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Новый штамм ВИЧ с повышенной заразностью выявили в Нидерландах
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Европейские медики выяснили, что в Нидерландах начал распространяться новый опасный штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), получивший имя VB, который значительно превосходит в опасности и заразности все существующие разновидности ВИЧ, сообщила пресс-служба Оксфордского университета.
«Наше открытие подчеркивает необходимость соблюдения рекомендаций ВОЗ по проведению регулярного тестирования на ВИЧ среди уязвимых категорий населения. Это не только позволит спасти большое число жизней носителей вируса иммунодефицита, но и позволит предотвратить передачу новых вариаций этого патогена», – приводит слова профессора Оксфордского университета Кристофа Фрейзера ТАСС.
По данным ВОЗ, число носителей вируса иммунодефицита на Земле составляет около 37,7 млн человек, больше 67% из которых проживает в различных государствах Африки. Число больных постоянно растет, что особенно характерно для самых бедных государств юга Африки, значительная доля населения которых является носителями ВИЧ.
ВИЧ проникает в иммунные клетки человека, используя белки, которыми покрыта его оболочка. Структура этих молекул, а также связанных с ними нитей сахаров быстро меняется по мере размножения вируса, что вынуждает иммунитет участвовать в своеобразной «гонке вооружений», постоянно вырабатывая новые наборы антител. Этот процесс приводит к формированию новых вариаций ВИЧ, невидимых для иммунитета.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Как отмечают профессор Фрейзер и его коллеги, ученые достаточно давно опасаются того, что данный процесс может привести к появлению новых штаммов ВИЧ, заметно превосходящих его оригинальные версии в смертоносности и заразности. Европейские биологи открыли первый пример появления подобной вариации вируса иммунодефицита во время изучения образцов крови участников международного проекта BEEHIVE.
17 пациентов были носителями одного и того же варианта вируса иммунодефицита, который заметно отличался по набору мутаций и поведению от других разновидностей ВИЧ. Это проявлялось в том, что концентрация вирусных частиц в организме носителей новой формы ВИЧ, получившей имя VB, была в пять раз выше нормы, а иммунитет больных при этом истощался вдвое быстрее обычного.
Фактически все носители этой вариации вируса, 15 из 17 участников исследования, жили на территории Нидерландов. Это наблюдение заставило ученых собрать образцы крови у нескольких сотен жителей Голландии, заразившихся ВИЧ в недавнем или далеком прошлом, и расшифровать геномы их вирусов. Оказалось, что сразу две сотни больных были носителями варианта VB.
Детальное изучение геномов разных образцов этой формы вируса показало, что данный вариант ВИЧ начал распространяться по Нидерландам в конце 1980-х годов, однако его распространение по стране замедлилось по пока не выясненным причинам в 2010 году. Последующее изучение образцов крови ВИЧ-инфицированных покажет, успела ли эта вариация вируса проникнуть в другие страны Европы и прочих регионов мира, подытожили авторы открытия.
Напомним, в понедельник стало известно, что у ВИЧ-инфицированной жительницы ЮАР выявили 21 мутацию коронавируса. В декабре 2021 года ученые выявили связь штамма коронавируса «омикрон» с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
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Посол России в Японии ответил дипломату США на поучения об уважении
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Посол России в Японии Михаил Галузин ответил на критику в свой адрес со стороны нового посла США Рама Эмануэля, который решил «напомнить» российскому коллеге о важности «правил и уважения».
«Время выбрано верно. Для тех, кто пока может не знать российской позиции: Россия не признает незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и, соответственно, связанные с этим «празднества», – говорится в сообщении, размещенном на странице российского дипломатического представительства в Twitter от лица посла Михаила Галузина.
Он подчеркнул, что «передача вышеупомянутых территорий Советскому Союзу четко зафиксирована в Ялтинском соглашении 1945 года, подписанном СССР, США и Великобританией как союзниками в их войне против нацистской Германии и ее союзника – милитаристской Японии».
Посол также выразил уверенность, что значение имеют международное право и уважение договоренностей союзных держав, «а не произвольно изобретенные правила».
«Рассуждать вместо дипломатии о санкциях и «сильных акциях» против России – и есть запугивание, которое, впрочем, эффекта не имеет», – резюмировал Галузин.
Ранее Эмануэль заявил, что сложно представить более неподходящий момент, чем тот, который посол России выбрал для угроз в адрес Японии, он не осознает, что в следующий понедельник (в Японии) отмечают День северных территорий».
«Правила и уважение важны», – добавил он.
До этого Галузин выразил уверенность в том, что высказывания японских официальных лиц о ситуации вокруг Украины являются «контрпродуктивными и не вносят вклада в создание позитивной атмосферы в диалоге между Россией и Японией». Он также подчеркнул, что Россия никогда не вела с Японией переговоров о принадлежности южных Курильских островов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что новые власти Японии решили обострить территориальный спор с Россией.
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Госдеп выступил за полную имплементацию Минских соглашений
США поощряют полную имплементацию Минских соглашений всеми сторонами, заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.
Как заявил Прайс, «фактом остается то, что одна из сторон этих соглашений несет ответственность за подавляющее большинство нарушений, но все стороны должны придерживаться Минских соглашений как пути к деэскалации напряженности, особенно в нынешней ситуации», передает РИА «Новости».
США также выразили надежду на новые дипломатические контакты с Россией после того, как она даст письменный ответ на американские инициативы в области безопасности. «Мы не знаем пока, на каком форуме, мы не знаем пока, в какое время», – сказал Прайс.
При этом Вашингтон не выдвигает каких-либо предварительных условий для продолжения диалога с Россией по проблематике безопасности. Однако США продолжат принимать меры, нацеленные на «сдерживание» Москвы, пока не увидят с ее стороны деэскалации ситуации вокруг Украины, сказал Прайс.
Напомним, США обвиняют в нарушениях Минских соглашений Россию. Постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что в Минских соглашениях изложены обязательства, которые касаются Киева и Донбасса, российских обязательств там нет. По его словам, «понимание американской стороной Минских соглашений и ситуации вокруг Украины, наверное, еще, к сожалению, меньше и более искаженное, чем понимание коллег по нормандскому формату».
Россия аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle
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Россия аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle в связи с запретом вещания телеканала RT DE в Германии, сообщил российский МИД.
«В рамках объявленных 2 февраля ответных мер в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала RT DE российская сторона имеет в виду реализовать первый этап ответных мер: аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро «Дойче Велле», – говорится на сайте МИДа.
Кроме того, будет закрыт корреспондентский пункт германской телерадиокомпании Deutsche Welle, прекращено спутниковое и иное вещание телерадиокомпании в России. Также инициирована процедура рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.
Также в МИД сообщили, что будет сформирован перечень представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE. Им будет запрещен въезд на территорию России.
МИД подчеркнул, что эти шаги – только первый этап введения мер против блокировки RT DE.
Напомним, комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла телеканалу RT DE предписание о прекращении спутникового и другого вещания.
Решение приняли несмотря на то, что СМИ работает на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание. В МИД России пообещали ответные меры.
Немцы ответили на призыв Кличко попрощаться с «Северным потоком – 2»
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Немецкая газета Die Welt обнародовала ответ на заявление мэра Киева Виталия Кличко, в котором он потребовал от ФРГ «попрощаться» с проектом «Северный поток – 2», если Германия на самом деле намерена поддерживать Украину.
Читатели издания резко прокомментировали высказывания украинского политика, заявив, что Украина не вправе указывать Германии, какую политику проводить, передает РИА «Новости».
«Ему нечего требовать от Германии», – заявил Roland P.
«Пропустил слишком много ударов в голову? Какое он имеет право требовать нечто подобное, речь идет о нашем энергоснабжении. Он должен держаться подальше от этого», – подчеркнул Dombacher M.
«Господин Кличко, немецкие потребители и налогоплательщики не обязаны финансировать государственный бюджет Украины. Стране, которая полагается на «транзитные сборы», чтобы оставаться на плаву, следует проанализировать состояние своей собственной экономики», – посоветовал Eclipse.
«Пусть господин Кличко занимается своей страной, а не внутренними делами Германии», – указала Tessa T.
«То есть немецкий налогоплательщик должен расплачиваться за то, что Украина не может решить свои проблемы?» – задался вопросом Sirko R.
«Какое отношение мэр Киева имеет к такому мегапроекту, как «Северный поток – 2»? Господин Кличко, это не ваша лига», – написал Horst R.
«Становится все более очевидным, что речь идет вовсе не о «планах вторжения» России, а о «Северном потоке». Конфликт бушует уже семь лет. Однако только после завершения строительства трубопровода конфликт обостряется на международном уровне. Мы не должны поддаваться этому давлению, потому что энергетическая безопасность необходима для поддержания нашего процветания», – добавил Panoptes.
Ранее Кличко заявил, что если Германия хочет поддерживать Украину, то она должна попрощаться с российским газопроводом «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем украинцы плюют в Германию.
Лукашенко предложил Шойгу продать переброшенную на учения военную технику
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует закупать у России практически всю военную технику, участвующую в российско-белорусских учениях.
«Все заметили, что мы немало техники передислоцируем из России в Беларусь, в том числе и современной... Для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, пощупали. Чтобы вместе с россиянами, братьями своими, подучились пользоваться этой техникой. Для нас это очень важно, потому что практически всю технику, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас в этом и следующем году и так далее», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.
По его словам, это важно для Белоруссии и Союзного государства «в связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина, которая стремится туда».
Между тем Шойгу высоко оценил действия по переброске группировок войск Восточного военного округа в Белоруссию и их прием на белорусской территории.
«Все организовано таким образом, что сегодня есть даже резервы. То есть все организовано просто блестяще. Есть еще возможности по дополнительному приему техники», – отметил Шойгу, которого цитирует БелТА.
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе, до 9 февраля, будет выполнена передислокация и создание в Белоруссии группировок войск (сил), организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов.
В ходе второго этапа проверки, с 10 по 20 февраля, будут проведены совместные учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Белоруссии. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. «Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению», – подчеркивается в сообщении.
Ранее в четверг в Белоруссию прибыл ЗРК С-400 «Триумф», который принимает участие в проверке сил реагирования Союзного государства.
Напомним, 27 января Россия завершила переброску истребителей Су-35С в Белоруссию на совместные учения «Союзная решимость – 2022», которые запланированы на период с 10 по 20 февраля. Замминистра обороны России Александр Фомин сообщал, что на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
Украина обстреляла ДНР натовскими боеприпасами
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Киев уже применил западное оружие на востоке Украины, обстрел подстанции в Еленовке велся натовскими боеприпасами, сообщила полпред ДНР в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
«Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров – это натовский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла», – передает РИА «Новости» слова Никоноровой.
По ее словам, поставки вооружения Киеву приводят к новым обстрелам в Донбассе со стороны украинских силовиков. «Очевиден вывод: поставка любого вооружения (Киеву от стран Запада) приводит к новым обстрелам Донбасса», – сказала Никонорова.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина наращивает боеспособность и возможности своей армии, но получаемое оружие от Запада страна намерена использовать исключительно для обороны. Украина получила от США более 80 тонн боеприпасов. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что формирование Сил территориальной обороны Украины идет по плану, сформировано 70% штата мирного времени.
Посол США в Японии поучил российского дипломата уважению
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Новый посол США в Японии Рам Эмануэль решил вынести в соцсети свои мысли о высказывании российского коллеги Михаила Галузина о Курильских островах, которые в Японии называют «северными территориями».
Эмануэль написал в Twitter, что «сложно представить более неподходящий момент, чем тот, который посол России выбрал для угроз в адрес Японии, он не осознает, что в следующий понедельник (в Японии) отмечают День северных территорий».
«Правила и уважение важны», – добавил он. По его словам, США поддерживают Японию и ее премьер-министра Фумио Кисиду ввиду общих ценностей и принципов.
Запись собрала 908 отметок «нравится».
В среду посол Галузин на пресс-конференции выразил уверенность в том, что высказывания японских официальных лиц о ситуации вокруг Украины являются «контрпродуктивными и не вносят вклада в создание позитивной атмосферы в диалоге между Россией и Японией». Он также подчеркнул, что Россия никогда не вела с Японией переговоров о принадлежности южных Курильских островов, передает ТАСС.
