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Детский омбудсмен на Алтае рассказала о судьбе оставленного на морозе мальчика
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Ребенка на Алтае, которого выставляли на мороз за плохое поведение, могут передать отцу, заявил уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Казанцева.
«У этих детей [в семье еще два брата, младшему из которых нет и двух лет] есть еще отец, который с ними не проживает, не лишенный в родительских правах, сегодня в течение дня с отцом и с родственниками обсуждается вопрос дальнейшего проживания детей», – сказала Казанцева РИА «Новости».
Она пояснила, что рассматривается возможность временного помещения детей в госучреждение до итогового решения судом вопроса. Сейчас это также обсуждается с отцом детей. Омбудсмен добавила, что отец имеет положительную характеристику.
Ранее в региональном следственном управлении СК сообщили, что уголовное дело возбуждено в отношении 31-летней матери и ее 34-летнего сожителя по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем».
По данным СМИ, на Алтае шестилетнего ребенка выгнали голым на 20-градусный мороз. Его заметила соседка. Ребенок пояснил, что родители запрещают ему заходить в дом.
Кадыров рассказал, как бы он поступил с Украиной
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал происходящее сейчас вокруг Украины, а также обвинения в адрес России, касающиеся якобы подготовки к нападению.
Глава российского региона подчеркнул, что США не хотят для Украины ничего хорошего, а информация о нападении – это очередной придуманный повод.
«Им, чтобы диктовать России свои условия, нужно государство, чтобы поставить там базы. Если на Украине есть люди, они должны противостоять этому. А если нет, то Россия должна принимать меры. Если бы я был вместо президента, я давно забрал бы Украину, направил туда войска, навел бы порядок», – сказал Кадыров, видеозапись его прямого эфира в Instsgram публикует телеграм-канал «Пул N3».
Политик отметил, что российская сторона не должна молчать, когда «сумасшедшие и продажные люди» стоят во главе и угрожают безопасности.
«Если бы в Сирии не остановили, это перешло бы все к нам в Россию. Так же и с Украины все перейдет к нам, надо упреждающие меры принимать», – отметил он.
«Если бы я был на месте президента, я давно забрал бы Украину, направил туда войска, навел бы порядок», – говорит Кадыров. «Не шутите с нами! Россия была, есть и будет великой державой. Даже если весь мир будет против, я буду с президентом, я буду с Владимиром Владимировичем, потому что я ему трижды жизнью обязан», – заявил глава Чечни.
Напомним, Киев и страны Запада обвиняют Россию якобы в подготовке к нападению на Украину. В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей из-за напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО. Подчеркивалось не раз, что Россия ни на кого не собирается нападать.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
В ЛНР заявили о временной уступке Украины под жестким давлением России
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«Законопроект предусматривает установление оккупационного режима на территории Донбасса, что коренным образом противоречит всем положениям Минских соглашений. То, что Украина отозвала его, не означает полного отказа от него», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Ранее глава офиса президента страны Андрей Ермак заявил об отзыве из Верховной рады спорного законопроекта о «переходном периоде» в Донбассе.
«По сути, данный законопроект предусматривает установление оккупационного режима на территории Донбасса, что коренным образом противоречит всем положениям Минских соглашений. То, что Украина отозвала его, не означает полного отказа от него. Она просто будет его пересматривать. Киев все еще продолжает обдумывать варианты ущемления гражданских, политических и социальных прав жителей Донбасса», – отметил представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Родион Мирошник.
«Это временная уступка, сделанная исключительно под жестким давлением России. Кроме того, европейские посредники также были несогласны с его принятием, – уверен собеседник. – Это стало одним из предусловий России для проведения встречи на уровне советников лидеров «нормандской четверки». И это абсолютно правомерно – как обсуждать с Украиной выполнение Минских соглашений, если она на законодательном уровне отказывается от них?».
