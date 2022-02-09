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ВМС Украины заявили о планах получить в 2022 году катера из США
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Военно-морские силы Украины ожидают в 2022 году поставки катеров производства «Марк VI» от США, сообщили в пресс-службе ВМС.
«Новые единицы вооружения будут защищать национальные интересы сразу в двух морях – Азовском и Черном – в ближней морской операционной зоне... Общее ожидаемое количество катеров, которые могут быть поставлены в несколько этапов, составляет более десяти», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ВМС.
В октябре Пентагон рассказал о планах отправить на Украину шесть патрульных катеров на сумму около 85 млн долларов.
Катера будут патрулировать акватории, но они имеют и более широкий потенциал благодаря скорости и другим характеристикам.
Так, модели катеров могут на скорости более 30 узлов доставить вооруженную группу или спецназовцев в количестве 10-12 человек на борт судна-нарушителя. Также катера имеют современное ракетное вооружение, которое по своим характеристикам способно нанести значительные повреждения противнику, уточнили в ВМС.
Ранее сообщалось о получении Украиной от США партии патронов. Речь идет о 80 тоннах боеприпасов.
Канцлер Германии выступил с угрозами в адрес России
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Дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для России – политическим, экономическим и геостратегическим, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц перед переговорами с президентами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой в Берлине.
«Дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо и приведет к серьезным последствиям для России – политическим, экономическим и наверняка геостратегическим», – приводит слова канцлера Германии ТАСС.
Как подчеркнул Шольц, оценка ситуации вокруг Украины и позиция лидеров Германии, Франции и Польши совпадает. «Наши устремления сегодня в рамках Веймарского треугольника заключаются в следующем: мы хотим, прежде всего, добиться деэскалации в напряженной ситуации, мы нуждаемся в переговорах и решении», – сказал он.
«Наша общая цель заключается в том, чтобы не допустить войны в Европе», – сказал канцлер Германии. «Нас всех объединяет одна цель – сохранить мир в Европе – посредством дипломатии, ясных сигналов и готовности действовать сообща», – заявил Шольц.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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В парламенте Словакии осквернили флаг Украины
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Депутаты парламента Словакии надругались над флагом Украины в ходе заседания, посвященного рассмотрению соглашения о военном сотрудничестве с США.
Во вторник в Братиславе началось внеочередное заседание национального совета (парламента) Словакии, посвященное военному сотрудничеству с США, передает РИА «Новости».
На открытии заседания двое депутатов встали перед трибуной для выступлений с флагом Украины, однако несколько их коллег сначала полили украинский флаг водой, а затем вырвали и унесли его.
Экс-премьер и лидер ведущей оппозиционной партии Словакии «Курс – социальная демократия» Роберт Фицо, который ранее в течение почти десяти лет возглавлял правительство Словакии, на заседании призвал к отрытому голосованию, чтобы, как он выразился, «каждый депутат показал согражданам свое истинное лицо и свое отношение к предательскому соглашению» и заявил словацкой общественности о том, за он или против.
Экс-премьер отметил, что соглашение с США «является чисто двусторонним и не имеет ничего общего с нашими обязательствами в рамках членства в НАТО». Сделка, по его словам, не повышает обороноспособность Словакии, а только «способствует повышению напряженности в данный сложный период».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Словакию и еще ряд стран за поддержку Киева. До этого глава МИД Словакии Иван Корчок посетил Донбасс.
Напомним, США и Словакия подписали военный договор, который позволит Штатам расширить военное присутствие в республике.
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Американские подростки в TikTok призвали к войне с Россией
Американские пользователи в TikTok запустили тренд по разжиганию ненависти к России и ее гражданам: подростки снимают ролики про то, как с помощью случайных вещей «решат военный конфликт» между Москвой и Киевом.
«Дай мне молока, пачку чипсов из манго, автомат, и я получу Россию до обеда», – подписал свое видео один из американских подростков, передает Ura.ru.
Его примеру последовали тысячи других американцев. Одни активно снимают ролики, другие поддерживают их в комментариях.
