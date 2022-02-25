Толстой: Теперь от Совета Европы будет зависеть возобновление нашего разговора

Комитет министров Совета Европы отказался от сотрудничества с Россией, приостановив членство страны в организации. Теперь возобновление диалога будет зависеть от самого Совета, заявил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.

«Мы до последнего момента пытались донести нашу позицию: восемь лет длился геноцид русских на Украине, погибали мирные люди в Донбассе, семьям запрещали образование и возможность говорить на русском языке. Мы долго призывали Совет Европы отреагировать на нарушения прав человека на Украине. Но нет, европейская солидарность не позволяла этого сделать. Ранее сегодня на заседании Постоянного комитета с участием послов СЕ и глав делегаций в Парламентской ассамблее напомнил коллегам – теперь уже бывшим – о двойных стандартах, лжи и лицемерии, которые они понимают как верховенство европейского права», – написал он в Telegram.

Толстой заявил, что «Украины, с которой они солидарны, той Украины в которой маршируют нацисты и которая грозит миру ядерной бомбой, очень скоро не будет».

«Но Россия останется самой большой европейской страной, без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен. Потому что в нем не будет правды. Ну и всем нашим согражданам, кто все эти годы возмущался тем, что Россия платит взносы за ругань и хамские резолюции в свой адрес, хочу сказать: мы были честны, старались вести диалог до конца. Теперь от Совета Европы будет зависеть возобновление нашего разговора. Мы, русские, меняться не собираемся», – добавил вице-спикер.

Он добавил, что попрощался с бывшими коллегами по работе.

Права России в Совете Европы временно приостановлены в связи с военной операцией на Украине, однако пока Россия остается членом организации.

Ранее глава МИД Германии подтвердила внесение Путина и Лаврова в санкционные списки.

До этого страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.

Также президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России, которые ударят по высокотехнологическому сектору.

Напомним, Россией было принято решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении.

Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины.