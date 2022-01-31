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У ВИЧ-инфицированной жительницы ЮАР выявили 21 мутацию коронавируса
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ВИЧ-инфицированная женщина в ЮАР оставалась заражена коронавирусом в течение девяти месяцев, за это время патоген в ее организме накопил 21 мутацию, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Social Science Research Network (SSRN).
Как отмечается, это был бета-штамм. При этом она долгое время не получала надлежащего лечения от ВИЧ, с которым родилась.
«22-летняя женщина с неконтролируемой прогрессирующей ВИЧ-инфекцией была инфицирована бета-вариантом SARS-CoV-2 в течение девяти месяцев, при этом вирус накопил более 20 дополнительных мутаций», – передает РИА «Новости» текст исследования, которое проводили ученые из университетов Стелленбос и Квазулу-Натал в ЮАР.
Она сдала положительный тест на коронавирус в январе 2021 года. В сентябре ее госпитализировали в больницу Кейптауна, где также был подтвержден COVID. Проведенные исследования указали, что речь идет о длившейся как минимум девять месяцев инфекции, а не о повторном заражении. Отрицательный результат теста удалось получить только в конце ноября.
Также отмечается, что с января 2021 года у женщины возникли проблемы с соблюдением режима лечения от ВИЧ. После госпитализации терапия возобновилась.
«Антиретровирусная терапия подавила ВИЧ и избавила от SARS-CoV-2 в течение шести-девяти недель», – говорится в исследовании.
Авторы научной работы подчеркнули, что рассмотренный ими случай «дополняет доказательства того, что тяжелая иммуносупрессия, связанная с неконтролируемой ВИЧ-инфекцией, может привести к хроническим инфекциям SARS-CoV-2». Как отмечается, подобные персистирующие инфекции также могут привести к «накоплению мутаций, некоторые из них приводят к ускользанию от иммунного ответа, что может привести к появлению новых вариантов».
Ранее в Италии выявили новую разновидность коронавируса.
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Трюдо спрятали из-за протестов в Канаде
Глава правительства Канады Джастин Трюдо вместе с семьей из соображений безопасности покинул резиденцию и находится в «неназванном месте», сообщают источники.
CBC News сообщает, что «на фоне опасений по поводу безопасности Трюдо и его семья переехали из своего дома в неназванное место в столице страны», передает РИА «Новости».
В субботу тысячи дальнобойщиков и других протестующих собрались в Оттаве, требуя отмены обязательной вакцинации и связанных с коронавирусом ограничений. Демонстранты направляются к Парламентскому холму. На грузовиках перед зданием парламента висят баннеры с критикой санитарных мер и Трюдо. Пока акция носит мирный характер.
Мясников назвал самый эффективный способ защиты от коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как укрепить иммунитет, а также назвал вакцинацию самым эффективным методом борьбы с коронавирусом.
«Если вы скажете, а что бы мне съесть, чтобы не заболеть COVID-19 или быстро восстановиться, ответ будет: в том числе и орехи», – сказал медик в эфире канала «Россия 1», передает РИА «Новости».
Эксперт сообщил, что есть продукты, уменьшающие процессы воспаления в организме, которые снижают C-реактивный белок. По словам Мясникова, именно орехи возглавляют этот список.
Орехи могут быть полезны и по другим критериям: снизить «плохой» холестерин, стать профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.
При этом наиболее эффективной защитой от коронавируса остается только вакцина, отметил Мясников.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала данные по числу смертей в 2021 году.
Названы «приходящие и уходящие» симптомы омикрона
При заражении штаммом коронавируса «омикрон» у пациентов поражается вестибулярная система и возникает общая слабость в организме, что приводит к появлению «уходящих и приходящих» симптомов болезни.
Пациенты жалуются на звон в ушах, головокружение, напряжение в глазных яблоках, снижение слуха и апатию.
«Они могут приходить и уходить в течение дня. Если они постоянны или очень интенсивны, вам следует сообщить об этом своему лечащему врачу», – передает телеканал «Звезда» со ссылкой на NHS.
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Среди характерных симптомов омикрона врачи называют астению и головную боль. Специалист также предупредила, что результатом вирусных инфекций часто становится обострение хронических заболеваний у человека.
