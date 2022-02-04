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В Кремле негативно отнеслись к обвинениям в намеренной огласке ответа США по безопасности
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В Кремле негативно отнеслись к заявлениям американской стороны о том, что якобы Россия предала огласке ответ США по гарантиям безопасности, в Москве не допускают такого стечения обстоятельств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к обвинениям США, что это Россия «слила» в СМИ ответ американцев по гарантиям безопасности, допускают ли такую возможность в Москве, что «относимся негативно, не допускаем», передает РИА «Новости».
«К нашему большому сожалению, наши американские коллеги очень часто бывают уверены в том, что впоследствии оказывается неправдой», – добавил он.
Представитель Кремля также указал на изменчивость позиции США по поводу возможных превентивных санкций в адрес России.
«Давайте подождем следующей недели, может, опять что-то поменяется», – добавил он.
Напомним, в среду испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. В тот же день Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве.
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что ответственность за утечку якобы несет Москва.
Сенатор Константин Косачев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Своим «мы почти уверены» США снова перекладывают ответственность за происходящее с больной головы на здоровую».
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Посольство России в США напомнило Вашингтону о пробирке Пауэлла
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Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало утверждения Госдепа США и Пентагона о том, что Россия может попытаться «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину, напомнив историю с пробиркой экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, которая была использована Вашингтоном для вторжения в Ирак.
«Не удивлены появлению нового «креативного» сценария, озвученного пресс-секретарями Госдепартамента и Пентагона 3 февраля, о якобы ведущейся Россией подготовке операции против Украины под «чужим флагом». Это свойственно США», – говорится в заявлении, опубликованном на странице российской дипломатической миссии в соцсети Facebook.
«Международное сообщество помнит, на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции по всему миру, включая всем известную пробирку [бывшего госсекретаря США] Колина Пауэлла (1937-2021)», – отметили в посольстве.
В четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что у Соединенных Штатов якобы есть данные о том, что Россия может попытаться «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину. При этом глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс отказался привести доказательства в пользу выдвинутых против России обвинений.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов отверг высказанные Госдепартаментом США и Пентагоном обвинения в адрес Москвы в поиске предлога для «вторжения» на Украину. Вопреки этому глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Лиз Трасс выступила с утверждением, что заявления США о готовящейся провокации России в отношении Украины якобы являются «очевидным доказательство беспричинной агрессии».
В среду пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявляла, что Белый дом прекратил называть якобы возможное «вторжение» России на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. При этом Кремле не заметили признаков смены риторики американских властей по Украине.
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Напомним, во вторник пресс-секретарь администрации США Джен Псаки допустила возможность «вторжения» России на Украину в любой момент. Между тем днем ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев пока не видит готовности ВС России у границы к «вторжению».
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии». В Москве неоднократно указывали на непрофессионализм и некомпетентность Псаки, которая подставляет свое руководство.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Косачев ответил на обвинение Нуланд об утечке ответа США по гарантиям безопасности
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«Своим «мы почти уверены» США снова перекладывают ответственность за происходящее с больной головы на здоровую», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев. Ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд обвинила Москву в утечке конфиденциального документа США по гарантиям безопасности в испанскую газету El Pais.
«Я очень хорошо знаком с тем, как работает российская дипломатия. И когда наши дипломаты о чем-то договариваются с партнерами, они всегда эти договоренности выполняют. В данном случае мы получили четкую просьбу от американской стороны не предавать гласности эти документы, и у меня нет ни малейших сомнений в том, что Россия приняла эту просьбу к исполнению и не имеет никакого отношения к соответствующим инсинуациям», – считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Для меня история с пометками звучит довольно странно. Пусть американцы объясняют свою версию прежде, чем излагать ее публично. Тем более в коннотации «мы почти уверены», – полагает сенатор. – Это «почти» выдает американскую сторону с головой – на самом деле они ни в чем не уверены и лишь пытаются в очередной раз переложить ответственность за происходящее с больной головы на здоровую».
В пятницу заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что ответственность за утечку в испанскую газету El Pais конфиденциального документа США с предложениями России по безопасности несет Москва.
«Да, в действительности наше изначальное предложение, которое российская сторона теперь предала огласке – оно вчера (в среду) появилось в [испанской газете] El Pais, – весьма конкретно затрагивает тему неделимости безопасности. Так что во втором письме [американской стороны] министру [иностранных дел России Сергею] Лаврову на это обратили внимание. И сделали акцент на том, чтобы сказать: давайте сядем за стол переговоров, давайте решим это посредством деэскалации, давайте решим это посредством дипломатии, давайте укрепим систему безопасности между нами. Никому не нужно, особенно России, чтобы домой доставляли погибших в мешках для трупов, нам это не нужно. Нужно концентрировать внимание на подлинной злобе дня», – заявила дипломат.
На просьбу пояснить, правильно ли понимать ее высказывания так, что, по мнению Вашингтона, утечку устроила Москва, Нуланд ответила: «Мы почти уверены [в этом] в том смысле, что пометки на документе были теми же самыми, которые были на переданном нами Российской Федерации. Копии документа, которые были переданы союзникам, имели другие пометки».
При этом она утверждает, что Соединенные Штаты верят в неделимость безопасности и хотят обсуждать с Россией трактовку данного принципа обеими сторонами.
«Мы все верим в неделимость безопасности. Это содержится во всех наших основополагающих документах, во всем, с чем мы согласились», – сказала заместитель руководителя американского внешнеполитического ведомства в интервью ТАСС на просьбу пояснить, как США понимают обязательство не укреплять свою безопасность за счет других государств, считают ли они себя все еще связанными соответствующими положениями Стамбульской хартии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 1999 года и Астанинской декларации, принятой на саммите ОБСЕ в 2010 году. Эти вопросы на днях адресовал Госдепартаменту США МИД России.
«Наша (американской стороны) обеспокоенность заключается в том, что в действительности это Россия угрожает неделимости безопасности, это Россия вторглась в Грузию, держит войска в Молдавии вопреки воле правительства данной страны, а также аннексировала Крым и вторглась в Донбасс», – утверждала Нуланд. США не признают воссоединение Крыма с Россией, состоявшееся в 2014 году.
«Поэтому обе наши страны должны говорить о том, как мы понимаем неделимость безопасности, вернуться к общему пониманию, которое сохраняет мир и безопасность», – полагает заместитель госсекретаря.
Как она заверила, Вашингтон считает, что российский народ так же заслуживает безопасности, как и американский. «Мы (США) переживаем о следующем: мы считаем, что российский народ, особенно в данный момент, заслуживает безопасности, заслуживает процветания, заслуживает лучшего здравоохранения так же, как и наш (американский) народ. Вот на этих материях следует концентрировать внимание. Никому сейчас не нужна большая война, особенно родителям и семьям в России, дети которых в мороз сидят – сотня тысяч военнослужащих – на границе с Украиной. А еще 30 тысяч [военнослужащих] направляются в Белоруссию», – сказала дипломат.
«Нам, – повторила Нуланд, – этого не нужно». «Нам нужно работать над ковидом, над [масштабной социально-экономической программой] Build Back Better, над миром и безопасностью, над неделимостью безопасности, как вы говорите», – добавила заместитель госсекретаря.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заподозрил страны Запада в отказе от принципа неделимости безопасности. Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил, что президент России Владимир Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США после получения от Вашингтона письменного ответа на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
В среду испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. В тот же день Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
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США предложили России обсудить трактовку принципа неделимости безопасности
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Соединенные Штаты верят в неделимость безопасности и хотят обсуждать с Россией трактовку данного принципа обеими сторонами, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
«Мы все верим в неделимость безопасности. Это содержится во всех наших основополагающих документах, во всем, с чем мы согласились», – сказала заместитель руководителя американского внешнеполитического ведомства в интервью ТАСС на просьбу пояснить, как США понимают обязательство не укреплять свою безопасность за счет других государств, считают ли они себя все еще связанными соответствующими положениями Стамбульской хартии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 1999 года и Астанинской декларации, принятой на саммите ОБСЕ в 2010 году. Эти вопросы на днях адресовал Госдепартаменту США МИД России.
«Наша (американской стороны) обеспокоенность заключается в том, что в действительности это Россия угрожает неделимости безопасности, это Россия вторглась в Грузию, держит войска в Молдавии вопреки воле правительства данной страны, а также аннексировала Крым и вторглась в Донбасс», – утверждала Нуланд. США не признают воссоединение Крыма с Россией, состоявшееся в 2014 году.
«Поэтому обе наши страны должны говорить о том, как мы понимаем неделимость безопасности, вернуться к общему пониманию, которое сохраняет мир и безопасность», – полагает заместитель госсекретаря.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Как она заверила, Вашингтон считает, что российский народ так же заслуживает безопасности, как и американский. «Мы (США) переживаем о следующем: мы считаем, что российский народ, особенно в данный момент, заслуживает безопасности, заслуживает процветания, заслуживает лучшего здравоохранения так же, как и наш (американский) народ. Вот на этих материях следует концентрировать внимание. Никому сейчас не нужна большая война, особенно родителям и семьям в России, дети которых в мороз сидят – сотня тысяч военнослужащих – на границе с Украиной. А еще 30 тысяч [военнослужащих] направляются в Белоруссию», – сказала дипломат.
«Нам, – повторила Нуланд, – этого не нужно». «Нам нужно работать над ковидом, над [масштабной социально-экономической программой] Build Back Better, над миром и безопасностью, над неделимостью безопасности, как вы говорите», – добавила заместитель госсекретаря.
При этом Нуланд утверждала, что ответственность за утечку в испанскую газету El Pais конфиденциального документа США с предложениями России по безопасности несет Москва.
«Да, в действительности наше изначальное предложение, которое российская сторона теперь предала огласке – оно вчера (в среду) появилось в [испанской газете] El Pais, – весьма конкретно затрагивает тему неделимости безопасности. Так что во втором письме [американской стороны] министру [иностранных дел России Сергею] Лаврову на это обратили внимание. И сделали акцент на том, чтобы сказать: давайте сядем за стол переговоров, давайте решим это посредством деэскалации, давайте решим это посредством дипломатии, давайте укрепим систему безопасности между нами. Никому не нужно, особенно России, чтобы домой доставляли погибших в мешках для трупов, нам это не нужно. Нужно концентрировать внимание на подлинной злобе дня», – заявила дипломат.
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На просьбу пояснить, правильно ли понимать ее высказывания так, что, по мнению Вашингтона, утечку устроила Москва, Нуланд ответила: «Мы почти уверены [в этом] в том смысле, что пометки на документе были теми же самыми, которые были на переданном нами Российской Федерации. Копии документа, которые были переданы союзникам, имели другие пометки».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заподозрил страны Запада в отказе от принципа неделимости безопасности. Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил, что президент России Владимир Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США после получения от Вашингтона письменного ответа на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
В среду испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. В тот же день Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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В Крыму предложили США задуматься о выводе войск с Аляски
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Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал хамством и цинизмом документ США, в котором Вашингтон заявил о готовности обсуждать с Россией контроль вооружений в ответ на вывод войск из Крыма: по его словам, с таким же успехом от США можно требовать вывода войск из Аляски или Калифорнии.
«Более циничной, наглой и хамской постановки вопроса я в жизни не видел. Во-первых, хочу американцам напомнить, что никакой диалог невозможен без уважения точки зрения своего оппонента. Во-вторых, Крым является составной частью России. С таким же успехом мы могли бы выдвинуть встречные условия США о выводе войск с Аляски, Калифорнии и других штатов», – сказал РИА «Новости» Фикс.
По его словам, США надо научиться вежливости и уважительному отношению в выстраивании отношений с другими странами. «Тогда с ними можно будет разговаривать, а так с ними говорить и обсуждать пока нечего», – подчеркнул вице-спикер крымского Госсовета.
В среду испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. В тот же день официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс подтвердил подлинность опубликованных в испанском издании El Pais документов об ответе США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. В документах, в частности отмечалось, что Соединенные Штаты готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. При этом указывалось, что Вашингтон готов начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск России из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.
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В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Сатановский: Американцы могут сфабриковать «сфабрикованный» Россией предлог для «вторжения» на Украину
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«Не подкрепленные доказательствами заявления Госдепа о создании Россией видео для «вторжения» на Украину напоминают «Записки из сумасшедшего дома», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее США не смогли подтвердить подготовку Россией сфабрикованного видео о событиях на Украине.
«США не смогут доказать свое же заявление о том, что Россия планирует инсценировать сфабрикованное пропагандистское видео, чтобы получить предлог для вторжения на Украину. Поэтому американцы могут сфабриковать «сфабрикованный» Россией ролик», – пояснил президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
Эксперт назвал власти США «мастерами по спецэффектам»: «Достаточно вспомнить, как перед вторжением американских войск в Ирак тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл тряс в ООН пробиркой с белым порошком – якобы оружием массового уничтожения, которое, как впоследствии оказалось, было безвредным веществом».
В качестве ответа на потенциальный видеофейк США Сатановский предложил оригинальный ход – снять ответный ролик про похождения главы Белого дома в космосе. «У нас же не зря Фонд кино свой хлеб ест – можно привлечь Бондарчука или Михалкова и сделать фильм, как президент США скачет на белом коне по Млечному пути, цокая и выбивая искры», – отметил собеседник.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением о подготовке Россией сфабрикованного видео о событиях на Украине, однако отказался привести какие-либо доказательства и раскрыть, какой именно информацией на этот счет обладают американские власти.
«Мы можем сказать, что у Соединенных Штатов есть информация, что Россия планирует инсценировать сфабрикованное нападение со стороны украинских военных или спецслужб в качестве предлога для дальнейшего вторжения на Украину», – приводит слова Прайса ТАСС.
По словам дипломата, «один из возможных вариантов <...> включает производство пропагандистского видео», в котором якобы будут содержаться «тяжелые для восприятия сцены с ложными взрывами, трупами, актерами, претворяющимися скорбящими, изображениями разрушенных мест или уничтоженной военной техники, полностью сфабрикованными российскими спецслужбами».
Журналист Мэтью Ли попросил представителя американского внешнеполитического ведомства пояснить, на чем основаны эти утверждения и какие доказательства имеются на этот счет у властей Соединенных Штатов. «Источником этого является информация, известная правительству США, разведданные, которые мы рассекретили», – заявил Прайс.
Представитель американского внешнеполитического ведомства при этом подчеркнул, что, с его точки зрения, даже если никакое видео в итоге так и не будет распространено российской стороной, это не будет означать, что «у них не было таких планов». «Но тогда это в принципе недоказуемо!» – воскликнул в ответ Мэтью Ли.
В четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что у Соединенных Штатов якобы есть данные о том, что Россия может попытаться «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что данные о якобы существующих планах «вторжения» России на Украину публикуются в США не в первый раз, но ничего за этим не следовало. Постпред России при ЕС Владимир Чижов отверг обвинения США в поиске предлога для «вторжения» на Украину.
При этом глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Лиз Трасс выступила с утверждением, что заявления США о готовящейся провокации России в отношении Украины якобы являются «очевидным доказательством беспричинной агрессии».
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Госдеп отказался доказывать выдвинутые против России обвинения по Украине
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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением о подготовке Россией сфабрикованного видео о событиях на Украине, однако отказался привести какие-либо доказательства и раскрыть, какой именно информацией на этот счет обладают американские власти.
«Мы можем сказать, что у Соединенных Штатов есть информация, что Россия планирует инсценировать сфабрикованное нападение со стороны украинских военных или спецслужб в качестве предлога для дальнейшего вторжения на Украину», – приводит слова Прайса ТАСС.
По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента США, «один из возможных вариантов <…> включает производство пропагандистского видео», в котором якобы будут содержаться «тяжелые для восприятия сцены с ложными взрывами, трупами, актерами, претворяющимися скорбящими, изображениями разрушенных мест или уничтоженной военной техники, полностью сфабрикованными российскими спецслужбами».
Журналист Мэтью Ли попросил представителя американского внешнеполитического ведомства пояснить, на чем основаны эти утверждения и какие доказательства имеются на этот счет у властей Соединенных Штатов. «Источником этого является информация, известная правительству США, разведданные, которые мы рассекретили», – заявил Прайс.
Журналист попросил в таком случае сообщить, где же находятся эти рассекреченные разведданные, чтобы с ними можно было ознакомиться. «Я только что о них рассказал», – сказал Прайс. «Нет, вы привели ряд утверждений. <…> Это не доказательства, это просто ваши слова, это не доказательства, уж извините. <…> Я бы хотел увидеть какие-нибудь доказательства, которые вы можете продемонстрировать», – возразил журналист.
«Когда мы раскрываем публично разведданные, мы делаем это так, чтобы защитить важные источники и методы. Вы также знаете, что когда мы рассекречиваем информацию, мы делаем это только тогда, когда мы уверены в этой информации. Если вы ставите под сомнение доверие к правительству США, к британскому правительству, к другим правительствам и желаете найти утешение в информации, которую распространяет российская сторона, то пожалуйста», – сказал руководитель пресс-службы Госдепартамента США.
Представитель американского внешнеполитического ведомства при этом подчеркнул, что, с его точки зрения, даже если никакое видео в итоге так и не будет распространено российской стороной, это не будет означать, что «у них не было таких планов». «Но тогда это в принципе недоказуемо!» – воскликнул в ответ Мэтью Ли.
Глава пресс-службы Госдепартамента выступил с утверждением, что подтверждением наличия у властей США данных о подготовке фабрикации якобы служит тот факт, что они «могут настолько детально говорить» о содержании видеоролика. «Конечно же, я не буду раскрывать, что именно находится в нашем распоряжении», – заявил Прайс.
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В четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что у Соединенных Штатов якобы есть данные о том, что Россия может попытаться «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что данные о якобы существующих планах «вторжения» России на Украину публикуются в США не в первый раз, но ничего за этим не следовало. Постпред России при ЕС Владимир Чижов отверг обвинения США в поиске предлога для «вторжения» на Украину.
При этом глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Лиз Трасс выступила с утверждением, что заявления США о готовящейся провокации России в отношении Украины якобы являются «очевидным доказательство беспричинной агрессии».
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
В среду пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что Белый дом прекратил
называть якобы возможное «вторжение» России на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. При этом Кремле не заметили
признаков смены риторики властей США по Украине.
Напомним, во вторник пресс-секретарь администрации США Джен Псаки допустила возможность «вторжения» России на Украину в любой момент. Между тем днем ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев пока не видит готовности ВС России у границы к «вторжению».
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии». В Москве неоднократно указывали на непрофессионализм и некомпетентность Псаки, которая подставляет свое руководство.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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США начали переброску войск в Восточную Европу
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Американские военные самолеты в четверг начали переброску дополнительных войск США в Европу на фоне эскалации напряжения вокруг Украины, сообщил телеканал CBS.
По имеющейся у телеканала информации, около 2 тыс. военнослужащих вылетели с базы Форт-Брэгг, которая расположена в американском штате Северная Каролина. Из этого числа 1,7 тыс. военных направляются в Польшу, примерно 300 – в ФРГ, передает ТАСС.
В четверг постпред России при ЕС Владимир Чижов обратил внимание, что переброска американских войск в Европу подталкивает «горячие головы» в Киеве к силовому решению ситуации вокруг Донбасса, Россия «очень обеспокоена» такими действиями.
В среду стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден одобрил переброску дополнительного контингента ВС США в Восточную Европу, включая Польшу и Румынию. Сам Байден назвал переброску американских войск в Восточную Европу «святым обязательством» Соединенных Штатов по поддержке союзников по НАТО.
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В Пентагоне переброску подкреплений объяснили необходимостью усилить Восточный фланг НАТО. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приветствовал решение Вашингтона направить дополнительные силы в Германию, Польшу и Румынию в рамках усиления НАТО. В Кремле в связи с этим обвинили США в росте напряженности в Европе.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Слова Нуланд о «сливе» Россией в СМИ ответа США по безопасности вызывали недоумение у посольства
Утверждения заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что ответственность за утечку в испанскую газету El Pais конфиденциального документа США с предложениями России по безопасности якобы несет Москва, вызывают недоумение, заявило посольство в Вашингтоне.
На официальной странице посольства в Facebook говорится, что слова Нуланд «вызывают недоумение».
«Вместо того, чтобы фокусироваться на сути российских озабоченностей, американская сторона занимается конспирологией. Призываем Вашингтон отказаться от пропаганды и заняться серьезной работой по укреплению европейской безопасности», – добавили в ведомстве.
Напомним, издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Статья маркирована Киевом и Мадридом.
Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа.
В Кремле, МИДе, а также в НАТО не стали комментировать публикацию. В Пентагоне заявили о непричастности к публикации.
Эксперты указали на пустословие Нуланд в вопросе трактовки неделимости безопасности
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«Слова о готовности США обсуждать с Россией неделимость безопасности – это пустая декларативность, на деле нет никакого пространства для диалога», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что США верят в неделимость безопасности и хотят обсуждать с Россией трактовку данного принципа обеими сторонами.
«Со стороны США довольно иронично звучат заявления о том, что некая неделимость безопасности все-таки предполагается в контексте НАТО и ОБСЕ. Однако все понимают, что для США – это словесный трюк и пустая декларативность», – сказал американист Малек Дудаков.
Эксперт отметил, что Белый дом не намерен вести с Москвой серьезные переговоры и гарантировать России безопасность на границе с Восточной Европой. «При этом Вашингтон осознает, что решать вопросы безопасности в Европе без России невозможно, поэтому не хочет полностью закрывать окно диалога с Москвой», – добавил собеседник.
По словам аналитика, Запад будет и впредь обвинять Россию в нарушении безопасности в Европе и в то же время выражать готовность обсуждать принцип неделимости безопасности с Москвой. «Мы видели ответы США и НАТО в газете El Pais – судя по всему, никакого существенно широкого пространства для диалога с Россией Вашингтон не приемлет», – заметил политолог.
Что касается слов Нуланд о том, что Россия якобы угрожает безопасности Европы, «вторглась в Грузию и держит войска в Молдавии вопреки воле правительства республики», Дудаков пояснил: попытки США представить миротворческие операции российских войск как «агрессию» выглядят лицемерно.
«Я соглашусь с Нуланд только в том, что война не нужна никому: ни России, ни Украине, ни простым гражданам США. Но возникает встречный вопрос: зачем тогда политические кланы США разжигают околоукраинскую ситуацию так сильно, что конфликт по-прежнему возможен? Все же понимают, что столкновение ничем хорошим не закончится ни для одного из его участников», – подчеркнул Дудаков.
В свою очередь генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов уверен, что у США в любом случае будет своя интерпретация неделимости безопасности. «Они скажут, что этот принцип в полной мере должен относиться к Украине и Грузии, и что Россия сама создала угрозы безопасности этим странам. Здесь, конечно, будет некая полемика относительно того, как надо понимать этот принцип. Но тем не менее отказаться от него США не могут», – указал он.
«А в случае с Грузией и Молдавией Нуланд говорит не о безопасности США, а о том, что сами эти страны должны чувствовать себя в безопасности. Если же этого не происходит, то проблема, по мнению Вашингтона, заключается в России. Удобная позиция», – заключил собеседник.
В пятницу заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты верят в неделимость безопасности и хотят обсуждать с Россией трактовку данного принципа обеими сторонами.
«Мы все верим в неделимость безопасности. Это содержится во всех наших основополагающих документах, во всем, с чем мы согласились», – сказала заместитель руководителя американского внешнеполитического ведомства в интервью ТАСС на просьбу пояснить, как США понимают обязательство не укреплять свою безопасность за счет других государств, считают ли они себя все еще связанными соответствующими положениями Стамбульской хартии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 1999 года и Астанинской декларации, принятой на саммите ОБСЕ в 2010 году. Эти вопросы на днях адресовал Госдепартаменту США МИД России.
«Наша (американской стороны) обеспокоенность заключается в том, что в действительности это Россия угрожает неделимости безопасности, это Россия вторглась в Грузию, держит войска в Молдавии вопреки воле правительства данной страны, а также аннексировала Крым и вторглась в Донбасс», – утверждала Нуланд. США не признают воссоединение Крыма с Россией, состоявшееся в 2014 году.
«Поэтому обе наши страны должны говорить о том, как мы понимаем неделимость безопасности, вернуться к общему пониманию, которое сохраняет мир и безопасность», – полагает заместитель госсекретаря.
Как она заверила, Вашингтон считает, что российский народ так же заслуживает безопасности, как и американский. «Мы (США) переживаем о следующем: мы считаем, что российский народ, особенно в данный момент, заслуживает безопасности, заслуживает процветания, заслуживает лучшего здравоохранения так же, как и наш (американский) народ. Вот на этих материях следует концентрировать внимание. Никому сейчас не нужна большая война, особенно родителям и семьям в России, дети которых в мороз сидят – сотня тысяч военнослужащих – на границе с Украиной. А еще 30 тысяч военнослужащих направляются в Белоруссию», – сказала дипломат.
При этом Нуланд утверждала, что ответственность за утечку в испанскую газету El Pais конфиденциального документа США с предложениями России по безопасности несет Москва.
На просьбу пояснить, правильно ли понимать ее высказывания так, что, по мнению Вашингтона, утечку устроила Москва, Нуланд ответила: «Мы почти уверены в этом в том смысле, что пометки на документе были теми же самыми, которые были на переданном нами Российской Федерации. Копии документа, которые были переданы союзникам, имели другие пометки».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заподозрил страны Запада в отказе от принципа неделимости безопасности. Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил, что президент России Владимир Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США после получения от Вашингтона письменного ответа на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
В среду испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. В тот же день Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
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Глава МИД Британии сочла заявления США «доказательством агрессии» России
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Глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Лиз Трасс выступила с утверждением, что заявления Соединенных Штатов о готовящейся провокации России в отношении Украины якобы являются «очевидным доказательство беспричинной агрессии».
«Это очевидное и шокирующее доказательство беспричинной агрессии и тайной активности России по дестабилизации Украины. Такое воинственное намерение в отношении суверенной демократической страны полностью неприемлемо, мы это всячески осуждаем. Великобритания и наши союзники продолжат изобличать российские уловки и пропаганду и называть вещи своими именами. Единственный возможный вариант действий для России – это деэскалация, отказ [от агрессивных планов] и приверженность дипломатии», – приводит мнение главы внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства ТАСС.
Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов отверг обвинения США в поиске предлога для «вторжения» на Украину. В четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что у Соединенных Штатов якобы есть данные о том, что Россия может попытаться «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что данные о якобы существующих планах «вторжения» России на Украину публикуются в США не в первый раз, но ничего за этим не следовало.
В среду пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что Белый дом прекратил называть якобы возможное «вторжение» России на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. При этом Кремле не заметили признаков смены риторики США по Украине.
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Напомним, во вторник пресс-секретарь администрации США Джен Псаки допустила возможность «вторжения» России на Украину в любой момент. Между тем днем ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев пока не видит готовности ВС России у границы к «вторжению».
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии». В Москве неоднократно указывали на непрофессионализм и некомпетентность Псаки, которая подставляет свое руководство.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Путин обсудил с Макроном Украину и гарантии безопасности России
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Президент России Владимир Путин в четверг в третьем за неделю телефонном разговоре с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном обсудил вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины и с переговорами Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.
«Продолжен предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В Кремле добавили, что лидеры обменялись оценками текущего положения дел, в том числе с учетом недавних контактов с рядом международных партнеров, а также в контексте председательства Франции в Совете Европейского союза.
Кроме того, Путин указал Макрону на провокационные заявления и действия украинских властей, противоречащих Минским соглашениям. «Владимир Путин вновь привлек внимание к провокационным заявлениям и действиям киевского руководства, идущим вразрез с минскими договоренностями», – подчеркнули в Кремле.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры двух стран условились также о дальнейших контактах.
Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов указал на сохранение возможности конструктивного, продуктивного диалога с США и НАТО по безопасности.
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В среду испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. В тот же день Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил, что президент России Владимир Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США после получения от Вашингтона письменного ответа на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Во вторник официальный представитель Госдепартамента США сообщал, что Соединенные Штаты якобы получили от России ответ на отправленные ранее Вашингтоном Москве предложения по безопасности и деэскалации вокруг Украины. Однако Москва опровергла утверждение о передаче Вашингтону ответа на предложения по гарантиям безопасности.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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В Белом доме заявили о сдерживающем характере «калечащих» экономику России санкций
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США исходят из того, что разрабатываемые в Вашингтоне «калечащие» санкции против экономики России в связи с кризисом вокруг Украины должны носить сдерживающий характер, никаких «красных линий» в этом вопросе не будет, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы находимся в очень тесном контакте с членами конгресса относительно данного законопроекта, который, как мне кажется, еще даже не был формально представлен. Наш подход с самого начала заключается в том, что калечащие экономические санкции, которые мы обсуждаем и прорабатываем на межведомственном уровне, должны иметь сдерживающий характер», – приводит РИА «Новости» слова Псаки.
По ее словам, для Вашингтона нет никаких «красных линий» в данном вопросе, продолжаются обсуждения с членами конгресса по данной тематике.
Ранее пресс-секретарь администрации США Джен Псаки заявила, что Белый дом прекратил называть якобы подготовленное Россией «вторжение» на Украину «неминуемым», чтобы не подавать неправильный сигнал.
Напомним, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии».
Группа сенаторов США представила законопроект о введении новых санкций в отношении России, на случай, если кризис на границе с Украиной обострится. В документе говорится о введении санкций против президента России Владимира Путина, банковского сектора России, высокопоставленных военных и государственных чиновников. Речь также идет о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России.
До этого сообщалось, что в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин предупредил главу США Джо Байдена о последствиях введения «суперсанкций» против России.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об агрессии России используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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Москва отвергла обвинения США в поиске предлога для «вторжения» на Украину
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Россия никогда не занималась провокациями, подобными подготовке видео для «вторжения» на Украину, в чем сейчас пытаются обвинить Москву Соединенные Штаты, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в интервью телекомпании CNN.
«Это что-то похожее на операции под ложным флагом, которые проводили западные страны и некоторые псевдо-НПО в Сирии какое-то время назад, когда ответственность за предполагаемые химические атаки возлагалась на сирийское правительство, однако на деле их осуществляли противники властей. Я могу заверить вас, что Россия никогда ничем подобным не занималась. И нет никаких причин, если рассуждать логически, чтобы это могло произойти», – приводит слова постпреда России при ЕС ТАСС.
В четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что у Соединенных Штатов якобы есть данные о том, что Россия может попытаться «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в США не в первый раз публикуются данные о якобы существующих планах «вторжения» России на Украину, но ничего за этим не следовало.
Накануне пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что Белый дом прекратил называть якобы возможное «вторжение» России на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. При этом Кремле не заметили признаков смены риторики США по Украине.
-
Напомним, во вторник пресс-секретарь администрации США Джен Псаки допустила возможность «вторжения» России на Украину в любой момент. Между тем днем ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев пока не видит готовности ВС России у границы к «вторжению».
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии». В Москве неоднократно указывали на непрофессионализм и некомпетентность Псаки, которая подставляет свое руководство.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Постпред в ЕС: Россия очень обеспокоена из-за переброски войск США в Европу
Переброска войск США в Европу подталкивает «горячие головы» в Киеве к силовому решению ситуации вокруг Донбасса, заявил в четверг постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу CNN.
«Со стратегической точки зрения переброска нескольких тысяч американских и других западных войск в этот район не меняет баланс сил. Однако с политической точки зрения это провокационное действие, которое подталкивает горячие головы в Киеве, которых довольно много в столице Украины, продолжать демонстрацию силы и усилия по разрешению, как они называют, вопроса Донбасса силой», – приводит ТАСС слова Чижова.
Он добавил, что Россия «очень обеспокоена» такими действиями.
Ранее в Кремле указали на рост напряженности в мире из-за действий США, в связи с переброской американских войск в Европу.
Президент США Джо Байден заявлял о скорой переброске в Восточную Европу американских войск. При этом до этого он заверил в отсутствии намерений размещать на Украине войска НАТО и США.
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В Белом доме предположили рост напряженности из-за совместных учений России и Белоруссии
Администрация США полагает, что проведение совместных учений России и Белоруссии вызывает рост напряженности, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Наш постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила озабоченность по этому поводу во время выступления в ООН. Очевидно, что это действия, направленные на эскалацию, а не на деэскалацию, мы, конечно, следим за данным развитием событий по мере выработки оценок относительно того, как поддержать партнеров по НАТО и в регионе и взаимодействовать с ними», – цитирует ТАСС Псаки.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу, встречаясь в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил, что военнослужащие России и Белоруссии проведут в 2022 году более 20 совместных мероприятий, среди которых будут учения «Восток-2022».
До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что одной из целей совместных с Россией учений является необходимость укреплять границу с Украиной.
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе, до 9 февраля, будет выполнена передислокация и создание в Белоруссии группировок войск (сил), организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов.
В ходе второго этапа проверки, с 10 по 20 февраля, будут проведены совместные учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Белоруссии. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. «Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению», – подчеркивается в сообщении.
В Белоруссию прибыл ЗРК С-400 «Триумф», который принимает участие в проверке сил реагирования Союзного государства.
Напомним, 27 января Россия завершила переброску истребителей Су-35С в Белоруссию на совместные учения «Союзная решимость – 2022», которые запланированы на период с 10 по 20 февраля. Замминистра обороны России Александр Фомин сообщал, что на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».