Россия и Белоруссия решили продолжить совместную проверку сил реагирования

В Госдуме призвали максимально сурово наказать убийц туриста-москвича в КЧР

«Понятно, что человек, который сходил в туалет на обочине, не прав. Это дегенеративные действия. Но, увы, таких людей много. И что, их теперь убивать?» – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Султан Хамзаев, комментируя арест в КЧР подозреваемых в убийстве туриста из Москвы, решившего сходить в туалет на обочине.

«Если это не вопросы жизни и смерти, то ни у кого нет права на логику типа: «Я здесь решаю, кого и как покарать». Такое надо пресекать», – отметил избранный от Дагестана депутат Госдумы, единоросс Султан Хамзаев. «Конечно, туристы должны уважать культуру общества, в гости к которому они приехали. Но и принимающая сторона должна чтить свои же законы. У нас в законодательстве все прописано: на каждое хулиганское действие есть сбалансированная реакция – справедливое наказание», – подчеркнул парламентарий.

По его мнению, жители Карачаево-Черкесии явно перешли черту допустимого. «Им надо было сделать туристу замечание, сказать, что у нас на Кавказе так нельзя себя вести, что за это, кроме того, могут просто оштрафовать», – считает собеседник. Что касается решения подозреваемых добровольно явиться в полицию, то «у нас на Кавказе это стандартная ситуация, когда преступивший закон кается и сам сдается властям», – заявил Хамзаев. «Пришли сами – ладно. Не пришли бы? Их бы нашли бы, дело не в этом. Теперь с этим должны разбираться следствие и суд, но я считаю, что наказывать надо по всей строгости», – отметил депутат.

В пятницу двое жителей Карачаево-Черкесии, подозреваемых в убийстве в КЧР туриста из Москвы, сами пришли в отдел полиции, пишет «Лента.ру». По предварительным данным, подозреваемых зовут Руслан Узденов и Абдуллах Бостанов (на фото). Последний заявил о готовности нести наказание и компенсировать потерю родственникам жертвы. СМИ сообщают, что на лице и теле Узденова оказались следы побоев. Их он объяснил дракой с туристами. По его версии, конфликт завязался после того, как они с Бостоновым сделали замечание приезжему, сходившему в туалет на обочине дороги. «Мы ему сказали, что он же не будет так себя при своей матери вести, а он сказал, что будет», – отметил Узденов.

Ранее в УМВД Карачаево-Черкесии сообщали, что местного жителя заподозрили в убийстве 35-летнего туриста из столицы. По данным СМИ, конфликт случился во время остановки на дороге. Вскоре после этого источник в СМИ заявил, что родственники Бостанова решили выдать его правоохранителям.