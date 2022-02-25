В Россию эвакуировали почти 113 тыс. жителей Донбасса

Почти 113 тыс. жителей ДНР и ЛНР эвакуированы в Россию с 18 февраля, сообщили в силовых структурах.

«По данным на утро 25 февраля, границу России пересекли почти 113 тыс. человек, свыше 71 тыс. из них имеют украинское гражданство, более 41 тыс. – российское, 345 – это граждане иных государств», – сообщил источник ТАСС. По его словам, поток пересекающих границу из ДНР и ЛНР значительно сократился.

Он добавил, что жителей Донбасса размещают уже в 15 регионах России, где в 232 ПВР находятся свыше 17,5 тыс. человек.

В Московской, Рязанской, Саратовской, Ленинградской, Пензенской областях и Республике Татарстан «Народный фронт» в рамках акции #МыВместе встречает прибывших жителей ДНР и ЛНР и помогает им с размещением. В Астраханской, Владимирской и Орловской областях представители движения готовят пункты временного размещения. На склад единого центра гуманитарной помощи поступают и распределяются десятки тонн гуманитарной помощи.

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей в круглосуточном режиме разгружают, формируют и распределяют гуманитарную помощь, а также проводят занятия для детей по оказанию первой помощи.

Ранее РКК доставил в Ростов первые 5 тонн гумпомощи для беженцев из Донбасса.