Российские подростки в комментариях к подобным видео начали заступаться за страну и президента, а затем стали снимать ответные ролики. Многие пользователи отмечают, что в школах детей учат разбирать и собирать автомат Калашникова, в то время как американские дети даже не могут показать Украину и Россию на карте мира. Всего по этому тренду появилось более 14 тыс. видео.
Ранее западные СМИ опубликовали беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
В Кремле оценили реакцию Зеленского на обещанные Макроном увещевания о выполнении Минских соглашений
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Заявления президента Украины Владимира Зеленского по итогам встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном не говорят о готовности немедленно приступить к реализации Минских соглашений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«По тому, что было сказано на пресс-конференции [Зеленского и Макрона], были позитивные сигналы о том, что решение [ситуации] на Украине может быть исключительно на базе реализации Минских соглашений. Это верно, это плюс», – цитирует ТАСС Пескова.
Представитель Кремля добавил, что Москва не услышала каких-либо слов от Зеленского о готовности быстро заняться реализацией Минских соглашений.
При этом Песков напомнил, что еще во время визита французского лидера в Москву Макрон и Путин условились позднее созвониться и сверить часы. Представитель Кремля призвал дождаться дальнейших бесед политиков, после которых «картина будет яснее».
8 февраля Макрон заявлял, что Зеленский подтвердил и приверженность сохранению режима прекращения огня в Донбассе. Также он отметил, что «Россия не намерена инициировать эскалацию на Украине».
Напомним, перед встречей Макрона и Зеленского прошла встреча Макрона и российского президента Владимира Путина. Она проходила в формате один на один. На пресс-конференции после встречи Путин назвал символичным то, что встреча прошла 7 февраля – в день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией.
Макрон по итогам встречи с Путиным заявил, что в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским призовет того выполнить Минские соглашения.
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Погребинский: США не дадут Макрону изменить подход Зеленского к Минским соглашениям
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«Владимир Путин отдает себе отчет в том, что у Эммануэля Макрона нет достаточного влияния на Владимира Зеленского, чтобы снять того с крючка, на котором его держат США», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Во вторник прошли переговоры президентов Франции и Украины, которым предшествовала встреча Макрона и Путина.
«Я думаю, что Владимир Владимирович делает вид, что ему понравились идеи Макрона, утомившего его вопросами за шесть часов разговоров. По-моему, было видно, что Путин не без иронии отнесся к энергичности французского лидера», – полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По мнению собеседника, предложения, который Эммануэль Макрон изложил Владимиру Путину и далее повез в Киев, могут сработать, только если на Владимира Зеленского надавят американцы.
«Но для США выполнение Украиной Минских соглашений будет означать победу Путина. Возможно, поэтому в Вашингтоне объяснили киевским властям, что Украина может действовать по своему усмотрению. Киев попросили не поддаваться на давление и заверили, что их никто ни к чему не может принудить», – считает Погребинский.
При этом вряд ли Макрон сумеет предложить Зеленскому что-то, что может перезапустить процесс минских переговоров, и реанимировать «нормандский формат». «Даже если дать Зеленскому несколько недель на размышление, все упирается в «разные интерпретации» Минских соглашений. Есть буквальная трактовка, которой придерживаются Россия и Донбасс. А есть надуманные, когда говорят, что «Минск-2» – это документ, который можно наполнить разным содержимым», – пояснил собеседник.
«Соединенные Штаты хотят и будут добиваться изменения Минских соглашений – последовательность выполнения каких-либо их пунктов. Если Вашингтон будет давить в эту сторону – это полный тупик. Единственная возможность выполнения «Минска» появится, когда американцы посчитают, что у США нет другого выхода и дешевле будет договориться с Путиным. Тогда Украина будет исполнять соглашения», – уточнил Погребинский.
При этом Киев пытается вести собственную игру на американском треке, добавил собеседник. «Сейчас наш клоун полагает, что в США якобы есть много людей, которые готовы его поддержать против Джо Байдена. А как иначе понимать то, что говорит Зеленский: «Перестаньте пугать нас вторжением России! Его не будет!»? Вызывающее непослушание, даже смешно», – отметил эксперт.
