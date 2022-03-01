В Сети зафиксирован всплеск онлайн-мошенничеств

В Сети наблюдается всплеск мошенничества на фоне геополитической ситуации, сообщила компания Group-IB со ссылкой на наблюдения своих специалистов.

«Телефонные мошенники под видом сотрудников банков предупреждают об отключении российских банков от SWIFT. Для сохранения денежных средств они предлагают перевести их на «безопасный счет». Естественно, это обман – в результате пользователи просто теряют свои накопления», – сказал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection Group-IB Евгений Егоров, передает РИА «Новости».

Он добавил, что также мошенники предлагают посредничество по открытию кредитных карт в западных банках, привязанных к российскому счету. Они получают данные карты или задаток за свои услуги и исчезают. Кроме того, злоумышленники могут предлагать услуги по оформлению документов для выезда из России.

В соцсетях появились фейки с призывом собрать деньги для пострадавших в результате боевых действий в ДНР, ЛНР и на Украине. Указание на сбор средств может быть разным, в том числе речь может идти о «помощи российской армии». Кроме того, есть попытки заражения пользователей вредоносным ПО.

«Например, зафиксированы фальшивые рассылки якобы от имени ФСБ РФ с предложением скачать на компьютер специальную программу – протокол защиты от DDoS-атак. Кроме почтовых рассылок, аналогичную «защитную» программу программу злоумышленники предлагали скачать с недавно созданного - 27 февраля – фейкового сайта с символикой ФСБ РФ», – пояснили в Group-IB.

После перехода по ссылке пользователям загружают троян удаленного доступа AveMaria с функционалом для кражи данных, включая логины и пароли.

«Раньше с одного из указанных на «сайте ФСБ» номеров звонили мошенники, предлагавшие заработать на инвестициях и криптовалютах», – пояснили специалисты.

До этого в Сети выявляли сотни ресурсов, которые под видом прямых трансляций Олимпийских игр в Китае отправляли пользователей на мошеннические страницы и фишинговые сайты.