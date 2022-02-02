Глава ковидного стационара перечислил особенности болезни при «омикроне»

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2 февраля, среда  |  Последнее обновление — 10:39  |  vz.ru
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Киев начал покупать газ из «Турецкого потока»

Газпром вдвое увеличил транзит газа в Европу через Украину Станислав Красильников/ТАСС
С 1 февраля в украинской газотранспортной системе произошли существенные изменения. Во-первых, транзит российского газа подскочил почти в два раза после провала в январе. Во-вторых, Киев впервые опробовал физический, а не виртуальный реверс из Европы. Причем этот газ изначально попал в ЕС по «Турецкому потоку». Почему вырос транзит через Украину, а Киев стал покупать топливо из ненавистного ему газопровода? Подробности...
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Ирландские рыбаки подсказали способ усилить мощь ВМФ России

ВМФ России проводит крупные учения - но с уважением к рыбакам Игорь Зарембо/РИА Новости
Западная пресса ликует - если верить некоторым заголовкам, грозный ВМФ России сдался перед мирными ирландскими рыбаками. Действительно, Минобороны России согласилось перенести район учений, который оказался крайне важным для рыболовства. Однако на самом деле урок этой истории прямо противоположный - как превратить в «мягкую силу» «жесткие» военные инструменты России. Подробности...
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Как Россия силой и хитростью подчинила Польшу

Петр Великий смог укротить и Швецию, и Польшу Жан-Марк Натье
Ровно 305 лет назад, 1 февраля 1717 года, польский Сейм принял судьбоносное решение, которое по сути превращало Польшу в русский протекторат. Этому событию предшествовала тяжелейшая Северная война. Каким образом поражение Карла XII под Полтавой повлияло на то, что Польша попала под власть России? Подробности...
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Литва и Белоруссия теряют из-за США миллиарды долларов

Такие вагоны теперь невозможно увидеть в Литве Karolis Kavolelis/Reuters
С 1 февраля Белоруссия и Литва совместно начинают нести гигантские убытки – например, речь идет даже о возможном банкротстве Литовской железной дороги. Все дело в прекращении транзита белорусских удобрений через литовскую территорию из-за санкций США. А ведь если бы Лукашенко еще несколько лет назад забыл свои старые обиды на Россию, его страна сегодня не теряла бы миллиарды долларов. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Зачем украинцы плюют в Германию

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Украине все должны: русские должны поставлять газ и не строить больше никаких трубопроводов, немцы должны гнать газ обратно и платить компенсацию за ввод СП–2. А ещё лучше, чтобы все заткнулись и только платили и платили Киеву, и не задавали вопросов, куда делись деньги. Подробности...

Русские спокойны как никогда

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Граждане массово продают доллары и евро – что совпало с моментом падения курса рубля и проседания российских активов на фондовом рынке. То есть граждане стали действовать строго поперек многолетней традиции – в подобной ситуации срочно покупать валюту. Подробности...
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Между жизнью человека и собаки выбор очевиден

Антон Крылов
Антон Крылов, журналист
Борьба с бродячими собаками ни в коем случае не должна сводиться к их тупому уничтожению – чем мы тогда лучше зверей? Но надо для начала признать, что в нынешнем виде закон не работает, а именно из-за этого гибнут люди. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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Учебник истории перепишут в пользу Китая

Обсуждение: 28 комментариев

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Зеленский отступил в Донбассе

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Умер сценарист и режиссер Виктор Мережко

В Петербурге в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, умер сценарист, режиссер, народный артист России Виктор Мережко. Он был сооснователем киноакадемии «Ника» и ее первым президентом, вел популярные телепередачи «Кинопанорама» и «Моё кино»
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Умер актер Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни в возрасте 85 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Куравлев страдал от деменции и цереброваскулярной болезни
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Аэромобиль AirCar получил разрешение на полеты в Евросоюзе

Словацкая компания Klein Vision завершила сертификацию в ЕС летной годности своего первого аэромобиля AirCar и может приступать к массовому производству новинки. Особенностью автомобиля являются складывающиеся крылья, которые позволяют ему передвигаться не только по дорогам, но и по воздуху
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Планируете ли вы привить своих детей вакциной &laquo;Спутник М&raquo; для подростков в возрасте от 12 до 17 лет?
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    Глава ковидного стационара перечислил особенности болезни при «омикроне»

    2 февраля 2022, 09:28

    Текст: Евгения Шестак

    «Омикрон» реже приводит к госпитализации инфицированного пациента, чем вариант «дельта», при этом люди стали попадать в больницу с симптомами, которые отличаются от первых штаммов, рассказал руководитель временного ковидного стационара Заур Шугушев.

    Так, например, потеря обоняния и вкуса сменились болью в горле и ломотой в теле, сообщает радио Sputnik.

    «Раньше это соответствовало сезонному гриппу, а не коронавирусной инфекции. Симптоматика поменялась в сторону той, к которой мы были привычны и до появления COVID-19», – добавил Шугушев.

    Он также отметил снижение количества летальных исходов. Этому поспособствует профилактика и осознанность самих пациентов. Шугушев рассказал, что люди перестали заниматься самолечением, они сразу обращаются в больницы. Он напомнил, что прививка является единственным инструментом защиты от тяжелого течения болезни.

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что при попадании в организм «омикрон» в основном поражает верхние дыхательные пути и не проникает в легочную ткань.

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    Минздрав пересмотрел список побочных эффектов от вакцины «Спутник V»
    		    1 февраля 2022, 15:40
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

    Центр им. Гамалеи внес два новых побочных эффекта в инструкцию вакцины «Спутник V»: заболевание суставов или светобоязнь может развиться у каждого сотого или тысячного сделавшего прививку соответственно.

    Минздрав одобрил изменения раздела «Побочные действия» инструкции «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). В него включены два новых побочных эффекта: остеоартрит и фотофобия, информация размещена в Государственном реестре лекарственных средств.

    Уточняется, что вероятность возникновения остеоартрита оценена как «нечастая»: у каждого сотого или тысячного, получившего вакцину. Информация об этом приведена в инструкции препарата, там же указано, что данные о реакциях получены во время клинических испытаний.

    Еще один новый побочный эффект вакцины  «Спутник V» – фотофобия, или светобоязнь. Частота встречаемости аналогична остеоартриту.

    Также в новой инструкции к вакцине изменена частота встречаемости ранее известных побочных эффектов. Как указано в документе, снижена частота желудочно-кишечных нарушений, которые теперь могут встречаться «очень редко», а именно у одного человека из 10 тыс. вакцинированных. Также по новым оценкам, к очень редким побочным эффектам отнесли заложенность носа, першение в горле, ринорею, увеличение регионарных лимфатических узлов, головную боль, головокружение и обмороки.

    Кроме того,  в инструкцию включены описания единичных случаев воспалительной полиневропатии, однако связь с введением вакцины не установлена.

    Ранее были названы противопоказания к вакцинации «Спутником М»: тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний.

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    Коронавирус разучился проникать в легочную ткань
    		    2 февраля 2022, 08:20
    Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    При попадании в организм «омикрон» в основном поражает верхние дыхательные пути и не проникает в легочную ткань, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    По ее словам, вирус мутирует, чтобы найти «лучшую форму», которая адаптирует его к организму человека, передает РИА «Новости»

    «В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус потерял один из рецепторов, который обеспечивал его тропность, или способность проникать в легочную ткань», – объяснила Попова.

    Несмотря на то, что «омикрон» чаще всего протекает в легкой форме, говорить об отсутствии опасных осложнений рано, поскольку прошло еще слишком мало времени с момента его появления, заключила Попова.

    Ранее ученые из датского Института сывороток установили, что подвид штамма коронавируса «омикрон» BA.2 обладает значительно большим потенциалом по заражению, чем оригинальный подвид BA.1.

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    Власти Москвы разъяснили порядок определения длительности карантина для школьников
    		    1 февраля 2022, 17:16
    Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
    Текст: Татьяна Косолапова

    Срок карантина для контактных по коронавирусу сокращен до семи дней, и данная норма распространяется в том числе на классы, которые были направлены на карантин до принятия постановления. Однако действующий карантин может быть продлен при единогласном решении родителей всех учеников, рассказали газете ВЗГЛЯД в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

    Ранее родители учеников одной московской школы сообщили газете ВЗГЛЯД о требовании учебного заведения отправлять на занятия детей, которые находились в непосредственном контакте с заболевшим одноклассником, на неделю раньше окончания установленного врачом карантина. В связи с этим родители столкнулись с неразрешимым противоречием: следовать им требованиям школы или соблюдать назначенный врачом двухнедельный карантин.

