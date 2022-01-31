У ВИЧ-инфицированной жительницы ЮАР выявили 21 мутацию коронавируса

ВИЧ-инфицированная женщина в ЮАР оставалась заражена коронавирусом в течение девяти месяцев, за это время патоген в ее организме накопил 21 мутацию, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Social Science Research Network (SSRN).

Как отмечается, это был бета-штамм. При этом она долгое время не получала надлежащего лечения от ВИЧ, с которым родилась.

«22-летняя женщина с неконтролируемой прогрессирующей ВИЧ-инфекцией была инфицирована бета-вариантом SARS-CoV-2 в течение девяти месяцев, при этом вирус накопил более 20 дополнительных мутаций», – передает РИА «Новости» текст исследования, которое проводили ученые из университетов Стелленбос и Квазулу-Натал в ЮАР.

Она сдала положительный тест на коронавирус в январе 2021 года. В сентябре ее госпитализировали в больницу Кейптауна, где также был подтвержден COVID. Проведенные исследования указали, что речь идет о длившейся как минимум девять месяцев инфекции, а не о повторном заражении. Отрицательный результат теста удалось получить только в конце ноября.

Также отмечается, что с января 2021 года у женщины возникли проблемы с соблюдением режима лечения от ВИЧ. После госпитализации терапия возобновилась.

«Антиретровирусная терапия подавила ВИЧ и избавила от SARS-CoV-2 в течение шести-девяти недель», – говорится в исследовании.

Авторы научной работы подчеркнули, что рассмотренный ими случай «дополняет доказательства того, что тяжелая иммуносупрессия, связанная с неконтролируемой ВИЧ-инфекцией, может привести к хроническим инфекциям SARS-CoV-2». Как отмечается, подобные персистирующие инфекции также могут привести к «накоплению мутаций, некоторые из них приводят к ускользанию от иммунного ответа, что может привести к появлению новых вариантов».

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