – сказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщает ТАСС.
Он добавил, что «успешная операция по разблокированию города позволила сегодня с 15.00 открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и приступить к массовой эвакуации населения, которое длительное время находилось в заложниках у неонацистов», сообщает РИА «Новости.
Сообщается, что для эвакуации мариупольцев сформированы 4 колонны общей численностью 200 автобусов, из которых 50 уже прибыли в Мариуполь. Все желающие жители Мариуполя будут доставлены в пункты временного размещения. Отправлены автомобильные колонны с гуманитарным грузом. Первая колонна уже прибыла в Мариуполь и доставила 450 тонн медикаментов, предметов первой необходимости и продовольствия, в том числе детского питания.
Ранее Минобороны России информировало, что так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров; в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами в городе.
В среду вечером в украинских СМИ появились кадры разрушений после якобы удара авиации по роддому и детской больнице в Мариуполе. Сообщалось о раненых женщинах и детях. Власти Мариуполя утверждали, что в «результате авиаудара» пострадали 17 рожениц и членов медперсонала.
Затем президент Украины Владимир Зеленский обвинил в авианалете Россию, назвав это зверством, и вновь призвал мировое сообщество закрыть небо над Украиной.
Напомним, 10 марта генсек ООН Антониу Гутерреш осудил «нападение на больницу в Мариуполе, где расположены родильное и детское отделения».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия взяла под контроль дорогу Крым – Мариуполь
|
|
Крым и Донбасс в рамках проведения специальной операции на Украине удалось связать сухопутным коридором, сообщил постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
«Крым и Донбасс теперь связывает сухопутный коридор по территории Украины. Под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя», – цитирует РИА «Новости» Мурадова.
По его словам, пока идут бои с украинскими националистами, автомагистраль может стать подспорьем для поставок грузов гуманитарного характера населению освобожденных районов ДНР.
«Эта дорога может стать важной для Крыма магистралью, связывающей полуостров с Мариуполем – металлургическим центром Приазовья – и промышленным регионом Донбасса. В советское время эта трасса с твердым покрытием обеспечивала сквозную перевозку от Евпатории через Мариуполь к Донецку хозяйственных грузов», – подчеркнул постпред.
По его мнению, уже сейчас надо думать о взаимодействии в перевозках грузов через морские порты Крыма и ключевые порты Азовского моря – Мариуполь и Бердянск. «В этом залог будущего развития всего региона», – подчеркнул Мурадов.
Ранее советник председателя правительства ДНР Ян Гагин сообщил, что при отступлении украинские войска используют тактику «выжженной земли»: разрушают гражданскую инфраструктуру, дома. Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в воскресенье ночью видеообращении пригрозил смертью украинцам, которые будут сотрудничать с российскими военными и способствовать созданию Херсонской народной республики.
В Минобороны России заявили об утрате Киевом способности управлять администрациями областей и районов Украины. В ведомстве также отмечали, что украинское руководство запретило мэрам городов любые гуманитарные контакты с российской стороной.
В Минобороны России подчеркивали, так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Появилось видео высадки российских военных на базе под Бердянском
Российские военные высадились на базе Береговой охраны Украины под Бердянском, сообщил корреспондент RT Мурад Газдиев.
По словам корреспондента, на базе также присутствует технический персонал для того, чтобы понять, что делать с брошенными украинскими катерами. Видео опубликовано в Telegram-канале Газдиева.
Ранее сообщалось, что Крым и Донбасс в рамках проведения специальной операции на Украине удалось связать сухопутным коридором.
Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что уже сейчас надо думать о взаимодействии в перевозках грузов через морские порты Крыма и ключевые порты Азовского моря – Мариуполь и Бердянск.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны отомстит за Донецк ударами по предприятиям ОПК Украины
|
|
Вооруженные силы России примут меры в отношении украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые националисты используют для восстановления вооружений, в ответ на удар по Донецку, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В ответ на эти действия Вооруженные силы Российской Федерации примут оперативные меры по выводу из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений, которые националисты используют для совершения военных преступлений», – цитирует его ТАСС.
В военном ведомстве призвали граждан Украины, работающих на данных предприятиях, а также жителей близлежащих жилых домов покинуть потенциально опасные зоны.
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры.
«Точка-У» несла кассетный заряд – запрещенный, как мы знаем. Если бы она не была сбита, несоизмеримо больше было бы жертв», – заявил глава республики Денис Пушилин. «Нашими специалистами устанавливается огневая точка (позиций ВСУ, с которых была выпущена ракета «Точка-У). Она, конечно же, будет уничтожена», – пообещал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
СМИ: США могут ввести эмбарго на торговлю с Россией
Введение эмбарго на торговлю с Россией, блокирование доступа к международным морским путям, а также новые ограничения в сфере экспорта рассматриваются в качестве возможных мер в отношении России из-за операции на Украине, заявила корреспондент Си-эн-би-си Кайла Тауш со ссылкой на замминистра финансов США Уолли Адемейо.
Тайуш написала, что якобы США рассматривают новые санкции в отношении России, куда входит ограничение на экспорт никеля, урана, алюминия и возможностей к сфере криптовалютных операций. Также США планируют ввести эмбарго на торговлю с Россией и попытаются заблокировать доступ России к международным морским путям, передает ТАСС.
По ее словам, Адемейо заявил в интервью, что эти предложения «находятся на столе». В эфир полная версия интервью Адемейо пока не выходила. В опубликованном фрагменте чиновник в ответ на вопрос, рассматриваются ли перечисленные шаги в качестве возможных дальнейших действий, заявляет, что в соответствии с указаниями президента Министерство финансов США предпринимает все усилия, чтобы воздействовать на российскую экономику и продолжит это делать в том числе за счет введения экспортного контроля и мер в отношении представителей российской элиты.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что российскому рынку акций грозит «взрыв» сразу после открытия. Также он решил призвать к прекращению нормальных торговых отношений с Россией.
До этого Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
После этого глава США связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций.
Между тем президент России Владимир Путин заявил, что США обманывают свое население, прикрываясь Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Дочь задержанного СБУ сатирика Яна Таксюра записала видеообращение
Дочь украинского писателя, поэта и сатирика Яна Таксюра, которого на днях задержала СБУ, Мария записала видеообращение на своей странице в Instagram.
Мария Таксюр сообщила, что 10 марта ее отца задержали сотрудники СБУ в его «киевской квартире без предъявления обвинений». Сейчас Ян Таксюр «находится в Лукьяновском СИЗО, подозрение не предъявлено». Писатель «нуждается в юридической помощи».
Он «написал записку», в которой попросил «найти документы медицинские, подтверждающие его онкологический диагноз». «Диагноз этот есть и еще есть ряд проблем со здоровьем. И вообще, папе в этом году 70 лет и чувствует он себя плохо. Папа нуждается в юридической защите и в поддержке», – сообщила Мария Таксюр.
Напомним, Таксюр – противник русофобии, обоих майданов и войны в Донбассе. 12 марта супруга поэта пошла в СБУ, чтобы разузнать о его судьбе. Там ей сказали, что в СБУ его нет и даже обыска у них никто не проводил. При этом во время обыска из квартиры изъяли все деньги.
Украина собралась «давить на США»
|
|
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал ситуацию вокруг возможности предоставления его стране истребителей «дипломатической загадкой» и попросил страны НАТО оказать поддержку.
«Честно говоря, все произошедшее вокруг этих истребителей за прошедшую неделю является своего рода дипломатической загадкой. С одной стороны, все готовы это сделать, но ничего не происходит, и мы не получаем самолетов. Это напоминает мне другую игру – в пинг-понг, когда каждая сторона кидает мячик другой стороне и получает его обратно. У нас нет времени на такую пинг-понговую дипломатию. Нам нужны самолеты, чтобы спасти жизни наших людей и прекратить господство России в небе», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS слова Кулебы.
Глава украинского МИД подчеркнул, что его страна продолжит оказывать давление на США и партнеров, чтобы они предоставили стране истребители. По его словам, Украина не ожидает защиты от НАТО, а просит лишь предоставить необходимое оружие.
Напомним, Минобороны заявило о 98 уничтоженных самолетах ВСУ с начала операции на Украине.
Киев попросил ЕС предоставить военную технику, в том числе системы ПВО и ПРО. На Украине заявили, что если НАТО не хочет или не может закрыть небо над страной, то Киев закроет его сам, но для этого ему необходимо вооружение.
Пресс-служба украинских ВМС заявляла, что ряд стран отправит на Украину 70 военных самолетов. Позже Польша предложила сначала передать самолеты США. Вашингтон заявил, что не считает приемлемым предложение Варшавы. По мнению американской стороны, предложение Польши отправить Украине МиГ-29 вызывает сложности, так как не совсем понятно, зачем их сначала передавать в распоряжение США. Американский актер Шон Пенн пожаловался на то, что Украина не получила польские истребители, которые ей «необходимы».
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне не считают предложение Польши отправить боевые самолеты на Украину с базы США в Европе соответствующим интересам Америки и НАТО. «Я думаю, это ясно, не нужно быть военным экспертом, чтобы объяснить, почему вылет самолета с базы США в оспариваемую часть страны, где идет война, не в наших интересах, не в интересах НАТО», – сказала она. Псаки подтвердила также, что решение Польши об отправке советских истребителей Украине, по сути, застало США врасплох. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не поддерживают передачу польских истребителей Украине, альтернативой может стать отправка систем ПВО.
МО: Украинские нацбаты начали отнимать деньги у зажиточных жителей Запорожья
|
|
Украинские националисты получив доступ к банковской информации в Запорожье, похищают зажиточных граждан и отбирают у них деньги якобы на нужды сил территориальной обороны, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Запорожье боевики, захватив финансовые учреждения города, проводят проверки банковских счетов вкладчиков. Граждан, имеющих значительные финансовые накопления, похищают, насильно удерживают и, угрожая убийством, отнимают у них деньги якобы на нужды отрядов территориальной обороны», – цитирует РИА «Новости» Мизинцева.
По его словам, мирные жители пытаются уехать из города самостоятельно, чтобы избежать насилия и произвола.
«На блокпостах, контролируемых радикалами, людей задерживают, избивают, подвергают унижениям или вымогают последние ценности за беспрепятственный выход из города», – добавил генерал.
Ранее Мизинцев заявил, что националисты заставляют вступать в их батальоны жителей Харькова, Одессы и Николаева в возрасте от 18 до 60 лет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина упрекнула Турцию за отказ посылать корабли в Мариуполь
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что для Турции отношения с Россией важнее, чем безопасность турецких граждан.
Верещук раскритиковала Турцию за отказ помочь вывезти на кораблях людей из Мариуполя, хотя в городе находятся и граждане Турции. По ее словам, «турки не согласились». Как заявила Верещук, для властей Турции, «видно, их граждане не столь важны, как отношения с Россией», пишет «Страна.ua».
Она выразила сожаление в связи с тем, что «государства, граждане которых страдают, не могут занять жесткую позицию по поводу гуманитарных коридоров». «Оказывается, это трудно удается – не на словах, а на деле защитить тех, кто с тобой одной крови и одного паспорта», – сказала она.
Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил о возможности использования российского рубля в торговле. Эрдоган раскритиковал кампанию Запада по дискриминации русской культуры. Турция не планирует вводить санкций против России. При этом Украина активно использует БПЛА Bayraktar TB2 турецкого производства.