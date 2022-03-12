Боррель заявил об опасениях ЕС в возможности России «расширить военную деятельность» против НАТО

Европейский союз опасается, что Россия может «расширить военную деятельность» против одной из стран НАТО, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель турецкому телеканалу «Си-эн-эн тюрк» на полях дипломатического форума в Анталье.

«С одной стороны, мы пытаемся поддержать Украину, с другой стороны, предотвратить большую войну», – передает ТАСС его слова.

По мнению Борреля, Россия может «расширить свою военную деятельность», которая «может быть [направлена] против одной страны НАТО или против другой страны. Есть серьезные опасения [на этот счет]». «Мы должны изолировать Россию от международного сообщества, мы должны поддерживать Украину», – сказал Боррель.

Боррель заявил, ЕС считает необходимым «нанести экономике [России] такой ущерб», чтобы она не могла продолжать военную операцию на Украине.

Ранее глава дипломатии ЕС заявлял, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России. Он счел, что введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику».