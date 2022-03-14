Стали известны сроки начала испытаний ударного робота «Штурм»

Россия в апреле начнет испытания с боевой стрельбой тяжелого ударного робота «Штурм», создаваемого на базе Т-72, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«С апреля на УВЗ планируется проведение предварительных испытаний первого опытного образца тяжелого ударного робототехнического комплекса «Штурм», который создается на базе шасси танка Т-72», – сообщил источник РИА «Новости».

Он отметил, что «испытания предполагают проведение стрельбы по испытательным мишеням, в том числе из главного оружия робототехнического комплекса – 125-мм укороченного орудия».

Комплекс состоит из нескольких машин: мобильного пункта управления, тяжелого робота с 125-мм гладкоствольным укороченным орудием, робота с реактивными огнеметами «Шмель», спаренными 30-мм автоматическими пушками и блоком 220-мм термобарических неуправляемых реактивных снарядов. Все машины создаются на базе танков Т-72Б3.

Боевые машины комплекса «Штурм» будут иметь высокий уровень защиты от противотанковых средств, включая верхнюю полусферу. Укороченное орудие калибра 125-мм с так называемой сниженной баллистикой предназначено для действий на ближних дистанциях в условиях городского боя.

Ранее в Минобороны сообщили, что новейший тяжелый робототехнический комплекс разминирования разрабатывается в интересах российских Вооруженных сил.

Напомним, в мае 2021 года источник сообщал, что научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) начала создавать первые опытные образцы тяжелого ударного робототехнического комплекса «Штурм», предназначенного для боя в городе.