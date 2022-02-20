|
|
Россия и Белоруссия решили продолжить совместную проверку сил реагирования
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли решение продолжить проверку сил реагирования из-за военной активности у внешних границ Союзного государства и обострения ситуации в Донбассе, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
«В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить», – заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин, подводя предварительные итоги завершившегося совместного оперативного учения «Союзная решимость – 2022», передает ТАСС.
По его словам, в целом направленность такой проверки останется неизменной: «она призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей» вблизи общих границ Союзного государства на фоне того, что соседние страны «в экстренном внеплановом порядке накачиваются самым современным оружием».
Напомним, что военные России и Белоруссии на учениях «Союзная решимость – 2022» отрабатывают блокирование и уничтожение диверсионного-разведывательных групп.
Совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость – 2022» проходят с 10 по 20 февраля на территории республики в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства.
В пятницу состоялись переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве.
СМИ: Россия построила новый военный мост вблизи границы с Украиной
В 6,44 км от границы с Украиной через реку Припять в Белоруссии развернули военный понтонный мост, сообщают СМИ.
«По данным компании Maxar Technologies, через реку Припять в Белоруссии, менее чем в 6,44 км от границы с Украиной, установлен новый военный понтонный мост. На этой неделе на спутниковых снимках продолжает фиксироваться повышенная военная активность в Белоруссии, Крыму и на западе России», – сообщает Axios.
Ранее американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» России на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.
Песков заявил, что Россия не будет требовать от западных СМИ публичных извинений за фейки о якобы планируемом вторжении на Украину, однако Москва надеется, что впредь авторы оголтелых заявлений будут придерживаться более серьезного и ответственного подхода.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.
Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск. Дипломат назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИДе подчеркнули, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности, и что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности.
Путин распорядился о строительстве порта для перевалки белорусских грузов
Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу президента Белоруссии Александра Лукашенко отдал распоряжение о строительстве порта в Ленинградской области для перевалки белорусских удобрений, сообщил Лукашенко.
«Я попросил, чтобы помогли нам россияне – не было волокиты бюрократии, дело не в деньгах, деньги на это есть, чтобы мы на родину под Питером могли построить свой порт и переваливать миллионы тонн груза там. При мне были отданы распоряжения, чтобы немедленно это строительство началось», – передает ТАСС его слова.
Ранее стало известно, что белорусские товарные потоки будут полностью перенаправлены из литовской Клайпеды в другие порты. При этом отмечалось, что ущерба для экономики Белоруссии от запрета Литвой транзита белорусских удобрений не будет.
Лукашенко также заявлял, что страна может закрыть Литве транзит грузов через свою территорию, если продолжится конфронтация.
Напомним, правительство Литвы приняло решение аннулировать с 1 февраля соглашение о железнодорожном транзите через страну в Клайпедский порт калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий».
Россия на учениях провела пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон»
|
|
Воздушно-космические силы России в ходе учений успешно провели пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон», сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении на сайте Кремля указывается, что «под руководством верховного главнокомандующего вооруженными силами Владимира Путина проведено плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого выполнены пуски баллистических и крылатых ракет».
Президент наблюдал за ходом учения из ситуационного центра Кремля вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
К учению привлекались силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.
«ВКС успешно проведены пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал». Кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морским и наземным мишеням. В Астраханской области на полигоне Капустин Яр проведен практический пуск крылатой ракеты наземного базирования «Искандер», – говорится в сообщении Кремля.
Кроме того, «из позиционного района государственного испытательного космодрома «Плесецк» произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» по полигону «Кура» на полуострове Камчатка».
Также «крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95мс, поразили цели на полигоне «Пембой» и «Кура», а из акватории Баренцева моря «с атомного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота «Карелия» осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева» по полигону Кура».
Указывается, что задачи, «предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объеме», все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики.
Напомним, в субботу президент России Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Россия разместила в Калининградской области истребители-перехватчики МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и разбиралась, для чего Россия столь открыто демонстрирует это оружие НАТО.
Минобороны показало видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
|
|
Воздушно-космические силы России в ходе учений успешно провели пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Задачи, «предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объеме», все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики. Минобороны России поделилось кадрами с места учений, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что к учению привлекались силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.
Кроме того, «из позиционного района государственного испытательного космодрома «Плесецк» произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» по полигону «Кура» на полуострове Камчатка».
Также «крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95мс, поразили цели на полигоне «Пембой» и «Кура», а из акватории Баренцева моря «с атомного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота «Карелия» осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева» по полигону Кура».
Напомним, в субботу президент России Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Россия разместила в Калининградской области истребители-перехватчики МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и разбиралась, для чего Россия столь открыто демонстрирует это оружие НАТО.