Напомним, «Общенациональные митинги за возвращение северных территорий» ежегодно проводятся 7 февраля в память о подписанном в этот день в 1855 году первом российско-японском договоре. В этих собраниях традиционно принимают участие министры правительства, депутаты парламента от правящей и оппозиционных партий, бывшие жители южной части Курил.
В начале декабря 2021 года премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал отсутствие мирного договора с Россией «борьбой со временем» и призвал не откладывать ее решение следующим поколениям.
В январе он захотел заручиться доверием президента России Владимира Путина.
В Кремле выразили несогласие, подчеркнув, что Курильские острова являются территорией России. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что новые власти Японии решили обострить территориальный спор с Россией.
Глава петербургского отдела ГИБДД вступился за инспекторов ДПС в конфликте с сотрудницей уголовного розыска
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Руководитель отдела ГИБДД по Василеостровскому району Андрей Невмержицкий заявил, что считает действия своих подчиненных, конфликтовавших в помещении отдела, правомерными.
«Бред сивой кобылы. Я работал и работаю. Уволят меня, расстреляют, ничего от этого не изменится. Я считаю действия своих сотрудников правомерными», – заявил Невмержицкий «Фонтанке».
Он подтвердил, что слухи о его увольнении не соответствуют действительности, он продолжает руководить отделом.
Напомним, председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах конфликта между сотрудником ДПС и сотрудницей уголовного розыска в Санкт-Петербурге, подчеркнув, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
Напомним, по факту драки в отделе полиции Петербурга завели уголовное дело на инспектора ДПС.
По версии следствия, в ночь на 1 февраля в отделе полиции инспектор вступил в конфликт с оперуполномоченным уголовного розыска данного отдела, с силой толкнул ее в грудь, в результате чего она ударилась спиной и головой о стену. Затем подозреваемый повалил ее на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину, из-за чего пострадавшая получила закрытый перелом левой плечевой кости.
Причиной конфликта якобы стали претензии сотрудников ГИБДД к табельному оружию сотрудницы уголовного розыска.
Адвокат Анатолий Кучерена в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что инспектор ДПС имел полное право настойчиво требовать документы у девушки – оперуполномоченного уголовного розыска, а также произвести ее задержание на основании буйного поведения и отказа показывать удостоверение.
Большинству украинцев пообещали лишение пенсионных выплат
Около 66% украинцев не смогут рассчитывать на пенсию в 60 лет в связи с постепенным усилением требований по наличию обязательного страхового стажа, заявила старший научный сотрудник Института демографии и социсследований им. Птухи Лидия Ткаченко.
По ее словам, после 2027 года более половины украинцев пенсионного возраста останется без выплат, поэтому будет вынуждена работать до 63-65 лет, сообщает газета «На пенсии».
Сегодня для выхода на пенсию нужно иметь 29 лет страхового стажа, в следующем году эта цифра вырастет до 30, еще через год – до 31 года.
Отмечается, что около 66% граждан не смогут получать пенсию в 2027 году из-за нехватки стажа. На выплаты смогут рассчитывать лишь 34% лиц пенсионного возраста.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Украина скатилась в пенсионную пропасть.
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В RT France прокомментировали сообщения о расследовании против канала
В редакции RT France прокомментировали сообщения о расследовании французского регулятора против телеканала, назвав это спланированной акцией.
В материале французского журнала Challenges говорится, что орган по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций Arcom начал проверку «в отношении подачи информации каналом RT France, финансируемым из российского государственного бюджета». При этом отмечается, что «несколько ассоциаций сообщили об упущениях в освещении кризисов, таких как выступления «желтых жилетов» или ситуация в Сирии и Центральноафриканской Республике», передает РИА «Новости».
Так, руководитель RT France Ксения Федорова заявила о спланированности данной акции. «Информация о начале проверки в отношении нашего канала появилась уже на следующий день после запрета вещания коллег из RT DE. Если сообщения в СМИ подтвердятся, и французский регулятор действительно начал расследование в отношении RT France из-за жалоб неких «ассоциаций», которые недовольны освещением определенных тем, это будет говорить о самой настоящей цензуре, ведь речь уже не идет о попытке найти фейк-новости или хоть какие-либо несоответствия, а речь идет именно о подаче информации», – отметила она.
Федорова также добавила, что телеканал запросил разъяснения у регулятора, но пока не получил ответа.
