Володин: Зеленский сбежал из Киева

Президент Украины Владимир Зеленский уехал во Львов еще вчера, находится под охраной неонацистов, а все видео, которые публикует в соцсетях, записаны заранее, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на депутатов Рады.

«Его не было уже вчера в столице Украины. Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания. Все видео, которые он публикует в социальных сетях, записаны заранее», – написал Володин в своем Telegram - канале.

По его словам, информацию о побеге Зеленского он получил информацию от депутатов Верховной Рады, которые пытались с ним встретиться в Киеве, но их для встречи пригласили во Львов.

Также Володин сообщил, что Зеленский находится под охраной неонацистов.

Ранее Зеленский сообщил в Twitter, что «настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС, обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь».

До этого президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором заявил, что он и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, а также глава офиса президента Андрей Ермак и советник офиса главы президента Михаил Подоляк находятся в Киеве.

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