Путин: Санкции против России введут в любом случае
Западные страны введут санкции против России и Белоруссии в любом случае, повод для этого будет найден, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Санкции будут вводить в любом случае. Есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода – он будет найден, потому что цель в другом, цель – затормозить развитие, в данном случае – России и Белоруссии», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, санкционное давление «является абсолютно нелегитимным». «Это грубое нарушение международного права, о котором те, кто сейчас говорит об этом (о возможных новых санкциях – прим. ВЗГЛЯД), заботятся только тогда, когда им это выгодно. А когда не выгодно, они с удовольствием забывают про все нормы международного публичного права», – уточнил Путин.
Он пояснил, что политика санкций не нравится многим странам, «даже союзникам Соединенных Штатов», но они это терпят. «Просто рот закрывают, молчат, терпят. Но <…> никому это не нравится: и вторичные санкции не нравятся, и прямое санкционное давление не нравится», – отметил Путин.
«Рано или поздно этот нарыв, конечно, прорвется. Но для нас сегодня важно поднимать уровень своего экономического суверенитета и быть более дееспособными, современными, придавать новые импульсы развития современных направлений экономики», – резюмировал российский лидер.
Напомним, что переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились в Москве, они продлились около 2,5 часов. Путин во время переговоров также добавил, что санкции ряда государств против России и Белоруссии нацелены на то, чтобы осложнить ситуацию в обеих странах.
Ранее сенат США принял резолюцию, в которой заявляет, что поддержит санкции против России в случае эскалации вокруг Украины.
В среду в Кремле заявили о надоевших угрозах США в адрес России.
Вместе с тем в Совбезе назвали ежегодные траты США на «сдерживание России»: Пентагон с 2014 года ежегодно тратит 4 или 5 млрд долларов на антироссийскую программу.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину.
Путин призвал Киев как можно скорее сесть за стол переговоров с Донбассом
|
|
Киеву необходимо сесть за стол переговоров с представителями Донбасса, и чем раньше, тем лучше, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Затронули с Александром Григорьевичем и непосредственно проблематику внутриукраинского конфликта. Процесс урегулирования по-прежнему буксует, не помогают, несмотря на все наши усилия, и контакты на уровне советников лидеров стран «нормандского формата», наши консультации по этому вопросу с партнерами», – передает слова Путина официальный сайт главы государства..
По словам президента, Киев не исполняет Минские соглашения: «Категорически отказывается от прямого диалога с Донецком и Луганском, саботирует, по сути, выполнение договоренностей по внесению изменений в Конституцию, особому статусу Донбасса, местным выборам и амнистии – по всем ключевым вопросам Минских соглашений. Да и в целом на Украине массово и систематически нарушаются права человека, на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения».
Залогом восстановления гражданского мира на Украине и снятия напряженности вокруг этой страны, по словам главы государства, является выполнение Минских договоренностей. «Все, что нужно сделать Киеву, – это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта, и чем раньше это произойдет – тем лучше. К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем, напротив, обострение ситуации в Донбассе», – подчеркнул Путин.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что они никогда не обсуждали какого-либо «нападения» на Украину.
В Госдуме призвали максимально сурово наказать убийц туриста-москвича в КЧР
|
|
«Понятно, что человек, который сходил в туалет на обочине, не прав. Это дегенеративные действия. Но, увы, таких людей много. И что, их теперь убивать?» – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Султан Хамзаев, комментируя арест в КЧР подозреваемых в убийстве туриста из Москвы, решившего сходить в туалет на обочине.
«Если это не вопросы жизни и смерти, то ни у кого нет права на логику типа: «Я здесь решаю, кого и как покарать». Такое надо пресекать», – отметил избранный от Дагестана депутат Госдумы, единоросс Султан Хамзаев. «Конечно, туристы должны уважать культуру общества, в гости к которому они приехали. Но и принимающая сторона должна чтить свои же законы. У нас в законодательстве все прописано: на каждое хулиганское действие есть сбалансированная реакция – справедливое наказание», – подчеркнул парламентарий.
По его мнению, жители Карачаево-Черкесии явно перешли черту допустимого. «Им надо было сделать туристу замечание, сказать, что у нас на Кавказе так нельзя себя вести, что за это, кроме того, могут просто оштрафовать», – считает собеседник. Что касается решения подозреваемых добровольно явиться в полицию, то «у нас на Кавказе это стандартная ситуация, когда преступивший закон кается и сам сдается властям», – заявил Хамзаев. «Пришли сами – ладно. Не пришли бы? Их бы нашли бы, дело не в этом. Теперь с этим должны разбираться следствие и суд, но я считаю, что наказывать надо по всей строгости», – отметил депутат.
