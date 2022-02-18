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18 февраля, пятница | Последнее обновление — 19:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: СМИ: В Донецке прогремел мощный взрыв
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Россия подошла к своему Рубикону на донбасском направлении. Минские соглашения в политической части Зеленским и Ко не будут, да и не могут быть выполнены. Поэтому судьба Украины теперь зависит только от Владимира Путина.
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Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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СМИ: В Донецке прогремел мощный взрыв
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Мощный взрыв прогремел в центре Донецка, сообщили информационные агентства.
По данным корреспондента РИА «Новости», взрыв прогремел в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР.
На месте взрыва горит огонь, информации о повреждении зданий, жертвах или раненных пока нет.
Народная милиция ДНР позже пояснила, что на парковке напротив дома правительства был взорван автомобиль.
«Около 19.00 взорвана машина на парковке возле здания Дома Правительства. Взрывную волну слышал весь город. МЧС выехало на место взрыва. Просим сохранять спокойствие, быть бдительными, а также исключить по максимуму передвижение по городу», – говорится в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
Путин разъяснил Макрону ситуацию с идеей признания ДНР и ЛНР
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Президент России Владимир Путин не говорил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что идея Госдумы о признании ДНР и ЛНР не будет принята во внимание, он разъяснил, что это не законопроект, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Там речь шла о том, что был задан вопрос о законопроекте. И было разъяснено, что это не законопроект, а инициатива, и что никакого законопроекта на этот счет не существует. То есть как бы все по-другому. Вроде то же, но все по-другому», – цитирует РИА «Новости» Песков.
По его словам, сообщение главы французского МИД Жан-Ива Ле Дриана про слова Путина Макрону о признании ЛНР и ДНР скорее не помогает, а вредит.
«Это такие рассуждения на свободную тему, что называется. Причем которые не помогают, а скорее вредят. Мы с большим уважением относимся к господину министру иностранных дел Франции, к его усилиям в плане урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, к его усилиям по развитию двусторонних российско-французских отношений. Но в данном случае подобные заявления раскрывают суть и содержание закрытых доверительных переговоров глав государств – Путина и Макрона», – сказал он.
Песков отметил, что в следующий раз это может помешать лидерам доверительно говорить друг с другом, если все сказанное будет растиражировано через несколько дней в СМИ.
«Это ограничивает их маневры в обсуждении весьма и весьма чувствительных и сложных тем. Мы никогда содержание таких переговоров не раскрываем», – подчеркнул Песков.
Также он добавил, что в заявлении МИД Франции о разговоре Путина и Макрона были искажены нюансы.
«А это в такой чувствительной и ответственной ситуации, как сегодня, чрезвычайно и чрезвычайно вредно», – сказал он.
Ранее Путин принял к сведению обращение депутатов Госдумы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но пока не ответил на него.
Во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент России Владимир Путин, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса. Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом.
Глава МИД Франции Жан Ив Ле Дриан выразил мнение, что признание Донецкой и Луганской народных республик Россией стало бы посягательством на суверенитет Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР стало бы политической катастрофой и нарушением Минских соглашений.
В Кремле оценили вероятность силовой операции Киева в Донбассе
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Высока вероятность, что Киев решится применить силу в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Такая вероятность высока, она реальна, и, к сожалению, мы уже все, всем миром были свидетелями того, что Киев начинал силовую операцию в Донбассе, то есть начинал гражданскую войну у себя в стране», – цитирует РИА «Новости» представителя Кремля.
Ранее в ЛНР заявили, что Вооруженные силы Украины разместили более 20 танков у подконтрольного Киеву поселка Подлесное у линии соприкосновения в Донбассе. Представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинский генеральный штаб создал план по вторжению на территорию донбасских республик.
Тем временем глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что украинская сторона начала подготовку к войне, ее боеспособные части сосредоточены на границе у линии разграничения в Донбассе.
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ДНР открыла ответный огонь после обстрела со стороны ВСУ
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Подразделения народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики открыли ответный огонь по огневым точкам украинских силовиков, обстреливавших территорию ДНР.
По данным ведомства, в четверг утром были зафиксированы обстрелы с позиций вооруженных сил Украины из минометов и гранатометов на юге республики, передает РИА «Новости».
«С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника. Информация о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется», – сказал представитель ведомства.
Тем временем начальник управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что обстановка на линии соприкосновения существенно обострилась.
«Противник по прямому указанию киевского военно-политического руководства предпринимает попытки эскалации конфликта», – заявил Лещенко.
Он призвал международных наблюдателей зафиксировать обстрелы со стороны ВС Украины и принять меры для предотвращения кровопролития в Донбассе.
Во вторник президент России Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал происходящее сейчас в Донбассе геноцидом. Говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать провозглашенные ДНР и ЛНР, российский лидер отметил, что будет исходить из необходимости решения проблем Донбасса.
В конце января глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил, что Украина готовит в Донбассе постановочные химатаки по примеру Сирии. Тогда же полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев нарушает условия отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также игнорирует предложения ЛНР и ДНР по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта, констатировав, что налицо нескрываемый саботаж минского переговорного процесса со стороны Украины.
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ВСУ открыли огонь по пяти населенным пунктам ЛНР
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Украинские силовики утром в четверг четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями минометов, а затем открыли огонь еще по одному населенному пункту, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, используя вооружение, которое в соответствии с Минскими соглашениями должно быть отведено», – цитирует РИА «Новости» офицера представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики с 5.30 мск обстреливали подконтрольные республике населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое из минометов калибром 120 мм и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Позднее офицер сообщил, что украинские силовики, грубо нарушив режим перемирия, обстреляли поселок Донецкий.
Ранее представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинский генеральный штаб создал план по вторжению на территорию донбасских республик.
Тем временем глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что украинская сторона начала подготовку к войне, ее боеспособные части сосредоточены на границе у линии разграничения в Донбассе.
Следственный комитет завел дело после обнаружения массовых захоронений в ДНР
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Возбуждено уголовное дело об обнаружении массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса... по ч. 1 ст. 356 УК РФ – жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
В поселке Славяносербск, в районе жилого массива Сокологоровка Первомайска, недалеко от Луганска, удалось найти пять стихийных массовых захоронений в конце лета 2021 года.
Тогда выяснилось, что захоронены были около 300 гражданских лиц, погибших в результате обстрелов со стороны «украинских вооруженных формирований в 2014 году». Среди останков были найдены тела женщин разного возраста.
Ранее президент России Владимир Путин назвал происходящее в Донбассе геноцидом. Также глава страны прокомментировал обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса.
ЛНР: Боевых действий подобных масштабов при Зеленском еще не было
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«Обстрелы идут вдоль всей линии соприкосновения, однако в республике никто не паникует и не эвакуируется. Но это, наверное, самое серьезное обострение ситуации за время правления Зеленского», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Ранее в ЛНР сообщили о новых обстрелах со стороны ВСУ.
«Сейчас обстановка в самом Луганске стабильная. Все предприятия, школы и университеты работают. Все идет по плану. Эвакуации на данный момент нет, хотя есть, конечно, некоторое переживание. Люди не могут не переживать, когда грохочет на окраинах городах. Однако каких-либо панических настроений нет. Как говорится, не дождетесь», – отметил Мирошник.
Он добавил, что со стороны ведутся очень массированные обстрелы республики. «По данным СЦКК, за минувшие сутки со стороны Украины было выпущено более 300 снарядов. Причем зафиксированы прилеты снарядов из ствольной артиллерии – гаубиц, тяжелых минометов, и это не считая использования украинскими силовиками стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, – пояснил Мирошник. – Обстрелы идут вдоль всей линии соприкосновения».
«Буквально несколько часов назад были нанесены удары по пригороду Луганска. Вчера ВСУ обстреляли из гаубиц поселок Николаевка. В том числе стреляли по жилым домам и производственным помещениям», – уточнил собеседник.
«Ничего подобного за последнее время не было. Наверное, это самое серьезное обострение обстановки в регионе за время пребывания у власти на Украине Зеленского», – заключил Мирошник.