Ранее комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла телеканалу «RT DE» предписание о прекращении спутникового и другого вещания.
Решение приняли несмотря на то, что СМИ работает на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание. В МИД России пообещали ответные меры.
Блогеры оценили обращение Эрдогана к караулу со словами «Слава Украине»
В Сети опубликовали видеозапись с турецким президентом Тайипом Эрдоганом, поприветствовавшим почетный караул на Украине словами «Слава Украине», в российской медиасфере восприняли такое приветствие негативно.
«Вот такой у нас «ситуативный союзник», – отреагировал телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.
«Турецкое «Слава Украине» – Эрдоган опять за свое», – написала телеведущая Ольга Скабеева в своем канале.
Напомним, в четверг в Киеве стартовали переговоры между президентами Украины Владимиром Зеленским и Турции Таийпом Эрдоганом.
Встреча проходит в Мариинском дворце, Эрдоган прибыл вместе с женой Эмине за три минуты до запланированного времени. Его, согласно протоколу, встретили Зеленский с женой Еленой, передает ТАСС.
Турецкие гости, не дожидаясь Зеленского зашли внутрь дворца, через некоторое время все четверо вышли на крыльцо дворца, и началась официальная церемония. Эрдоган поприветствовал почетный караул словами «Слава Украине».
Напомним, в среду премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина и Турция подпишут 12 межгосударственных соглашений, они «выведут на новый уровень сотрудничество двух стран как в вопросах экономики, так и в сфере высоких технологий».
Акции Meta рухнули на 22%
После публикации финансового отчета акции компании Meta упали в цене на постторгах на 22%, свидетельствуют данные торгов.
В ходе торгов среды акции выросли в цене на 1,25% (до 323 долларов). После того, как основные торги завершились, Meta опубликовала отчет. В результате стоимость акций упала на 22%, до 251,41 доллара за ценную бумагу, передает РИА «Новости».
Meta сообщала, что число активных пользователей соцсети в декабре 2021 года увеличилось лишь на 4%, что ниже прогноза аналитиков. Компания связывает сложности с высокой конкуренцией и спросом на видеоплатформы, например, Reels.
В 2022 году Meta ожидает рост выручки за первый квартал на 3–11%, до 27–29 млрд долларов в годовом выражении. При этом прогнозировалось, что выручка превысит 30 млрд.
В четвертом квартале 2021 года Meta получила операционный убыток в 3,3 млрд долларов от подразделения Reality Labs, которое включает в себя инвестиции в развитие метавселенной. За год убыток от подразделения превысил 10 млрд долларов. Чистая прибыль за 2021 год выросла на 35%, до 39,37 млрд долларов к предыдущему году, выручка – на 37%, до 117,929 млрд долларов. При этом в четвертом квартале чистая прибыль сократилась в годовом выражении на 8%.
Компания Facebook 28 октября объявила о переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск считает, что пока идея реализации метавселенной звучит «неубедительно».
Польская PGNiG отказалась подписывать долгосрочный контракт с Газпромом
Об отсутствии планов подписывать долгосрочный контракт с Газпромом на поставки газа в Польшу заявил глава компании PGNiG Павел Маевский.
«Мы не планируем заключать долгосрочный контракт с Газпромом», – приводит его слова ТАСС.
Текущий контракт PGNiG с Газпромом (Ямальское соглашение), подписанный в 2010 году, истекает в конце 2022 года.
Ранее сообщалось, что Газпром потребовал арбитражного разбирательства в отношении польской PGNiG S.A. и их совместного предприятия EuRoPol GAZ, которое владеет польским участком газопровода Ямал – Европа. «Газпром экспорт» ранее обращался в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PGniG.
Австрия собралась бороться с зависимостью от российских газовых компаний
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В сфере энергетики Австрия зависит от российских газовых компаний, но намерена с этим бороться, заявила министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий страны Леоноре Гевесслер.
Австрия намерена обжаловать решение Европейской комиссии принять документ о «Таксономии ЕС», так как, по мнению властей страны оно ведет к инвестициям в атомную и газовую энергетику, передает ТАСС.