В пятницу двое жителей Карачаево-Черкесии, подозреваемых в убийстве в КЧР туриста из Москвы, сами пришли в отдел полиции, пишет «Лента.ру». По предварительным данным, подозреваемых зовут Руслан Узденов и Абдуллах Бостанов (на фото). Последний заявил о готовности нести наказание и компенсировать потерю родственникам жертвы. СМИ сообщают, что на лице и теле Узденова оказались следы побоев. Их он объяснил дракой с туристами. По его версии, конфликт завязался после того, как они с Бостоновым сделали замечание приезжему, сходившему в туалет на обочине дороги. «Мы ему сказали, что он же не будет так себя при своей матери вести, а он сказал, что будет», – отметил Узденов.
Ранее в УМВД Карачаево-Черкесии сообщали, что местного жителя заподозрили в убийстве 35-летнего туриста из столицы. По данным СМИ, конфликт случился во время остановки на дороге. Вскоре после этого источник в СМИ заявил, что родственники Бостанова решили выдать его правоохранителям.
Путин дал старт учениям с пусками баллистических ракет
Президент России Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент России вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко наблюдает за учебными пусками баллистических ракет из ситуационного центра, передает РИА «Новости».
По данным Минобороны, учения носят плановый характер. К маневрам привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.
Подчеркивается, что учения сил стратегического сдерживания были спланированы ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.
Патрушев: Привлечение мигрантов мешает трудоустройству российских граждан
Массовое привлечение трудовых мигрантов в сферу строительства, общепита, перевозок и услуг мешает трудоустройству российских граждан, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по видеосвязи о ситуации в регионах Уральского федерального округа.
Как отметил Патрушев, «негативное влияние на ситуацию в миграционной сфере оказывает стремление работодателей в погоне за прибылью минимизировать собственные издержки путем найма иностранных рабочих без официального трудоустройства и без создания необходимых условий для их жизнедеятельности», передает ТАСС.
«При этом в ряде отраслей экономики, таких как строительство, общественное питание, грузовые и пассажирские перевозки, сфера услуг – в результате массового привлечения гастарбайтеров формируются неконкурентные условия для трудоустройства российских граждан», – добавил он.
По информации секретаря Совбеза, в вахтовых городках Уральского федерального округа сконцентрировано порядка 100 тыс. иностранных граждан.
«Большинство приезжих имеет низкую квалификацию и недостаточный уровень образования, пренебрегает российскими культурными традициями и нормами поведения, что вызывает недовольство местного населения, приводит к возникновению конфликтов», – подчеркнул Патрушев.
По мнению политика, имеющиеся проблемы в сфере реализации государственной миграционной политики «оказывают дестабилизирующее влияние на общественно-политическую обстановку, создают дополнительные риски общественной безопасности, усиливают социальную напряженность в обществе».
Тем временем в Кремле заявили, что тема нелегальной миграции в России требует особого внимания властей, так как это среда, которая сопровождается повышенным уровнем преступности.
Ранее президент России Владимир Путин призвал принимать жесткие меры против нелегальной миграции.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие мигранты заслуживают депортации из России.
Лукашенко заявил, что никогда не обсуждал с Путиным «нападение» на Украину
|
|
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что они никогда не обсуждали какого-либо «нападения» на Украину.
Глава республики заметил, что Запад уже выходит на второй раунд своей информационной кампании о скором «вторжении» в эту страну. «[Пугают] весь мир о том, что завтра мы нападем на Украину, окружим, уничтожим и так далее. Хотя [таких] планов у нас, сколько мы ни обсуждали эти вопросы, никогда не было», – передает слова Лукашенко ТАСС.
Он добавил, что Россия и Белоруссия вынуждены реагировать на действия Запада с помощью дипломатии и проведения учений.
Между тем Путин сообщил, что в субботу вместе с белорусским коллегой примет участие в мероприятиях по военному сотрудничеству.
В пятницу Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле, встреча проходит без дополнительных антиковидных ограничений.
Это первая очная встреча лидеров в 2022 году, в предыдущий раз они виделись в Санкт-Петербурге в минувшем декабре.
Отмечается, что для Путина эта беседа станет продолжением ряда очных международных контактов: он уже встречался в Кремле с канцлером ФРГ и президентом Бразилии, до этого с визитами в России были лидеры Аргентины, Венгрии, Казахстана, Франции.
Белоруссия решила перенаправить перевалку своих грузов из Клайпеды в другие порты
Белорусские товарные потоки будут полностью перенаправлены из литовской Клайпеды в другие порты, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
«Мы идем дальше, и, безусловно, все остальные наши товарные позиции, которые еще идут через Клайпеду, будем переносить в другие порты. Это будет сделано. Поэтому чем будет заниматься Клайпеда – это вопрос к литовскому правительству, мы в их внутренние дела, в отличие от них, не вмешиваемся», – передает ТАСС слова главы белорусского правительства.
