Учительница в Петербурге пожаловалась на увольнение из-за стихов Хармса

Петербургская учительница Серафима Сапрыкина заявила, что ее вынудили уволиться из гимназии №168 за то, что она прочитала десятиклассникам стихотворения Александра Введенского и Даниила Хармса, которых директор назвала «пособниками фашистов».

Сапрыкина заявила в Facebook, на экстренном совещании по этому поводу директор объявила Введенского и Хармса «врагами народа», которые «были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои «преступления». Как рассказала учительница, директор заявила, что «их стихи можно обсуждать только «на ваших богемных кухнях».

В ответ Сапрыкина «пыталась что-то лепетать о реабилитации». «На что присутствующий там заведующий музеем, полковник (80 лет, постоянно таскает в школу военных для укрепления патриотизма, дети уже вопят) сказал мне, что в те годы реабилитировали всех подряд», – приводит ее слова «Фонтанка».

«Я говорила о Мандельштаме и Гумилеве, но они тоже враги. Если я не уволюсь сама, то меня «уволят по статье утраты доверия», так как мне нельзя доверять детей, я совершенно неподконтрольна и т.д.», – рассказала она.

Сапрыкина заверила, что «никогда ничего не делала в школе без спроса», а урок о Введенском и Хармсе «обговаривала с завучем», которая «была от идеи в восторге». Сапрыкина заявила, что ей следовало рассказать о ситуации еще месяц назад, так как совещание прошло в декабре, но «была малодушна, чего от себя не ожидала».

«Ведь я только и делаю, что кичусь своей смелостью и честностью. Я испугалась, как и тогда, в те времена люди пугались и молчали. Я поняла их. Я подумала, вдруг скандал, а у меня дите малое. Это жило во мне и ело меня, я стала плохо спать, я больше не могу так», – заявила она.

«Фонтанка» отмечает, что пользователь Серафима Сапрыкина вела в соцсети «ВКонтакте» страничку «Библиотека и музей гимназии 168 (Школа у Лавры)».

Поэты-обэриуты Хармс и Введенский проходили по делу о создании антисоветской нелегальной группировки литераторов в детском отделе Госиздата в 1931 году. Последовали тюремное заключение и временная высылка из Ленинграда. В 1941 году повторные аресты привели обоих к гибели. Хармса обвиняли в распространении «клеветнических и пораженческих настроений», доносчики приписывали ему слова о том, что во время уличных боев он якобы будет стрелять не в фашистов, а в своих же. Хармс умер в блокадном Ленинграде в тюремной больнице. Реабилитирован в 1960 году. Введенского арестовали по обвинению в контрреволюционной агитации. Скончался от плеврита во время этапирования в эшелоне в Казань в 1941 году. Реабилитирован в 1964 году.