В пятницу в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили о новых обстрелах со стороны ВСУ. Отмечается, что украинские силовики открыли огонь по району Зеленая Роща в пригороде Луганска и по другим районам.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не пойдет на прямые переговоры с Донецком и Луганском. В ходе общения с журналистами Зеленский также заявил, что Минские соглашения, касающиеся урегулирования конфликта в Донбассе, с самого начала были составлены бездарно и поставили Киев в проигрышную ситуацию.
В четверг утром власти ЛНР сообщили, что украинские военные четыре раза обстреляли территорию республики. Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник подтвердил газете ВЗГЛЯД факт обстрелов и назвал возможные причины открытого нарушения Киевом «Минска-2».
Сообщалось, что подразделения вооруженных сил Украины за минувшие сутки 29 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности народной милиции Луганской народной республики. В результате обстрелов населенных пунктов Ольховое и Николаевка получили множественные повреждения остекления многоквартирных домов.
Вскоре о резком обострении ситуации на линии соприкосновения заявили и в Донецкой народной республике. Для защиты населения подразделения народной милиции ДНР открыли ответный огонь по огневым точкам украинских силовиков, обстреливавших территорию республики.
В Киеве, однако, открестились от обвинений в нарушении Минских соглашений. «Ситуация в районе операции объединенных сил стабильная, без существенных изменений», – указано в сообщении штаба объединенных сил Украины по операции в Донбассе на его странице Facebook. Более того, ВСУ заявили, что сами подверглись обстрелу со стороны Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинская сторона не видит «полномасштабной» российской военной операции. Он утверждает, что в Донбассе якобы происходят «провокации» со стороны России.
По версии Данилова, «провокации» предпринимаются, чтобы Украина «начала мощно отвечать» и дала повод «обвинить» ее в том, чего она «делать не собирается». Данилов призвал Киев быть сдержанным, чтобы не поддаваться провокациям, и заявил, что украинская армия к этой ситуации «абсолютно готова», передает ТАСС со ссылкой на канал «1+1».
Между тем депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Украина готовится к штурму Донбасса.
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Посол возмутился нежеланием США признать геноцид русских в Донбассе
Слова представителей властей США, подвергающих сомнению факт геноцида русских в Донбассе, «вызывают возмущение и негодование», заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Как еще можно расценивать обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов с применением систем залпового огня? Или обнаруженные массовые захоронения почти 300 мирных граждан под Луганском, погибших лишь за то, что считали русский своим родным языком?» – заявил он, напомнив также о «трагедии в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года, когда десятки безоружных жителей города были сожжены заживо неонацистскими преступниками, оставшимися в итоге безнаказанными».
По мнению посла, «здесь прослеживаются не просто двойные стандарты со стороны США, а совсем примитивный и грубый цинизм». Он заявил, что «красивые лозунги Вашингтона о высшей ценности прав человека не стоят ломаного гроша», передает ТАСС.
Как указал Антонов, «главной геополитической целью США является оттеснение России как можно дальше на восток», для этого проводится «выдавливание русскоязычного населения из нынешних мест его проживания». В результате США «предпочитают не только игнорировать попытки насильственной ассимиляции русских на Украине, но и всячески этому потворствуют политической и военной поддержкой».
Антонов подчеркнул, что «на Украине живут миллионы русских, интересы которых должны быть обеспечены и защищены». По его словам, «в этом – залог стабильности украинской государственности и территориальной целостности».
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безответственными и кощунственными заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о массовых захоронениях гражданских лиц в Донбассе. На брифинге Псаки подвергла сомнению информацию о гражданских захоронениях в Донбассе – по ее словам, информацию об обнаружении там массовых захоронений могут «использовать» в России как предлог для эскалации ситуации вокруг Украины.
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В Донецке рассказали подробности об обстрелах со стороны ВСУ
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«Обострение идет по всей линии фронта, обстрелы слышит весь Донецк», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. Ранее власти Донецкой и Луганской народных республик обвинили Киев в нарушении режима прекращения огня на линии соприкосновения.
«С утра было громко в районе Новоазовска и южных сел, потом на западе Донецка, в поселке Старомихайловка. Сейчас вроде бы стало чуть тише, но еще непонятно, что происходит в районе аэропорта, на севере», – сообщил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
По его словам, руководство республики дало приказ на ответные действия. «По всем признакам Украина нарушает Минские соглашения. При этом Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявила, что подтверждают происходящее, опираясь на слова обеих сторон. Что будет дальше, пока непонятно», – добавил собеседник.
