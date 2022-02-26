Первый пуск корабля «Орел» перенесли на 2024 год

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26 февраля, суббота | Последнее обновление — 12:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Чехии за поддержку России в ситуации с Украиной решили давать три года заключения
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В течение всех последних 30 лет из них старательно делают мосек, лающих на слона. Понятно, что закон природы никто не отменял – и им прилетит. Но кому их жалко? Уж точно не ЕС и не США. Ну вот, прилетело.
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На протяжении нескольких лет я участвовал в переговорах по выполнению политической части Минских соглашений. И моя личная ответственность в том, что Украину так и не удалось убедить их выполнить.
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Вот вы, вешающие на аватары флаги Украины – вы понимаете, что делаете? Вы показываете, что вы не против войны, а за одну из сторон в войне.
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Первый пуск корабля «Орел» перенесли на 2024 год
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Первый пуск перспективного российского пилотируемого корабля «Орел» состоится в 2024 году, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Рогозин заявил в интервью журналу «Русский космос», что «в рамках летных испытаний корабля «Орел» в 2024 году мы проведем следующий этап испытаний: отстрел корабля блоком аварийного спасения на этапе работы первой ступени ракеты «Ангара-А5» на высоте 10-15 км при максимальном скоростном напоре», передает РИА «Новости».
По его словам, «корабль совершит приземление с отработкой системы мягкой посадки».
Он пояснил, что для этого теста летом 2023 года на космодром Восточный прибудет ракета «Ангара-А5». Штатной ракетой для этого корабля станет модернизированная «Ангара-А5М» с более мощными двигателями и облегченной конструкцией.
«Модернизированную «Ангару-А5М» мы получим в 2024 году. Параллельно будет вестись работа над «Орлом». В апреле 2024 года появится летный экземпляр корабля для проведения испытаний сначала в беспилотном режиме, а потом и в пилотируемом. К этим этапам испытаний мы приступим, как только получим положительный результат теста ракетного блока аварийного спасения корабля», – добавил Рогозин.
Напомним, беспилотный полет корабля с космодрома Восточный планировали в 2023 году. В 2024 году ожидался беспилотный полет со стыковкой к Международной космической станции, а в 2025 – пилотируемый полет на станцию на новом корабле.
Ранее Рогозин назвал сроки создания корабля «Орленок» для орбитальной станции.
Названы возможные контрмеры России в ответ на санкции Запада
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«Очевидная контрмера России против финансовых ограничений – превращение страны в мировой центр блокчейна и создание на его основе альтернативной финансовой системы», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич, комментируя введенные ЕС и США «разрушительные» санкции против России.
«В целом объявленные санкции находятся в границах ожиданий. На инвестиции или кредиты с Запада в России давно никто особо не рассчитывает, поэтому в этой части ничего не изменится», – считает предприниматель, экономист Антон Любич.
Он отметил, что создаются сложности для расчетов. «В этой части дальше ЕС пошла Великобритания. По сути, российские банки будут лишены возможности осуществления расчетов через Лондон. Потребуется искать обходные пути. На ум приходят Сингапур и Гонконг. Но это будет требовать не только политической воли властей Китая и Сингапура, но и коммерческого желания местных банков организовывать такую работу», – пояснил эксперт.
«Российские граждане и компании будут лишены возможности производить расчеты и хранить сбережения в фунтах стерлингов, кроме каких-то бытовых и туристических операций в пределах остатка по счетам в 50 тыс. фунтов стерлингов. С одной стороны, фунт не является очень популярной валютой для расчетов российских компаний – именно поэтому на такой во многом демонстративный шаг пошла именно Британия, а не США и ЕС. С другой стороны, специалистам очевидны пути обхода этих ограничений», – указал экономист.
«Очевидный и сильный контрход против финансовых ограничений США и ЕС – превращение России в мировой центр блокчейна и создание на его основе альтернативной финансовой системы. Но мы знаем, что вокруг цифровых валют в руководстве Центробанка, Минфина и Росфинмониторинга не прекращаются споры», – отметил Любич.
