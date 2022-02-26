В МЧС рассказали подробности спасательной работы на шахте «Обуховская»

Работы на шахте «Обуховская» в Ростовской области, где под завалами оказались трое горняков, могут занять несколько суток, сообщил представитель ГУ МЧС России по региону.

«Работы продолжаются и могут занять несколько суток», – передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

Сейчас с рабочими поддерживают связь по телефону два раза в час. Температура в шахте +26 градусов, угрозы жизни людям нет.

Напомним, горная порода на шахте «Обуховская» обрушилась в пятницу утром. Под завалами сейчас находятся трое рабочих, связь с ними установлено, они живы. По вентиляционной шахте спасатели передают им воду и еду. обрушившуюся породу сейчас убирают. Ростехнадзор возбудил административное дело по данному факту.