Бочкарев: Москва остается привлекательным городом для инвестиций

Интерес к инвестициям в строительство объектов недвижимости различного назначения в Москве сохраняется на высоком уровне, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«Интерес к инвестициям в строительство в Москве, которое традиционно является драйвером экономического роста, сохраняется на высоком уровне. С начала 2022 года в столице выдали 82 разрешения на строительство 2,4 млн кв. м недвижимости. Интерес инвесторов направлен на объекты коммерческой недвижимости, строительство жилья, технопарков и инфраструктуры», – приводятся в сообщении слова Бочкарева, передает «Агентство городских новостей «Москва».

Заместитель мэра Москвы также отметил высокую степень автономности столичного рынка строительных материалов, что позволит поддерживать высокие темпы строительства.

«Основные материалы на стройках Москвы являются отечественными. В Московском регионе есть собственные заводы и лаборатории, которые занимаются производством строительных материалов. Также в рамках программы реновации мы руководствуемся принципом «умного сноса»: после демонтажа зданий материалы перерабатываются и используются для строительства других объектов», – добавил Бочкарев.

В концерне «Крост», который является одним из крупнейших инвестиционно-строительных и промышленных холдингов России, отметили, что 75% производимых концерном материалов используют застройщики из Москвы и Московской области.

«Резиденты технопарка «Крост» сегодня производят практически весь спектр материалов, необходимых для строительства объектов различного назначения. Начиная от железобетонных изделий, индустриальных фасадов, тротуарной плитки и заканчивая инновационными материалами. В составе промышленного комплекса концерна 21 завод и научно-исследовательские лаборатории, которые обеспечивают существующий спрос застройщиков Московского региона. Благодаря автоматизации производственных линий и налаженному циклу производства, мы можем наращивать объемы без потери качества в случае необходимости для рынка», – цитирует пресс-служба генерального директора концерна «Крост» Алексея Добашина.

Девелоперы рассчитывают на стабилизацию ситуации на рынке недвижимости и возможности реализации новых проектов. В частности, интерес представляет развитие бывших промзон. Как сообщили в компании «РГ-Девелопмент», только в застройку промзоны «Октябрьское поле» будет вложено более 14 млрд рублей.

«РГ-Девелопмент» реализуют несколько проектов реорганизации бывших промзон. В нашем флагманском проекте, редевелопменте «Октябрьского поля», в стадии строительства находятся школа, два детских сада, поликлиника, восемь жилых корпусов. Также мы планируем строительство жилых комплексов в районах Соколиная Гора и Савеловский, участвуем в возведении городского кластера на территории Рижского грузового двора», – приводятся в сообщении слова владельца компании Сергея Шумея.

Президент Messier Group Мгер Аветисян, которого цитирует пресс-служба, отметил, что недвижимость в Москве по-прежнему останется одним из наиболее привлекательных инструментов с точки зрения инвестиций.

«Сейчас сложилась благоприятная ситуация для входа на российский рынок, особенно для игроков, не сильно связанных с банковским капиталом. В настоящее время холдинг формирует собственный пул площадок. Наша цель – собрать портфель в 3 млн кв. м и создать строительный дивизион, способный вводить в эксплуатацию к 2025 году порядка 300 тыс. кв. м недвижимости в год. Кроме того, Messier Group приобрела права на строительство трех ТПУ общей площадью 100 тыс. кв. м – «Печатники», «Текстильщики» и «Боровское». Проекты ТПУ, сочетающие в себе торговые площади с шаговой доступностью к транспортной инфраструктуре, являются одним из наиболее выгодных бизнес-проектов. Объем инвестиций составит порядка 12 млрд руб.», – сказал Аветисян.

В пресс-службе добавили, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительная отрасль Москвы на 95% независима от внешнего рынка.