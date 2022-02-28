Кремль счел преждевременным вопрос о новых мерах поддержки граждан и экономики

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает преждевременным вопрос о новых мерах по поддержке граждан и экономики России.

«Подождите, ну пока у нас ничего не произошло с вами, пока у нас что произошло-то?», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос о возможности таких мер.

«Еще раз повторяю, по мере поступления проблем [принимаются решения], пока у нас ничего с вами не произошло», – добавил он.

Песков также не стал давать оценку санкциям Запада против Банка России.

«Я, честно говоря, избегал бы сейчас каких-то эмоциональных оценок. Сейчас важны действия, которые минимизируют последствия. Давать оценки будем потом», – сказал он.

Представитель Кремля повторил, что для России сейчас главное – «минимизировать последствия, наладить рабочий процесс в нынешних новых условиях». «Компетентные люди этим занимаются», – добавил Песков.

Ранее в понедельник курс доллара превысил 109 рублей.