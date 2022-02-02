Вынесен приговор выгнавшему на мороз голого ребенка алтайцу

Осужден выгнавший на мороз пятилетнего ребенка голым на Алтае отчим, сообщила пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Шелаболихинский райсуд Алтайского края признал виновным 34-летнего мужчину по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

«Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – добавили там.

Подсудимый жил вместе с гражданской супругой и ее тремя малолетними детьми. Установлено, что одного из них он выгнал голым на мороз за плохое, по его мнению, поведение. При этом на момент совершения преступления он уже был под следствием.

«В апреле 2021 года пластиковой бутылкой в воспитательных целях он умышленно нанес пяти- и шестилетним малышам множественные удары. На теле каждого из детей были обнаружены более 20 повреждений. Здоровью младшего ребенка причинен вред средней тяжести, его брату – легкий. Детям потребовалась медицинская помощь в условиях стационара. Органами опеки они изымались из семьи и переданы для воспитания отцу», – пояснили в надзорном органе.

В дальнейшем все трое детей вернулись в семью матери и отчима, по мнению ведомства, это привело к новым противоправным действиям в отношении детей.

«Эти обстоятельства стали поводом для тщательного изучения органами прокуратуры происходящих событий в жизни ребенка и его братьев. В настоящее время в отношении матери и отчима в зависимости от роли и степени участия возбуждены и расследуются уголовные дела», – указали в прокуратуре.

Также возбуждено дело по статье «Халатность» по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками подразделений органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Детей у семьи изъяли.

Ранее в региональном следственном управлении СК сообщали, что уголовное дело возбуждено в отношении 31-летней матери и ее 34-летнего сожителя по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем».

По данным СМИ, на Алтае шестилетнего ребенка выгнали голым на 20-градусный мороз. Его заметила соседка. Ребенок пояснил, что родители запрещают ему заходить в дом.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Казанцева сообщала, что ребенка, которого выставляли на мороз, могут передать родному отцу.