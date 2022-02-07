Макрон завил о необходимости ответственного поведения в вопросе безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что по итогам встречи с главой России Владимиром Путиным надеется найти ответы на вопросы безопасности и для России, и для Европы.

Он также заявил во время встречи, что считает диалог единственной возможностью обеспечить безопасность и стабильность в Европе, передает ТАСС.

Кроме того, Макрон заявил о необходимости ответственного поведения всех сторон в вопросе безопасности.

«Критическая ситуация в Европе сегодня вызывает нашу озабоченность... Поэтому надо, чтобы мы все вели себя ответственно. Мы заложили базы диалога, открытого, требовательного, полного диалога в 2019 году. Было после этого несколько обменов мнениями в Санкт-Петербурге, Брегансоне и других местах, и я думаю, что актуален как никогда. Этот диалог необходим, потому что он единственный позволяет обеспечивать настоящую стабильность и безопасность для европейского континента», – цитирует его РИА «Новости».

В свою очередь Путин заявил, что ситуация, сложившаяся в Европе в сфере безопасности, является поводом для общей озабоченности Москвы и Парижа.

«Что особо хотел подчеркнуть. Я, конечно, понимаю – у нас общая озабоченность по поводу того, что происходит в сфере безопасности в Европе», – сказал глава российского государства на переговорах.

Путин принимает Макрона в представительском кабинете первого корпуса Кремля. В ходе переговоров запланировано обсудить широкий круг тем.

15 февраля в Москве ждут еще одного партнера по диалогу «нормандской четверки» – канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Ранее Макрон заявил, что настроен оптимистично на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

Эммануэль Макрон вылетел в Москву с небольшим получасовым опозданием для переговоров с Путиным. Кроме того, лидер Франции заявил, что настроен оптимистично на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

Напомним, что Макрон с помощью переговоров с Путиным рассчитывает решить украинский кризис, чтобы получить статус европейского лидера.