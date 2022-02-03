России предсказали дальнейший рост заболеваемости COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в России будет расти еще некоторое время, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

Пшеничная констатировала, что «рост заболеваемости у нас пока продолжается, и он будет наблюдаться еще некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема заболеваемости», передает РИА «Новости».

Она пояснила, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге доминирует омикрон-штамм, который более заразен, чем «дельта», поэтому число инфицированных увеличивается так стремительно.

Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора, профессор Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов, в свою очередь, предположил, что нынешняя волна пойдет на спад к концу февраля – началу марта.

«После того как спадет зимний пик, будет еще небольшой пик в марте-апреле, который будет по-разному выражен в разных климатических зонах (...) Потом к лету мы будем иметь локальный минимум (...) А в сентябре-октябре, когда после летнего отдыха все вернутся в свои привычные организованные коллективы, подоспеет осенний рост заболеваемости ОРВИ», – предупредил ученый.

Ранее в России выявили более 200 случаев заражения «стелс-омикроном».

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