«Еще одним предусловием будет являться выполнение Украиной решений Парижского саммита. Киев взял на себя обязательство, а потом решил передумать. Как вести диалог с партнером, который сначала подумал и согласился, а потом передумал? Так что встреча на уровне лидеров невозможна без принятия Киевом хотя бы большей части договоренностей, которые были достигнуты в Париже в декабре 2019 года. Иначе зачем встречаться?» – риторически заключил Мирошник.
Во вторник глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил
, что решение украинского кабмина отозвать из Верховной рады законопроект о переходном периоде в Донбассе не было вызвано давлением на Киев.
Как сообщала «Европейская правда», в понедельник кабмин решил отозвать законопроект «Об основах государственной политики переходного периода», который предусматривает «правила реинтеграции оккупированных территорий». Издание указывает, что данный вопрос был единственным, для которого созывалось внеочередное заседание правительства Украины.
По данным издания, «формально» решение принято, чтобы «выполнить рекомендации Венецианской комиссии». Однако «Европейская правда» утверждает, что «реальной причиной срочного отзыва проекта является необходимость выполнить требование, выдвинутое» Россией в качестве «предпосылки для проведения новой встречи «нормандской четверки» на уровне советников лидеров», передает РИА «Новости».
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак «совершенно официально» заявил ICTV, что должен «развеять некоторые фейки». Он опроверг заявления о том, что Украина «якобы вынуждена была выполнить чьи-то требования и отозвать законопроект». По его словам, «украинская власть выполняет требования только своего народа», а «основное требование украинского общества сегодня – это сделать все, чтобы предотвратить эскалацию». Власти страны работают над этим «24/7», заявил он.
Напомним, в Париже 25 января состоится встреча политсоветников «нормандского формата». Россию будет представлять замглавы аппарата президента Дмитрий Козак. Это первый сигнал о возобновлении переговоров по Донбассу после того, как они были свернуты, а Россия и Запад начали более широкую дискуссию о взаимных гарантиях безопасности.
Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, что Киев открыто описал свои планы относительно Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Этот документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.
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СМИ: В Берлине подрались дипломаты из Восточной Европы
Драка с участием дипломатов из Восточной Европы произошла вечером в воскресенье в одном из ресторанов Берлина, сообщает германское издание Bild.
«Они все пили вместе. Там также были дипломаты из Восточной Европы. На самом деле хорошие люди», – рассказал изданию управляющий заведения, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что в ресторане отдыхала группа людей, на улице между ними началась ссора, которая переросла в драку, в результате которой в больницу были вынуждены обратиться двое мужчин и одна женщина, еще один человек получил ранение.
По данным издания, полиция ведет расследование, но факт участия дипломатов пока не подтвержден.
Ранее жена бельгийского посла в Южной Корее устроила драку с сотрудниками торгового центра в Сеуле после того, как ее заподозрили в краже.
США отказались идти на уступки России
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США не пойдут на уступки России, возможны только шаги на взаимной основе, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.
Прайс подчеркнул «ключевой момент». По его словам, «любые шаги» США «не будут являться уступками», а «должны будут предприниматься на взаимной основе». Он пояснил, что «России также придется что-то делать в целях обеспечения безопасности» США, передает РИА «Новости».
При этом США намерены перед любыми подобными шагами проводить тщательные консультации с союзниками, включая Украину. По его словам, США «полностью транспарентны с украинскими партнерами относительно обсуждаемых вопросов и прогресса по результатам такого взаимодействия». США также учитывают мнение европейцев при подготовке письменного ответа для России по вопросу безопасности, он будет передан на этой неделе.
Прайс заявил, что США открыты к новому контакту с Россией на уровне глав дипломатических ведомств, если такое взаимодействие пойдет на пользу разрешению сложившегося кризиса вокруг Украины.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве пообещал российскому коллеге представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме. Лавров после завершения переговоров заявил, что эта встреча была «промежуточной».
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Врачи рассказали об уникальном симптоме «омикрона»
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Врачи считают, что во время еды проявляется еще «один удивительный признак» у зараженных штаммом коронавируса «омикрон».
Признаками инфицирования омикроном считаются кашель, головная боль и выраженная утомляемость. Но, как отмечают специалисты, есть еще один неожиданный симптом, который становится заметен именно во время приема пищи.
