Полиция и СБУ по Донецкой области начали подготовку к эвакуации

Главное управление полиции и СБУ по Донецкой области готовятся к эвакуации, вывозят документы и оружие, сообщил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Представители Главного управления национальной полиции и СБУ по Донецкой области готовятся к эвакуации, спешным порядком вывозятся документы, оружие и ценное имущество. Проведение эвакуационных мероприятий отмечается также в Донецкой областной военно-гражданской администрации», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что с начала суток из-за обстрелов украинских войск погиб один мирный житель ДНР, восемь получили ранения.

По словам Басурина, с начала суток ВСУ более 50 раз открывали огонь по ДНР из крупнокалиберной артиллерии и минометов. Всего было выпущено более 300 снарядов. Он заявил, что артиллерия ВСУ целенаправленно бьет по жилым кварталам населенных пунктов ДНР.

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Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина разрывает дипломатические отношения с Россией.