    «В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ срок карантина для контактных по коронавирусу сокращен до семи дней. Эта норма распространяется в том числе на классы, которые были направлены на карантин ранее – до принятия постановления», – сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

    Тем не менее, в ведомстве обратили внимание на то, что действующий карантин может быть продлен до 14 дней при единогласном решении всех родителей в классе. Для этого опекунам необходимо обратиться к классному руководителю.

    «По информации директора школы № 45, школой было предложено всем родителям самостоятельно решить вопрос о посещении занятий в период до истечения первоначального срока карантина. В тех классах, где родители единогласно изъявили такое желание, срок карантина был продлен. Информация о том, что администрация школы не идет на уступки и требует, чтобы дети вышли после семи дней карантина, не соответствует действительности», – заключили в пресс-службе Депзрава Москвы.

    В конце января оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что новые правила карантина, согласно которому его срок сокращается с 14 до 7 дней для контактировавших с больными, вступают в силу с 26 января и распространяются на всех, кому выдано предписание Роспотребнадзора до даты вступления в силу настоящего постановления.

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    Вирусолог: Пик пятой волны коронавируса наступит в феврале
    		    1 февраля 2022, 22:55
    Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»
    Текст: Татьяна Косолапова

    Учитывая скорость распространения и доминирование штамма коронавируса «омикрон», вполне возможно, что пик придется на середину февраля, рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д.И. Ивановского, профессор Александр Бутенко, комментируя аналогичное предположение Роспотребнадзора.

    Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что поскольку все регионы России находятся на разном этапе подъема заболеваемости, рост числа заразившихся COVID-19 в стране продолжится еще некоторое время, передает «Интерфакс». Пик заболеваемости, по ее словам, наступит к середине февраля или раньше.

    «С начала пандемии коронавируса, с 2020 года, когда COVID-19 пришел в Россию, можно наблюдать определенную тенденцию: страна огромная, заболеваемость в каждом регионе разная – куда-то вирус пришел раньше, куда-то позже, поэтому в целом мы достигаем пика заболеваемости дольше, нежели другие страны», – говорит Бутенко.

    Тем не менее, благодаря опыту предыдущих волн коронавируса, уже сейчас можно сделать определенные выводы, продолжает вирусолог. Кроме того, исходя из того, с какой интенсивностью борются с «омикроном» в других странах, где он появился раньше, можно увидеть, что он уходит также активно, как и распространяется, поскольку переносится человеком гораздо легче, нежели другие штаммы, включая «дельту».

    «При таких прогнозах, учитывая скорость распространения и доминирование «омикрона», а также то, что у него гораздо меньше инкубационный период, в отличие от первоначальных штаммов, вполне возможно, что пик в России придется на середину февраля, либо несколько позднее. Но это прогноз, скорее, по Москве. А как вирус себя проявит в других российских регионах – пока неясно, так как во многих городах все еще сохранился более опасный штамм «дельта», он полностью не вытеснен», – считает специалист.

    Ранее вирусолог, специалист по генной инженерии, доктор медицинских наук и профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что исходя из наблюдений за странами, в которых происходит эпидемия, пик должен быть достигнут достаточно быстро, предположительно, в феврале. Завершится пятая волна коронавируса в России, по его предположению, весной этого года.

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    В ВОЗ заявили о росте смертности от COVID-19 в большинстве регионов мира

    1 февраля 2022, 18:22

    Текст: Елена Мирошниченко

    Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве рассказал, что смертность от коронавируса растет в большинстве регионов планеты, он выразил обеспокоенность быстрым распространением омикрон-штамма коронавируса в мире.

    «После того как «омикрон» был впервые выявлен 10 недель назад, в ВОЗ пришли сообщения почти о 90 млн случаях заражения. Это больше, чем за весь 2020 год... Сейчас мы видим очень тревожный рост смертности в большинстве регионов планеты», – цитирует его ТАСС.

    Ранее глава ВОЗ заявил, что пандемия COVID-19 может завершиться в 2022 году, если будут приняты комплексные меры. По его словам, для завершения COVID-19 как пандемии необходимо вакцинировать 70% населения каждой страны, уделяя особое внимание группам, подверженным наибольшему риску.

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    Голикова рассказала о подготовке платформ для быстрого создания вакцин

    1 февраля 2022, 16:37

    Текст: Кристина Цыцура

    Четыре платформы для быстрого создания вакцин будут готовы в России в 2022 году, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

    «В 2022 году <...> подготовим четыре платформы для быстрого создания безопасных и эффективных вакцин от новых инфекций», – сказала она в ходе совещания с членами правительства России в ходе реализации социально-экономического развития России до 2030 года, передает РИА «Новости».

