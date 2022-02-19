В ЛНР опровергли информацию о выходе республик Донбасса из Минских договоренностей

Распространяемая в СМИ информация о якобы выходе республик Донбасса из минского переговорного процесса не соответствует действительности, заявил полпред самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Владислав Дейнего.

Дейнего заявил, что «министерство иностранных дел ЛНР официально разъясняет: указанные трактовки СМИ не соответствуют действительности», говорится в сообщении в Telegram-канале МИД самопровозглашенной республики.

Он уточнил, что ЛНР, как и ДНР, были готовы к участию во внеочередных заседаниях контактной группы по Донбассу и официально подтвердили такую готовность письмами, направленными в адрес спецпредставителя главы ОБСЕ в контактной группе Микко Киннунена.

«Единственным поставленным нами условием было, что такие внеочередные заседания должны иметь конкретный практический результат, достигнутый на основе совместных договоренностей», – пояснил Дейнего.

По словам полпреда ЛНР, Киев на фоне обстрелов территории республик делал запросы на проведение «беспредметных встреч контактной группы», но отказался от них сразу же после получения запроса о конкретных предложениях для достижения договоренностей.

«В таких условиях совершенно очевидно, что Киев готов продолжать обстрелы, готов создавать в СМИ картинку о своем миролюбии, но не готов предметно договариваться», – пояснил Дейнего.

Ранее стало известно, что анонсированное ОБСЕ субботнее внеочередное заседание участников трехсторонней контактной группы по Донбассу не состоится из-за отсутствия стремления Киева к конструктивному диалогу.

Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.

19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД