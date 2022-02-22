Эксперты рассказали, как вырастить на подоконнике микрозелень

Организовать выращивание съедобных и полезных ростков микрозелени на подоконнике – полезно и просто, рассказал биолог Михаил Краснов.

В семени растения находятся абсолютно все полезные вещества, которые понадобятся ростку, чтобы появиться на свет и начать расти, – именно поэтому рассаду подкармливают не сразу, а после двух-трех недель роста. В тот момент, когда росток появляется на свет, он представляет собой настоящую витаминную бомбу. Срезая эту «зеленушку», мы получаем изумительную питательную добавку, и употреблять ее сейчас, в конце зимы, когда мы традиционно уже заболеваем авитаминозом и остро ощущаем нехватку полезных веществ, особенно важно, передает «Вечерняя Москва» его слова.

Биолог отметил, что полезнее всего добавлять ее в пищу в сыром виде. Проще всего – срезать росточки ножницами. Лук и чеснок продолжают после этого расти. Посаженные на проращивание семена нельзя заливать водой, это затруднит их рост, они «захлебнутся», но и сухость грунта им не показана. Поэтому в вашем арсенале домашнего огородника должен быть распылитель жидкости, специальная маленькая лопаточка, не больше чайной ложки, которой удобно рыхлить землю, острые ножницы для срезания урожая и приспособление для увлажнения почвы в случае отъезда.

По словам Краснова, одна из самых полезных трав для женщин – люцерна. Регулярное употребление проростков предотвращает развитие рака груди, помогает при диабете и сводит к минимуму симптомы менопаузы.

Употребление ростков пшеницы повысит гемоглобин, в них много белка, они снижают уровень сахара в крови. А кольраби укрепляет иммунитет и снижает свертываемость крови, предупреждая тромбообразование.

Базилик обладает противовоспалительным действием и способствует снижению веса, а в амаранте содержится белок с жизненно важными аминокислотами. Благодаря ему проростки амаранта активизируют пищеварение, повышают иммунитет, уменьшают выпадение волос и улучшают зрение.

Ростки горчицы полезно употреблять тем, у кого есть проблемы с сосудами. А микрозелень подсолнечника борется с анемией, а высокое содержание в ростках фолиевой кислоты и аминокислот позволяет поддерживать мышечную ткань в тонусе.

У проростков руколы оригинальный аромат, так как она содержит эфирные масла, йод и каротин – особенно полезно для тех, кто имеет проблемы с щитовидной железой. А шнитт-лук влияет на сердечно-сосудистую систему и улучшает работу почек.

Красноватые проростки свеклы прекрасно усваиваются, в ростках свеклы много триптофана и микроэлементов, способствующих укреплению зубной эмали. Для замедления процессов старения нужно употреблять бораго.

Повар Татьяна Иваненко рассказала, что любые проростки – отличная добавка для салатов. «Термическая обработка их нежелательна – полезные вещества могут разрушиться при высокой температуре. Так что лучше всего измельчать проростки и комбинировать их с овощами или фруктами – вводить в капустный или морковный салат, есть с фасолью, добавлять в первые и вторые блюда непосредственно перед подачей на стол», – резюмировала она.