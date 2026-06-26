Развожаев сообщил о восстановлении электроснабжения потребителей Севастополя

Tекст: Денис Тельманов

Подача электричества в Севастополе возобновилась после устранения последствий аварии. Об этом губернатор города Михаил Развожаев сообщил в своем Max-канале.



«Прошу вас соблюдать осторожность: не включайте сразу все мощные электроприборы. Нагрузку на сеть нужно увеличивать постепенно, чтобы система стабилизировалась», – обратился он к горожанам представители власти.

Развожаев выразил благодарность жителям за проявленное терпение и отметили круглосуточную работу энергетиков в сложных условиях. В настоящее время специалисты компании «Севастопольэнерго» продолжают переключать потребителей на резервные линии электропередачи.

Частично без света остаются жители улиц Молодых Строителей, Тараса Шевченко и Александра Косарева. Ожидается, что полное восстановление электроснабжения по этим адресам займет около двух часов после завершения воздушной тревоги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без электроснабжения.

Для недопущения аварии во всей энергосистеме губернатор Михаил Развожаев ввел в городе режим временного ограничения подачи света.

Позже технические специалисты завершили ремонтные работы на поврежденных объектах.