«У Байдена, конечно, много аргументов, чтобы поставить Зеленского на место, но есть большая часть конгрессменов, которая спит и видит, как поставить подножку своему президенту. Если Байден допустит слабину, то есть, к примеру, будет заставлять Зеленского делать то, что просит Путин, – это удар по позициям главы Белого дома, и так плохим на сегодняшний день», – рассуждает Погребинский.
Что касается собственно встречи Макрона и Зеленского, то, по мнению киевского политолога, одним из главных ее результатов стало украино-французское соглашение по сотрудничеству в реформировании «оборонки» Украины. По мнению эксперта, это могло бы быть взаимовыгодной сделкой, но «все равно в первую очередь выгоду получит французский капитал». То же касается и сделки на 1,2 млрд евро о поставке на Украину французских локомотивов и пожарной техники. «После этого Макрон вернется в Париж, и может считать себя молодцом. Он побывал у нашего клоуна и получил массу заказов на свои локомотивы на миллиарды», – констатировал Погребинский.
Напомним, переговоры президентов Макрона и Зеленского прошли во вторник в Киеве. По их итогам на совместной пресс-конференции украинский президент заявил, что ключевым вопросом разговора был мирный процесс. Также Зеленский сказал, что рассчитывает на проведение саммита в «нормандском формате» в ближайшее время.
Помимо этого, президент Украины, что концерн «Укроборонпром» подписал с французской стороной соглашение о сотрудничестве и совместное заявление о реформе оборонно-промышленного комплекса Украины.
Макрон, в свою очередь, отметил, что в этот четверг планируется встреча политсоветников «нормандского формата». Кроме того, по словам французского лидера, Зеленский подтвердил готовность Украины выполнять Минские соглашения.
Накануне Макрон побывал в Москве, где провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств беседовали несколько часов, после чего дали большую пресс-конференцию. На ней в числе прочего Путин прокомментировал высказывание Зеленского, который «недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений». Президент России подчеркнул, что «Минск-2» нужно исполнять, потому что альтернативы этим соглашениям нет», и процитировал фразу: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица».
В России оценили претензии «Веймарского треугольника» к Москве
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«Переговоры Парижа, Берлина и Варшавы – это разговор ни о чем, потому что на деле их позиции в отношении России и Украины расходятся», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее лидеры Германии, Франции и Польши провели переговоры в Берлине, где выступили с критикой и угрозами в адрес России.
«Веймарский треугольник» – довольно старый формат. Он был создан с целью интеграции Польши в евроатлантические структуры, но в каком-то виде сохранился по сей день. Это некая дань уважения Варшаве – такой формат возвышает ее до первой лиги европейских государств, поэтому поляки его берегут», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«В данном случае «Веймарской тройке» необходимо было продемонстрировать некую солидарность в отношении России, украинского кризиса и европейской безопасности, а также послать этот сигнал другим европейским странам, Москве и Киеву. Однако на деле подходы Парижа, Берлина и Варшавы существенно расходятся», – отметил эксперт.
«Польша придерживается наиболее жестких антироссийских позиций, в то время как Германию в Европе и в США обвиняют в слишком мягком подходе к России, неготовности отказаться от «Северного потока – 2» и отказе поставлять оружие на Украину. Париж в свою очередь тоже нацелен на некий конструктив в отношениях с Москвой», – пояснил собеседник.
«На переговорах этой тройки все вновь вертелось вокруг гипотетической угрозы российского «вторжения» на Украину. Поэтому смело можно назвать это разговором ни о чем, – отметил политолог. – Россия не собирается начинать войну с Украиной, соответственно, новые санкции в отношении Москвы выглядят умозрительными. Нет такой ситуации, при которой они могли бы претвориться в реальность».
«Тем не менее, для Шольца это своеобразная подготовка для визита в Россию. А Макрону, вероятно, было что рассказать европейским коллегам о своем многочасовом разговоре с Владимиром Путиным и о поездке в Киев», – предположил Кортунов.
«При этом думаю, что перспектив у «Веймарского треугольника» нет. Это скорее некий политический символизм, нежели практическая политика. Интересы Парижа, Берлина и Варшавы слишком разные. С этим уже ничего не сделаешь. Одно дело – смотреть на Москву и Киев из Парижа и Берлина, и совсем другое – из Варшавы. Расхождение тут неизбежно. С определенной натяжкой их можно назвать лебедем, раком и щукой Европейского союза», – заключил политолог.
Во вторник вечером канцлер ФРГ Олаф Шольц перед переговорами с президентами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой в Берлине заявил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для России – политическим, экономическим и геостратегическим.
Как подчеркнул Шольц, оценка ситуации вокруг Украины и позиция лидеров Германии, Франции и Польши совпадает. «Наши устремления сегодня в рамках «Веймарского треугольника» заключаются в следующем: мы хотим, прежде всего, добиться деэскалации в напряженной ситуации, мы нуждаемся в переговорах и решении», – сказал он.
«Наша общая цель заключается в том, чтобы не допустить войны в Европе», – сказал канцлер Германии. «Нас всех объединяет одна цель – сохранить мир в Европе – посредством дипломатии, ясных сигналов и готовности действовать сообща», – заявил Шольц.
В свою очередь президент Польши Анджей Дуда перед встречей с лидером Франции и канцлером ФРГ призвал страны Запада защитить территориальную целостность стран-союзников, которые не входят в ЕС и НАТО. При этом он уточнил, что говорит об Украине.
«Мы имеем дело с беспрецедентным скоплением российских войск вдоль украинской границы, а также большую российскую концентрацию в Белоруссии, где проходят учения, которые должны продлиться до 20 февраля», – приводит слова президента Польши ТАСС.
По словам президента Польши, сейчас Запад должен совместно искать «выход из этой сложнейшей ситуации – самой сложной от 1989 года, в которой оказались НАТО и ЕС». «Наша большая задача – обеспечить мир нашим обществам и народам, защитить международное право и территориальную целостность стран, которые не входят в ЕС и НАТО, но являются нашими союзниками, которые хотят независимости, свободы, суверенитета. Я говорю об Украине», – заявил польский лидер.
Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Дания передумала поставлять на Украину просроченные «Стингеры»
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Снятые с вооружения в Дании ПЗРК «Стингер» не будут отправлены на Украину, ракеты находятся на складе в ожидании утилизации, заявил министр обороны королевства Мортен Бедсков.
«Они слишком старые. Есть основания для их нахождения на складах. Мы не можем отправить их [на Украину]», – цитирует ТАСС министра. Он также добавил, что ракеты будут утилизированы.
Между тем командующий вооруженными силами Флемминг Лентфер сообщил об отсутствии планов поставки Украине и других видов вооружения.
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«У нас есть то, что мы сами используем и что постепенно принимаем на вооружение датской армии. И здесь я не вижу чего-то, что мы должны отдать другим», – отметил он.
Министр обороны заявил о готовности Дании оказать Украине помощь в области наращивания ее киберпотенциала.
В середине января правительство королевства решило израсходовать 22 млн евро на развитие новой комплексной программы поддержки Украины. Из этой суммы 11,3 млн евро выделяет Минобороны Дании.
Ранее самолеты с военной помощью из США и Британии прибыли на Украину.
До этого сообщалось, что страны НАТО всего за несколько дней поставили Киеву сотни тонн вооружений. Уже прибыл груз противотанковых ракет, ожидаются поставки знаменитых «Стингеров».
Напомним, власти Украины обратились к Вашингтону с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD.
Противоракетный комплекс предназначен для высотного перехвата ракет средней дальности. Ракета может разогнаться до скорости около 2,5 км/с, позволяя реализовать концепцию «повторного обстрела» баллистической цели.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту ситуацию.
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Япония собралась поддержать Европу газом при обострении на Украине
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Власти Японии приняли решение о готовности организовать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны ЕС в случае обострения ситуации вокруг Украины, сообщили правительственные источники телеканала NHK.
По имеющейся у телеканала информации, японская сторона пока не определилась с объемом и возможными сроками поставок при эскалации конфликта вокруг Украины. Также пока нет ясности, какой именно газ будет использовать для этого Япония: из своих запасов или перенаправит в ЕС часть ранее законтрактованного СПГ, передает ТАСС.
Накануне глава Белого дома Джо Байден заявил о готовности Штатов покрыть существенную часть потребностей стран Европы в газе в случае приостановки поставок из России. При этом он увязал судьбу «Северного потока – 2» с «вторжением» России на Украину.
В понедельник министры энергетики США и ЕС на встрече в Вашингтоне договорились работать над увеличением предложения СПГ на мировом рынке. Тогда же глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил о достигнутых договоренностях о надежных поставках энергоносителей не только для ЕС, но и для Украины, Молдавии, западных Балкан.
В прошлую пятницу в Белом доме сообщали, что Соединенные Штаты обсуждают с «крупными поставщиками» увеличение поставок газа в Европу взамен российского. В конце января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что США, Катар и Азербайджан компенсируют Европе объемы газа в случае снижения поставок топлива из России. В Пентагоне обещали проработать варианты поставок газа в Европу.
Между тем глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм предупредил, что найти замену российскому газу в случае гипотетического прекращения поставок будет сложно, так как Россия покрывает потребности Германии в газе более чем на 50%. В Еврокомиссии заявляли, что от российского газа в различной степени зависят около 20 стран ЕС. Вместе с этим в конце января в акватории стран ЕС резко выросло число танкеров СПГ.
28 января глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Еврокомиссия (ЕК) тесно сотрудничает с администрацией президента США Джо Байдена по развитию стратегического партнерства в сфере энергетики. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как действия Соединенных Штатов в Европе провоцируют жесточайший энергетический кризис.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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СМИ: Макрон озвучил Путину идеи по Украине без согласования с НАТО
В ходе визита в Москву президент Франции Эммануэль Макрон озвучил главе России Владимиру Путину некоторые идеи по ситуации на Украине без согласования их с НАТО, пишет Daily Mail.
По данным газеты Daily Mail, лидер республики, например, предложил закрепить за Киевом нейтральный статус, что лишит его возможности вступить в Североатлантический альянс, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
В материале отмечается, что сказанное Макрон не согласовал с остальными членами НАТО. Подчеркивается, что отсутствие согласованности с союзниками делает любое заявление Макрона бессмысленным.
«Он (Макрон) занимается своими делами, мы не знаем, что происходит. Он вышел за рамки позиции НАТО. Но это интересно», – сказал источник в британском правительстве.
В статье уточняется, что предложение Макрона о нейтралитете Украины не поддерживается ни Североатлантическим альянсом, ни Киевом.
Напомним, переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона продлились чуть более пяти часов. Макрон обсуждал с Путиным решение украинского вопроса, ранее отмечалось, что он делал это для того, чтобы получить статус европейского лидера.
Украина не смогла отказаться от русского языка при выдаче справок о несудимости
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Сервис государственных услуг «Дия» на Украине просит ввести информацию на русском языке для получения справки о несудимости в онлайн-режиме.
Разработчики приложения пояснили, что это связано с особенностями учета таких сведений, так как накопление сведений в персонально-справочном учете началось еще в советское время, когда процессуальные документы составлялись преимущественно на русском языке, передает ТАСС.
«И соответственно, учредительные данные лица (в частности фамилия, имя, отчество) вносились на русском», – говорится в сообщении.
Отмечается, что учет сведений о личности в персонально-справочном учете велся на русском и в соответствии с положениями некоторых международных договоров: в частности, Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 2009 года.
Также в сообщении говорится, что с 2015 года Украина уже вышла из этого соглашения, однако значительный объем данных в персонально-справочном учете уже накоплен на русском языке.
