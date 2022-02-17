Десятку самых упоминаемых спортсменов на Олимпиаде возглавили российские фигуристки

|
17 февраля, четверг | Последнее обновление — 21:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Блинкен назвал контакты США и России «прелюдией» к саммиту лидеров двух стран
Разделы
Алина Паш оказалась рецидивисткой – она побывала не только в Крыму, но и в Москве, где неосмотрительно сфотографировалась на Красной площади. Отыскали еще один снимок, где Алина позирует в бело-сине-красной куртке, а сочетание этих цветов для украинских националистов – харам.
Подробности...
Вступление Москвы в Североатлантический альянс решило бы ряд текущих российских и западных проблем. Но при этом создало бы гораздо больше новых.
Подробности...
Энергетическая порка Украины, вероятно, будет происходить так долго, как долго Киев будет тянуть с имплементацией Минских соглашений. У президента Зеленского просто не останется аргументов и красивых роликов для внутренней аудитории, которая потребует топлива и тепла, а не зрелищ.
Подробности...
В бразильском городе Петрополис, расположенном в горных районах штата Рио-де-Жанейро, произошло наводнение. Официально известно о гибели шести человек, но, как считается, на самом деле погибло не менее 40 человек.
Подробности...
Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
Подробности...
Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Десятку самых упоминаемых спортсменов на Олимпиаде возглавили российские фигуристки
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова возглавили десятку по упоминанию в русскоязычных соцмедиа на Олимпиаде.
На первом месте – Камила Валиева (9,084), пользователи переживали за спортсменку, ожидали ее выступление в произвольной программе на Олимпиаде, а также делали предположения о возможных результатах. По результатам выступлений появились также первые сообщения с сожалениями, верой в спортсменку и ожиданием на следующих Олимпиаде. Следом идут Александра Трусова (3,087) и Анна Щербакова (2,597); в сети гадали о результатах, также стали поступать первые поздравления с завоеванными медалями, свидетельствует исследование, проведенное в рамках совместного проекта РИА «Новости» и Brand Analytics, посвященного ОИ.
На четвертом месте рейтинга – биатлонистка Ирина Казакевич (1,252), завоевавшая вместе с партнершами «серебро»; пользователи сети поздравляют спортсменку с медалью, а также обсуждают тот факт, что она бежала эстафету в день похорон отца.
Следом в рейтинге – фристайлист Илья Буров (1,112), завоевавший «бронзу». Шестое место рейтинга отошло лыжнику Александру Большунову (997); в сети обсуждалась завоеванная в командном спринте классическим стилем бронзовая медаль, а также его ответ «хейтерам» на обвинения в якобы высокомерии.
Биатлонистки Светлана Миронова (747) и Кристина Резцова (705) заняли седьмое и восьмое места рейтинга, их упоминали и поздравляли с завоеванием серебряной медали в женской биатлонной эстафете в Пекине. Лыжница Наталья Непряева (693), завоевавшая накануне бронзу в командном спринте классическим стилем, стала девятой в топе. Замкнула «десятку» самых упоминаемых спортсменов завоевавшая в эстафете «серебро» биатлонистка Ульяна Нигматуллина (667).
Самыми популярными публикациями в социальных медиа у россиян стали сообщения ОК России в Instagram в поддержку фигуристки Камилы Валиевой.
«Обнимаем тебя всей страной. Камила, мы рядом»; «Камила, обнимаем тебя! Вся страна сейчас посылает тебе свою поддержку! Камила Валиева набирает 224,09 баллов и это 4 место…», – говорится в посте.
Третий по популярности пост также принадлежит странице Олимпийского комитета России, на опубликованном видео показана генеральная репетиция произвольных программ российский фигуристок.
Напомним, российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пекине, Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и заняла четвертое место. Серебро в соревнованиях «одиночниц» досталось Александре Трусовой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МОК объяснил попадание триметазидина в организм Валиевой
|
|
Запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка, сообщил глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд.
Как сообщил журналист издания USA Today Том Шэд, по словам Освальда, этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения фигуристки, передает ТАСС.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с россиянки Камилы Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
МОК объяснил разницу дел Валиевой и Ричардсон
|
|
Дела о положительных допинг-тестах российской фигуристки Камилы Валиевой и американской бегуньи Ша'Кэрри Ричардсон не имеют ничего общего между собой, заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.
«Ричардсон сдала положительный тест 19 июня, результаты пришли быстро, и Американское антидопинговое агентство обработало их до Игр в Токио. Ричардсон приняла один месяц дисквалификации с 28 июня. Надеюсь, ясно, что здесь ситуация (с Валиевой) другая», – передает РИА «Новости» ответ Адамса на вопрос, в чем разница между делами Валиевой и Ричардсон.
Ранее Ричардсон заявила, что сравнение ситуаций с ее допинг-тестом и допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой свидетельствует о расизме в мировом спорте.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА.
Лыжница Степанова попрощалась с Олимпиадой афоризмом Юлия Цезаря
Российская лыжница Вероника Степанова попрощалась с Олимпийскими играми в Пекине цитатой древнеримского императора Юлия Цезаря.
«Veni, vidi, vici (Пришел, увидел, победил)! Олимпиада, до свидания! Было приятно познакомиться, надеюсь на новую встречу. Благодарю всех. И спасибо за девиз, Юлий Цезарь! Я тоже хочу стать императрицей – лыж», – написала спортсменка в Instagram.
-
Степанова на ОИ завоевала золотую медаль в женской эстафете. Она стала самым молодым олимпийским чемпионом в истории лыжных гонок (21 год 39 дней), превзойдя достижение трехкратной победительницы Игр россиянки Юлии Чепаловой, которая выиграла золото Олимпиады-1998 в возрасте 21 года и 60 дней.
На Олимпиаде в Пекине еще будут разыграны медали в женском командном спринте (16 февраля) и масс-старте (20 февраля).
Напомним, женская сборная России одержала победу в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Россиянки преодолели дистанцию 4х5 км за 53 минуты 41,0 секунды. Вторыми пришли немки (отставание – 18,2 секунды), третьими – шведки (+20,7).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Темнокожая бегунья из США усмотрела расизм в допуске Валиевой к ОИ
|
|
Американская бегунья Ша'Карри Ричардсон считает, что сравнение ситуаций с ее допинг-тестом и допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой свидетельствует о расизме в мировом спорте.
Ричардсон была дисквалифицирована летом за употребление каннабиса. Из-за этого она пропустила Олимпиаду в Токио, хотя ожидалось, что американская звезда спринта станет одной из обладательниц медалей. Дисквалификация Ричардсон привела к возобновлению дискуссии об исключении марихуаны из списка запрещенных для спортсменов веществ.
«Драма ситуации еще и в том, что за неделю до победы на олимпийском отборе, которым являлся чемпионат США, Ричардсон похоронила свою биологическую мать, предпочитая не особо вдаваться в подробности этой истории. А еще чуть раньше она призналась в том, что как минимум на текущий момент у нее есть девушка», – сообщал «Матч ТВ».
После решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Валиевой Ричардсон заявила: «Можем ли мы получить внятный ответ о разнице ее положения и моего? Моя мать умерла, и я не могу бегать, хотя мне прогнозировали третье место. Единственная разница, которую я вижу, это то, что я темнокожая», – пишет «Чемпионат».
«Проваленный допинг-тест у Валиевой был в декабре, однако, мир узнал только сейчас, тогда как мой результат был опубликован в течение недели, и мое имя и талант были растоптаны людьми», – заявила она. Ричардсон считает, что «ни одному чернокожему спортсмену не дадут выступить, если идет разбирательство». Бегунья добавила, что ей «все равно, что они говорят».
Отметим, что Ричардсон 21 год, а Валиева обладает статусом «защищенной персоны», поскольку ей всего 15 лет.
Напомним, CAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета, Международного союза конькобежцев и Всемирного антидопингового агентства на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. Валиева не планирует сниматься с индивидуального турнира Олимпийских игр в Пекине.
Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято.
Терапевт рассказал о найденном в организме Валиевой триметазидине
|
|
Триметазидин считается условным веществом, способным как-то улучшить функцию сердечно-сосудистой системы, доказательств этого в медицине нет, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-терапевт и пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко, комментируя информацию о том, что данное вещество могло оказаться в организме фигуристки Камилы Валиевой посредством питья из одного стакана с дедушкой, принимающего лекарство для сердца.
Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин, которое было обнаружено у российской фигуристки Камилы Валиевой, попало в организм спортсменки с продуктом, который употреблял ее дедушка, поскольку она пила из его стакана.
«Это вещество уже давно известно, наши спортсмены уже по этому поводу отстранялись от участия в соревнованиях. Триметазидин – вещество, которое улучшает функцию сердца и способствует лучшей переносимости физических нагрузок. Но это справедливо только в том случае, если это вещество человек получает в терапевтических дозах и по определенным показаниям», – говорит Карабиненко.
Он не исключает, что данное вещество действительно могло содержаться в препарате, которым лечится дедушка Валиевой, однако что именно это за лекарство, ему предположить трудно. Более того, он сомневается, что препарат мог передаться спортсменке через стакан, из которого пил свое лекарство дедушка – доза вещества теоретически была бы крайне мала для ее выявления в организме.
«Дедушка что, разжевал таблетку и слюней напускал в этот стакан, что ли? Я не знаю, как мог быть загрязнен этот стакан. Лично у меня больше подозрений, что скорее была заранее испорченная этим веществом пробирка. Но доказать теперь это вряд ли можно будет, конечно», – считает врач.
Специалист объясняет, что есть целый список препаратов, которые в спорте запрещены, но в терапевтических целях в некоторых случаях допускаются. Но фигуристка никакими болезнями, при которых ей мог быть показан данный препарат, не заболевала. Ни о каких проблемах с сердцем, например, скрытой сердечной недостаточности, не сообщалось. По крайней мере, об этом не было известно.
«В 15 лет много чего в организме происходит, например, идет гормональный дисбаланс, но так, чтобы это могло повредить сердечной деятельности – я не склонен утверждать. Да и триметазидин – препарат, который никого еще не убил, но и каких-то фантастических результатов в спорте не может дать. Он ведь считается условным веществом, способным как-то улучшить функцию сердечно-сосудистой системы. Но доказывающих это явление фактов в медицине тоже нет», – объясняет Карабиненко.
Ранее Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что взятая 25 декабря прошлого года допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Об этом стало известно 8 февраля. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило спортсменку от соревнований, однако позже ей разрешили продолжить участие в Олимпиаде в Пекине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МОК объяснил отмену церемонии награждения фигуристов на Олимпиаде в Пекине
|
|
Член Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд заявил, что организация отложила церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов Игр в Пекине, чтобы вручить медали «правильным людям» и не перераспределять их потом.
«Мы хотим вручить медали «правильным людям». Пока не прояснится ситуация, было ли допинговое нарушение, вручать медали мы не будем. На данный момент справедливо по отношению к каждому спортсмену, что медалей пока вручаться не будет. Мы полностью понимаем ситуацию со сборными, которые заняли второе и третье места. Но очень сложно вручить медали в ситуации, когда результат не окончательный. Нам надо было найти баланс между интересами спортсмена, которому разрешено продолжить выступление, и спортсменов, которые заслужили церемонию награждения. Но с тем решением, что мы приняли, есть уверенность, что непоправимого ущерба не будет причинено. Очень особенная церемония будет проведена, когда определятся окончательные результаты», – передает РИА «Новости» слова Освальда.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с россиянки Камилы Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
СМИ: Трусова устроила истерику после произвольной программы на Олимпиаде
|
|
Российская фигуристка Александра Трусова, завоевавшая серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине, после произвольной программы устроила истерику, и заявила, что «никогда больше не выйдет на лед».
«Я ненавижу, ненавижу этот спорт! Я не пойду на награждение, не хочу, не пойду! Я никогда больше не выйду на лед! У всех есть золотая медаль, а у меня нет», – цитирует РИА «Новости» фигуристку.
Спортсменку настолько захватили эмоции, что она не стала аплодировать своей партнерше по тренировочной группе Анне Щербаковой, которая стала чемпионкой Олимпиады. Кроме того, Александра оттолкнула от себя тренера Этери Тутберидзе, пишет «СтарХит».
Позже она объяснила свои эмоции усталостью и разлукой с родными. «Просто захотела плакать и плакала. Я нахожусь уже три недели без мамы, без собак», – заявила серебряный призер Олимпиады.
Ранее фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпиаде.
Александра Трусова стала первой спортсменкой, выполнившей пять прыжков в четыре оборота во время произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине. Она выиграла «серебро» ОИ.
Фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпиаде
|
|
Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пекине, Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и заняла четвертое место.
Фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании и принесла сборной России пятую золотую медаль на играх в Пекине.
Она по сумме программ набрала 255,95 балла. Второе место заняла Александра Трусова (251,73). Третьей стала японка Каори Сакамото (233,13). Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место (224,09). Она дважды упала при исполнении произвольного проката, передает РИА «Новости».
Камиле Валиевой 15 лет, она является действующей чемпионкой России и Европы, спортсменке принадлежат мировые рекорды в обоих видах программы и по сумме баллов. Анне Щербаковой 17 лет, она является действующей чемпионкой мира. 17-летняя Александра Трусова – бронзовый призер чемпионата мира, также на ее счету две бронзовые медали чемпионатов Европы.
Ранее российская фигуристка Александра Трусова стала первой спортсменкой, выполнившей пять прыжков в четыре оборота во время произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
Украинскую лыжницу заподозрили в нарушении антидопинговых правил
Международное агентство тестирования (ITA) сообщило о временном отстранении украинской лыжницы Валентины Каминской, которую заподозрили в нарушении антидопинговых правил.
В допинг-пробе 34-летней спортсменки нашли местеролон (анаболический стероид) и гептаминол (стимулянт). Тест она сдавала 10 февраля на Олимпийских играх в Пекине, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Теперь ей запрещено принимать участие в оставшихся стартах, об этом и о результатах теста, ее уже уведомили.
На текущих Играх Каминская стала 70-й в спринте, 79-й в гонке с раздельным стартом и 18-й в составе эстафетной команды.
До 2018 года Каминская представляла Белоруссию, для нее это третьи Олимпийские игры.
Напомним, ранее скандал начался после подозрительного допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой. Допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин.
Валиева пропустила пресс-конференцию из-за плохого самочувствия
|
|
Олимпийский комитет России (ОКР) принял решение не брать российскую фигуристку Камилу Валиеву на пресс-конференцию после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине, сославшись на плохое самочувствие спортсменки.
После проката короткой программы фигуристка не стала общаться с прессой, она прошла мимо представителей СМИ в сопровождении главы пресс-службы Олимпийского комитета России Константина Выборнова.
«Участие (в пресс-конференции) после короткой программы необязательно, все вопросы к ОКР», – цитирует РИА «Новости» модератора микст-зоны.
Позже в ОКР заявили, что Валиева пропустила пресс-конференцию из-за плохого самочувствия.
Ранее Камила Валиева допустила ошибку при исполнении акселя в три с половиной оборота в короткой программе, после чего расстроилась и всплакнула. Несмотря на неудачный прыжок, российская фигуристка лидирует перед произвольным прокатом с результатом (82,16). Второй идет Анна Щербакова (80,20), третьей – японка Каори Сакамото (79,84), еще одна россиянка Александра Трусова занимает четвертую позицию.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с россиянки Камилы Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады. Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпийских игр
Сборная России по хоккею со счетом 3:1 обыграла команду Дании в четвертьфинальном матче олимпийского турнира. Встреча прошла в Пекине.
Заброшенными шайбами в составе российской сборной отметились Вадим Шипачев (14-я минута), Никита Нестеров (35) и Вячеслав Войнов (56). У проигравших отличился Франс Нильсен (23), передает ТАСС.
Полуфинальный матч с участием сборной России состоится 18 февраля. Время начала игры определится позднее. В случае победы финнов в четвертьфинальном матче со швейцарцами российская команда в полуфинале сыграет с победителем встречи между сборными Канады и Швеции. Если в полуфинал выйдут швейцарцы, то российские хоккеисты встретятся со сборной Швейцарии.
Эксперт: В хоккей на Олимпиаде надо обыгрывать даже инопланетян
|
|
«Конечно, мы очень на наших надеемся, но теоретически кто угодно может победить», – сказал газете ВЗГЛЯД советский и российский хоккейный судья, эксперт Леонид Вайсфельд, предполагая, кто из вышедших в полуфинал по хоккею на Олимпиаде-2022 является сильнейшим.
Российская сборная по хоккею в Пекине обыграла команду Дании в четвертьфинальном матче олимпийского турнира со счетом 3:1. Полуфинальный матч с участием России пройдет 18 февраля. В этот день россияне сыграют с победителем встречи между сборными Канады и Швеции. Также в полуфинал уже вышли сборные Словакии (которая обыграла США со счетом 3:2) и Финляндии.
«Мне кажется, у всех сейчас примерно одинаковый уровень. Конечно, мы очень на наших надеемся, но теоретически кто угодно может победить. Я вот, например, сегодня был уверен, что американцы выиграют, но они проиграли. Поэтому может быть все что угодно», – говорит Вайсфельд.
Более того, он обращает внимание на то, что одинаково сильны и сборные Швеции и Канады. Потому для России нет абсолютно никакой разницы, с кем из них играть в полуфинале. «А в финале, если мы до него дойдем, то вообще нет разницы, с кем играть. Если на кону золото, то хоть кого нужно обыгрывать, даже инопланетян», – заключил собеседник.
После победы над датчанами нападающий российской команды Арсений Грицюк поделился, что в третьем периоде сборная Дании начала так активно играть, что россияне «словили даже небольшую панику», однако это не помешало им победить.
Валиева с ошибкой на тройном акселе лидирует в короткой программе на Олимпиаде
|
|
Российская фигуристка Камила Валиева с ошибкой на акселе в три с половиной оборота исполнила короткую программу в личном турнире на Олимпиаде в Пекине, заработав 82,16 балла.
Камила Валиева вышла на лед второй в заключительной группе участниц. При исполнении короткой программы, она допустила ошибку на приземлении с первого прыжкового элемента – акселя в три с половиной оборота. Затем фигуристка чисто исполнила тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. После окончания выступления фигуристка была почти расплакалась, но сдержалась, передает РИА «Новости».
За исполнение короткой программы Валиева получила 82,16 балла, она занимает текущее первое место. Второй идет Анна Щербакова (80,20), третьей – японка Каори Сакамото (79,84), еще одна россиянка Александра Трусова занимает четвертую позицию.
-
Ранее сообщалось, что Камила Валиева провела тренировку короткой программы с ошибкой на тройном акселе.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с россиянки Камилы Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады. Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
Добровинский: Травля против российских фигуристок только начинается
|
|
Несмотря на взятие россиянками двух олимпийских медалей в фигурном катании, травля только начинается, и даже может коснуться не только Камилы Валиевой, но и получившей золото на Олимпиаде-2022 Анны Щербаковой, заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский.
На Олимпиаде в Пекине российская Фигуристка Анна Щербакова принесла сборной России золотую медаль, став олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Второе место досталось Александре Трусовой – она стала первой спортсменкой, выполнившей пять прыжков в четыре оборота во время произвольной программы на Играх. Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место.
«Я поздравляю наших девочек с золотом и серебром, а четвертое место Камилы Валиевой для меня – платина. Но хочу предупредить, что травля только начинается – впереди будет попытка отнять у Камилы олимпийскую медаль в командном турнире, и могут быть введены санкции на олимпийский комитет России, чтобы доказать очередной бред», – говорит Добровинский.
Он также опасается, что новые подробности могут открыться и в отношении других фигуристок, поскольку они лидируют. «Не удивлюсь, если через пару тройку дней и у Ани Щербаковой найдут в пробе каких-нибудь боевых глистов», – заключил адвокат.
Ранее стало известно, что российская фигуристка Камила Валиева заявила на произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине, что исполнит четверной сальхов, тройной аксель, каскад из четверного тулупа и тройного тулупа, каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного сальхова.
Российские лыжники установили рекорд по числу завоеванных на Олимпиаде медалей
Сборная России по лыжным гонкам установила рекорд по количеству завоеванных медалей на одних Олимпийских играх. Российские лыжники завоевали на Олимпиаде в Пекине девять наград – три золотые, три серебряные и три бронзовые.
Ранее лучшим результатом российской команды было восемь наград на Играх-1998 в Нагано (пять золотых, две серебряные и одна бронзовая) и на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане (0-3-5), передает ТАСС.
Лыжникам на Олимпиаде в Пекине предстоит провести еще две гонки – мужской (19 февраля) и женский (20 февраля) марафоны. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
Ранее в среду российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовые медали в командном спринте классическим стилем на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Позднее российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев также стали третьими в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине.
|
|