Десятку самых упоминаемых спортсменов на Олимпиаде возглавили российские фигуристки

Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова возглавили десятку по упоминанию в русскоязычных соцмедиа на Олимпиаде.

На первом месте – Камила Валиева (9,084), пользователи переживали за спортсменку, ожидали ее выступление в произвольной программе на Олимпиаде, а также делали предположения о возможных результатах. По результатам выступлений появились также первые сообщения с сожалениями, верой в спортсменку и ожиданием на следующих Олимпиаде. Следом идут Александра Трусова (3,087) и Анна Щербакова (2,597); в сети гадали о результатах, также стали поступать первые поздравления с завоеванными медалями, свидетельствует исследование, проведенное в рамках совместного проекта РИА «Новости» и Brand Analytics, посвященного ОИ.

На четвертом месте рейтинга – биатлонистка Ирина Казакевич (1,252), завоевавшая вместе с партнершами «серебро»; пользователи сети поздравляют спортсменку с медалью, а также обсуждают тот факт, что она бежала эстафету в день похорон отца.

Следом в рейтинге – фристайлист Илья Буров (1,112), завоевавший «бронзу». Шестое место рейтинга отошло лыжнику Александру Большунову (997); в сети обсуждалась завоеванная в командном спринте классическим стилем бронзовая медаль, а также его ответ «хейтерам» на обвинения в якобы высокомерии.

Биатлонистки Светлана Миронова (747) и Кристина Резцова (705) заняли седьмое и восьмое места рейтинга, их упоминали и поздравляли с завоеванием серебряной медали в женской биатлонной эстафете в Пекине. Лыжница Наталья Непряева (693), завоевавшая накануне бронзу в командном спринте классическим стилем, стала девятой в топе. Замкнула «десятку» самых упоминаемых спортсменов завоевавшая в эстафете «серебро» биатлонистка Ульяна Нигматуллина (667).

Самыми популярными публикациями в социальных медиа у россиян стали сообщения ОК России в Instagram в поддержку фигуристки Камилы Валиевой.

«Обнимаем тебя всей страной. Камила, мы рядом»; «Камила, обнимаем тебя! Вся страна сейчас посылает тебе свою поддержку! Камила Валиева набирает 224,09 баллов и это 4 место…», – говорится в посте.

Третий по популярности пост также принадлежит странице Олимпийского комитета России, на опубликованном видео показана генеральная репетиция произвольных программ российский фигуристок.

Напомним, российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пекине, Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и заняла четвертое место. Серебро в соревнованиях «одиночниц» досталось Александре Трусовой.

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