«Кроме того, подавляющая часть граждан Украины пользуется паспортами гражданина в форме паспортной книжечки образца 1994 года, в которых фамилия, имя, отчество указаны как на украинском, так и русском языках. Таким образом, указание в запросе на получение справки обязательных данных – фамилии, имени, отчества заявителя – на русском языке необходимо для более точной идентификации физического лица в персонально-справочном учете, что, в свою очередь, позволяет предотвращать распространение неточной или ложной информации», – разъяснили в «Дие».
Напомним, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в мае 2019 года подписал президент Петр Порошенко. Документ предусматривает использование украинского языка практически во всех сферах жизни.
Ранее сообщалось, что из-за новых языковых норм на Украине печатным изданиям придется отказываться от русскоязычных версий.
Шольц пообещал повторить во время визита в Москву и Киев слова Макрона
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что во время визита в Москву и Киев скажет то же, что в начале недели сказал президент Франции Эммануэль Макрон.
«Что касается ситуации на Украине, то речь идет о том, что мы действуем сплоченно. Это факт. Это очень ясное послание, которое нужно здесь повторить. Мы тесно все согласовали в НАТО, в ЕС... И конечно, это будет играть роль, когда я на следующей неделе поеду на Украину и буду говорить с президентом в Киеве, поеду в Москву и поговорю там с президентом. То, что я там скажу, будет выглядеть так, как то, что сказал там президент Макрон в начале недели», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Шольца.
Он назвал тесную координацию западных стран в этом вопросе сильной стороной.
Макрон в ходе визита в Россию обсуждал с Владимиром Путиным решение украинского кризиса. Сам Шольц ранее заявил, что немецкая сторона готова на диалог с российской на всех уровнях и во всех форматах ради политического урегулирования.
Ранее состоялись переговоры лидеров Германии, Франции и Польши, где обсудили кризис вокруг Украины и политику в отношении России, пригрозив Москве «геостратегическими последствиями». Президент Польши Анджей Дуда призвал страны Запада защитить территориальную целостность стран-союзников, которые не входят в ЕС и НАТО. При этом он уточнил, что говорит об Украине.
Олаф Шольц заявил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для России.
Украина поддержала позицию Токио по Курилам
Украина сочувствует Японии и поддерживает ее по вопросу южной части Курильских островов, заявил посол страны в Токио Сергей Корсунский.
Корсунский заявил, что в Киеве «очень сочувствуют» Японии в том, что касается вопроса «северных территорий» (так в Японии называют российские южные Курильские острова), передает ТАСС.
«Я не нахожусь в позиции, чтобы оценивать политику Японии по этому вопросу. Мы уважаем любой путь, который Япония считает правильным для его решения», – добавил он.
Посол добавил, что Украина и Япония находятся на расстоянии 10 тыс. километров друг от друга, однако «у обоих есть территориальные проблемы с одной и той же страной», и это «действительно уникальная ситуация».
Он также назвал «сигналом всему миру» принятую японским парламентом резолюцию, в которой депутаты выразили обеспокоенность ситуацией на границах Украины и выступили против изменения статус-кво силовым путем.
Корсунский выразил надежду на дальнейшую поддержку в сфере экономики и политики со стороны Японии.
Ранее посол США в Токио Рам Эмануэль заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над южной частью Курильских островов.
Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Японию в нагнетании истерики вокруг Курил. Российское посольство выразило протест МИД Японии из-за действий праворадикалов в Токио, которые попытались проникнуть на территорию дипведомства.
Также представитель посольства Японии в Москве был вызван в МИД России для заявления протеста в связи с проведением в Токио выставки, которая посвящена южным Курильским островам.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Америка вредит отношениям России и Японии.
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Госдеп пообещал России единый ответ Запада на «вторжение» на Украину
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Москва получит единый ответ Запада в случае якобы готовящегося «вторжения» на Украину, для России наступят масштабные последствия, заявила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.
«Мы взаимодействуем с союзниками и партнерами посредством дипломатии, но я не буду говорить о частных встречах (итогах переговоров между президентами России и Франции по Украине 7 февраля в Москве). Сигнал, который мы стараемся донести до России состоит в том, что Запад един», – приводит слова сотрудницы Госдепартамента США ТАСС.
