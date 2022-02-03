Бастрыкин поручил проверить сообщения о нарушениях при госзакупках в «Ленкоме»

Генерал МВД оценил драку между полицейскими в Петербурге

В конфликте между двумя сотрудниками полиции, который произошел в Петербурге, виноваты обе стороны, а также следует рассмотреть действия третьего человека, который обнародовал видеоматериал данного инцидента, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов.

В Санкт-Петербурге в отделе полиции сотрудник ГИБДД вступил в конфликт с оперуполномоченным уголовного розыска данного отдела из-за того, что девушка отказывалась предъявить служебное удостоверение, подтверждающее разрешение на ношение табельного оружия, которое потребовал инспектор. Также она не стеснялась в выражениях в адрес инспектора, после чего мужчина толкнул ее в грудь, повалил на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину. В результате сотрудник полиции получила закрытый перелом левой плечевой кости. В отношении инспектора возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

«Если данное событие произошло, то очевидно, что в данном отделе существуют реальные проблемы, связанные и с воспитанием личного состава, и с его подготовкой, потому что, конечно же, и тот и другой сотрудник обязаны действовать согласно требованиям нормативных документов, установленного порядка», – говорит Ворожцов.

Он подчеркивает, что в данной ситуации оба сотрудника полиции вели себя неправильно. Однако для того, чтобы верно оценить действия инспектора ДПС, необходимо изучить действующие именно в том отделе документы, в какой зоне находилась оперуполномоченный уголовного розыска (режимной или не режимной).

«Еще один момент, который очевиден. Дело в том, что у нас всегда существовал очень четкий порядок: при прибытии нового сотрудника в подразделении на любую должность он всегда представляется личному составу. Поэтому личный состав обычно знает друг друга в лицо, в связи с чем часто даже не спрашивает друг у друга пропуска и имеет на это право. Смысла друг друга проверять нет, они и так все друг друга знают, что проверять, когда человек проходит туда-сюда. Этот порядок допуска граждан устанавливается приказом руководства того или иного подразделения», – рассказывает собеседник.

Однако инспектор, поскольку находился в форме, а значит при исполнении, вероятно, вполне имел право запросить у другого сотрудника удостоверение, продолжает эксперт. При этом нужно понимать, где именно уместно требовать документы: на улице это более чем допустимо, но в отделении полиции – не во всех случаях.

Более того, по словам генерала, сложно представить ситуацию, когда обычный гражданин, да еще и с оружием, с легкостью попал в отделении полиции. Если человека не знают в лицо – его однозначно без требования предъявить документы никто не пустит.

«Здесь явно видны ошибки и с той и с другой стороны. То есть даже если она сотрудник полиции, то она обязана должным образом отреагировать на законные требования сотрудника. Тем не менее, бить женщину – недопустимо, по крайней мере в такого рода ситуации», – считает Ворожцов.

Он также полагает, что в рамках расследования будет дана оценка действиям обоих сотрудников полиции и назначено соответствующее наказание. Кроме того, эксперт обращает внимание на то, что любой подобный конфликт негативно отражается на имидже полиции.

«И явно, что утечка в Сеть тоже произошла усилиями кого-то из сотрудников полиции, что тоже недопустимо, потому что, в принципе, это можно трактовать как служебную информацию. Поэтому действия этого человека, скорее всего, тоже будут оцениваться в ходе служебной проверки», – заключил генерал-майор МВД в отставке.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах конфликта между сотрудником ДПС и сотрудницей уголовного розыска в Санкт-Петербурге, подчеркнув, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.