«И как сегодняшние обстрелы соотносятся с обещаниями Зеленского и его поручителей Байдена, Макрона и Шольца выполнять Минские соглашения? Как обычно – никак. Договоренности, подписанные коллективным Западом, не стоят ни гроша», – заключил Бердичевский.
В четверг утром власти ЛНР сообщили, что украинские военные четыре раза обстреляли территорию республики, пишет «Коммерсант». По словам официального представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ открыли огонь по пунктам Сокольники, Золотое-5, Веселенькое, Нижнее Лозовое и поселку Донецкий.
В представительстве заявили РИА «Новости», что военнослужащие использовали оружие, «которое в соответствии с Минскими соглашениями должно быть отведено». В частности, речь идет о минометах калибра 120 и 82 мм, гранатометах и крупнокалиберных пулеметах. Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник подтвердил газете ВЗГЛЯД факт обстрелов и назвал возможные причины открытого нарушения Киевом «Минска-2».
Вскоре о резком обострении ситуации на линии соприкосновения заявили и в Донецкой народной республике. Для защиты населения подразделения народной милиции ДНР открыли ответный огонь по огневым точкам украинских силовиков, обстреливавших территорию республики.
В Киеве, однако, открестились от обвинений в нарушении Минских соглашений. «Ситуация в районе операции объединенных сил стабильная, без существенных изменений», – указано в сообщении штаба объединенных сил Украины по операции в Донбассе на его странице Facebook. Более того, ВСУ заявили, что сами подверглись обстрелу со стороны Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик.
Ранее представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинский генеральный штаб создал план по вторжению на территорию донбасских республик.
Тем временем глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что украинская сторона начала подготовку к войне, ее боеспособные части сосредоточены на границе у линии разграничения в Донбассе.
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В Совфеде пообещали ответить Киеву на вторжение Украины в Донбасс
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Россия не бросит своих граждан в ДНР и ЛНР и в случае вторжения украинской армии, ответ будет соразмерен масштабам агрессии и возникшей военно-политической обстановки, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Парламентской газете».
«В непризнанных республиках живут многие тысячи российских граждан. Очевидно, что в случае вторжения вооруженных сил Украины мы их в беде не бросим, в обиду не дадим. Сделаем все необходимое, чтобы защитить. Естественно, наш ответ будет соразмерен масштабам агрессии, возникшей военно-политической обстановки», – передает РИА «Новости» слова Матвиенко.
Россия вынуждена принять весь комплекс мер, в том числе военного характера, в ситуации, когда идет накачка Украины наступательным оружием, а у российских границ создаются очаги напряженности, заявила также спикер.
При этом Матвиенко подчеркнула, что в России никто не хочет войны ни с Украиной, ни с кем бы то ни было еще. «Для старшего поколения, выросшего в советское время, для меня лично, сама мысль о войне с украинским народом просто кощунственна. Для руководства страны, поверьте, тоже», - добавила она.
Объективных оснований для обвинения России в агрессивных намерениях нет, отметила спикер Совфеда. «И не удивительно, что тема нападения на Украину, которая в последние недели нагнетается Западом с особой силой, не имеет под собой никакой доказательной базы. Одни только сплошные измышления», – сказала Матвиенко.
Во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент России, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса. Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом. Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина готовит против Донбасса два основных удара.
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В ЛНР заявили о сбитом украинском беспилотнике
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сообщила, что удалось сбить беспилотник украинских силовиков, корректировавший артогонь по республике, заявил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.
«Для корректировки огня артиллерии в районе населенного пункта Донецкий противник применил БПЛА типа «квадрокоптер», который был сбит постом воздушного наблюдения Народной милиции ЛНР во взаимодействии со средствами радиоэлектронной борьбы», – передает слова Лещенко РИА «Новости».
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики ведут обстрел территории республики.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что поступают тревожные новости из Донбасса. Со стороны Киева начались провокации, добавил он.
Песков также рассказал, что планов переговоров с Киевом у Кремля нет, ситуация на Донбассе является предметом глубокой озабоченности.