    По ее словам, продолжится работа по расширению сети для изучения опасных инфекций в других регионах мира, чтобы лучше прогнозировать и быстрее реагировать на ситуацию.

    Отмечается, что к 2024 году 80% населения смогут сделать тест на инфекции в течение 24 часов. Сейчас планируется внедрить быстрые тесты на 43 инфекции, ускорив оказание медицинской помощи.

    Ранее сообщалось, что российский минздрав внес два новых побочных эффекта в инструкцию вакцины «Спутник V»: заболевание суставов или светобоязнь. Проявится они могут у каждого сотого или тысячного сделавшего прививку.

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    Врач рассказал об особенностях кашля при «омикроне»

    1 февраля 2022, 14:15

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Возникающий после заражения омикрон-штаммом коронавируса кашель часто характеризуется болью в горле, заявил врач-пульмонолог Александр Пальман.

    По словам медика, у пациентов с новым вариантом SARS-CoV-2 болезнь протекает в менее тяжелой форме, а сам вирус реже поражает легкие, передает РИА «Новости». Многие зараженные «омикроном» жалуются именно на боль в горле, что свидетельствует о схожести с гриппом или ОРВИ: это дает надежду, что рано или поздно COVID-19 станет обычной респираторно-вирусной инфекцией, считает Пальман.

    «То есть кашель может быть горловой, а не легочный. Здесь какие-то фарингиты и бронхиты чуть более характерны, чем пневмонии и пневмониты», – объяснил он в эфире телеканала »Москва 24», добавив что ни один вирус «не заинтересован в том, чтобы нас убить» и перестать «размножаться».

    Ранее заведующая инфекционным боксированным отделением № 10 Детской городской клинической больницы № 5 имени Филатова Елена Дондурей заявила, что дети переносят заболевание, вызываемое штаммом «омикрон», без осложнений, это может привести к завершению пандемии.

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    За сутки в России госпитализировали 17,4 тыс. человек с коронавирусом
    		    1 февраля 2022, 11:44
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 17 487 человек, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

    «Количество госпитализаций составило 17 487 человек, на 92,4% больше по сравнению с 31 января», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.

    За сутки в стране выявили 125 836 случаев заболевания, в целом в России выявлено 11 986 913 случаев коронавируса в 85 регионах.

    В связи с выздоровлением за сутки выписан 40 301 человек, на 33,8% больше по сравнению с 31 января. За это же время подтверждено 663 смерти.

    За весь период зафиксировано 332 012 летальных исходов, выздоровели 10 288 582 человека.

    В Москве за сутки выявлено 21 533 случая COVID, в Санкт-Петербурге – 13 619, в Московской области – 11 475.

    Накануне в России за сутки госпитализировали 9883 человека с коронавирусом.

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    В ВОЗ рассказали о работе по одобрению «Спутника V»

    1 февраля 2022, 18:39

    Текст: Вера Басилая

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) активно работает с российской стороной по вопросу одобрения вакцины «Спутник V», новая инспекция для оценки производства приедет в Россию в феврале, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

    «Мы продолжаем ускорять совместную работу ВОЗ с российскими органами по внесению «Спутника V» в список рекомендованных вакцин для экстренного применения, что очень и очень многообещающе и в чем есть большая потребность. Прямо сейчас в Москве действует миссия, работающая с национальными регулирующими органами. В феврале мы рассчитываем провести следующий инспекционный визит. Судя по всему, процесс возобновился. Некоторые процедуры еще остаются, но я достаточно оптимистичен по этому поводу, как и глава ВОЗ доктор Тедрос [Аданом Гебрейесус]», – приводит ТАСС слова Клюге.

    Напомним, 11 января специалисты EMA в ходе визита в Россию дали положительное заключение по процедуре проведения клинических исследований вакцины против коронавируса «Спутник V».

    Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания российской вакцины «Спутник V» ВОЗ, но они, скорее, являются лишь успокаивающими.

    В декабре было обнародовано, что «Спутник V» одобрен в 71 стране с общим населением 4 млрд человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян.

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    Работодателям рекомендовали перевести максимум сотрудников на удаленку

    1 февраля 2022, 14:51

    Текст: Елена Мирошниченко

    Российская трехсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве рекомендовала работодателям перевести максимум сотрудников на удаленный режим работы, сообщили в пресс-службе Минтруда.

    «В связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19 Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников. Соответствующий документ утвержден на заседании РТК 28 января 2022 года», – цитирует сообщение ТАСС.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что работодателям следует по возможности перевести персонал на дистанционную работу и обеспечить вакцинацию сотрудников, работающих в офисах.

    Напомним, число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 17 487 человек. За сутки в стране выявили 125 836 случаев заболевания, в целом в России выявлено 11 986 913 случаев коронавируса в 85 регионах.

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    В ВОЗ указали на признаки скорого улучшения ситуации с распространением COVID

    1 февраля 2022, 19:18

    Текст: Елена Мирошниченко

    Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что есть признаки скорого улучшения ситуации с распространением коронавируса.

    «Я настроен оптимистично, потому что есть признаки скорого улучшения ситуации. Иммунитет людей сильно возрастет по прошествии этой волны либо благодаря вакцине, либо из-за действия инфекции. Во-вторых, эффект зимней сезонности, который скоро снизится», – рассказал он ТАСС.

    При этом он подчеркнул, что заявления о том, что период пандемии подходит к концу, преждевременны.

    «Совершенно точно, мы не можем сказать, что это конец пандемии. Для этого слишком рано. Уже не раз этот вирус преподносил нам сюрпризы, например, тот же дельта-штамм. Но да, действительно, есть причина для оптимизма <...>. Но нам не следует расслабляться», – сказал Клюге.

    По его словам, мир может выйти из острой фазы пандемии уже в этом году при ответственном поведении людей.

    «В любом случае мы видим, что именно индивидуальная ответственность становится очень важной. Если люди с плохим самочувствием или высокой температурой будут сидеть дома на карантине, то тогда, я убежден, в этом году мы все выйдем из острой фазы и сможем наладить свою жизнь», – подчеркнул Клюге.

    Также он добавил, что волна заражений омикрон-штаммом будет мощной, но короткой.

    «Россия – это одна из стран, где «омикрон» сейчас активно распространяется, поэтому, несомненно, пока еще рано расслабляться. Рекомендации такие же, как и для других стран, столкнувшихся с этой ситуацией, – это пять стабилизаторов пандемии. Номер один – вакцинация, номер два – бустерная вакцинация или ревакцинация, номер три – маски, которые я также продолжаю носить, номер четыре – проветривание, особенно школьных классов, потому что мы должны делать все возможное, чтобы школы оставались открытыми, и номер пять – правительства должны повышать уровень доступности лечения. Это пять стабилизаторов пандемии, но мы видим, исходя из опыта стран, где уже был достигнут пик, что волна будет мощной, но короткой, и приоритет – защита уязвимых групп населения», – заключил эксперт.

    Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве рассказал, что смертность от коронавируса растет в большинстве регионов планеты, он выразил обеспокоенность быстрым распространением омикрон-штамма коронавируса в мире.

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    Попова сообщила об отсутствии планов объявлять локдаун в России
    		    2 февраля 2022, 07:57
    Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Речь о локдауне, карантине или каких-то чрезвычайных мерах по противодействию коронавирусу в России сегодня не идет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    «Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию», – передает РИА «Новости» слова Поповой.

    Она отметила, что количество заболевших будет увеличиваться, но в России уже есть понятные, отработанные противоэпидемические меры, средства диагностики.

    «У нас сегодня есть очень серьезное, укрепившееся и выросшее, в общем-то, за этот период совершенно новое направление – система информирования населения, телефон «122». Нет ничего в этом мире идеального, но эта система, конечно, развивается очень эффективно, и она важна для людей, у них есть единый номер, где они могут решить свои проблемы», – подчеркнула Попова.

    По ее словам, коронавирус в ходе мутации утратил способность проникать в легочную ткань, в основном «омикрон» поражает органы верхних дыхательных путей и не вызывает тяжелого течения болезни.

    «Ученые разных стран и наши исследователи в Российской Федерации говорят, что вирус постоянно меняется, это его свойство, он без этого жить не может. Он ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивали его тропность, или способность проникать в легочную ткань. Никто не говорит, что он не восстановит такую способность, но вот сегодня он такой. В основном он поражает органы верхних дыхательных путей, трахеит, у детей может быть бронхит», – сказала Попова.

    Она отметила, что тяжелые формы течения, которые наблюдались раньше, «омикрон» не вызывает. Однако еще неизвестно, какие будут осложнения после него, так как прошло еще очень мало времени с момента его прихода.