Гевесслер заявила: «Мы сейчас видим, куда нас ведет зависимость от газа. Цены на энергию, природный газ у нас возросли. Мы находимся в зависимости от российских газовых концернов». По ее мнению, есть только один выход из сложившейся ситуации – «возобновляемая энергия, ветроэнергетика, солнечная энергия и гидроэнергетика». Как заявила Гевесслер, «солнце не выставляет счет, это делает российский газовый концерн». По ее словам, «с этой зависимостью надо бороться, а не усиливать ее».
Напомним, в принятом Еврокомиссией документе «Таксономия ЕС» – классификации видов экономической деятельности – сказано, что атомная и газовая энергетика – это переходные зеленые источники энергии. Также в классификации говорится, что новые инвестиции в АЭС разрешены до 2045 года, в газовые проекты – до 2030 года.
Политолог: Визит Шольца в Москву поможет переломить напряженную ситуацию в мире
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«У канцлера Олафа Шольца есть шанс разрешить кризис в отношениях России и Запада», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ сообщил, что в ближайшее время встретится в Москве с Владимиром Путиным.
«В Германии ожидают, что визит Олафа Шольца поможет переломить сложившуюся напряженную ситуацию в мире. Известно, что Москву и Берлин всегда связывали особые отношения. Немецкие канцлеры либо дружили с российским президентом, либо хотя бы имели взаимопонимание по ключевым вопросам международной повестки. Зачастую после встреч на высшем уровне им удавалось стабилизировать дела в Европе», – рассказал германский политолог Александр Рар.
При этом в германских политических кругах есть очень много противников сближения позиций Берлина и Москвы, констатировал эксперт. «Особенно это касается либеральных СМИ. Западные медиа будут внимательно следить за поездкой Шольца в Москву и будут критиковать его за любое компромиссное предложение или заявление, подавая это как мягкотелость, – уверен политолог. – Они, напротив, ожидают от немецкого канцлера жесткого и конфликтного разговора с Путиным».
«Кроме того, есть силы, которые в принципе не хотят видеть Россию в Европе. Речь, в частности, идет о США, Британии, Польше и других странах Запада, настроенных антироссийски. Для них визит Шольца будет максимально показательным – они также будут готовы его критиковать за любую попытку сблизиться с Россией», – заключил Рар.
В четверг канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что «в ближайшее время» встретится в Москве с главой российского государства Владимиром Путиным.
Шольц сообщил, что «работает активно со всеми союзниками и партнерами» в ЕС «по вопросу Украины». Он отметил, что «едва ли еще какая-то тема занимает больше времени». «Разумеется, я говорил и с российским президентом, и мы готовим тщательно все, что будет необходимо», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ZDF.
Он также отметил, что ЕС и НАТО проводят скоординированную политику и работают над тем, чтобы хорошо подготовить свои будущие решения. Канцлер рассказал, что совершит поездку в США, а также «в ближайшее время будет говорить в Москве о вопросах, которые необходимо» обсудить. Шольц пояснил, что «запланирована и вскоре состоится» встреча с Путиным.
Оценивая кризис вокруг Украины, канцлер заявил, что «ситуация очень серьезная, нельзя не видеть, что на украинскую границу прибыло очень много солдат». Это, по его словам, «может быть предпосылкой такой военной акции».
«Поэтому важно, чтобы мы были предельно ясны в том, что мы говорим, что мы готовим, а именно, что угроза территориальной целостности и суверенитету, военное вторжение дорого бы стоили. И, я думаю, этот сигнал был понят», – заявил он.
Шольц сказал, что сделано «все, чтобы были предприняты все усилия, которые необходимы для переговоров, и чтобы до этой ситуации дело не дошло». По его словам, «нормандский формат» удалось «наполнить жизнью, прошло много переговоров в этом формате».
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявляла, что, хотя мнения Германии и России по многим вопросам расходятся, Берлин заинтересован в стабильных отношениях с Москвой. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров рассказал о переговорах с Бербок: он, в частности, обсудил с ней сертификацию газопровода «Северный поток – 2» и обратил внимание на контрпродуктивность попыток политизировать проект.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон также не исключил возможности визита в Москву. Также в Россию должна была приехать глава МИД Британии Лиз Трасс, но она заразилась коронавирусом, из-за чего вынуждена отменить визит.
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