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Боррель заявил об опасениях ЕС в возможности России «расширить военную деятельность» против НАТО
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Европейский союз опасается, что Россия может «расширить военную деятельность» против одной из стран НАТО, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель турецкому телеканалу «Си-эн-эн тюрк» на полях дипломатического форума в Анталье.
«С одной стороны, мы пытаемся поддержать Украину, с другой стороны, предотвратить большую войну», – передает ТАСС его слова.
По мнению Борреля, Россия может «расширить свою военную деятельность», которая «может быть [направлена] против одной страны НАТО или против другой страны. Есть серьезные опасения [на этот счет]». «Мы должны изолировать Россию от международного сообщества, мы должны поддерживать Украину», – сказал Боррель.
Боррель заявил, ЕС считает необходимым «нанести экономике [России] такой ущерб», чтобы она не могла продолжать военную операцию на Украине.
Ранее глава дипломатии ЕС заявлял, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России. Он счел, что введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику».
Словения захотела потратить замороженные в ЕС средства России на Украину
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Средства российских предпринимателей и российских госорганизаций, замороженные в ЕС, можно направить на поддержку Украины, заявил глава правительства Словении Янез Янша.
Янша заявил в Версале, где проходит неформальный саммит ЕС, что «есть идея создать фонд на европейском уровне, в который бы были направлены деньги, замороженные сейчас на счетах российских олигархов или российских госорганизаций, для возмещения ущерба».
Кроме того, он заявил, что Украина «должна получить гарантированное членство в ЕС» и призвал к скорейшему отключению ЕС от российских источников энергии. Янша полагает, что отключение должно произойти как можно скорее, «так как говорить о том, что это произойдет через десять лет, оскорбительно для тех, кто погибает на войне», передает РИА «Новости» со ссылкой на STA.
Напомним, Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине с целью ее денацификации и демилитаризации. В планы Москвы не входит оккупация Украины. При этом киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины, суд над нацистскими преступниками, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
ЕК назвала сроки отказа от газа, нефти и угля из России
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Еврокомиссия (ЕК) к середине мая намерена представить предложения по отказу от газа, нефти и угля из России к 2027 году, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Версале.
«К середине мая мы выступим с предложением по отказу от российских газа, нефти и угля к 2027 году. К середине мая ЕК также представит возможности по оптимизации рынка электроэнергии для лучшего обеспечения зеленого перехода», – заявила глава Еврокомиссии, передает ТАСС.
По ее словам, ЕС намерен масштабно инвестировать в возобновляемые источники с тем, чтобы избавиться от зависимости от газа из России. «В среднесрочной перспективе нужно избавиться от нашей зависимости от российского газа, диверсифицируя поставки и масштабно инвестируя в возобновляемые источники, <…> которые являются стратегическим вкладом в нашу безопасность и независимость», – добавила фон дер Ляйен.
В четверг министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что большинство европейских стран не смогут присоединиться к введенному ранее Вашингтоном запрету на закупки российской нефти, в США это понимают.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия выполняет все свои обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу и другие регионы мира.
Напомним, что агентство Reuters со ссылкой на проект декларации к саммиту лидеров ЕС сообщило, что Евросоюз планирует постепенно отказаться от закупок российской нефти, газа и угля из-за событий на Украине.
В Евросоюзе не раз заявляли, что отказ от российского топлива повлияет на обычных европейцев.
Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна справится с экономическими проблемами и выйдет из кризиса с оздоровившимся сознанием, без каких-либо иллюзий насчет того, что Запад может быть надежным партнером.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США принуждают Европу предать планету из-за российского газа.
ЕС собрался «усилить давление» на Россию из-за Украины
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Евросоюз готов к введению дополнительных санкций против России из-за ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении лидеров стран ЕС по итогам первого дня неформального саммита в Версале.
В документе сказано, что в ЕС «полны решимости еще больше усилить давление на Россию и Белоруссию» и «готовы быстро ввести новые» санкции. ЕС намерен «оказывать скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку» Украине и помочь «восстановлению демократической Украины» после завершения боевых действий.
От России потребовали «обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к пострадавшим и внутренне перемещенным лицам на Украине, а также обеспечить безопасный проход для тех гражданских лиц, которые хотят уехать», передает ТАСС.