Сразу после выздоровления возвращаться к привычному образу жизни нельзя, так как недомогание и ряд симптомов сохранятся еще некоторое время.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
В Италии выявили новую разновидность коронавируса
Вакцинация от коронавируса будет проводиться раз в год, а о штамме «омикрон» будут в будущем говорить как о сезонном заболевании, заявил директор итальянского Национального научно-исследовательского института «Спалланцани» Франческо Вайя.
«Вакцинация стала стратегическим инструментом, который позволил нам оказаться в стадии, когда игра почти завершена. Но нам нужно сделать вещи – распространить вакцины по миру, начиная с Африки, где с этим есть сложности, и приводить вакцины в соответствие с новым и возможным будущими штаммами, чтобы в итоге прийти к одной дозе вакцины в год», – заявил эксперт журналистам, передает РИА «Новости».
Также он рассказал, что итальянские специалисты выявили месяц назад новую разновидность коронавируса – «омикрон-2», но тревожить общественность заявлением об открытии не стали, так как этот вариант похож на штамм «омикрон-1».
«Эта мутация, омикрон, все больше принимает характеристики и признаки сезонного заболевания», – заявил директор «Спалланцани».
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Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
Голикова: Рост смертности в 2021 году связан с избыточной смертностью от COVID-19
Прирост смертности, зафиксированный в 2021 году, объясняется избыточной смертностью от коронавируса – смертность от этого заболевания не регистрировалась четыре месяца 2020 года. Об этом заявила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова. Она отметила, что уже в декабре прошлого года смертность снизилась по сравнению с тем же периодом 2020 года.
«По официальным данным Росстата, смертность в декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 11,4%, в целом за 2021 год смертность возросла на 15,9%, при этом прирост смертности связан исключительно с избыточной смертностью от COVID-19, а также отсутствием смертности от этого заболевания в первые четыре месяца 2020 года», – приводит ее слова РИА «Новости».
По данным Росстата, показатель смертности в декабре 2021 года по сравнению с 2020 снизился и от болезней системы кровообращения – на 1%, от новообразований – на 3,7%, от болезней эндокринной системы и из-за нарушения обмена веществ – на 14,6%, туберкулеза всех форм – на 8,9%, ВИЧ – на 8,5%, а также по внешним причинам – на 0,9%.
В целом, смертность в России за 27 дней января 2022 года снизилась на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году и на 17,3% по сравнению с декабрем 2020 года.
Отмечается, что без учета смертей от коронавируса, смертность в России в 2021 году снизилась на 1,02%. «В том числе в Центральном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском федеральном округах», – сказала Голикова.
Коронавирус в декабре 2021 года стал основной причиной 49 122 смертей в России, при этом в 4 732 случаях это требует дополнительного подтверждения, следует из опубликованных в пятницу данных Росстата.
В 1000 случаях в 2021 году коронавирус основной причиной смерти не был, но повлиял на ухудшение состояния здоровья. У 4 508 умерших коронавирус был выявлен, но не оказал значимого влияния на наступление смерти.
По данным оперштаба по борьбе с вирусом в России, в декабре в стране умерли 33 288 человек. Расхождение с данными Росстата объясняется тем, что штаб учитывает только те случаи, когда коронавирус был основной и подтвержденной причиной смерти.
Напомним, в 2021 году выявили новый штамм коронавируса «омикрон». Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
Производитель виски Johnnie Walker пожаловался на истощение запасов
Из-за высокого спроса в период распространения коронавируса запасы алкоголя Diageo истощились, сообщила британская компания, которая является одним из крупнейших в мире производителей алкогольной продукции.
Diageo выпускает алкоголь под брендами Johnnie Walker, Guinness, White Horse, Crown Royal, Smirnoff, Baileys, Captain Morgan, Gordon's и другими. Так, запасы виски Crown Royal, Lagavulin и текилы Don Julio подходят к концу. Поясняется, что для возобновления продаж ряда марок понадобится несколько лет, поскольку срок выдержки довольно долог, пишут «Ведомости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Напомним, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич заявил, что употребление алкоголя может снизить иммунитет и сделать человека более уязвимым к заболеваниям, включая коронавирусную инфекцию.
