Италия заявила о стремлении избежать новых санкций против России

Италия считает необходимым отстаивать международное право, но использует дипломатию, чтобы избежать введения новых санкций в отношении России, заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Мы все работаем над дипломатическим разрешением [кризиса], а это означает избежать любые санкции», – цитирует его ТАСС.

В свою очередь Лавров заявил, что Россия и Италия заинтересованы в том, чтобы и дальше осуществлять контакты на высшем уровне.

«Мы провели переговоры, в ходе которых основное внимание уделили тем пониманиям, которые были достигнуты в ходе телефонных контактов между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром [Италии] Марио Драги. Есть понимание, что наши лидеры заинтересованы в продолжении таких контактов, и мы обсуждаем ближайшие возможности с нашими итальянскими коллегами», – сказал он.

Лавров сообщил, что обсудил с Ди Майо проблемы в Евроатлантике с упором на предложения России о безопасности, передает РИА «Новости».

«Главное внимание мы уделили обсуждению ситуации в Евроатлантике в контексте тех проблем, которые Россия заострила в своих инициативах, направленных в середине декабря в адрес США и в адрес Североатлантического альянса», – рассказал Лавров.

Во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. Днем ранее Шольц после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что сейчас вопрос вступления Украины в НАТО «практически не стоит на повестке дня».

26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.