Коронавирус утратил способность проникать в легочную ткань

При попадании в организм «омикрон» в основном поражает верхние дыхательные пути и не проникает в легочную ткань, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, вирус мутирует, чтобы найти «лучшую форму», которая адаптирует его к организму человека, передает РИА «Новости».

«В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус потерял один из рецепторов, который обеспечивал его тропность или способность проникать в легочную ткань», – объяснила Попова.

Несмотря на то, что «омикрон» чаще всего протекает в легкой форме, говорить об отсутствии опасных осложнений рано, поскольку прошло еще слишком мало времени с момента его появления, заключила Попова.

Ранее ученые из датского Института сывороток установили, что подвид штамма коронавируса «омикрон» BA.2 обладает значительно большим потенциалом по заражению, чем оригинальный подвид BA.1.

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