Из технологических санкций эксперт выделил две группы. «Во-первых, санкции против поставок в Россию электроники – это ожидаемый удар. Любой специалист, консультирующий американское и европейское руководство, моментально рекомендовал бы именно этот шаг. Он самый болезненный для нас. Россия традиционно отстает в электронике по весьма специфической причине: ее сложно, практически невозможно развивать централизованно, в рамках государственного подряда и госкорпораций», – рассказал собеседник.
«Весь мир развивает электронику через венчурную сферу, то есть когда инвесторы финансируют ученых. В таком случае появляются новые разработки, зачастую весьма неочевидные. А потом создаются продукты, которые уже выкупают крупные корпорации и внедряют в массовые продукты или, если речь о государстве, в военные разработки. Я не вижу в финансово-экономическом блоке людей, способных продвигать развитие этой сферы. Очевидно, они должны появиться», – подытожил экономист.
«Во-вторых, по совокупности всех мер нужно признать, что с российской территории становится невозможным развивать компании, ориентированные на интеграцию в западную экономику, – пояснил Любич. – Взят последовательный курс на обособление и исключение России из интеграции с экономиками Запада».
«Крупные компании столкнулись с этим еще лет 15 назад. Вспомним попытки Сбербанка участвовать в покупке «Сааба», но малые и средние российские предприятия были успешны во многих нишевых продуктах. Теперь они поставлены перед сложным выбором: закрытие и отъезд из России, переориентация на рынки Азии или попытки развиваться внутри страны. Эти предприниматели – умные и, думаю, востребованные за рубежом люди. Если их не поддержать, они уедут», – заключил эксперт.
В пятницу после экстренного совещания страны ЕС ввели второй пакет санкций против России и Белоруссии, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования и визовой политики.
Также Евросоюз принял решение запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям. По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новые европейские санкции в сфере энергетики «сделают невозможной» модернизацию российских нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, в рестрикциях речь пойдет об ограничении доступа к «важнейшим технологиям», таким как полупроводники и новейшее программное обеспечение. Отмечается, что страны ЕС готовят третий пакет санкций против России, который может быть введен при ухудшении ситуации на Украине.
Ранее в четверг премьер-министр Британии Борис Джонсон, выступая в парламенте, заявил, что страна замораживает активы ВТБ в стране, а также запрещает деятельность Аэрофлота на территории королевства, вводит санкции против Уралвагонзавода, Ростеха, корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и руководства ОАК, Сибура, Просмвязьбанка. Россия пригрозила Британии ответными мерами на санкции против Аэрофлота.
В свою очередь Министерство финансов США ввело санкции против российских банков «Открытие», «Новикомбанка» (опорного банка госкорпорации «Ростех»), Совкомбанка, Сбербанка и ВТБ. Позже Минфин разъяснил, что американские санкции в отношении Сбера и ряда других российских банков не блокируют полностью возможность их взаимодействия с американскими компаниями и институтами, в отличие от ограничительных мер в отношении ВТБ. В ВТБ заверили, что санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка, в том числе – номинированных в долларах США и евро.
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Стало известно о приказе разведчикам поймать Турчинова
Российские разведчики якобы получили приказ помешать покинуть Украину экс-главе СНБО страны и лидеру штаба партии «Европейская солидарность» Александру Турчинову.
Турчинова якобы планируется показательно судить за военные преступления на Украине и развязывание войны на востоке страны, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники в Минобороны России.
Напомним, Турчинов призывал признать «террористическими организациями» Федеральную службу безопасности России и Главное управление Генерального штаба России.
Также он оскорблял украинцев, которые отдали свои голоса за «пророссийские проекты» на выборах в украинский парламент, он называл их «рабами».
В социальных сетях Турчинову дали прозвище «кровавый пастор». В 2014-2015 годах Турчинов отдал приказ о нанесении авиаударов по Донбассу.
Минобороны заявило об успехе десанта у аэродрома Гостомель под Киевом
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В пригороде Киева, в районе аэродрома Гостомель, успешно высадились российские десантники, в операции было задействовано более 200 вертолетов, сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что потерь среди вооруженных сил России нет. В операции было задействовано более 200 вертолетов. Успех операции был обеспечен подавлением ПВО и изоляцией района десанта с воздуха.
Силы ВДВ России соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокировку Киева с западной стороны, передает РИА «Новости».
«24 февраля Вооруженными силами Российской Федерации проведена успешная операция по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. <…> При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины», – рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Накануне сообщалось, что в поселке Гостомель под Киевом российские войска вышли на аэродром международного аэропорта госпредприятия «Антонов», но сначала он был обстрелян из вертолетов. Нацгвардия сообщает, что в ходе отражения воздушной атаки на Гостомель украинские военные сбили три из 34 вертолетов.
Международный аэропорт Гостомель расположен в 25 км от Киева.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Министерство обороны России сообщило, что вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по гражданским объектам Украины. Речь идет лишь о точечных ударах по военной инфраструктуре.
Минобороны: В ходе боев захвачено большое количество комплексов Javelin и NLAW
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В ходе боевых действий захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, группировка войск Луганской народной республики продвинулась на глубину до 21 километра и овладела населенным пунктом Трехизбенка. А соединения и воинские части Донецкой народной республики, прорвав подготовленную оборону националистических батальонов, продвинулись до 25 километров и вышли к Волновахе.
«В ходе боевых действий захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев. Среди захваченного оружия американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW», – пояснил Конашенков, передает ТАСС.
Напомним, что в Министерстве обороны России сообщали, что российские десантники высадились в пригороде Киева, в районе аэродрома Гостомель. «При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в Вооруженных силах России нет», – пояснял официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
Также он отмечал, что российские военные блокировали Чернигов.
Накануне сообщалось, что в поселке Гостомель под Киевом российские войска вышли на аэродром международного аэропорта госпредприятия «Антонов», но сначала он был обстрелян из вертолетов. Нацгвардия сообщает, что в ходе отражения воздушной атаки на Гостомель украинские военные сбили три из 34 вертолетов.
Жители Мелитополя приветствовали российских военных красными флагами
Российские военные, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь, сообщили в Минобороны России.
Минобороны сообщило, что «мелитопольцы приветствовали российских военнослужащих». При этом «отдельные горожане старшего возраста выходили на улицы с красными флагами», передает РИА «Новости».
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. Как сообщили в МИД России, Киев «отказался от переговоров» и предложил перенести обсуждение данной темы.
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Башарова уволили из театра после фото с Путиным
Актера Марата Башарова уволили из театра «Школа современной пьесы» после публикации фотографии с президентом России Владимиром Путиным, об этом заявил сам артист.
Башаров опубликовал в соцсетях совместную с Путиным фотографию и подписал ее «Спасибо». После этого художественный руководитель театра и уроженец Одессы Иосиф Райхельгауз увидел в этом поддержку российской военной операции на Украине, сказал актер «Ридусу».
«Была моя публикация – фото с Владимиром Владимировичем, где я написал: «Спасибо». Спасибо за госпремию. Но, видимо, одесситу это не очень нравится, одесситу не нравится, что творится на Украине. Хотя кому это нравится?» – уточнил Башаров.
Он добавил, что был готов сыграть в спектакле «Город», но «Иосиф Леонидович не хочет, чтобы я играл у него».
В четверг президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Ракетный удар нанесен по аэродрому с «Байрактарами» на Украине
По аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области Украины нанесен ракетный удар, сообщают СМИ.
Об этом пишет «Страна.ua».
Как сообщают украинские СМИ, на аэродроме базируются беспилотники «Байрактар ТБ-2», передает РИА «Новости».
Минобороны России обратилось к киевлянам
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В Минобороны России исключили возможность ударов по жилым кварталам Киева, заявив, что киевское руководство использует своих же граждан как живой щит.
«Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Ранее в Минобороны заявили, что в пригороде Киева, в районе аэродрома Гостомель успешно высадились российские десантники, в операции было задействовано более 200 вертолетов.
До этого американские каналы со ссылкой на разведку США заявили о возможном взятии Киева российской армией в ближайшее время.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Министерство обороны России сообщило, что вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по гражданским объектам Украины. Речь идет лишь о точечных ударах по военной инфраструктуре.
