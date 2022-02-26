СМИ: Эрдоган пригласил Путина в Турцию для обсуждения ситуации вокруг Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пригласил президента России Владимира Путина в Турцию для обсуждения ситуации вокруг Украины, сообщили турецкие СМИ.

«На заседании правящей партии, где главным вопросом была ситуация на Украине, президент Эрдоган сказал, что Турция должна стоять за мир. «В телефонном разговоре с господином Путиным я пригласил его в Турцию для нормализации ситуации», – цитирует президента Турции телеканал TGRT Haber.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал заявление на тему запрета прохода кораблей России через проливы в Турции, не указав, принято ли такое решение президентом Турции Тайипом Эрдоганом или нет.

В посольстве России в Турции заявили, что не получали никаких официальных уведомлений от турецкой стороны по закрытию проливов для российских военных кораблей.

До этого в Киеве потребовали от Анкары закрыть черноморские проливы Босфор и Дарданеллы для российских кораблей.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу.

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