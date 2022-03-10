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Литва решила купить у США вооружение на 40 млн долларов
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Минобороны Литвы подписало договор с правительством США о закупке ракет Javelin, пусковых установок и другого оборудования на 40 млн, сообщила пресс-служба литовского ведомства.
«Для литовской армии будут закуплены ракеты Javelin противотанкового вооружения средней дальности, пусковые установки и другое системное оборудование на 40 миллионов долларов без НДС. Такое изменение договора агентство ресурсов обороны при министерстве обороны подписало с правительством США, с которым ведется разговор также об ускоренной доставке всего оборудования литовской армии», – приводит РИА «Новости» сообщение минобороны Литвы.
Отмечается, что системами Javelin будут дополнительно обеспечены подразделения сухопутных сил литовской армии. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас приветствовал приобретение военного оборудования и назвал его актуальным в текущей геополитической ситуации.
Ранее США запросили у компаний предварительные предложения о возможности поставки систем ПВО Литве, Латвии и Эстонии и их интеграции в систему противовоздушной обороны НАТО.
Кадыров посмеялся над санкциями Японии в отношении россиян
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Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял санкции Японии против себя и задался вопросом, как страна с вековыми традициями вдруг прогнулась под Европу.
«Япония ввела санкции против российских граждан, среди которых оказался и я. Только-только я начал понимать дешевую политику Штатов и их европейских прислужников, которые в целях демонстрации активной деятельности вводят санкции и замораживают мои несуществующие банковские счета. Но Япония? Страна с вековыми традициями морали и благородного поведения «Бусидо», которая всегда стояла особняком от всего мира, вдруг прогнулась под Европу», – передает РИА «Новости» слова Кадырова.
Он пошутил, что помимо запрета на финансовую деятельность, ему отныне запрещено «смотреть аниме и наслаждаться цветением сакуры».
«Уйду в ряды ниндзя и буду делать это тайком. Эх, и ниндзя же теперь нельзя...», – добавл глава Чечни.
Кадыров также озвучил ответные меры, согласно которым «руководящему составу Японии нельзя ступать на чеченскую землю, кроме двух мест – психбольниц в селениях Брагуны и Самашки».
«Все их имущество и банковские счета арестованы, будут проданы, а средства направлены в фонд развития Курильских островов. А если серьёзно, то знайте, мне плевать на любые санкции любой страны. Я боюсь только одного - попасть под санкции Всевышнего!» – подытожил Кадыров.
Ранее правительство Японии ввело санкции в отношении 20 россиян, среди которых бизнесмены и чиновники, в связи с ситуацией вокруг Украины и военной операцией России. В частности, в список вошли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, глава Чечни Рамзан Кадыров, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Кроме того, в него добавлены российские бизнесмены, включая братьев Ротенбергов, Геннадия Тимченко, Алишера Усманова, телеведущий Владимир Соловьев.
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Эксперт спрогнозировал последствия отказа ЕС от энергоресурсов России
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«Энергоресуры остаются за скобками санкционной борьбы России и Запада. В противном случае ЕС придется ввести лимиты энергопотребления», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее в Европарламенте назвали катастрофой возможный отказ от закупки газа у России.
«Потенциальные санкционные ограничения европейских стран в закупках российского газа могут вызвать ответную реакцию Москвы, которая вообще откажется от поставок «голубого топлива», а заодно и угля. Это приведет к остановке всего рынка энергоносителей и поставит Европу на грань энергетического коллапса», – пояснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, в этой ситуации европейские страны будут вводить лимиты на потребление электроэнергии, и примерно на половину сократят снабжение населения электричеством и теплом. «На такое не пойдет ни одно европейское государство. Все понимают: украинский вопрос санкциями не разрешить. Уверен, никто не будет запускать этот санкционный маховик», – сказал аналитик.
Собеседник также напомнил, что любая информация даже о потенциальном ограничении в какой-то части рынка энергоресурсов незамедлительно поднимает цены на мировых рынках.
«Например, цены недавно взлетали на фоне сообщения о возможном запрете властями США импорта российской нефти и нефтепродуктов. Но в США внутренние цены на заправках сильно завязаны на стоимость нефти на мировых рынках. Избиратели явно не скажут спасибо Байдену за происходящее. Поэтому, думаю, Вашингтон выйдет из положения тем, что запретит ввоз только нефти из России, но не нефтепродуктов», – указал он.
Для России это тоже крайне важно – наполнять бюджет с помощью торговли углеводородами. Поэтому санкционна борьба в сфере энергетики не нужна никому, особенно учитывая, что это ни к чему не приведет в отношении Украины, добавил Юшков.
«Происходящее заставит Европу дать полный «зеленый свет» возобновлению и развитию атомной энергетики, запуску уже остановленных энергоблоков. Кроме того, на Западе активнее будут стараться развивать ветроэнергетику, хотя в последнее время она показывает провал. России же нужно осваивать технологию строительства крупнотоннажных СПГ-заводов, чтобы переориентироваться на азиатские рынки», – подчеркнул эксперт.
Ранее депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил: если Евросоюз в санкционной политике пойдет еще дальше и решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.
«Нефть оплачивается в долларах, а евро уже резко упал по отношению к доллару. В энергетическом плане, если мы пойдем еще дальше и прервем поставки российского газа и нефти, мы пойдем к объявленной катастрофе», – передает РИА «Новости» слова Мариани.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. Он добавил, что в Германии уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам.
В свою очередь, вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».
В понедельник цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе. Так, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущей зимой Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа. Тем временем в Еврокомиссии заявили о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.
В правительстве Болгарии также заявили, что София «можем запросить исключения, если новые санкции ЕС будут включать запрет на импорт нефти и газа из России». «Тот, кто просит о расширении санкций, хочет заставить венгерский народ платить цену за войну. Венгерское правительство не поддержит такой шаг», – заявил, в свою очередь, минфин Венгрии.
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Россия отказалась участвовать в Совете Европы
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Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы, поскольку недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе, заявили в Министерстве иностранных дел.
Недружественные России государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), продолжают «линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе», пишет ТАСС.
«Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», – отметили в министерстве.
Кроме того, Россия не намерена мириться с подрывными действиями коллективного Запада и насаждением им «порядка, основанного на правилах», взамен международного права.
«Ход событий становится необратимым. Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом в русле насаждения «порядка, основанного на правилах», на замену попираемого США и их сателлитами международного права», – подчеркнули в ведомстве.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В Кремле заявили о возможном изменении перечня недружественных России стран
Перечень недружественных для России стран не догма, а руководство к действию, он может меняться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что перечень «не окончательный, это не догма, а руководство к действию, он может меняться», передает ТАСС.
Напомним, в перечень в данный момент входят США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Виргинские острова (Британские), Гибралтар), Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань (считается территорией Китая, но с 1949 года управляется собственной администрацией).
Эти страны и территории ввели или присоединились к санкциям против России после начала специальной военной операции на Украине.
В ЕС сообщили о планах ряда стран запретить импорт нефти из России
Несколько стран Европейского союза намерены потребовать запретить импорт российской нефти в ходе саммита 10-11 марта, сообщил высокопоставленный представитель ЕС.
«Можно ожидать, что некоторые лидеры попросят это (запрет импорта нефти из России – прим. ВЗГЛЯД). Они, возможно, захотят сделать это сами. Я ожидаю дискуссию на эту тему», – цитирует представителя ЕС ТАСС.
Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
В Нидерландах заявили о неготовности к отказу от российских энергоносителей.
ЕС обязался постепенно отказаться от нефти, газа и угля из России
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В проекте декларации саммита Евросоюза, который пройдет в Версале, говорится, что ЕС собирается постепенно отказываться от покупки нефти, газа и угля у России.
Как сообщает Reuters, в документе говорится, что «столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности» ЕС «решил взять на себя больше ответственности» за свою «безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению европейского суверенитета, сокращению зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год». При этом точных сроков нет.
Кроме того, планируется, что ЕС резко увеличит расходы на оборону, станет более независимым в производстве микропроцессоров, фармацевтических препаратов и продуктов, передает РИА «Новости».
Reuters со ссылкой на еврочиновников сообщает, что «лидеры ЕС выразят слова решительной поддержки Украине, чтобы дать понять, что ее будущее связано с Европейским союзом». В то же время лидеры ЕС, скорее всего, не предложат Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, «более вероятно, что будет больше сотрудничества в рамках соглашения об ассоциации».
Напомним, неформальный саммит лидеров стран ЕС состоится в Версале 10–11 марта. Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для получения страной членства в Евросоюзе. СМИ сообщили, что ряд стран Евросоюза, среди которых Германия и Нидерланды, выступают против того, чтобы предоставить Украине статус кандидата на вступление.
Госдеп призвал ЕС отказаться от российских энергоносителей
Европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы хотим обеспечить широкую доступность энергоносителей», – цитирует РИА «Новости» госсекретаря США.
По его словам, в настоящее время есть значительная не только возможность, но и необходимость «окончательно избавиться от зависимости от российских энергоносителей, потому что Россия использует их как оружие».
Он отметил, что на это потребуется «некоторое время», а учитывая изменение климата, необходимо продвижение вперед в использовании возобновляемых источников энергии.
Ранее президент Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Руссвурм заявил, что эмбарго на поставку энергоресурсов из России угрожает Германии и Евросоюзу.
До этого депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил: если Евросоюз в санкционной политике пойдет еще дальше и решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. Он добавил, что в Германии уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам.
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ЕС решил не запрещать импорт российских энергоносителей
Евросоюз не намерен запрещать импорт энергоносителей из России, заявил верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Мы не будем запрещать импорт российской энергии. Мы не следуем за Байденом в этом вопросе», – цитирует РИА «Новости» Борреля.
По его словам, ЕС «постоянно» ищет альтернативные источники получения газа ввиду убежденности Евросоюза в том, что у него «партнер, на которого нельзя положиться».
Также Боррель отметил, что вступление Украины в ЕС возможно, но произойдет не сразу.
Он подчеркнул, что Украина не является угрозой для России, при этом ЕС «не будет подталкивать Киев к войне с Москвой».
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США вводят запрет на весь импорт российской нефти и газа.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей. Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о газовом бунте в Евросоюзе против США и Британии, а также отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
Глава МИД Германии собралась оградить Балканы от влияния России
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В последние годы Евросоюз не уделяет должного внимания балканским странам, однако ситуация на Украине заставляет переосмыслить политику ЕС на Балканах, выразила мнение министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
«Нападение России на Украину – это переломный момент, который убедительно демонстрирует: Европа должна быть готова стратегически инвестировать в свою долгосрочную безопасность», – передает Deutsche Welle ее слова.
Бербок подчеркнула, что «сегодняшний мир на Западных Балканах, возможно, не идеален, но он ценен». А также признала, что в последние годы ЕС разочаровал многие из этих стран, не уделяя им должного внимания. «На этот открытый фланг наседают такие игроки, как Россия, которые не заинтересованы в европейском будущем и не стесняются вновь разжигать неразрешенные конфликты», – указала глава МИД ФРГ.
Она отметила, что цель ее поездки на Западные Балканы – прежде всего услышать, чего ожидают местные жители, но также и «дать понять, что мы не оставим этот регион в сердце Европы под влиянием Москвы».
По словам Бербок, Германия коренным образом заинтересована в политически стабильных и экономически процветающих Балканах, государства которых ориентированы на Европу, и правительство в Берлине будет работать в этом направлении, в том числе с помощью стратегических инвестиций, особенно в возобновляемые источники энергии.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС должен форсировать процесс вступления стран Западных Балкан в ЕС, так как только сильная и сплоченная Европа сможет играть важную роль в многополярном мире.
Боррель заявил о новом пакете санкций ЕС в отношении россиян
Евросоюз подготовит новый пакет санкций в отношении более 100 представителей российской власти, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Мы должны усилить давление на Россию с помощью средств, которые находятся в нашем распоряжении», – передает слова Борреля ТАСС.
Он выразил надежду, что пакет утвердят до конца сессии. В него попадут 100 представителей российских властей разных уровней, а также другие экономические санкции.
Напомним, ранее Британия ввела санкции в отношении российского предпринимателя Алишера Усманова и председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. Всего с момента начала военной операции на Украине Великобритания ввела санкции в отношении 13 «ведущих российских олигархов», как заявили в Лондоне.
В ЕС заявили о готовности к возможной остановке поставок российского газа
Евросоюз до конца оставшегося отопительного сезона готов к теоретической остановке поставок голубого топлива из России, сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер.
«Мы подготовлены к отрезанию, особенно до конца отопительного сезона. Кто знает, будет ли остановка и как долго она может продлиться… Мы приняли все возможные меры и продолжаем это делать, чтобы быть как можно более гибкими перед лицом потенциальной остановки (поставок – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взаимодействия в области энергопоставок должны быть долгосрочными и рыночными, страны Европы пренебрегли этим правилом, в результате чего стоимость голубого топлива возросла.
В феврале глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге написал, что Россия строго выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в ЕС. Однако Газпром, по его словам, «отказался» от дополнительного экспорта для пополнения европейских хранилищ, что усилило нервозное положение на рынке.
Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Газпром не обязан наращивать экспорт газа в Евросоюз, она и так поставляет некоторые дополнительные объемы.
В Нидерландах заявили о неготовности к отказу от российских энергоносителей
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Нидерланды на данный момент не могут отказаться от российских нефти и газа, заявил премьер-министр страны Марк Рютте в Париже перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«Нам также необходимо сегодня обсудить нашу уязвимость [перед РФ] в плане зависимости от поставок российских нефти и газа. Я бы не стал сегодня призывать отказываться от них, они нам необходимы, это некомфортная правда, однако мы можем сделать больше для того, чтобы продвинуть зеленую повестку и сделать нашу экономику менее углеродоемкой», – цитирует Рютте ТАСС.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».
Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
В понедельник цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе. Так, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущей зимой Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа. Тем временем в Еврокомиссии заявили о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.
Напомним, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад отказаться от нефти и нефтепродуктов из России. В свою очередь спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси допустила возможность запрета импорта нефти и других энергоресурсов из России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что планы США ограничить использование российской нефти могут иметь серьезные последствия для рынка. В тот же день стоимость нефти Brent впервые с 2008 года превысила 130 долларов.
Эксперт: У российских компаний появляется окно возможностей, пока на рынок не пришли китайцы
В ближайшее время российская экономика может испытать значительные трудности, но при этом у российского бизнеса появляются новые возможности из-за ухода западных компаний с рынка России, рассказал газете ВЗГЛЯД политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Артемий Атаманенко.
«Российская экономика может испытать трудности, связанные с продолжающимся уходом многих компаний с российского рынка и ростом курса валют. Одновременно возникает момент, когда значимый сегмент рынка освобождается и пока что не занят, к примеру, китайскими экспортерами. У российского бизнеса появляется окно, в рамках которого есть возможность, во-первых, определить для себя новые направления работы, во-вторых, получить доверие российских потребителей, которые предпочитали импортные товары. В таком формате потребуется одновременно и желание самих потребителей переориентироваться на российское производство», – сказал Атаманенко.
Он выразил надежду, что объявленные государством меры по расширению экономических свобод бизнеса, в частности заявление о «максимальной экономической свободе» как выходе из складывающейся ситуации, помогут российским предпринимателям в развитии.
«Вместе с тем нельзя отрицать риск расслабления определенных игроков из-за ухода крупных международных конкурентов. В этой ситуации российские потребители должны с большей требовательностью относится к отечественным товарам и услугам, формируя конкурентный спрос», – сказал эксперт.
Ранее немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz объявил о приостановке поставок легковых автомобилей в Россию и их производства на территории РФ. В тот же день немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о прекращении поставок в Россию. Кроме того, в четверг появились сообщения о возможной остановке завода Nissan Motor в России.
Во вторник британский автопроизводитель Jaguar Land Rover приостановил отправку машин в Россию. В тот же день американский автоконцерн General Motors решил приостановить экспорт автомобилей в Россию. Кроме того, бизнес в России приостановили шведские автопроизводители Volvo, Scania и Ericsson.
Днем ранее немецкий Daimler Truck приостановил сотрудничество с российским «КамАЗом». В прошлую пятницу стало известно, что компании Audi, Land Rover, Porsche, General Motors приостановили экспорт автомобилей в Россию. В тот же день Volkswagen остановил два завода в городах Цвиккау и Дрезден из-за отсутствия украинских комплектующих.
В четверг Skoda и ИКЕЯ приостановили работу в России. Компания Lego приостановила поставки в Россию. Аналогичное решение принял Volkswagen.
В пятницу Porsche остановил поставки автомобилей в Россию. Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb также приостановил свою деятельность в России и Белоруссии. Panasonic и Microsoft приостановили продажу товаров и предоставление услуг в России.
Напомним, в субботу компания Samsung приостановила поставки продукции в Россию.
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СМИ: ФРГ и Нидерланды выступили против вступления Украины в ЕС
Ряд стран Евросоюза, среди которых Германия и Нидерланды, выступают против того, чтобы предоставить Украине статус кандидата на вступление, сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванных дипломатов.
Как утверждает источник, ФРГ, Нидерланды и ряд других стран хотят сосредоточиться на оказании практической помощи Украине и прекращении боевых действий, а не начинать процесс вступления этой страны в ЕС, который может занять не менее десяти лет, передает ТАСС.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для получения страной членства в Евросоюзе (ЕС).
СМИ со ссылкой на источники сообщили, что лидеры государств Евросоюза обсудят перспективы принятия Украины в ЕС на саммите в Париже 10-11 марта.
Bloomberg сообщил о подготовке ЕС санкций против российских судов и портов
Страны Евросоюза готовят новые санкции в отношении России, которые могут коснуться военных технологий, морских судов физических лиц из санкционного списка, а также российских портов, сообщил Bloomberg.
«Правительства европейских стран близки к завершению подготовки нового пакета санкций против России», – передает Ura.ru со ссылкой на Bloomberg.
По данным агентства, Россию ждет расширение санкционного списка физлиц, а также наложение ограничений на их суда. Кроме того, санкции заденут и военные технологии.
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В четверг сенаторы-республиканцы США предложили ввести санкции против всех госпредприятий России, в США началось обсуждение санкций против энергосектора России.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала Европу усилить санкции в отношении России, включив в них нефтяной и газовый сектора.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США принуждают Европу предать планету из-за российского газа.