В Deutsche Welle назвали чрезмерным аннулирование аккредитации сотрудников в России

Меры, предпринятые российскими властями в отношении Deutsche Welle, непонятны и представляют собой чрезмерную реакцию, заявили в телерадиокомпании по итогам принятого в Москве решения о закрытии корпункта Deutsche Welle в России.

«Меры, предпринятые российскими властями, ни в какой степени не понятны и представляют собой чрезмерную реакцию», – цитируются в заявлении слова гендиректора DW Петера Лимбура, сообщает РИА «Новости».

Также в Deutsche Welle заявили, что оспорят объявленные Москвой меры и предпримут юридические действия.

«Мы всячески протестуем против этой абсурдной реакции российского правительства и предпримем юридические действия, чтобы оспорить объявленные меры», – говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Россия аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала.

Напомним, комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла телеканалу «RT DE» предписание о прекращении спутникового и другого вещания.

Решение приняли несмотря на то, что СМИ работает на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание. В МИД России пообещали ответные меры.