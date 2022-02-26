Посольство России во Франции подтвердило задержание судна в проливе Ла-Манш

Посольство России во Франции подтвердило, что российский сухогруз задержан в проливе Ла-Манш, консульский отдел связался с французскими властями с целью получения разъяснений, сообщили в дипмиссии.

В посольстве сообщили, что «поступил экстренный звонок от капитана российского сухогруза, в котором он сообщил о задержании судна французскими властями в проливе Ла-Манш», передает РИА «Новости».

Консульский отдел посольства незамедлительно связался с французскими властями с целью получения разъяснений по данному вопросу.

«О результатах будет сообщено дополнительно», – добавили в дипмиссии.

Ранее из сообщений СМИ стало известно, что российское судно перехвачено в проливе Ла-Манш, оно перевозило автомобили в Санкт-Петербург.