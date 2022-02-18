Эксперт: Токаев отказался дразнить Россию переходом на латиницу

Решение Токаева не спешить с переводом казахского языка на латиницу говорит о его прагматизме в условиях роста напряженности на постсоветском пространстве, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Лепехин. О том, что в переходе на латиницу необходима тщательная экспертиза, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«В словах Токаева нет ни жеста благодарности Москве, ни дежурного заявления. На самом деле Токаев серьезный прагматик. Зачем в нынешних условиях дразнить Россию назарбаевскими инициативами о переходе на латиницу?» – говорит гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.

Токаев решил «подморозить этот переход и оставить все как есть», добавил эксперт, тем более «языковой вопрос все чаще звучит со стороны России». «Токаев видит, что на постсоветском пространстве нарастает напряженность по целому ряду позиций. Возрастает жесткость российской элиты, по крайней мере в риторике. Поэтому неизвестно, как эта жесткость повернется против Казахстана и Токаева. Поэтому зачем дразнить гусей?» – задается вопросом эксперт.

В пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал в интервью национальному телеканалу Qazaqstan вопрос о переходе казахского языка на латиницу. Ранее планировалось, что этот процесс продлится до 2031 года. «Что касается нашего языка, то мы и его сохраним. Иначе и быть не может, ведь в самые сложные моменты истории язык сохранился благодаря нашим мудрым предкам, благодаря нашему народу», – сказал Токаев.

По словам президента, вместе с тем Казахстану нужно провести языковую реформу. «И здесь дело не в скорейшем переходе на латинскую графику. К этому вопросу следует подойти со всей серьезностью. Необходима тщательная экспертиза. Нельзя спешить в таких вопросах, как языковая политика, ведь это очень чувствительная тема», – заключил Токаев.

В апреле 2017 года Нурсултан Назарбаев – на тот момент президент Казахстана – заявил о переходе казахского алфавита на латинскую графику. В январе этого года пресс-служба правительства сообщила о поэтапном переходе письменности на латиницу до 2031 года, а не до 2025 года, как планировалось ранее.

Директор Института истории и этнографии имени Ч. Валиханова НАН Республики Казахстан Зиябек Кабульдинов считает, что в заявлении Токаева не было «никакого жеста доброй воли» в отношении России. «Если для этого перехода будут все условия, то рано или поздно это случится. Но в любом случае надо все взвесить. У нас в стране накоплен огромный объем художественной, научной и образовательной литературы на кириллице», – отметил Кабульдинов.

По его словам, такой переход – дело суверенной страны. «Казахстан позиционирует себя независимым государством. Это его право выбирать свою траекторию социально-экономического и культурного, научно-образовательного шага. Мы не вмешиваемся во внутренние дела России, не советуем, какой алфавит или путь социально-экономического развития выбирать. Казахстан строит с Российской Федерацией добрососедские отношения на принципах взаимоуважения и независимости, территориальной целостности и нерушимости границ», – подчеркнул эксперт.

Историк напомнил, что в XX веке Казахстан неоднократно переходил с одного алфавита на другой. «В начале XX века мы перешли на реформированный арабский алфавит, который подготовил один из видных лидеров национально-освободительного движения Ахмет Байтурсынов. В 1928 году мы перешли на латиницу. В то время Россия сама была готова перейти на латиницу. А в 1940 году мы перешли на кириллицу. И вот теперь на протяжении 30 лет шли разговоры о переходе на латиницу – на фоне того, что многие родственные казахам тюркоязычные государства, в том числе постсоветские, уже перешли на нее», – напомнил Кабульдинов, добавив, что среди перешедших на латиницу оказалась Турция, Азербайджан, Узбекистан и Туркмения.

По его оценке, сейчас в мире превалирует латинский алфавит из-за лидирующей роли английского языка в научно-образовательной сфере. «Казахстан хочет быть в мировом тренде и не отстать от тюркских народов... Кириллицу еще никто не отменял. Возможно, в первое время будет параллельное хождение двух алфавитов», – предположил собеседник.