    «Мы же видели тогда, что предыдущие варианты вызывали отдаленные осложнения, самые разные. Поэтому здесь, основная задача сегодняшняя – не заболеть, сделать для этого все», – подчеркнула Попова.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что руководство России не обсуждает возможность введения федерального локдауна.

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    Премьер Молдавии заразилась коронавирусом

    1 февраля 2022, 23:38

    Текст: Антон Антонов

    Глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что ее ПЦР-тест на коронавирус оказался положительным.

    Гаврилица сообщила, что в ближайшее время собирается работать «из дома в удаленном режиме», передает ТАСС.

    Напомним, до середины марта в стране введен режим ЧП в области здравоохранения, объявлен «красный код» безопасности. В декабре сообщалось, что около 7 тыс. жителей Молдавии были привиты просроченными вакцинами от коронавируса, кроме того, около 70 тыс. сертификатов о вакцинации оказались фальшивыми.

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    В Кремле пообещали следить за ростом цен на ПЦР-тесты

    1 февраля 2022, 12:54

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство рассмотрит информацию о росте цен на ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию в некоторых регионах, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Мы обратим обязательно на это внимание, но наверняка оперативный штаб мониторит эту ситуацию», – цитирует Пескова ТАСС.

    По его словам, информация о резком росте цен на ПЦР-тесты – это «повод для того, чтобы обратить на это внимание».

    Ранее в ОНФ попросили правительство установить предельные отпускные цены на ПЦР-тесты в российских регионах и решить проблему доминирования частных лабораторий на рынке ПЦР-тестирования.

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    Эксперты заявили о неэффективности антиковидных локдаунов

    2 февраля 2022, 08:32

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Многие страны меняют стратегию по борьбе с коронавирусом и рассматривают его больше как эндемическое заболевание на фоне того, как новый штамм COVID-19 «омикрон» снижает эффективность таких жестких ограничительных мер, как локдауны, рассказали эксперты в области здравоохранения.

    Эндемическое заболевание – болезнь, обычная для какого-либо региона, постоянно присутствующая в сообществе людей. Эндемическими также могут быть инфекции, возбудители которых постоянно пребывают в определенной местности.

    По мнению экспертов, неэффективность локдаунов при борьбе с «омикроном» связана с тем, что он легко передается, передает РИА «Новости».

    «К сожалению, карантинные меры не снизили значительно высокий уровень передаваемости «омикрона», но замедлили его передачу. Поэтому они (власти) ослабляют ограничения, целью которых было уменьшить пик (заболеваемости). Теперь власти уверены, что больницы не будут переполнены», – заявила профессор австралийского университета Дикина Катрин Беннет.

    В свою очередь вирусолог Джонатан Стойе из института Фрэнсиса Крика в Лондоне считает, что полный отказ от карантинных мер преждевременен, «критически важно» определить, какие ограничения следует снять, а какие оставить.

    По мнению Беннет, меньший уровень смертности от «омикрона» по сравнения с другими штаммами, а также более мягкое протекание болезни говорит об эффективности вакцин против коронавируса. По этой причине больницы смогли справиться с волной COVID-19, вызванной этим вариантом вируса, даже несмотря на большие цифры ежедневных заражений.

    При этом, даже если коронавирус станет эндемическим заболеванием, для более незащищенных групп он может иметь летальные последствия, считает вирусолог Стойе.

    «Следует внимательно относиться к этим словам. Эндемический не равно менее летальный. Скорее это означает, что уровень заражения будет оставаться на постоянном уровне. Например, малярия – это эндемическое заболевание для некоторых частей мира, в Африке от него умирает больше людей, чем от COVID-19», – заявил Стойе.

    Он добавил, что в случае появления новых, более опасных вариантов коронавируса может понадобиться снова вводить локдауны. По его словам, «нет причины, по которой такие варианты не могут не появиться». Однако австралийский профессор Беннет считает, что более смертельные штаммы COVID-19 вряд ли возникнут.

    «Это возможно, но маловероятно. Благодаря тому, что мы столкнулись с большим числом вариантов данного вируса, вырабатывает масштабный иммунитет среди населения. Кроме того, проводились кампании по вакцинации. Все это уменьшает степень тяжести протекания заболевания для любых вариантов», – заявила Беннет.

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что речь о локдауне, карантине или каких-то чрезвычайных мерах по противодействию коронавирусу в России сегодня не идет.

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