Речь идет о дискомфорте в горле, специалисты называют его одним из ключевых признаков этого варианта коронавируса, пишет Delfi со ссылкой на MedikForum.ru.
«Большинство людей с положительным результатом теста отзываются, что их горло сухое, саднит и болит, а также ощущается особенно неприятное состояние при глотании», – говорят специалисты.
Побочные эффекты в горле сохраняются на протяжении нескольких дней. Зараженным коронавирусом больно глотать, что мешает нормальному приему пищи.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
Захарова назвала «самый смешной фейк» о Лаврове
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала ролик, в котором были собраны фотографии министра иностранных дел России Сергея Лаврова с улыбкой. Таким образом в МИДе ответили на публикацию Le Figaro, в которой утверждается, что Лавров никогда не улыбается на людях.
«Такого смешного фейка о нас западные СМИ еще не выдавали. Это невозможно придумать. Но у «Фигаро» получилось», – сопроводила виде подписью Захарова, ролик она опубликовала в своем телеграм-канале.
В видео были показаны фотографии Лаврова с разных мероприятий, на всех снимках дипломат запечатлен с улыбкой.
Ранее издание Le Figaro опубликовало статью о Лаврове, в которой говорится, что «его изможденное лицо, на котором никогда не появляется даже подобия улыбки – этот образ кажется перенесенным в наше время прямо из портретной галереи времен холодной войны. Это такой воскресший на время брежневизм, как существо, сбежавшее из «Парка Юрского периода».
Напомним, Захарова также сочла посмешищем попытку журналиста CNN смонтировать интервью с Александром Лукашенко, чтобы выставить президента Белоруссии в невыгодном свете.
Лидеры ряда стран НАТО пригрозили России «карательными мерами»
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В случае «российского вторжения на Украину» против Москвы введут «беспрецедентный пакет санкций», сообщила канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона.
Как сообщила канцелярия по итогам онлайн-встречи Джонсона с лидерами США, Италии, Польши, Франции, Германии, руководством ЕС и НАТО, «лидеры сошлись во взглядах, что если произойдет дальнейшее вторжение, союзники должны оперативно принять ответные карательные меры», передает ТАСС.
Участники встречи подчеркнули «важность международного единства» перед лицом агрессивности, которую якобы проявляет Россия. При этом путь дипломатии сочли «основным приоритетом» и «приветствовали переговоры, которые уже произошли между Россией и странами НАТО». При этом они решили, что нельзя «терпеть никакие действия, которые подрывали бы украинский суверенитет».
Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что «участники выразили большую обеспокоенность масштабными передвижениями российских войск и вызванной Россией напряженностью». По их мнению, «Россия должна предпринять заметные шаги по деэскалации».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник на пресс-конференции с главами МИД Финляндии и Швеции сообщил, что НАТО начало усиление своего военного присутствия на восточном фланге и в Черноморском регионе, изучает возможность направления туда дополнительных боевых групп для защиты стран альянса. При этом Столтенберг высказал мнение, что развертывание новых сил альянса в Восточной Европе «не угрожает России» и не мешает диалогу с ней. Он подчеркнул, что «НАТО – это оборонительный альянс». Столтенберг отметил, что НАТО в настоящий момент не выводит своих офицеров из Киева.
Напомним, НАТО объявило об усилении присутствия в Восточной Европе. В конце 2021 года МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
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Стали известны детали ответа США на предложения России по безопасности
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В ответе Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности будут обозначены сферы, в которых Запад считает возможным отреагировать на обеспокоенности России, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
Собеседник агентства заявил, что США координируются с ЕС и НАТО по письменному ответу на предложения по гарантиям безопасности.
«В ответе вряд ли будет подробное обсуждение требований, но в нем будут изложены области, в которых, по мнению западных союзников, они могут отреагировать на обеспокоенности России, а также действия России, которые вызывают обеспокоенность у Европы», – передает сообщение агентства РИА «Новости».
Ранее в Кремле сообщили, что Россия сформирует дальнейшую позицию на основе концептуальных установок президента Владимира Путина после ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
16 января в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
Немцы жестко ответили Кличко на обвинения в предательстве
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Читатели издания Der Spiegel выступили с резкой критикой в адрес главы Киева Виталия Кличко из-за его заявления о политике ФРГ в украинском кризисе.
Накануне мэр Киева в статье для Bild упрекнул Берлин в предательстве Киева. Кличко заявил, что среди украинцев преобладает «огромное разочарование» из-за того, что Германия не изменила своих принципов по торговле оружием и не отказалась от «Северного потока – 2», передает РИА «Новости».
Читатели Der Spiegel выступили с резкой критикой в адрес украинского политика.
«Проблема бокса – попадания в голову. Украинцам сейчас удается сделать себя крайне непопулярными среди немцев. То, что передается по коммуникационным каналам, является наглостью. Они на самом деле считают, что могут сделать свою проблему нашей, если будут плохо себя вести», – написал Betterman.
«Требования, оскорбления и угрозы. Эта страна с ее политиками хочет определять, будет ли запущен «Северный поток – 2» или нет? Эта страна с ее политиками хочет в НАТО, ЕС и требует евро? Данный политик пропустил слишком много ударов по лицу», – подчеркнул Kleiner_Olaf.
Комментатор с ником Bbz отметил, что Берлин долгое время оказывал поддержку Киеву, но столкнулся с неблагодарностью. «Украина очень хочет втянуть нас в этот конфликт. Иногда мне кажется, что они не заинтересованы в дипломатическом решении или надеются, что Россия каким-то образом исчезнет, и тогда у них больше не будет проблем. Поставки оружия побуждают вас к неправильному поведению», – заявил он.
«Создается впечатление, что Украина очень хочет этого конфликта с Россией», – написал он.
Читатель, подписанный как MrSpoc, сообщил, что ФРГ ничего не должна украинской стороне. Он напомнил, что Киев не состоит ни в Североатлантическом альянсе, ни в Европейском союзе. «С Украины не поступает ничего, кроме требований и обвинений. Поступают ли так, когда ждут помощь?» – задался он вопросом.
Напомним, СМИ сообщали, что Берлин не разрешает Эстонии передать Украине вооружение, которое имеет немецкое происхождение. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что власти Германии также не планируют отправлять летальное вооружение Украине.
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Названа причина массового отключения электричества в Центральной Азии
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Сбой электроснабжения по всему энергокольцу Центральной Азии произошел из-за аварии в электросетях Казахстана, сообщает пресс-служба министерства энергетики Узбекистана. При этом в Казахстане в ЧП обвинили энергетиков Узбекистана и Киргизии.
В Минэнерго республики заявили, что «узбекская электросеть, которая подключена к Единой электрической сети, была повреждена в результате аварии, в результате которой произошли внезапные изменения напряжения и частоты на 530 линиях из Казахстана», передает РИА «Новости».
По данным ведомства, электроэнергия была отключена в Ферганской и Ташкентской областях, Ферганской долине, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Навоийской, Кашкадарьинской областях Узбекистана.
Отмечается, что в случае отключения от соседних государственных сетей принимаются меры по запуску каждой ТЭЦ отдельно, подключая сети поэтапно.
Между тем казахстанская энергетическая компания «Самрук-Энерго» сообщила, что во вторник «произошло выделение города Алматы и алматинского энергоузла на изолированную работу вследствие аварийного отключения высоковольтных линий электропередачи, связывающих регион с северной и южной частями энергосистемы, причины произошедшего выясняются».
По ее данным, расположенные в южном регионе электрические станции АО «АлЭС» и Мойнакская ГЭС сохранили нагрузку и по командам системного оператора увеличивают мощность. Северные энергоисточники АО «Самрук-Энерго» – Экибастузские ГРЭС – несут заданную нагрузку без замечаний.
Вместе с тем в акимате Алма-Аты сообщили, что отключение энергоснабжения произошло по линии «Казахстанской компании по управлению электросетями» (KEGOC), упало напряжение в сети, на подстанциях сработали системы автоматической частотной загрузки, передает «Интерфакс».
Виновными в компании назвали энергетиков Узбекистана и Киргизии: «Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана».
«Sputnik Кыргызстан» сообщает в Telegram, что «по всей энергосистеме Центральной Азии произошло системное погашение из-за сработки автоматики, сейчас идет восстановление системы до нормального режима», в республике ожидается восстановление электричества в течение часа.
Ранее сбой электроснабжения произошел по всему энергокольцу Центральной Азии: сразу три страны – Киргизия, Узбекистан и Казахстан – столкнулись с массовым отключением электричества, также сообщается о перебоях с водоснабжением.
В Петербурге госпитализации детей с коронавирусом уже исчисляются сотнями
Число госпитализаций детей с коронавирусом резко увеличилось в Санкт-Петербурге с начала января, сообщили в городском комитете по здравоохранению.
«Если с 3 по 9 января всего было госпитализировано 93 ребенка с COVID-19, с 10 по 16 января – 126, то с 17 по 23 января – уже 246 детей», – передает сообщение ведомства «Фонтанка».
В ближайшее время детская больница им. Филатова вся будет перепрофилирована под прием детей с COVID-19 и подозрением на него. Также власти изучают вопрос об увеличении коек в Педиатрическом университете.
Напомним, число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 5970.
Законопроект о «переходном периоде» в Донбассе отозван из Рады
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Решение украинского кабмина отозвать из Верховной рады законопроект о переходном периоде в Донбассе не было вызвано давлением на Украину, заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.
Как сообщала «Европейская правда» в понедельник кабмин решил отозвать законопроект «Об основах государственной политики переходного периода», который предусматривает «правила реинтеграции оккупированных территорий». Издание указывает, что данный вопрос был единственным, для которого созывалось внеочередное заседание правительства Украины.
По данным издания, «формально» решение принято, чтобы «выполнить рекомендации Венецианской комиссии». Однако «Европейская правда» утверждает, что «реальной причиной срочного отзыва проекта является необходимость выполнить требование, выдвинутое» Россией в качестве «предпосылки для проведения новой встречи нормандской четверки на уровне советников лидеров», передает РИА «Новости».
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак «совершенно официально» заявил ICTV, что должен «развеять некоторые фейки». Он опроверг заявления о том, что Украина «якобы вынуждена была выполнить чьи-то требования и отозвать законопроект». По его словам, «украинская власть выполняет требования только своего народа», а «основное требование украинского общества сегодня – это сделать все, чтобы предотвратить эскалацию». Власти страны работают над этим «24/7», заявил он.
Напомним, в Париже 25 января состоится встреча политсоветников «нормандского формата. Россию будет представлять замглавы аппарата президента Дмитрий Козак. Это первый сигнал о возобновлении переговоров по Донбассу после того, как они были свернуты, а Россия и Запад начали более широкую дискуссию о взаимных гарантиях безопасности.
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Пригожин: YouTube лишил группу «Земляне» того, что они сами создали
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«Вот живешь в квартире, а тебя просто так из нее выкинули – блокировка аккаунта так и выглядит», – заявил газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин, комментируя блокировку аккаунтов «Русское радио» и группы «Земляне» на YouTube.
В разгар новогодних праздников видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты радиостанции «Русское радио» и группы «Земляне» из-за того, что якобы были нарушены нормы сообщества: неизвестная фирма разместила в своем аккаунте аудиовизуальные материалы правообладателя раньше, чем они появились на официальных каналах. После этого «Русское радио» предоставило подтверждающие права документы, но администрация YouTube их проигнорировала.
«Уже надоели эти всевозможные блокировки без причины. У меня Instagram заблокирован, мы уже три месяца не можем его восстановить. И все это без объяснения причин. И вот уже три месяца мы лишены права в принципе заниматься развитием аккаунта, деятельностью. То есть для таких компаний, мы, пользователи, даже не имеем права голоса. Нас просто лишают того, что мы сами же создали», – говорит Пригожин.
Он подчеркивает, что понял бы, если причины блокировки были бы содержательными и по ним было бы ясно, что владелец аккаунта конкретно нарушил, но в большинстве случаев этого не происходит. На контент могут пожаловаться просто несколько хейтеров, без причины, и компания без разбора блокирует канал.
«Это попросту нарушение прав пользователей. Это неправильно, так нельзя делать. Вот живешь в квартире, а тебя просто так из нее выкинули – блокировка аккаунта так и выглядит. Хотелось бы, чтобы, прежде чем снимать или убирать какой-либо контент или в принципе блокировать пользователя, было какое-то предупреждение. Но снимать, а потом предупреждать – неправильно, человек даже не знает, что исправить. Должна быть обратная связь до блокировки», – считает собеседник.
В пресс-службе YouTube в России сообщили, что спор об авторских правах стандартный, к временной блокировке приводит несколько жалоб (страйков) от третьих лиц. Однако если подавшая жалобу сторона не инициирует судебный процесс в течение десяти рабочих дней, то каналы радиостанции «Русское радио» и группы «Земляне» будут восстановлены, передает ТАСС.
Шарий: В Германии растет понимание того, что Украине давно пора заткнуться
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«В Берлине идет обсуждение того, что некоторым украинским дипломатам и политикам давно пора заткнуть пасть», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и медиаэксперт Анатолий Шарий. Ранее сразу несколько политиков Украины выступили с обвинениями в адрес Германии из-за отказа продать Киеву оружие.
«В Германии к Украине относятся, как к психованному ребенку. Это государственное образование находится вне критики Евросоюза. Поэтому немцы до последнего будут делать вид, что не замечают ненормального поведения. Но при этом внутри политического истеблишмента страны идет жаркое обсуждение того, что давно пора заткнуть пасть многим украинским дипломатам и политикам», – отметил политик и медиаэксперт Анатолий Шарий.
«Это касается, например, посла Украины в Германии Мельника, который постоянно что-то требует. После ухода в отставку адмирала ВМС ФРГ за слова о Крыме он требовал от правительства Германии наказать его еще больше. От постоянных требований в Берлине закономерно нарастает отторжение и недовольство циничной политикой Киева, – пояснил эксперт. – Растет понимание того, что это мерзко, и Украине давно пора заткнуться, учитывая, что именно Германия дает ей деньги, а также во многом от ее решения зависит вступление Украины в ЕС».
«Но украинские политики как будто не замечают этого – постоянно что-то требуют и хамят. И это даже не жлобство рядовых исполнителей, а четкая государственная политика. Дипломатов и политиков Украины готовят, как торговых представителей, чтобы своим хамским и грубым поведением они смогли выбить какие-то преференции. Их этому обучают», – указал Шарий.
«В итоге, когда долгое время не обращаешь внимания на чудачества психбольного, он в какой-то момент теряет берега и идет в атаку. Думаю, что Германия должна это прекратить. Причем, если они раньше разговаривали с Зеленским дипломатично, то теперь ему пора сказать прямым текстом, что поведение Украины неадекватно, потому что он этого, видимо, не понимает», – подытожил собеседник.
Во вторник глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, комментируя решение Берлина блокировать поставки оружия на Украину, заявил, что в отношениях Украины и Германии наступил «момент истины».
Кулеба сказал, что «каждый кризис выводит отношения на момент истины». Для Киева и Берлина такой момент наступил «по ряду фундаментально важных вопросов», он отметил «поддержку мощнейших санкций против России со стороны Германии», «Северный поток – 2» и «вопрос поставок оружия», передает ТАСС со ссылкой на ICTV.
В частности, как заявил Кулеба, Германия может сама предоставить оружие, разрешить третьей стране передачу оружия Украине и поддержать закупку Украиной оружия через систему НАТО. По мнению министра, в вопросе закупки через систему НАТО «вообще не может быть разговоров о блокировании Германией чего-то».
В этот же день депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что комитеты парламента по интеграции в ЕС, по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству направили письмо в Бундестаг.
Она заявила, что Берлин «подрывает хорошие отношения» двух стран. По мнению депутата, «не вооружать» Украину в сложившейся ситуации, «да еще препятствовать делать это партнерам – безответственно и недальновидно», передает ТАСС.
Накануне мэр Киева в статье для Bild упрекнул
Берлин в предательстве Киева. Кличко заявил, что среди украинцев преобладает «огромное разочарование» из-за того, что Германия не изменила своих принципов по торговле оружием и не отказалась от «Северного потока – 2».
Читатели издания Der Spiegel выступили с резкой критикой в адрес главы Киева. «Проблема бокса – попадания в голову. Украинцам сейчас удается сделать себя крайне непопулярными среди немцев. То, что передается по коммуникационным каналам, является наглостью. Они на самом деле считают, что могут сделать свою проблему нашей, если будут плохо себя вести», – написал Betterman.
«Требования, оскорбления и угрозы. Эта страна с ее политиками хочет определять, будет ли запущен «Северный поток – 2» или нет? Эта страна с ее политиками хочет в НАТО, ЕС и требует евро? Данный политик пропустил слишком много ударов по лицу», – подчеркнул Kleiner_Olaf.
Комментатор с ником Bbz отметил, что Берлин долгое время оказывал поддержку Киеву, но столкнулся с неблагодарностью. «Украина очень хочет втянуть нас в этот конфликт. Иногда мне кажется, что они не заинтересованы в дипломатическом решении или надеются, что Россия каким-то образом исчезнет, и тогда у них больше не будет проблем. Поставки оружия побуждают вас к неправильному поведению. Создается впечатление, что Украина очень хочет этого конфликта с Россией», – заявил он.
Читатель, подписанный как MrSpoc, сообщил, что ФРГ ничего не должна украинской стороне. Он напомнил, что Киев не состоит ни в Североатлантическом альянсе, ни в Европейском союзе. «С Украины не поступает ничего, кроме требований и обвинений. Поступают ли так, когда ждут помощь?» – задался он вопросом.
Напомним, СМИ сообщали, что Берлин не разрешает Эстонии передать Украине вооружение, которое имеет немецкое происхождение. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что власти Германии также не планируют отправлять летальное вооружение Украине. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Запад подготовил ВСУ к масштабной провокации в Донбассе.
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Сатановский оценил веру США в эффективность санкционных угроз
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«Санкции неэффективны ни в виде угрозы, ни в форме превентивной меры. Примеров тому – масса», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что угроза санкций более эффективна для сдерживания России, чем «нечто, применяемое заранее».
«Вашингтону своими рестрикциями еще ни разу не удалось принудить другое государство к чему-либо, и вряд ли такое когда-либо произойдет. Но США нравится такая манера ведения внешней политики, поэтому они от этого вряд ли откажутся», – допускает политолог Евгений Сатановский.
В этой связи эксперт назвал «глупостью» слова Джен Псаки. «США безрезультатно пытались и пытаются давить санкционными инструментами на Россию, Китай, Кубу, Иран. Примеров того, что санкции – это «собачья чушь», очень много», – подчеркнул аналитик.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что угроза санкций со стороны США более эффективна как средство сдерживания России, чем «нечто, применяемое заранее».
Псаки также дала понять, что США не рассматривают обострение ситуации вокруг Украины в качестве предварительного условия для мер усиления восточного фланга НАТО. «Мы никогда не говорили, что вторжение является для этого предварительным условием», – приводит ее слова РИА «Новости».
Представитель администрации президента подтвердила, что США и другие страны НАТО прорабатывают планы усиления восточного фланга альянса, но отказалась сообщить подробности.
По ее словам, «эти дискуссии продолжаются». Как заявила Псаки, глава американского государства Джо Байден полагает, что Россия якобы может начать военные действия против Украины «в любой момент».
Кроме того, администрация США пока не готова сообщить, каким будет содержание ответов Вашингтона на предложения России по гарантиям безопасности, подчеркнула Псаки.
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