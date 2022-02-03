Врач предупредил о риске инфаркта для заразившихся COVID

Новая коронавирусная инфекция может стать пусковым механизмом для инфаркта миокарда у людей с ишемической болезнью сердца, заявил профессор кафедры внутренних болезней и общей физиотерапии РНИМУ им. Пирогова, кардиолог Александр Арутюнов.

«[При ковиде] может быть осложнение ишемической болезни сердца (ИБС), которая уже была у человека, и да, ковид мог спровоцировать, поспособствовать ухудшению кровотока коронарных артерий. Фактически мы говорим, что была ИБС, появился ковид, ковид ухудшил течение ИБС и привел к появлению инфаркта миокарда, скорее, он [ковид] стал пусковым механизмом», – цитирует ТАСС заявление Арутюнова в эфире канала «Доктор».

По словам профессора, несмотря на то, что «омикрон» протекает легче, лица с ожирением, сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями все равно находятся в группе риска.

«Само по себе активное воспаление, даже при гриппе, может спровоцировать сердечно-сосудистые события. Например, в острую фазу гриппа в шесть раз увеличиваются шансы на сердечно-сосудистое событие, а что говорить про COVID-19», – заявил эксперт.

Врач также заявил, что вакцинация от коронавируса не может спровоцировать боли в сердце.

«Если мы говорим о вакцине, то нет никакого механизма, влияющего на боль в сердце, у вакцин. Есть крайне редкие, менее 0,001%, осложнения на РНК-вакцинах, но они не характерны для векторных вакцин», – отметил Арутюнов.

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