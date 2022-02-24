Херсонская областная администрация заявила о потере контроля над частью области

Часть юга Херсонской области Украины больше не под контролем Киева, заявляет Херсонская областная администрация.

«Генический район: все госструктуры перешли под контроль захватчиков. Техника стоит в самом городе Геническе, на окраине блокпоста с российскими войсками. Проверяют выезды на вступление в ВСУ. Стрельба и активные бои отсутствуют. Скадовский район: в Широкском районе стоит колонна военной техники, не двигается. В городе Скадовске войска отсутствуют. Стрельба и активные бои отсутствуют», – сообщает Херсонская областная администрация в своем Facebook.

Также сообщается, что в «Бериславском районе большая колонна бронетранспортеров пересекла Каховскую ГЭС и направилась в сторону Великой Александровки. Стрельба и активные бои отсутствуют. В городе Берислав нет техники».

В Каховском районе «военная техника стоит в городе Новая Каховка. Захватили Каховськую ГЭС и пересадки через Северо-Крымский канал. Стрельба и активные бои отсутствуют. Херсонский район: Частичная информация. Олешки под управлением российских войск. Уничтоженные военные объекты вражеской авиацией. Пересечение реки Днепр под контролем захватчиков».

На ваш взгляд Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины? Да, так ее и представлял

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Нет, не ожидал



Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.