Франция и Германия выступили против признания Россией ДНР и ЛНР
Глава МИД Франции Жан Ив Ле Дриан выразил мнение, что признание Донецкой и Луганской народных республик Россией стало бы посягательством на суверенитет Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР стало бы политической катастрофой и нарушением Минских соглашений.
«Это была бы неприемлемая ситуация, форма агрессии без оружия и разрушением без применения оружия единства и территориальной целостности Украины. Это стало бы посягательством на суверенитет Украины», – приводит мнение главы МИД Франции ТАСС.
Об этом Жан Ив Ле Дриан заявил в ходе выступления на заседании комитета по иностранным делам Национального собрания республики.
В свою очередь канцлер Германии после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил, что «если бы резолюция, которую сегодня принял парламент [РФ], стала бы реальностью, то это было бы нарушением минских договоренностей». По его мнению, «это означало бы прекращение [переговорного] процесса, это было бы политической катастрофой», – сказал Шольц. Трансляцию вел телеканал «Феникс».
Ранее во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент России Владимир Путин, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса. Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом.
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В Кремле согласились, что признание ЛНР и ДНР не коррелирует с Минскими соглашениями
Признание самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не коррелирует с Минскими соглашениями, в Кремле с этим согласны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Безусловно, признание не коррелируется с Минскими соглашениями. Это действительно так.... Президент сказал, что главной задачей является реализация минского комплекса мер», – передает его слова РИА «Новости».
Песков при этом пояснил, что практика выдачи российских паспортов в Донбассе не нарушает Минские соглашения.
«Просто прочитать хотя бы один раз этот короткий и предельно конкретный текст. Поэтому эти упреки несостоятельны», – пояснил Песков.
Он отметил, что «граждане самопровозглашенных республик испытывают чрезвычайные проблемы в социальном плане из-за того, что они отвергнуты своей родиной, Украиной, – и в плане передвижения, и в плане получения социальных, финансовых услуг».
«Поэтому Россия из гуманитарных соображений придерживается этой практики выдачи паспортов. Россия выдает паспорта не только гражданам этих самопровозглашенных республик, но и гражданам самых различных стран мира, и эта практика достаточно распространенная», – добавил представитель Кремля.
Он добавил, что презсдент Владимир Путин получил обращение Госдумы о признании самопровозглашенных ЛНР и ДНР и принял его к сведению.
«Какого-то комментария на сей счёт не существует, президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению. Действительно, это обращение является очень ярким показателем настроя и наших
депутатов, и превалирующей точки зрения нашей страны, но президент акцентировал, что главное – это урегулировать, помочь в урегулировании ситуации на юге-востоке, а сделать это можно, всячески способствуя имплементации минского комплекса мер. Вот, собственно, на чем и будет акцентироваться президент в своей работе», – сказал пресс-секретарь.
Ранее во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент России Владимир Путин, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса. Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем смысл призыва Госдумы к признанию ДНР и ЛНР.
В ЛНР заявили об обстрелах украинской армией из тяжелых минометов
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«Украина пытается спровоцировать ЛНР на активные ответные действия, чтобы подать это как «вторжение» России», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Ранее ВСУ обстреляли территорию ЛНР, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями минометов.
«Этот выпад носит явно провокационный характер, так как обстрелы идут рядом с линией соприкосновения. При этом используются тяжелые минометы», – отметил представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Родион Мирошник.
«Это происходит на фоне заявлений немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что Украина привержена политико-дипломатическому пути разрешения ситуации. То есть обстрел фактически нивелирует слова одного из гарантов Минских соглашений», – добавил он.
«Мы не получили никаких объяснений со стороны Украины ни после первого обстрела, ни сейчас. Своими действиями ВСУ напрямую нарушают целый ряд пунктов Комплекса мер по обеспечению устойчивого режима прекращения огня. ЛНР направила все данные в ОБСЕ. Наши наблюдатели находятся на линии соприкосновения и фиксируют новые обстрелы», – рассказал собеседник.