При этом премьер отметил, что ущерба для экономики Белоруссии от запрета Литвой транзита белорусских удобрений не будет. «По нашим расчетам, не будет какого-то ущерба для экономики Белоруссии, в том числе от прекращения транзита калийных удобрений через территорию Литвы», – передает РИА «Новости» его слова.
Также Головченко оценил шансы на удовлетворение иска к Литве за отказ от транзита белорусских удобрений достаточно высокими. «Истец в виде «Беларуськалия» будет проходить и шансов отвертеться у ответчика практически нет. Это судебная процедура, я не могу гарантировать, но наши консультанты говорят, что шансы получить компенсацию и штраф очень высокие», – подчеркнул он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна может закрыть Литве транзит грузов через свою территорию, если продолжится конфронтация.
Напомним, правительство Литвы приняло решение аннулировать с 1 февраля соглашение о железнодорожном транзите через страну в Клайпедский порт калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий».
В Белоруссии задержали планировавшую срыв референдума группу людей
Сотрудники Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии раскрыли группу людей, которые планировали срыв референдума, заявил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.
«Пресечена деятельность группы лиц, которые предпринимали попытки незаконного воздействия на членов избирательных комиссий по проведению референдума», – приводит слова Бычека белорусский государственный телеканал ОНТ.
Отмечается, что преступники, получая «указания из-за рубежа», выступали с призывами к порче бюллетеней и запугиванию членов избирательных комиссий.
На Общественном телевидении добавили, что в распространяемых письмах «от имени милиционеров и судей – прямые угрозы и указание на то, что известны их адреса». Сообщается, что зарубежных кураторов установили, а исполнителей задержали на территории Белоруссии.
Напомним, конституционный референдум в Белоруссии официально назначен на 27 февраля, указ подписан главой государства Александром Лукашенко.
Лукашенко пригрозил разместить в Белоруссии «сверхъядерное» оружие
В Белоруссии может быть размещено ядерное или даже «сверхъядерное» оружие в случае угроз со стороны Запада, заявил президент республики Александр Лукашенко.
«В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию. Но если для Беларуси не будет исходить никаких угроз со стороны недружественных стран, то ядерное оружие здесь 100 лет не нужно», – передает его слова «БелТА».
Лукашенко добавил, что Белоруссия может разместить под Минском российские ЗРК С-400. «Мы можем их установить где-то восточнее Минска или под Минском и будем видеть, что делается в Киеве, за Варшавой и так далее», – добавил президент Белоруссии.
Он уточнил, что сейчас в республике находится комплекс С-400, который осваивают в учебном центре белорусские военнослужащие. «Если будет надо, еще пару установок мы поставим, а больше нам не надо», – сказал Лукашенко.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что утверждения Вашингтона о том, что в результате изменения белорусской конституции в республике может появиться ядерное оружие России, являются лишь домыслами.
Путин на встрече с Лукашенко заявил о необходимости сверить часы по ряду позиций
|
|
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что им есть о чем поговорить и сверить часы по ряду позиций.
«Мы с вами регулярно в контакте, но в этом году встречаемся очно впервые, нам есть о чем поговорить, сверить часы по ряду позиций. Но поскольку это первая встреча в этом году, конечно, хочется сказать, что прошлый год у нас был достаточно продуктивным», – передает его слова РИА «Новости».
Путин отметил, что страны серьезно продвинулись в области строительства Союзного государства.
«Наши коллеги поработали плотно, 28 программ подготовили хороших. Идет собственно давно развитие по очень многим из этих направлений», – сказал российский лидер.
«Опэцэрились?» – спросил Путин перед началом встречи у Лукашенко, а после обнял его.
«Давно уже сюда приехали», – сказал белорусский президент, пояснив, что ждал результатов теста на коронавирус.
В пятницу Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле, встреча проходит без дополнительных антиковидных ограничений.
Это первая очная встреча лидеров в 2022 году, в предыдущий раз они виделись в Санкт-Петербурге в минувшем декабре.
Отмечается, что для Путина эта беседа станет продолжением ряда очных международных контактов: он уже встречался в Кремле с канцлером ФРГ и президентом Бразилии, до этого с визитами в России были лидеры Аргентины, Венгрии, Казахстана, Франции.
Лукашенко вылетел в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
«Лукашенко вылетел в Москву для переговоров с Путиным», – говорится в сообщении приближенного к пресс-службе главы государства Telegram-канала «Пул первого».
Ранее в пресс-службе президента Белоруссии сообщали, что в пятницу главы государств проведут встречу в Москве.
На ней планируется обсудить ряд вопросов, в том числе развития торгово-экономического сотрудничества, безопасность в регионе и совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, международную проблематику.
До этого Путин и Лукашенко обсудили реакцию США и НАТО на предложения России по гарантиям.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД