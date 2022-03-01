Британия ввела санкции против Сбербанка

Лондон объявил о введении санкций против Сбербанка, следует из материалов британского минфина. Санкции затронут корреспондентские счета банка, ему также запрещено проводить клиринговые операции в фунтах стерлингов.

При этом Сбербанк не попал под действие полных блокирующих санкций, которые подразумевают блокировку активов. Аналогичные меры ранее были введены против кредитной организации США, передают «Ведомости».

В документах указано, что Сбербанк является крупнейшим банком России по объему активов и участвует в «приобретении выгод от российского правительства или поддерживает его». Также Сбербанк называется «исключительно значимым игроком российского сектора финансовых услуг, который имеет стратегическое значение для правительства России».

В пресс-службе Сбербанка заявили, что изучат ограничения по мере обнародования документов. «На российских клиентов из розничного и корпоративного сегментов новые санкции не окажут существенного влияния», — говорится в сообщении.

Напомним, сразу после начала российской спецоперации, минфин США ввел санкции против Сбербанка и ВТБ. Американское ведомство заявляло, что эти два банка – крупнейшие кредитные организации России, которые в совокупности составляют более половины всей банковской системы нашей страны по стоимости активов.

Позже минфин США разъяснил – американские санкции в отношении «Сбера» и ряда других российских банков не блокируют полностью возможность их взаимодействия с американскими компаниями и институтами, в отличие от ограничительных мер в отношении ВТБ.

Британия объявила о новых санкциях против Внешэкономбанка, Совкомбанка и банка «Открытие».