Мирошник отметил, что ЛНР уведомила общественность о нарочитом пренебрежении Украиной своими обязательствами. «Киев демонстрирует, что для него не существует каких-либо договоренностей. Украина не то государство, словам которого можно доверять и полагаться на выполнение ею тех или иных обязательств, – уверен представитель ЛНР. – Любые договоренности с этим государством должны многократно страховаться, а также необходимо вырабатывать определенные сдерживающие механизмы».
«Сейчас Украине выгодно балансировать между миром и войной. На фоне ожидания «вторжения» России она пытается спровоцировать ЛНР на активные ответные действия, чтобы подать это как российское нападение», – заключил Мирошник.
Украинские силовики утром в четверг четыре раза обстреляли территорию Луганской народной республики, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями минометов, а затем открыли огонь еще по одному населенному пункту. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, используя вооружение, которое в соответствии с Минскими соглашениями должно быть отведено», – цитирует РИА «Новости» офицера представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики с 5.30 мск обстреливали подконтрольные республике населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое из минометов калибром 120 мм и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Позднее офицер сообщил, что украинские силовики, грубо нарушив режим перемирия, обстреляли поселок Донецкий. Чуть позже представитель республики в СЦКК заявил, что вооруженные силы Украины продолжают обстрел ЛНР, зафиксировано еще два обстрела.
Между тем подразделения народной милиции Донецкой народной республики открыли ответный огонь по огневым точкам украинских силовиков, обстреливавших территорию ДНР.
Ранее представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинский генеральный штаб создал план по вторжению на территорию донбасских республик.
Тем временем глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что украинская сторона начала подготовку к войне, ее боеспособные части сосредоточены на границе у линии разграничения в Донбассе.
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В Кремле похвалили работу российских спецслужб
Спецслужбы России, несмотря на то, что их не так много, как в США, действуют очень эффективно, президенту Владимиру Путину представляется реальная картина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сказал в ответ на вопрос о том, насколько информирован президент и из каких источников он черпает информацию о происходящем в Донбассе, что у США действительно «очень много различных разведслужб», но и в России «у президента с этим все хорошо, у нас их не так много, но действуют они не менее эффективно», передает РИА «Новости».
«У нас нет каналов, чтобы лучше это видеть, но, разумеется, у президента России есть множество источников, которые позволяют ему составлять реальную картину положения дел. Из соответствующих служб получает соответствующие доклады», – ответил представитель Кремля на вопрос о дополнительных каналах связи.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провалом спецслужб США постоянно поступающие «разведданные» о вторжении России на Украину и задалась вопросом об источниках этой информации.
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Зеленский отправился в Донбасс на катере
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на катере направляется в район проведения операции объединенных сил в Донбассе.
«Катерами направляемся в район проведения ООС. Ознакомился с порядком патрулирования и системой охраны государственной границы», – написал Зеленский в Instagram.
В четверг утром власти ЛНР сообщили, что украинские военные четыре раза обстреляли территорию республики, пишет «Коммерсант». По словам официального представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ открыли огонь по пунктам Сокольники, Золотое-5, Веселенькое, Нижнее Лозовое и поселку Донецкий.
В представительстве заявили РИА «Новости», что военнослужащие использовали оружие, «которое в соответствии с Минскими соглашениями должно быть отведено». В частности, речь идет о минометах калибра 120 и 82 мм, гранатометах и крупнокалиберных пулеметах. Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник подтвердил газете ВЗГЛЯД факт обстрелов и назвал возможные причины открытого нарушения Киевом «Минска-2».
Вскоре о резком обострении ситуации на линии соприкосновения заявили и в Донецкой народной республике. Для защиты населения подразделения народной милиции ДНР открыли ответный огонь по огневым точкам украинских силовиков, обстреливавших территорию республики.
В Киеве, однако, открестились от обвинений в нарушении Минских соглашений. «Ситуация в районе операции объединенных сил стабильная, без существенных изменений», – указано в сообщении штаба объединенных сил Украины по операции в Донбассе на его странице Facebook. Более того, ВСУ заявили, что сами подверглись обстрелу со стороны Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик.
Ранее представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинский генеральный штаб создал план по вторжению на территорию донбасских республик.
Тем временем глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что украинская сторона начала подготовку к войне, ее боеспособные части сосредоточены на границе у линии разграничения в Донбассе.
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