За сутки в России госпитализировали 14,5 тыс. человек с коронавирусом
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Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 14570 человек, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 14570 человек, на 3,7% больше по сравнению с 28 января», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 113 122 случая заболевания, в целом в России выявлено 11 615 779 случаев коронавируса в 85 регионах.
За сутки в связи с выздоровлением выписано 30 010 человек, на 1,7% больше по сравнению с 28 января. За это же время подтверждено 668 смертей.
За весь период зафиксировано 330 111 летальных исходов, выздоровели 10 189 207 человек.
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В Москве за сутки выявлено 26 488 случая COVID, в Санкт-Петербурге – 14 939, в Московской области – 10 725.
Накануне в России за сутки госпитализировали 14046 человек с коронавирусом.
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Ученые назвали новую особенность «скрытого» омикрона
Подтип BA.2 омикрон-штамма коронавируса, названный «скрытым омикроном», имеет более высокие темпы распространения по сравнению с подтипом BA.1, следует из данных агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA).
«Теперь мы знаем, что BA.2 имеет повышенную скорость распространения. Эта картина наблюдается во всех регионах Англии. Мы также выяснили, что у BA.2 несколько выше частота повторных случаев заражения, чем у BA.2», – приводит РИА «Новости» комментарий главного медицинского советника UKHSA Сьюзен Хопкинс.
Британские ученые отмечают, что эффективность вакцин против новой разновидности омикрона на том же уровне, что и против BA.1.
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На прошлой неделе UKHSA выделило новую разновидность «омикрона» BA.2 как исследуемый вариант. BA.2 называют «скрытым», так как его трудно отличить в лабораторных условиях от оригинального BA.1. При этом ПЦР-тесты безошибочно показывают положительный результат у зараженных BA.2.
Ранее стало известно, что итальянские специалисты выявили месяц назад новую разновидность коронавируса – «омикрон-2», но тревожить общественность заявлением об открытии не стали, так как этот вариант похож на штамм «омикрон-1».
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
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Гинцбург назвал защищающую на 100% от «омикрона» вакцину
Ревакцинированные «Спутником Лайт» получают стопроцентную защиту от омикрон-штамма на три месяца, заявил глава Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».
«75% вакцинированных содержат вируснейтрализующие антитела к омикрон-штамму. Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы «Спутником Лайт», то в течение трех месяцев после бустирования 100% людей имели вируснейтрализующие антитела», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее Гинцбург заявил, что адаптация «Спутник V» под штамм коронавируса «омикрон» при необходимости займет два с половиной – три месяца. Между тем сейчас на долю «омикрона» в Москве приходится уже до 30% заражений.
Также Гинцбург заявлял, что «Спутник V» не нуждается в модификации под омикрон-штамм. Он также заявил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от штамма «омикрон».
Вирусолог объяснил слишком быстрое распространение омикрона
Стремительное распространение нового штамма коронавируса связано с его быстрым размножением и преодолением вакцинной защиты, рассказал вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
«Во-первых, штамм «омикрон» сам по себе отличается более быстрым размножением в организме зараженного человека. Во-вторых, он довольно заметно измененный в плане антигенов поверхностного белка, и поэтому он во многом преодолевает иммунитет к существующим вакцинам, особенно если люди вакцинировались более полугода назад», – приводит слова Нетесова РИА «Новости».
Еще одной причиной эксперт назвал низкие темпы иммунизации россиян. Он заявил, что вакцинированные болеют коронавирусом легко, а невакцинированные – в 90% случаев становятся тяжелобольными.
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В ранее в оперштабе по борьбе с вирусом заявили, что в 32 регионах России за неделю осложнилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом, в восьми регионах отмечается улучшение эпидситуации.
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Медсестры в США заработали 1,5 млн долларов на продаже свидетельств о прививках
В Нью-Йорке задержаны медсестры Жюли ДеВуоно и Марисса Уррао, которых подозревают в продаже непривитым пациентам свидетельств о вакцинации от коронавируса, сообщают СМИ.
Как предполагает следствие, работницы детской поликлиники получали деньги за то, что вносили имена клиентов в базу данных штата о вакцинациях. Внести имя взрослого стоило 220 долларов, ребенка – 85 долларов. В ходе обыска у них нашли 900 тыс. долларов наличными. Записи свидетельствуют, что с ноября по январь они заработали 1,5 млн долларов. Женщины были разоблачены при продаже свидетельств полицейским под прикрытием, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.
Напомним, в декабре полиция штата Нью-Йорк открыла расследование после появления информации о том, что сеть медицинских учреждений, предположительно, мошенническим путем получила вакцины от нового коронавируса и предлагала их частным лицам.
За сутки в России госпитализировали 9,8 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 9883 человека, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 9883 человека, на 32,2% меньше по сравнению с 29 января», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 121 228 случаев заболевания, в целом в России выявлено 11 737 007 случаев коронавируса в 85 регионах.
За сутки в связи с выздоровлением выписано 28 944 человека, на 3,6% меньше по сравнению с 29 января. За это же время подтверждено 617 смертей.
За весь период зафиксировано 330 728 летальных исходов, выздоровел 10 218 151 человек.
В Москве за сутки выявлено 24 030 случаев COVID, в Санкт-Петербурге – 17 833, в Московской области – 11 434.
Накануне в России за сутки госпитализировали 14 570 человек с коронавирусом.
В Испании детей неправильно вакцинировали от коронавируса
Порядка 100 детей в Испании неправильно привили от коронавирусной инфекции, вакцину развели с водой вместо физраствора, сообщил главврач первой медслужбы автономного сообщества Кантабрии Антонио Мартинес.
Происшествие случилось в Сантандере в декабре, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Мартинеса.
«В качестве растворителя для вакцины использовалась вода, хотя лаборатория предлагает использовать физраствор», – уточнил он.
Ошибку заметил медбрат. Мартинес добавил, что вода не нанесет вреда, но в этом случае не гарантируется стопроцентная эффективность появления защиты от заболевания.
«Эксперты предлагают взять образцы крови», провести анализ и исходя из результатов ввести одну или две вакцины, потому что «цель – чтобы дети были защищены», подчеркнул главврач.
Израиль признал сделанные в «Инвитро» анализы привитых «Спутником V»
Сделанные в российских лабораториях «Инвитро» анализы на антитела для привитых «Спутником V» и бустером «Спутник Лайт» будут приниматься для оформления электронного разрешения на въезд в Израиль, сообщил Минздрав страны.
«Вакцинированные вакцинами «Спутник V» или «Спутник Лайт» (в виде бустерной дозы) будут признаны вакцинированными после загрузки в форму декларации на въезд в Израиль официального свидетельства положительного результата серологического анализа с QR-кодом из лаборатории «Инвитро» в России», – приводит ТАСС сообщение ведомства.
При отсутствии такого анализа туристам необходимо будет пройти серологический анализ по прибытии в Израиль.
В Министерстве туризма Израиля добавили, что список российских лабораторий в дальнейшем будет расширен.
Ранее вакцинированных «Спутником» туристов решили пускать в Израиль с 9 января.
Также власти Саудовской Аравии с 1 января разрешили туристам, которые вакцинировались двумя дозами вакцины «Спутник V» от коронавируса, въезд в страну, в частности, приезжать на хадж и малый хадж – умру.
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Вирусолог назвал сроки завершения пятой волны коронавируса
Сроки выхода России из пятой волны коронавируса точно назвать сложно, можно лишь предположить, что это произойдет весной 2022 года, заявил вирусолог, специалист по генной инженерии, доктор медицинских наук и профессор Анатолий Альтштейн.
«Наблюдение за странами, в которых происходит эта эпидемия, говорит том, что пик должен быть достигнут достаточно быстро. Мы предполагаем, что он где-то в феврале этот пик будет достигнут, возможно даже, в его первой половине», – приводит слова эксперта «Пятый канал».
После этого начнется спад. Процесс небыстрый, но уже в марте можно будет говорить о завершении волны, заявил Альтштейн.
«Тут очень важно поведение населения. Если население соблюдает эпидемиологические меры – особенно важно, чтобы люди вакцинировались», – уточнил эксперт.
Ранее вирусолог объяснил слишком быстрое распространение штамма «омикрон» среди населения.