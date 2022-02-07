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Макрон завил о необходимости ответственного поведения в вопросе безопасности
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Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что по итогам встречи с главой России Владимиром Путиным надеется найти ответы на вопросы безопасности и для России, и для Европы.
Он также заявил во время встречи, что считает диалог единственной возможностью обеспечить безопасность и стабильность в Европе, передает ТАСС.
Кроме того, Макрон заявил о необходимости ответственного поведения всех сторон в вопросе безопасности.
«Критическая ситуация в Европе сегодня вызывает нашу озабоченность... Поэтому надо, чтобы мы все вели себя ответственно. Мы заложили базы диалога, открытого, требовательного, полного диалога в 2019 году. Было после этого несколько обменов мнениями в Санкт-Петербурге, Брегансоне и других местах, и я думаю, что актуален как никогда. Этот диалог необходим, потому что он единственный позволяет обеспечивать настоящую стабильность и безопасность для европейского континента», – цитирует его РИА «Новости».
В свою очередь Путин заявил, что ситуация, сложившаяся в Европе в сфере безопасности, является поводом для общей озабоченности Москвы и Парижа.
«Что особо хотел подчеркнуть. Я, конечно, понимаю – у нас общая озабоченность по поводу того, что происходит в сфере безопасности в Европе», – сказал глава российского государства на переговорах.
Путин принимает Макрона в представительском кабинете первого корпуса Кремля. В ходе переговоров запланировано обсудить широкий круг тем.
15 февраля в Москве ждут еще одного партнера по диалогу «нормандской четверки» – канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Ранее Макрон заявил, что настроен оптимистично на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.
Эммануэль Макрон вылетел в Москву с небольшим получасовым опозданием для переговоров с Путиным. Кроме того, лидер Франции заявил, что настроен оптимистично на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.
Напомним, что Макрон с помощью переговоров с Путиным рассчитывает решить украинский кризис, чтобы получить статус европейского лидера.
Кандидат в президенты Франции по-русски обратилась к жителям России
Валери Пекресс, которая является кандидатом в президенты Франции от партии «Республиканцы», по-русски обратилась к «гордому русскому народу».
Пекресс заявила: «Хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе». Она подчеркнула, что «начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой». По просьбе ведущей телеканала France 2 она перевела сказанное и на французский, передает РИА «Новости».
Напомним, Пекресс возглавляет крупнейшую провинцию страны Иль-де-Франс, она проходила стажировку в России. Пекресс считает, что обеспокоенность со стороны России в связи с организацией у ее границ НАТО является правомерной. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.
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Стали известны планы Макрона на переговорах с Путиным
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Президент Франции Эммануэль Макрон за счет переговоров с президентом России Владимиром Путиным рассчитывает решить украинский кризис, чтобы получить статус европейского лидера.
«Французский лидер – заметное международное исключение, так как считает протесты Москвы по поводу угрозы со стороны НАТО и озабоченность России собственной безопасностью законной темой для обсуждения. Госсекретарь США Энтони Блинкен, напротив, категорически отвергает возможность называть Россию кем-либо, кроме как агрессором», – отметили журналисты газеты Politico, передает РИА «Новости».
Авторы публикации заявили, что цель Парижа на переговорах с Москвой – продемонстрировать стратегическую автономию Европы, показав тем самым, что они не намерены сидеть в стороне, пока Вашингтон и Москва ведут переговоры.
СМИ привели слова Макрона из интервью французской газете Journal du Dimanche о том, что для Москвы правомерно поднимать вопросы своей безопасности, а странам Запада нужно лучше понять «современные травмы этого великого народа и великой нации».
Напомним, встреча Путина и Макрона состоится 7 февраля в Москве, а во вторник французский президент отправится в Киев.
Эксперт объяснил резкое желание французских политиков вести диалог с Россией
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«Несмотря на критику в адрес России из-за Украины, большинство политиков Франции выступают за диалог с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отметил ключевую роль России в стабилизации ситуации вокруг Украины, а кандидат в президенты Валери Пекресс обратилась по-русски к «гордому русскому народу».
«Отношения с Россией были важны для Франции и до начала президентской кампании. Несмотря на критику со стороны других западных стран, Макрон все время говорил, что диалог с Москвой необходим, поскольку без нее не решить ни мировых проблем, ни вопросов европейской безопасности», – считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.
Эксперт напомнил, что летом прошлого года Франция и Германия предлагали провести саммит ЕС – Россия, однако эту идею блокировали «страны-русофобы» – Польша, Прибалтика. При этом, по его словам, «отрадно, что кандидат в президенты Франции, Валери Пекресс, несмотря на серьезное давление, тоже выступает за диалог с Россией. Особенно приятно, что она когда-то изучала русский язык и бывала в Москве», – добавил он.
«Нацеленность на диалог с Москвой звучит у многих участников французской президентской гонки. Здесь и Эрик Земмур, и Марин Ле Пен. Жан-Люк Меланшон, лидер партии «Непокоренная Франция», также выступает за диалог с Россией, выход из НАТО и так далее», – рассказал Федоров.
«На этом фоне особую важность представляет визит Макрона в Москву, – считает политолог. – Скорее всего, он будет говорить с российским лидером не только об Украине, но и о европейской безопасности в целом. Россия четко обозначила свои озабоченности и видение европейской безопасности. Поэтому логично, что страны ЕС, а сейчас Франция там председательствует, тоже хотят участвовать в дискуссии о создании новой архитектуры безопасности в Европе».
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что без диалога с Россией невозможно будет урегулировать ни один конфликт, в том числе стабилизировать ситуацию вокруг Украины.
Макрон подчеркнул, что его мнение может подтвердить ухудшение ситуации в регионе после отказа Европы от проведения саммита ЕС – Россия. О необходимости встречи в таком формате заявляли Эммануэль Макрон и теперь уже экс-канцлер Германии Ангела Меркель.
Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон намерен 7 февраля посетить Россию, а 8 февраля отправиться на Украину. Предполагается, что президент России Владимир Путин на предстоящей встрече с Макроном в Москве будут говорить главным образом о ситуации вокруг Украины.
В минувший четверг по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой, в ходе которого главы государств обсудили вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины и с переговорами Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. Лидеры двух стран условились также о дальнейших контактах.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что встречей с Путиным Макрон решает две проблемы.
Между тем в понедельник Валери Пекресс, которая является кандидатом в президенты Франции от партии «Республиканцы», по-русски обратилась к «гордому русскому народу». Она заявила: «Хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе». Она подчеркнула, что «начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой». По просьбе ведущей телеканала France 2 она перевела сказанное и на французский, передает РИА «Новости».
Напомним, Пекресс возглавляет крупнейшую провинцию страны Иль-де-Франс, она проходила стажировку в России. Пекресс считает, что обеспокоенность со стороны России в связи с организацией у ее границ НАТО является правомерной. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.
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Путин поздравил лыжника Большунова с победой на Олимпиаде
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Президент России Владимир Путин поздравил победителя Олимпийских игр в скиатлоне Александра Большунова, он отметил отличные бойцовские качества спортсмена.
«Уважаемый Александр Александрович! От души поздравляю Вас с триумфом на Олимпийских зимних играх в Пекине. Вы блистательно открыли «золотой» счет нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу», – говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте Кремля.
Глава государства выразил уверенность в том, что выступление Большунова «станет вдохновляющим примером для всех наших олимпийцев».
Напомним, Большунов победил в скиатлоне и завоевал для сборной России первую золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине. Вторым стал его соотечественник Денис Спицов.
Сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Российские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль. Первое место занимают норвежцы (2-0-0), на третьей строчке располагается команда Словении (1-0-1).
Ле Пен обещала вывести Францию из НАТО в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен пообещала, что в случае ее победы на выборах страна выйдет из НАТО.
Выступая в Реймсе перед своими сторонниками, Ле Пен заявила, что Франции необходимо «свободно защищать свои интересы, выйти из логики военных блоков». Он заверила, что в случае ее победы на президентских выборах Франция «выйдет из объединенного командования НАТО», чтобы страну «не могли втянуть в чужие конфликты», передает РИА «Новости».
Как заявила Ле Пен, в мире, который «придумывает новые холодные войны, Франция должна сделать так, чтобы ее сильный и независимый голос был услышан, в частности, через свое дипломатическое место» в СБ ООН. Она заявила, что в Европе Франция «реформирует» ЕС, его заменят Европейским альянсом наций, работа которого «будет основана на суверенитете народов».
Напомним, кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс заявила, что обеспокоенность со стороны России в связи с организацией у ее границ НАТО является правомерной. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пока не объявляет о своем участии в выборах главы государства из-за ситуации вокруг Украины.
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Французы обвинили Макрона в плохих отношениях с Россией
Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о предстоящей встрече Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным в Москве, многие пользователи осудили французского лидера за плохие отношения с Россией.
«Перед переговорами с Путиным Макрон отправился получать указания от НАТО, поэтому ему нельзя доверять», – считает DidierLAGARDE, сообщает РИА «Новости».
«У него было пять лет, чтобы наладить отношения с Россией, однако теперь уже поздно», – отметил Xophe.
Другие комментаторы сошлись во мнении, что Париж не должен вмешиваться в украинский кризис.
«В этой ситуации должны разбираться США/НАТО и Россия. Точка. От остальных толку ноль», – убежден PLR-Ethic.
«Франция и большая часть Европы входят в НАТО. Не пойму, что вас не устраивает?» – ответил ему azincourt.
«Макрону приходится играть по-крупному на мировой арене из-за ужасной внутриполитической ситуации», – добавил bosport75.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что Макрон намерен 7 февраля посетить Россию.
Джонсон и Макрон обсудили укрепление восточных рубежей НАТО
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров 5 февраля обсудили ряд вопросов, в том числе ситуацию вокруг Украины.
Политики обсудили укрепление восточных рубежей НАТО и пришли к выводу, что необходимо единство членов альянса, передает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии главы британского правительства по итогам телефонной беседы двух лидеров.
«Лидеры обсудили проводимую работу по укреплению восточных рубежей НАТО, которая должна гарантировать, что союзники будут полноценно защищены от злонамеренных действий России, где бы и как бы они не проявлялись», – отмечает канцелярия.
Париж и Лондон продолжат сотрудничество в вопросе выработки санкций против России в случае вторжения на Украину.
«Премьер-министр и президент подчеркнули, что НАТО должна сохранять единство перед лицом российской агрессии. Они условились продолжать совместную работу по подготовке пакета санкций, которые незамедлительно вступят в силу в случае дальнейшего вторжения России на Украину, – отмечается в документе.
При этом поиск дипломатических решений проблемы Макрон и Джонсон считают приоритетным в этой ситуации.
Путин направил телеграмму заразившемуся COVID Эрдогану
Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Турции Тайипу Эрдогану, пожелав ему и его супруге полного выздоровления от коронавируса и «крепкого здоровья на долгие годы», сообщает пресс-служба Кремля.
«Уважаемый господин президент, дорогой друг, хотел бы искренне поддержать вас и вашу супругу. Уверен, что присущие вам жизненная энергия и бодрость духа помогут в самое короткое время справиться с вирусом», – говорится в тексте телеграммы на сайте Кремля.
Президент России добавил, что от души желает Эрдогану и его супруге полного выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вместе с супругой заразился омикрон-штаммом коронавируса. Эрдоган сообщил, что болезнь проходит в легкой форме.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский пожелал выздоровления своему турецкому коллеге Тайипу Реджепу Эрдогану, заболевшему COVID-19 после поездки в Киев.
Напомним, Эрдоган посетил в четверг Киев, где провел переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Эрдоган прибыл вместе с женой Эмине за три минуты до запланированного времени. Глава Турции поприветствовал почетный караул словами «Слава Украине». В ходе встречи турецкое и украинское руководства подписали соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами.
Байден не увидел «ничего нового» в отношениях России и Китая
После встречи главы российского государства Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в отношениях России и Китая не произошло существенных изменений, считает президент США Джо Байден.
Отвечая на вопрос о российско-китайских отношениях, Байден сказал, что не видит «в этом ничего нового», передает РИА «Новости».
При этом Байден ушел от прямого ответа на вопрос о возможности отправки дополнительных подразделений американских вооруженных сил в Европу, передает ТАСС.
Напомним, политолог Илья Гераскин, комментируя результаты переговоров лидеров России и Китая, отметил, что «поддержка Китаем предложений России по гарантиям безопасности означает, что теперь эти две страны определяют погоду на международной арене».
Анонсировано заседание Путина с Советом по науке
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по науке и образованию, а также совещание судей общей юрисдикции и арбитражных судов, об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».
Также пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что 7 февраля Путин встретится в Москве с президентом Франции Эммануэлем Макроном, по итогам переговоров запланирована пресс-конференция, сообщает РИА «Новости».
Ранее Елисейский дворец сообщил, что Макрон намерен 7 февраля посетить Россию.
Путин поздравил с днем рождения президента Южной Осетии
Президент России Владимир Путин поздравил по телефону президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с днем рождения, сообщила пресс-служба Кремля.
«В ходе телефонного разговора Президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с днем рождения», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В пресс-службе добавили, что президенты также обсудили некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений и условились продолжать контакты на различных уровнях.
Ранее президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе Южной Осетии Анатолию Бибилову по случаю национального праздника – Дня республики.
Макрон поговорил с Байденом перед визитом в Россию
В преддверии визита главы французского государства Эммануэля Макрона в Москву у него состоялся телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, сообщил Белый дом.
Это второй телефонный разговор Байдена и Макрона за неделю. Они «обсудили прилагаемые дипломатические усилия и усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание российских» сил «на границе с Украиной». Президенты США и Франции «подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины». Вашингтон и Париж намерены «поддерживать связь и продолжать консультации с союзниками и партнерами, в том числе с Украиной».
Кроме того, пресс-служба госдепартамента сообщила, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом ситуацию вокруг Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, Елисейский дворец сообщил, что Макрон намерен 7 февраля посетить Россию. Макрон заявил, что без диалога с Россией невозможно будет урегулировать ни один конфликт, в том числе стабилизировать ситуацию вокруг Украины.
Макрон с опозданием вылетел в Москву для встречи с Путиным
С небольшим получасовым опозданием президент Франции Эммануэль Макрон вылетел в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
«Он вылетел в Москву с небольшим опозданием на 30-45 минут», – сообщил обозреватель телеканала BFMTV Патрик Сос, передает РИА «Новости».
В Москве его ждут переговоры с Владимиром Путиным. Цель визита, по словам французского лидера, решить вопрос украинского кризиса, чтобы не допустить ухудшения ситуации. Обсуждать в первую очередь будут гарантии безопасности, которых требует Москва.
По итогам встречи Путина и Макрона запланирована совместная пресс-конференция, сообщал ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Во вторник, 8 февраля, президент Франции отправится в Киев.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон за счет переговоров с президентом России Владимиром Путиным рассчитывает решить украинский кризис, чтобы получить статус европейского лидера.
Кремль спросили об участии Путина в Мюнхенской конференции
У президента Владимира Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции по безопасности ни в каких форматах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«У Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции. Ни в каких форматах», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
На уточняющий вопрос, не будет ли глава государства участвовать в том числе в онлайн-формате, Песков ответил отрицательно.
«Нет», – сказал он.
Конференция пройдет 18-20 февраля. Песков ранее говорил, что Путин не планирует в этом году в ней участвовать.
Ранее Мюнхенскую конференцию по безопасности решили провести в очном формате
Макрон заявил о надеждах найти вместе с Путиным ответ для Европы по вопросу Украины
Вопрос Украины является очень важным, нужно вместе найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы во избежание войны, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Я думаю, что сегодняшний разговор для меня может начать тот путь, по которому мы должны пойти, это деэскалация. Мы знаем военно-политическую ситуацию, мы знаем украинский вопрос, о котором ты напомнил, какой он важный. «Нормандский формат», вопросы безопасности в регионе и вопросы коллективной безопасности, о которых мы поговорим. Поэтому я рад, что я смогу глубоко обсудить эти вопросы, и мы сможем найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы. Полезный ответ – это ответ, который позволяет избежать войны, конечно, и построить стабильность, видимость и доверие для всех», – цитирует РИА «Новости» Макрона.
Ранее президент России Владимир Путин принял в представительском кабинете первого корпуса Кремля французского коллегу Эммануэля Макрона. В ходе переговоров запланировано обсудить широкий круг тем.
Эммануэль Макрон вылетел в Москву с небольшим получасовым опозданием для переговоров с Путиным. Кроме того, лидер Франции заявил, что настроен оптимистично на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.
Напомним, что Макрон с помощью переговоров с Путиным рассчитывает решить украинский кризис, чтобы получить статус европейского лидера.