Она повторила утверждения американской администрации о том, что Россия якобы сосредоточила более 100 тыс. военнослужащих на границе с Украиной и продолжает «наращивать силы и технику». «Мы считаем, что они [Россия] находятся на позиции, что могут вторгнуться [на Украину] в любое время», – выступила с утверждением Портер.
«Мы не можем контролировать, что Россия сделает в будущем. Но мы можем ясно заявить вместе с союзниками и партнерами, что наступят масштабные последствия для России, если будет дальнейшее вторжение. Если Россия вторгнется, то <…> союзники по НАТО будут более сильными и едиными», – заявила представитель Госдепартамента США.
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Накануне канцлер Германии Олаф Шольц перед переговорами с лидерами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой в Берлине пригрозил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для России – политическим, экономическим и геостратегическим.
В свою очередь президент Польши Анджей Дуда по прибытии на встречу с лидерами Франции и Германии в Берлине призвал страны Запада защитить территориальную целостность стран-союзников, которые не входят в ЕС и НАТО. При этом он уточнил, что говорит об Украине.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Захарова: Россия хотела бы, чтобы Европа перешла от слов к делу в урегулировании на Украине
Москва хотела бы, чтобы Европа перешла от слов к делу и оказала бы практическое и эффективное содействие в решении украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Не хочется, чтобы, надеюсь, искренние порывы европейцев [урегулировать внутриукраинский кризис] – и в данном случае я говорю как о политиках, так и о народах европейских государств – оставались только на словах и только в качестве не завершающихся итогом мероприятий. Очень хочется, чтобы все это было и искренним, и эффективным», – указала дипломат в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.
Захарова отметила, что внутриукраинский конфликт стал позором для современной Европы.
Захарова добавила, что Москва не раз просила партнеров из Европы активизировать работу в соответствующем направлении, обращая внимание на то, что нормандский формат создан не столько для проведения «протокольных встреч».
«Так побудите киевский режим к выполнению своей части обязательств, и в этом будет ваша роль, которую вы ходите сыграть, но без этого движения возникает знак вопроса, насколько это все остается не на словах, насколько все по-настоящему привержены реализации этого базового документа (Минских соглашений – прим. ВЗГЛЯД)», – сказала дипломат.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц перед переговорами с лидерами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой в Берлине пригрозил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для России – политическим, экономическим и геостратегическим.
В свою очередь президент Польши Анджей Дуда по прибытии на встречу с лидерами Франции и Германии в Берлине призвал страны Запада защитить территориальную целостность стран-союзников, которые не входят в ЕС и НАТО. При этом он уточнил, что говорит об Украине.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Президент Польши призвал Запад защитить союзников вне ЕС и НАТО
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Президент Польши Анджей Дуда по прибытии на встречу с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине призвал страны Запада защитить территориальную целостность стран-союзников, которые не входят в ЕС и НАТО. При этом он уточнил, что говорит об Украине.
«Мы имеем дело с беспрецедентным скоплением российских войск вдоль украинской границы, а также большую российскую концентрацию в Белоруссии, где проходят учения, которые должны продлиться до 20 февраля», – приводит слова президента Польши ТАСС.
«Мы все задаем себе вопрос, что будет дальше, каким будет эффект этих перемещений войск, которых мир и Европа не видели со Второй мировой войны», – сказал Дуда.
По словам президента Польши, сейчас Запад должен совместно искать «выход из этой сложнейшей ситуации – самой сложной от 1989 года, в которой оказались НАТО и ЕС». «Наша большая задача – обеспечить мир нашим обществам и народам, защитить международное право и территориальную целостность стран, которые не входят в ЕС и НАТО, но являются нашими союзниками, которые хотят независимости, свободы, суверенитета. Я говорю об Украине», – заявил польский лидер.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц перед переговорами с лидерами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой в Берлине пригрозил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для России – политическим, экономическим и геостратегическим.
Напомним, в Белоруссии проходит проверка сил реагирования Союзного государства, которая завершится учениями «Союзная решимость – 2022», запланированными на 10 – 20 февраля.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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