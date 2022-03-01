Расчеты «Искандер-М» на учении под Оренбургом отработали уничтожение базы «противника»

Экономисты призвали Россию продавать Западу нефть и газ только за рубли

«Надо прекратить экспорт энергоносителей – нефти и газа, а также других критически важных товаров, включая, к примеру, уран. Ведь мы обеспечиваем ураном электростанции в США на 80%», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Михаил Делягин. Так он прокомментировал антироссийские санкции, введенные Брюсселем и Вашингтоном. Затем, по его словам, торговлю можно возобновить на новых условиях.

«Среди прочего, следует прекратить экспорт минеральных удобрений. Мы должны нанести западному бизнесу неприемлемый ущерб. Через некоторое время локальный экспорт можно разрешить, но уже только за рубли. Не отдавайте валюту нашим олигархам, чтобы они яхты себе строили, а продавайте валюту государству на ММВБ, и олигархи пусть получают рубли. Это правильный подход», – считает депутат Госдумы от «Справедливой России», экономист Михаил Делягин.

«Естественно, нужно конфисковать и всю западную собственность на нашей территории. Кроме того, заставить бизнесменов перерегистрировать на нашей территории все офшоры – тоже под страхом конфискации», – напомнил Делягин.

Экономист Василий Колташов тоже считает, Россия могла бы перейти на продажу своих нефти и газа за рубли. «Это вполне адекватный шаг после того, как ЕС имел наглость заморозить активы Банка России. Нужно пояснить, что все западные санкции имели только одну цель – нашу валюту, которая и так давно была недооценена. Запад поступательно наращивал атаки, чтобы пошатнуть стабильность рубля. Теперь нужно думать, как восстанавливать его курс, как укреплять. На этом фоне перевести внешнюю торговлю на рубли было бы логично», – пояснил Колташов. Кроме того, считает эксперт, нужно ввести радикальное ограничение на вывод валюты из российской экономики.

Колташов не исключает, что одним из косвенных итогов спецоперации на Украине станет запуск трубопровода «Северный поток – 2». «Скорее всего, укронацисты взорвут при отступлении газопровод, который ведет из России в Польшу, и так, к слову, уже изрядно изношенный. Так что транзит по нему прервется – об этом уже можно говорить с вероятностью в 90%. Просто так они его не оставят, не захотят передать новому законному правительству Украины, которое будет сформировано без сфальсифицированных выборов и без сегрегации по языковому признаку», – уверен Колташов.

По мнению экономистка, без украинского транзита в Европе возникнет острый дефицит газа, резко усилится социальное напряжение. «И на этом фоне мы вполне сможем добиться запуска «Северного потока – 2», – говорит Колташов.

Напомним, в воскресенье главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк достал из своего арсенала все, что возможно, для смягчения удара по российской экономике и рублю.