Совет ЕС поручил Еврокомиссии представить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в содружестве. Указывается, что ЕС продолжит укреплять связи с Украиной, которая «принадлежит к европейской семье».
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что в ЕС подтвердили приверженность Украины европейскому пути, но подчеркнул, что «в Евросоюз нельзя вступить за ночь». Процесс рассмотрения заявки Украины на вступление в ЕС может занять месяцы или годы, заявил премьер Нидерландов Марк Рютте.
Как заявил президент Литвы Гинтарас Науседа, европейские лидеры на саммите в Версале высказались за евроинтеграцию Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует.
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Россия отказалась участвовать в Совете Европы
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Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы, поскольку недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе, заявили в Министерстве иностранных дел.
Недружественные России государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), продолжают «линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе», пишет ТАСС.
«Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», – отметили в министерстве.
Кроме того, Россия не намерена мириться с подрывными действиями коллективного Запада и насаждением им «порядка, основанного на правилах», взамен международного права.
«Ход событий становится необратимым. Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом в русле насаждения «порядка, основанного на правилах», на замену попираемого США и их сателлитами международного права», – подчеркнули в ведомстве.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Глава МИД Германии собралась оградить Балканы от влияния России
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В последние годы Евросоюз не уделяет должного внимания балканским странам, однако ситуация на Украине заставляет переосмыслить политику ЕС на Балканах, выразила мнение министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
«Нападение России на Украину – это переломный момент, который убедительно демонстрирует: Европа должна быть готова стратегически инвестировать в свою долгосрочную безопасность», – передает Deutsche Welle ее слова.
Бербок подчеркнула, что «сегодняшний мир на Западных Балканах, возможно, не идеален, но он ценен». А также признала, что в последние годы ЕС разочаровал многие из этих стран, не уделяя им должного внимания. «На этот открытый фланг наседают такие игроки, как Россия, которые не заинтересованы в европейском будущем и не стесняются вновь разжигать неразрешенные конфликты», – указала глава МИД ФРГ.
Она отметила, что цель ее поездки на Западные Балканы – прежде всего услышать, чего ожидают местные жители, но также и «дать понять, что мы не оставим этот регион в сердце Европы под влиянием Москвы».
По словам Бербок, Германия коренным образом заинтересована в политически стабильных и экономически процветающих Балканах, государства которых ориентированы на Европу, и правительство в Берлине будет работать в этом направлении, в том числе с помощью стратегических инвестиций, особенно в возобновляемые источники энергии.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС должен форсировать процесс вступления стран Западных Балкан в ЕС, так как только сильная и сплоченная Европа сможет играть важную роль в многополярном мире.
Боррель заявил о достижении предела в финансовых санкциях против России
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Евросоюз достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Что касается финансовых санкций, конечно, всегда можно идти дальше, но мы уже подошли к границам того, что мы можем сделать. Мы сделали все, что могли», – сказал Боррель в эфире Franceinfo, пишет «Коммерсант».
Он считает, что введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику».
По словам Борреля, помощь Европы Украине не должна приводить к эскалации ситуации, необходимо избежать вступления в войну с Россией, поскольку в таком случае весь мир ждет третья мировая война.
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Ранее агентство Reuters со ссылкой на проект декларации к саммиту лидеров ЕС сообщило, что Евросоюз планирует постепенно отказаться от закупок российской нефти, газа и угля из-за событий на Украине.
В Евросоюзе не раз заявляли, что отказ от российского топлива повлияет на обычных европейцев.
Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна справится с экономическими проблемами и выйдет из кризиса с оздоровившимся сознанием, без каких-либо иллюзий насчет того, что Запад может быть надежным партнером.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
ЕС обязался постепенно отказаться от нефти, газа и угля из России
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В проекте декларации саммита Евросоюза, который пройдет в Версале, говорится, что ЕС собирается постепенно отказываться от покупки нефти, газа и угля у России.
Как сообщает Reuters, в документе говорится, что «столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности» ЕС «решил взять на себя больше ответственности» за свою «безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению европейского суверенитета, сокращению зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год». При этом точных сроков нет.
Кроме того, планируется, что ЕС резко увеличит расходы на оборону, станет более независимым в производстве микропроцессоров, фармацевтических препаратов и продуктов, передает РИА «Новости».
Reuters со ссылкой на еврочиновников сообщает, что «лидеры ЕС выразят слова решительной поддержки Украине, чтобы дать понять, что ее будущее связано с Европейским союзом». В то же время лидеры ЕС, скорее всего, не предложат Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, «более вероятно, что будет больше сотрудничества в рамках соглашения об ассоциации».
Напомним, неформальный саммит лидеров стран ЕС состоится в Версале 10–11 марта. Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для получения страной членства в Евросоюзе. СМИ сообщили, что ряд стран Евросоюза, среди которых Германия и Нидерланды, выступают против того, чтобы предоставить Украине статус кандидата на вступление.
Украине разъяснили отсутствие ускоренной процедуры вступления в ЕС
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 10 марта объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует, говоря о заявлении Украины.
«Важно то, что Украина попросила о вступлении в ЕС <...>. Ускоренной процедуры по вступлению в ЕС нет», – заявил он по прибытии на внеочередной саммит ЕС в Версале, передает ТАСС.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины из-за спецоперации, проводимой на ее территории. Поэтому нужно быть осторожнее, отметил он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.
Зеленский: Украине придется расплачиваться за помощь Запада
Западные страны предоставляют Украине помощь, но не безвозмездно, Киеву предстоит за нее расплачиваться, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге для иностранных журналистов.
«Сегодня деньги, которые выделяет нам Европа, мир, они идут все-все на гуманитарную помощь или оружие. Иногда, вы знаете, оружие, которое нам выделяют, вы должны понимать, что не везде, но у всего этого есть счет. И когда будут обсуждать те суммы, которые нам выделяют, все это стоило, это не бесплатно», – передает ТАСС его слова.
По словам Зеленского, Украина заслужила быть в ЕС. «И не нужно нам ничего обещать, нас нужно конкретно поддержать», – добавил он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует.
Между тем участники саммита лидеров стран Евросоюза в Версале разошлись во мнении по вопросу о вступлении Украины в ЕС.
Орбан заявил об отсутствии намерения у ЕС вводить санкции против нефти и газа из России
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Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз (ЕС) не будет вводить санкций против России, затрагивающих нефтяной и газовый секторы.
Орбан заявил после встречи глав ЕС в Версале, что «не будет санкций, касающихся нефтегазового сектора, то есть энергоснабжение Венгрии будет обеспечено в дальнейшем», передает РИА «Новости» со ссылкой на портал hirado.hu.
Ранее президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон.
Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
Также в США оценили возможность отказа Европы от российской нефти, указав, что большинство стран ЕС не смогут присоединиться к введенному Штатами запрету.
Вместе с тем напомним, что в феврале США получили из России рекордные за три года объемы дизеля. Восточная часть страны лидировала по потреблению российского дизтоплива: местные нефтеперерабатывающие заводы устарели, они не в состоянии удовлетворять спрос на это топливо. Спрос дизтоплива из России на Северо-Востоке США вырос из-за холодной зимы – в этом регионе чаще используются дизельные генераторы для производства электроэнергии из-за высокой стоимости природного газа.
Лидеры ЕС разошлись во мнении о членстве Украины
Участники саммита лидеров стран Евросоюза в Версале расходятся во мнении по вопросу о вступлении Украины в ЕС, сообщают информационные агентства.
Bloomberg сообщает, что при обсуждении того, «следует ли настаивать на ускоренной процедуре», ряд «восточных стран» призвал выступить с «более твердым заявлением в поддержку заявки Киева», передает ТАСС.
Тем временем глава украинского государства Владимир Зеленский, комментируя «дискуссии относительно будущего Украины в Европейском союзе» заявил: «Я считаю, что наш народ, наше государство, наша армия уже сделали все, чтобы нас хотели там видеть среди равных, чтобы нас туда пригласили».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует.
Глава Еврокомиссии заявила о подготовке ЕС четвертого пакета санкций против России
Страны Евросоюза готовят четвертый пакет санкций в отношении России, который будет направлен на дальнейшую экономическую изоляцию Москвы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Версале.
«Мы теперь представим четвертый пакет санкций, который еще больше изолирует Россию от глобальной экономической системы», – цитирует ее ТАСС.
Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что страны ЕС готовы принять новые санкции в отношении России. По его словам, страны ЕС договорились о выделении дополнительной помощи Украине в размере 500 млн евро.
Ранее в МИДе Великобритании сообщили о введении санкций в отношении 386 депутатов Госдумы за признание Донецкой и Луганской народных республик. В ведомстве заявили, что это стало предлогом для начала военной операции России на Украине.
Напомним, что главы МИД стран Евросоюза утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства стран ЕС для российских самолетов, отключение ряда российских банков от системы SWIFT и блокировка финансовых активов ЦБ.
В пятницу Евросоюз заявил, что готов к введению дополнительных санкций против России из-за ситуации вокруг Украины.
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российским властям поручено оперативно подготовить третий пакет антикризисных мер из-за вводимых санкций.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США принуждают Европу предать планету из-за российского газа.
Макрон высказался о вступлении Украины в ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины.
«Как вы знаете, три страны – Украина, Молдавия и Грузия – подали официальные заявки (на вступление в Евросоюз). Мы будем обсуждать их сегодня вечером, и это важно. В первую очередь, я думаю, в этот период нужно отправить сильный сигнал Украине и украинцам...», – сказал Макрон перед началом саммита лидеров ЕС в Версале, передает РИА «Новости».
По словам главы Франции, необходимо быть осторожным, так как на территории Украины «ведется война».
«Должны ли мы закрыть дверь и сказать: «Никогда». Это было бы несправедливо. Можно ли забывать про баланс в регионе? Надо обращать внимание», – подчеркнул французский лидер.
Также он высказался о заявке Молдавии, отметив ее высокую зависимость от российского газа и большое число украинских беженцев.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Президентом Венгрии впервые избрали женщину
Парламент Венгрии избрал новым президентом страны министра по делам семьи, молодежи и международных отношений Каталину Новак: она стала первой женщиной на этой должности.
Национальное собрание Венгрии на заседании выбрало новым президентом страны вице-председателя правящей партии, министра по делам семьи, молодежи и международных отношений Каталин Новак. За нее проголосовало 137 из 199 депутатов. Трансляция велась на венгерском канале М1, передает РИА «Новости».
Другим кандидатом в президенты на выборах был 80-летний представитель оппозиционной коалиции экономист Петер Рона. Самой же Новак 44 года.
Президент республики избирается Национальным собранием сроком на пять лет. С 2012 года эту должность дважды занимал Янош Адер.
Ранее глава Минфина Венгрии Михай Варга заявил, что Будапешт не поддержит включение энергетического сектора в санкции ЕС против России. По его словам, «расширение санкций на эту сферу представляет серьезнейшую угрозу для форинта» – национальной валюты страны.
До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что причиной российской спецоперации по демилитаризации Украины стало то, что Москва не получила требуемых гарантий безопасности.
Кроме того, Орбан заявил, что Венгрия не будет отправлять Украине оружие, поскольку стране необходимо все имеющееся у нее вооружение.
Эстония заявила о моральном долге ЕС перед Украиной
Евросоюз должен предложить Украине перспективу вступления в ЕС, заявила глава правительства Эстонии Кая Каллас в Европарламенте.
Каллас сказала, что такое предложение – не просто «в интересах» ЕС, это его «моральный долг», поскольку Украина, по словам премьера, «борется не только за себя, но и за Европу». «Если не сейчас, то когда?!» – приводит ее слова РИА «Новости».
Глава правительства Эстонии призвала укрепить «европейскую оборону». Она заявила о необходимости вести «разумное и согласованное планирование расходов», призвала «сосредоточиться на возможностях, которые слишком затратны для самостоятельной разработки» отдельной страной. В частности, речь идет о ПРО. Она также отметила, что ЕС должен быстрее уменьшить свою энергетическую зависимость от российского газа и нефти.
Напомним, как сообщает Reuters со ссылкой на еврочиновников, на саммите Евросоюза, который пройдет в Версале, «лидеры ЕС выразят слова решительной поддержки Украине, чтобы дать понять, что ее будущее связано с Европейским союзом». В то же время лидеры ЕС, скорее всего, не предложат Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, «более вероятно, что будет больше сотрудничества в рамках соглашения об ассоциации». Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для получения страной членства в Евросоюзе.