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Китай пояснил свою позицию по голосованию в СБ ООН по Украине
Пекин поддерживает урегулирование отношений между Россией и Украиной путем переговоров, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, призвав Совбез «не подливать масла в огонь».
Китай заявил, что «суверенитет и территориальная целостность государств должны всегда уважаться», передает ТАСС.
Чжан Цзюнь заявил, что Пекин «глубоко обеспокоен последними событиями в связи с ситуацией на Украине», которые «подошли к такой точке, которую не хотелось увидеть». Он подчеркнул, что «Китай всегда формирует свою позицию, исходя из сути происходящего».
Китай считает, что СБ ООН «должен откликнуться» на ситуацию, но «ответ должен быть рассудительным», а действия – «направленными на разрядку кризиса, а не на подливание масла в огонь».
Чжан Цзюнь заявил, что «безопасность одной страны не может быть достигнута путем нарушения безопасности других стран», а «региональную безопасность нельзя укрепить за счет усиления альянсов». «На фоне пяти последовательных раундов расширения НАТО законные озабоченности России в сфере безопасности должны быть учтены», – подчеркнул дипломат.
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. Россия наложила вето на американский проект резолюции Совбеза ООН, в котором содержится призыв «прекратить наступление на Украину». За проект резолюции проголосовали 11 членов Совбеза. Китай, Индия и ОАЭ воздержались.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Подведены итоги первых суток российской спецоперации на Украине
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«Сейчас мы видим, как ВСУ и нацбаты на Украине разрушают объекты инфраструктуры – системы электропередачи, водоснабжения, мосты, чтобы свалить все на российских военных», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Минобороны России рассказало об уничтожении исключительно военных объектов на Украине.
«В целом за сутки российскими войсками на Украине были уничтожены практически все крупные средства ПВО – остались единицы войсковой противовоздушной обороны типа ЗРК «Оса», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.
Вместе с тем часть аэродромов сохранила основной функционал, добавил собеседник. «С них взлетают украинские самолеты, поэтому в ходе операции были сбиты, а также повреждены на самих аэродромах бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25 и истребители Су-27», – отметил он.
Сейчас идет наземная фаза операции, пояснил собеседник. «Некоторые части ВСУ сдаются, но наибольшие сложности представляют некоторые части ВСУ и нацбатальоны – они снялись с мест постоянной дислокации и перешли в города. Националисты заняли гражданские объекты и, прикрываясь живым щитом, будут вести огонь по российским военным, тем самым пытаясь сделать так, чтобы «ответкой» задело гражданских», – рассказал аналитик.
При этом, по его словам, уничтожение мостов и подготовка ВСУ к «танковым клиньям» ничего не даст украинской стороне. «В стране уничтожена система ПВО, теперь боевая авиация может полностью переключиться на поддержку с воздуха наземной фазы операции. Поэтому любые укрепрайоны будут уничтожены», – сказал эксперт.
При этом операция России корректируется ежедневно в зависимости от ситуации, но в первый день – согласно заявлению Минобороны – задачи были выполнены, напомнил Леонков. «Теперь проводится демилитаризация всех воинских частей. Российские войска блокировали дороги в районе Сум, Харькова, Херсона и Киева для передвижения подразделений ВСУ», – сказал эксперт.
Что касается напряженности битвы за аэропорт Гостомеля, то Леонков указал на его важность, поскольку он приспособлен как для крупных транспортных самолетов, так и для бизнес-джетов. В этой связи России по военным и политическим причинам необходимо взять этот аэропорт под контроль.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные сбили пять боевых самолетов, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов. Также было уничтожено 18 танков и других боевых бронированных машин, семь реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники и пять боевых катеров. Конашенков добавил, что в ходе спецоперации были выведены из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины.
«В ходе проведения специальной военной операции российскими Вооруженными силами выведено из строя 118 военных объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 36 радиолокационных станций», – сказал он.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
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Зеленский заявил лидерам ЕС, что они могут больше не увидеть его живым
Президент Украины Владимир Зеленский во время видеоконференции заявил лидерам стран ЕС, что они, возможно, больше не увидят его живым, сообщают СМИ.
Видеоконференция состоялся до того, как лидеры стран ЕС приняли решение о новой серии санкций против России. «Возможно, это последний раз, когда вы видите меня живым», – приводит слова Зеленского Axios со ссылкой на источники. Глава правительства Швеции Магдалена Андерссон сказала агентству TT, что лидеры ЕС, прощаясь с Зеленским, знали, что могут больше его не увидеть.
При этом незадолго до разговора с лидерами ЕС, Зеленский заявил, что якобы является для России целью «номер один» для захвата или убийства, а члены его семьи – целью «номер два».
Не знавший о начале операции России глава разведки ФРГ застрял в Киеве
Глава германской Федеральной разведывательной службы Бруно Каль находился в Киеве еще в четверг, когда началась российская спецоперация, но уже в пятницу покинул страну.
Об этом сообщил источник журналу «Фокус». Отмечается, что начало операции стало неожиданностью для главы БНД. Заранее вместе с дипломатами он покинуть страну не смог, поэтому в сопровождении спецподразделения выехал в Польшу позже. Во второй половине дня он уже должен быть на территории ЕС, передает ТАСС со ссылкой на издание.
Напомним, Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса начинает спецоперацию по демилитаризации Украины. Ко второй половине дня США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.
Аксенов показал состояние Северо-Крымского канала в Херсонской области
Глава Республики Крым Сергей Аксенов опубликовал видео, на котором показаны последствия взрыва националистов на Северо-Крымском канале в Херсонской области.
На кадрах виден разрушенный канал, где националисты подорвали мост и ряд заслонок в Херсонской области.
Отмечается, что без их восстановления невозможно будет подать воду в Крым без ущерба для жителей Херсонской области, сообщает РИА «Новости».
Также глава региона рассказал о планах ликвидировать бетонную дамбу, построенную в 2014 году, чтобы лишить Крым питьевой воды.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, несколько гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала в Херсонской области уничтожены подрывом, который устроили украинские националисты.
Рейдовые отряды и воздушный десант позволили обеспечить выход российских войск к городу Херсону. Это дало возможность разблокировать Северо-Крымский канал.
Российские войска блокировали Конотоп и Сумы
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Российские военные во время спецоперации на Украине блокировали города Конотоп и Сумы, принимаются меры по обеспечению безопасности гражданского населения в окрестностях, заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
«Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации блокировали Сумы и Конотоп и принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения в этих городах и окрестных населенных пунктах», – сказал Конашенков.
По его словам, всего российскими Вооруженными силами выведено из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины.
«Среди них 17 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 39 радиолокационных станций. Сбито шесть боевых самолетов, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов», – цитирует Конашенкова РИА «Новости».
Он добавил, что уничтожено 67 танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.
Напомним, Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса начинает спецоперацию по демилитаризации Украины. Ко второй половине дня США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.
После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины. Но после предложения провести переговоры в Минске, украинская сторона предложила Варшаву и перестала выходить на связь.
Российская оппозиция просит не накладывать на нее западные санкции
Телеведущая Ксения Собчак поддержала призыв финансиста Андрея Мовчана к Западу с просьбой не накладывать санкции на российскую оппозицию.
В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» Собчак заявила, что «присоединяется» к просьбе Мовчана. Она приводит его слова, в которых Мовчан выражает обеспокоенность относительно «санкций на россиян, не имеющих никакого отношения к российской политике или даже активно ей оппонирующих». По его словам, «дело даже не в справедливости, а в том, что ограничение депозитов россиян за рубежом и запреты на выдачу виз играют прямо на руку Кремлю».
Мовчан заявил: «Я думаю – возможно среди нас есть те, кто может донести эту информацию до принимающих решение в Великобритании, ЕС и США лично или через медиа». Он и сам «попробовал бы это сделать и хотел бы посоветоваться с теми, кто так же заинтересован в вопросе и имеет идеи – что делать».
Ранее Мовчан называл операцию на Украине «военным преступлением». «Хочется надеяться, что Запад наконец сможет ответить на то, что происходит, в том числе масштабными экономическими санкциями, которые действительно могут сломать российскую экономику, если Россия не остановится», – приводит его слова признанный в России СМИ-иноагентом канал «Дождь».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад вводит против России санкции, которые которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
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