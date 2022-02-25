В Россию эвакуировали почти 113 тыс. жителей Донбасса

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25 февраля, пятница | Последнее обновление — 08:42 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия пригрозила Британии ответными мерами на санкции против Аэрофлота
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Главное, что важно при планировании в отношении Украины, – это как можно скорее отказаться в своем собственном мозгу от оперирования «Украиной» как чем-то целостным и природно данным.
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Давайте будем честными, все те, кто «больше никогда», хотят сейчас только, чтобы не стреляли русские. А надо бы, чтобы не стрелял никто. Поэтому русские вынуждены стрелять.
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Я только молюсь за то, чтобы люди ни с какой стороны не пострадали. На Украине для меня нет ни наших, ни не наших. Все свои.
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Россию эвакуировали почти 113 тыс. жителей Донбасса
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Почти 113 тыс. жителей ДНР и ЛНР эвакуированы в Россию с 18 февраля, сообщили в силовых структурах.
«По данным на утро 25 февраля, границу России пересекли почти 113 тыс. человек, свыше 71 тыс. из них имеют украинское гражданство, более 41 тыс. – российское, 345 – это граждане иных государств», – сообщил источник ТАСС. По его словам, поток пересекающих границу из ДНР и ЛНР значительно сократился.
Он добавил, что жителей Донбасса размещают уже в 15 регионах России, где в 232 ПВР находятся свыше 17,5 тыс. человек.
В Московской, Рязанской, Саратовской, Ленинградской, Пензенской областях и Республике Татарстан «Народный фронт» в рамках акции #МыВместе встречает прибывших жителей ДНР и ЛНР и помогает им с размещением. В Астраханской, Владимирской и Орловской областях представители движения готовят пункты временного размещения. На склад единого центра гуманитарной помощи поступают и распределяются десятки тонн гуманитарной помощи.
Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей в круглосуточном режиме разгружают, формируют и распределяют гуманитарную помощь, а также проводят занятия для детей по оказанию первой помощи.
Ранее РКК доставил в Ростов первые 5 тонн гумпомощи для беженцев из Донбасса.
Очевидцы показали результаты ракетных ударов по объектам на Украине
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Местные жители ряда городов на границе России с Украиной показали результаты ракетных ударов по объектам на Украине.
Очевидцы публикуют видео взрывов в городах на российско-украинской границе. На кадрах видны обломки возле части ПВО в районе мариупольского аэропорта после ракетного удара.
Еще один очевидец показал последствия удара по аэродрому Кульбакино под Николаевом. На видео показаны столб черного дыма, а также слышны взрывы.
Также в соцсетях опубликованы кадры удара по территории аэропорта в украинском Ивано-Франковске. Прогремел взрыв, после чего здание горюче-смазочных материалов аэропорта загорелось.
Ранее в ДНР сообщили об уничтожении штаба операции объединенных сил Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление. В ДНР также заявили о блокировании Мариуполя подразделением «Азова».
Минобороны заявило о подавлении средств ПВО Украины
Средства ПВО украинской армии подавлены, а инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя, сообщили в российском Министерстве обороны.
«Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены (...) Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Также в Минобороны сообщили, что информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности.
Отмечается, что военные погранслужбы Украины «никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают».
Ранее в ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. Вместе с тем генштаб Украины опроверг данные о десантировании российских войск в Одессе.
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В «Ла Скала» поставили ультиматум Валерию Гергиеву из-за Украины
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Миланский театр «Ла Скала» потребовал от российского дирижера Валерия Гергиева призвать к мирному разрешению ситуации вокруг Украины, иначе грозит отстранить его от выступлений с оперой «Пиковая дама», которая идет на сцене с 5 по 13 марта, сообщило в четверг АНСА.
«В «Ла Скала» у нас идет «Пиковая дама», которой дирижирует Валерий Гергиев, человек, не скрывающий свою близость президенту России Владимиру Путину, и мы считаем, что он должен четко определить свою позицию и выступить против вторжения [на Украину], иначе нам придется прекратить сотрудничество», – приводит АНСА слова мэра Милана Джузеппе Салы, передает ТАСС.
Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев на протяжении уже многих лет является постоянным приглашенным дирижером «Ла Скала». Недавно его выступления с оркестром Мариинки были перенесены из-за его заражения коронавирусом.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина разрывает дипломатические отношения с Россией.
Советник главы ЛНР: Основные силы ВСУ на линии соприкосновения сейчас стремительно тают
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«Я сильно сомневаюсь, что Киев сможет быстро создать эффективное ополчение. Это будут сырые формирования, пушечное мясо», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.
«При этом нельзя сказать, что никто из простых украинцев на это не пойдет. Во-первых, есть определенная категория радикально настроенных реваншистов. Во-вторых, атошники – ветераны антитеррористических операций (АТО, ныне называются «Операции объединенных сил» (ООС)). Им хорошо промыли мозги по части нацизма, у них есть боевые навыки, и это опасно», – считает представитель Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, советник главы ЛНР Родион Мирошник.
По его мнению, в случае принятия закона о всеобщей мобилизации будут дополнительные жертвы и разрушения. «Основные силы ВСУ сейчас на линии соприкосновения, и они стремительно тают. Украинское руководство может бросить неподготовленных граждан на фронт, поскольку других войск у них уже не будет», – предупредил собеседник.
«В настоящее время в Донбассе подразделения украинской армии воюют прямо из жилых домов, прикрываясь мирным населением. Когда, к примеру, танк ставится за обыкновенный дом и ведет обстрел, или гаубица стоит в чьем-то огороде и стреляет, это напрямую подставляет гражданских. Украина пренебрегает этими нормами и, на мой взгляд, будет продолжать придерживаться такой тактики», – заключил Мирошник.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации. Это следует из базы данных украинского парламента, согласно которой документ «передан на рассмотрение руководству парламента». Примечательно, что собственно текст законопроекта отсутствует.
Напомним, в ночь на четверг, 24 февраля, по приказу президента России Владимира Путина началась масштабная операция по демилитаризации Украины. На Украине ввели военное положение. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. Газета ВЗГЛЯД писала, какие варианты ответа на действия России обсуждались на Западе и какие из них в итоге будут использованы.
В ЛНР сообщили об отступлении ВСУ по всей линии соприкосновения
Военнослужащие ВСУ по всей линии соприкосновения в массовом порядке покидают передовые позиции, сообщают в ЛНР.
Об этом сообщает ТАСС.
Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские военные по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов и покидают позиции, передает РИА «Новости».
Напомним, в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина началась масштабная операция по демилитаризации Украины. На Украине ввели военное положение.
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ФСБ: Украинские пограничники прекратили охрану границы с Россией
По состоянию на 13.00 украинские пограничники покинули все подразделения на границе с Россией, сообщает ЦОС ФСБ России.
В ФСБ сообщили, что «украинские пограничники массово покидают места дислокации на российско-украинской границе, по состоянию на 13.00 украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе», передает ТАСС.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения.
В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины.
Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Минобороны России: Украинские пограничники не оказали сопротивления
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Пограничники Украине не оказали сопротивления российским подразделениям, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Конашенков заявил, что «военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления российским подразделениям не оказали», передает РИА «Новости».
«Данные средств разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются», – добавил он.
Напомним, утром в четверг президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации.
При этом он призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, сложить оружие и отправиться домой.
Военные объекты Украины подверглись массированным ударам. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что бои идут по всей линии соприкосновения.
В Министерстве обороны подчеркнули, что высокоточное оружие поражает только военные цели, поэтому Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины.
Распространяемое видео с убийством распятого «русского пленного» оказалось фейком
В ночь на 24 февраля в российских соцсетях начали распространять видео о том, что якобы в Донбассе украинские военные «заживо сожгли русского пленного солдата» в целях устрашения, однако видео было создано еще в 2015 году.
Видео было опубликовано в Сети еще в 2015 году: на сайте Рен ТВ 24 апреля 2015-го опубликовали новость о том, что «бойцы украинского националистического батальона «Азов» разослали ополченцам и хакерам из «КиберБеркута» видео расправы над солдатом армии Новороссии»; также телеканал «Звезда» на своем сайте 27 апреля 2015 года опубликовал сообщение о том, что съемка происходила поблизости от села Широкино, а по словам автора видео, «со всеми сепаратистами, предателями Украины и ополченцами – будет также».
Речь шла о ролике, на котором изображено, как люди в масках называют себя «бойцами батальона «Азов» и пытают пленного. Отметим, что тогда же, в 2015 году, в «Азове» отрицали причастность своих людей к видео.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в ночь на 24 февраля с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
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Эксперт назвал высокоточное оружие главным фактором операции на Украине
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В ходе операции на Украине ВС РФ задействует сухопутные силы по-минимуму, основные задачи будут решены с помощью ракет «Калибр». Наши солдаты-срочники в массовом порядке вряд ли появятся на Украине. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России наносят удары высокоточным оружием и только по военным целям.
В наше время произошла трансформация военных конфликтов, поясняет член-корреспондент Академии военных наук России Александр Бартош. «Уже не создаются группировки сухопутных сил, танковые группировки, мотопехота, как это было во времена Второй мировой войны и даже в относительно недавних конфликтах. Военные действия сейчас начинаются с ракетно-бомбовых ударов по узлам связи, командным пунктам, складам оружия и боеприпасов, коммуникациям, аэродромам. При при этом российская армия применяет высокоточное оружие новейших образцов», – предполагает Бартош. По его словам, в миротворческой операции на Украине наша армия может применить крылатые ракеты класса «земля-земля», например, системы «Калибр».
«Позднее, возможно, будет активно использоваться и авиация. Но она может быть применена только при условии подавления украинской системы ПВО в зоне возможных боевых действий. Уже появилось сообщение о том, что украинская система ПВО подавлена. Но к этой информации все же нужно очень осторожно относиться», – уточняет военный эксперт.
«Кроме того, сегодня при ведении боев активно вводятся в действие силы специальных операций, используются диверсионно-разведывательные группы. Таких операций, где, как в советских фильмах о войне, за танками бежит пехота с автоматами, уже не планируется. Направлять срочников на такой сложный конфликт наше командование, думаю, не будет. Скорее всего, наш контингент будет состоять из частей, сформированные на контрактной основе», – говорит Бартош.
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал глава государства.
Вскоре Воздушно-космические силы России нанесли ракетно-бомбовые удары по объектам украинской военной инфраструктуры. В частности, взрывы были зафиксированы на военных складах 92-й бригады ВСУ в Харькове, на стационарных комплексах ПВО Украины в Одессе, на военных объектах вблизи Мариуполя. ВКС также нанесли авиаудары по базам 25-й и 93-й бригады ВСУ под Днепропетровском.
Всего в результате ударов российских военных перестали функционировать 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, сообщает «Лента.ру». В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.
Минобороны сообщило о четырех сбитых «Байрактарах» в ходе операции на Украине
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В ходе проведения военной спецоперации на Украине были сбиты четыре ударных беспилотника «Байрактар ТБ-2» и боевой вертолет, сообщило Минобороны России.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее удар по местам базирования беспилотников «Байрактар» был нанесен в Донбассе на территории, контролируемой Киевом. Также сообщается, что два беспилотника «Байрактар» сбиты под городом Счастье.
Таким образом, украинские ВС потеряли уже шесть «Байрактаров».
Народная милиция Луганской народной республики заявила, что два Су-24 Вооруженных сил Украины сбиты в районе населенных пунктов Смелое и Степовое недалеко от Луганска.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина разрывает дипломатические отношения с Россией.
Города Счастье и Станица Луганская перешли под контроль ЛНР
Города Счастье и Станица Луганская перешли под контроль ЛНР, заявил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
«Счастье и Станица Луганская – под контролем ЛНР», – написал он в Telegram-канале.
Тем временем представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что за минувшую неделю при обстрелах со стороны ВСУ погибли 3 военных и 4 мирных жителя, сообщает РИА «Новости».
Напомним, в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина началась масштабная операция по демилитаризации Украины. На Украине ввели военное положение. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения.
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В ДНР заявили о блокировании Мариуполя подразделением «Азова»
Подразделение «Азов» блокирует город Мариуполь, заявил официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Еще из последней информации: блокируется город Мариуполь подразделениями «Азова». Не пускает гражданских лиц, чтобы они не покинули этот город. Все-таки там полмиллиона жителей. Они хотят прикрыться гражданским населением, и посмотрим, как дальше будут события развиваться», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
По его мнению, силовики «хотят прикрыться гражданским населением». Басурин подчеркнул, что подразделения нацгвардии Украины перекрыли все выезды из Мариуполя, в городе проживает около полумиллиона человек.
«Посмотрим, как дальше будут события развиваться», – сказал он.
В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что населению подконтрольных Киеву городов ДНР ничего не угрожает, передает РИА «Новости».
«Населению городов ДНР, которые пока остаются под оккупацией Украины, ничего не угрожает, призываем к спокойствию», – заявил Пушилин.
Ранее города Счастье и Станица Луганская перешли под контроль ЛНР.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
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Шойгу распорядился относиться с уважением к украинским военнослужащим
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Глава Минобороны Сергей Шойгу дал специальные распоряжения всем командирам подразделений с уважением относиться к украинским военным, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что Шойгу «дал специальные распоряжения всем командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим», передает ТАСС.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Подчеркивается, что «военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, относиться к ним с уважением». В связи с этим министр распорядился создать специальные коридоры для безопасного выхода украинских военнослужащих, сложивших оружие.
Конашенков также указал, что сопротивление оказывают в основном «вооруженные отряды националистов», а украинские военные «договариваются о коридорах для выхода без вооружения из зоны операции».
Ранее он сообщил, что в ходе боевых действий 14 украинских военнослужащих сдались, «после взятия у них подписки об отказе от вооруженного сопротивления все они будут отпущены к своим семьям».
В Кремле оценили перспективу личных санкций против Путина
Кремль негативно относится к предложению премьер-министра Нидерландов Марка Рютте ввести санкции против президента России Владимира Путина и российского правительства, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков сказал, отвечая на вопрос ТАСС о том, как в Кремле относятся к заявлению премьера Нидерландов о том, что в ЕС должны ввести личные санкции против Путина и правительства России: «Негативно».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Он также заявил, что «такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом»: «Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе у нас с этими государствами проблемы возникали и до этого, и без этого».
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что новые санкции в отношении Москвы из-за начала спецоперации по демилитаризации Украины будут приняты Евросоюзом 24 февраля.
В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения
Бои идут по всей линии соприкосновения, сообщил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Идут бои по всей линии соприкосновения», – сказал он РИА «Новости».
Он призвал украинских военнослужащих сложить оружие. Басурин подчеркнул, что подразделения Донецкой народной республики не переходят в атаку. По его словам, на Украине находятся порядка 700-800 наемников, но точное количество неизвестно.
В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
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