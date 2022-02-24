СК сообщил о ранении россиян после обстрела Украиной Белгородской области

В ходе обстрела территории Белгородской области украинскими военными ранения получили два взрослых человека и один ребенок, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«24 февраля в течение дня в результате прямых попаданий снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов Белгородской области двоим российским гражданам и одному ребенку 2015 года рождения причинены телесные повреждения», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Отмечается, что в результате обстрелов был уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

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Военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины.