Следовавший на португальскую Мадейру самолет «Уральских авиалиний» развернули в воздухе

Самолет «Уральских авиалиний», следовавший на португальский остров Мадейра, на котором должны были вернуться в Россию туристы, был развернут в воздухе после объявления о закрытии воздушного пространства, сообщило посольство России в Португалии.

«В связи с объявленным – без какого-либо предварительного уведомления – 27.02 решением португальских властей закрыть, подобно другим государствам ЕС, свое воздушное пространство для российской гражданской авиации рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший 27.02 за нашими туристами на остров Мадейра, был принудительно развернут в воздухе, и группа соотечественников не смогла сегодня вернуться домой», – говорится в сообщении посольства, размещенном на его странице в Facebook, передает РИА «Новости».

Консульский отдел посольства связался с туристами, сейчас прорабатываются варианты их возвращения на родину. Помощь в размещении оказывают россияне, постоянно живущие на Мадейре, уточняет диппредставительство.

Посольство также опровергло утверждения регионального секретаря по туризму и культуре, что посольство в Лиссабоне в данной ситуации «бездействует», «молчит» и «не отвечает на обращения».

«Это не соответствует действительности и является очередным примером предвзятого в нынешней геополитической ситуации отношения отдельных португальских представителей к российской власти», – говорится в сообщении.

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Накануне министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства входящих в сообщество государств для российских самолетов. В ночь на 25 февраля воздушное пространство для российских самолетов закрыла Британия.

Росавиация, Ростуризм и МИД организуют вывоз граждан России из Европы домой. В совместном заявлении Росавиации и Ростуризма отмечается, что необходимо держать связь с туроператором или перевозчиком и в обязательном порядке зарегистрироваться в мобильном приложении «Зарубежный помощник» МИД России. Также списки граждан, которым необходимо попасть домой, формируются по телефонам горячей круглосуточной линии МИД (+7 (495) 695-45-45), горячей линии Ростуризма (8 (800) 200-34-11), она работает с 08:00 до 20:00 мск, а также по адресу электронной почты dskc@mid.ru.