Байден объявил о ликвидации главаря ИГ

Американские военные уничтожили руководителя террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) в Сирии, заявил президент США Джо Байден.

«Минувшей ночью по моему приказанию Вооруженные силы США успешно провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии с целью защиты американцев и наших союзников, а также укрепления безопасности в мире», – цитирует заявление Байдена, распространенное Белым домом ТАСС.

Байден заявил, что в ходе операции был ликвидирован главарь ИГ* Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. Все американские военные благополучно вернулись с операции.

При проведении операции, которая проходила рядом с границей Турции, были убиты не менее 13 человек, сообщило агентство Associated Press.

По этим данным, американские военные прибыли на вертолетах, операция длилась порядка двух часов.

По данным Reuters, во время операции погибли мирные люди из-за сработавшего взрывного устройства боевиков.

По данным CNN, главарь ИГ руководил зарубежными отделениями террористической организации, включая отделение в Афганистане. Он также несет ответственность за гибель нескольких морских пехотинцев США.

Сам аль-Курейши жил на третьем этаже дома вместе со своей семьей, он лишь изредка появлялся на публике, уточнил канал. Семьи, не связанные с террористами, жили на первом этаже. Вероятно, они не знали, что над ними проживал лидер ИГ.