В Польше заявили о победе России и Китая над Европой

Эксперт оценил идею ЕС и НАТО о замене российского газа испанским транзитом

«Европа не сможет заменить российский газ. Ни Алжир, ни азиатские страны ей в этом не помогут», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по энергетике Игорь Юшков. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель указал на Пиренейский полуостров как на регион, не зависящий от поставок газа из России.

«Судя по всему, Боррель имел в виду, что Испания и Португалия «научат» остальную Европу быть энергетически независимыми от России. Но их сценарий для других стран не подходит, поэтому заявление главы дипломатии ЕС спекулятивно», – сказал ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, в энергетической независимости Пиренейского полуострова от России нет политики, а есть только экономическая логика – «для Испании запитываться из алжирского трубопровода рентабельнее, чем покупать российский газ, а для Португалии получать энергоноситель через СПГ-терминалы тоже выгоднее, чем вести газопровод из России».

«Испания и Португалия не добывают газ, в Европу они могут его только транзитировать. Но тут возникает сразу несколько трудностей. Во-первых, Алжир поссорился с Марокко – в итоге оказался перекрыт один из двух газопроводов в Испанию. Кроме того, сам Алжир снижает экспорт, поскольку у него растет внутреннее потребление голубого топлива, а добыча остается на прежнем уровне», – отметил собеседник.

Помимо этого, эксперт указал еще на одну странность заявления Борреля – у других стран Европы так же, как и у Португалии, есть СПГ-терминалы, например у Франции, Великобритании, Нидерландов, Бельгии. Причем терминалы используются, как правило, на 25–30% «Поэтому, причины, по которым испанский еврочиновник выделил именно Пиренеи, для меня загадка», – сыронизировал аналитик.

Что касается вероятности подключения Германии к идее Борреля о замене российского газа, то она тоже нулевая, подчеркнул Юшков. «Если Европа вдруг перестанет получать российский газ в ситуации с раскручиванием санкционного маховика, то все страны будут загружать свои терминалы исключительно для внутренних нужд, и Германии ничего не останется», – отметил эксперт.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о необходимости лучше «интегрировать» Пиренейский полуостров, который является главным «островом электроэнергии в Европе», в европейский энергетический рынок.

Кроме того, он призвал ЕС «срочно рассмотреть вопрос разработки стратегических резервов газа Евросоюза и возможность совместных закупок газа, как предложила ранее Еврокомиссия».

Дипломат подтвердил, что «в последние недели Россия строго выполняла свои договорные обязательства». При этом Боррель пожаловался, что Газпром «отказался совершать дополнительные поставки для пополнения европейских хранилищ, что еще больше усилило нервозное положение на рынке».

Глава дипломатии ЕС отметил, что «энергетика всегда была одним из важнейших геополитических вопросов». По его словам, «эта тема стоит во главе повестки дня» ЕС, «учитывая высокие цены и сложности с поставками газа, вызванные кризисом в отношениях с Россией».

Боррель также подчеркнул: Россия лучше подготовилась к санкциям Запада, чем ЕС – к возможным перебоям с поставками газа.

В воскресенье газета Vanguardia сообщила, что НАТО изучает возможность строительства газопровода между Испанией и Германией, чтобы снизить зависимость Центральной Европы от российского газа в ближайшее время.

«Новое транспиренейское соединение для отправки в Центральную Европу газа из Алжира и сжиженного газа, который смогли бы хранить и обрабатывать восемь предприятий по регазификации, расположенные в Испании и Португалии», – отмечает издание.