Президент Польши допустил запрет для для россиян путешествий в Европу

Президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции в Киеве с президентами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой заявил о возможности блокады путешествий для россиян, если ситуация на востоке Украины обострится.

«К сожалению, санкции должны быть очень мощными», – цитирует его ТАСС.

Он напомнил, что Польша граничит с Калининградской областью.

«Я, как сосед России, буду делать это с сожалением, высказываясь за санкции, которые заблокируют возможности путешествий, например гражданам России», – сказал Дуда.

На ваш взгляд В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР? В фактических границах

В границах областей на 2014 год

Внутри границ Украины

Внутри границ России



В среду Зеленский провел в Киеве встречу с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой.

Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.

В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.