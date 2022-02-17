США заметили увеличение численности ВС России на границе с Украиной

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17 февраля, четверг | Последнее обновление — 07:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минфин США предсказал «глобальные последствия» санкций против России
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Самый опасный вид авторов дезинформации о COVID-19 – те, кто пытается не просто распространить фейки, а еще и всеми доступными способами расширить число их потенциальных жертв.
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16 февраля 1916 года русские овладели турецкой крепостью Эрзерум. Стремительное, особенно по меркам Первой мировой, наступление проходило в тяжелейших условиях. И все-таки наши предки овладели важной вражеской крепостью.
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Нашим соседям нужен свежий воздух, который рассеял бы застоявшийся националистический морок, вернул Украине представление о своём подлинном масштабе и открыл ей путь к большим задачам, достойным её народа. Разумеется, рука об руку с Россией.
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Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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США заметили увеличение численности ВС России на границе с Украиной
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Высокопоставленный представитель американской администрации выступил с утверждением, что Россия за последние несколько дней якобы увеличила военное присутствие на границе с Украиной на 7 тыс. человек.
«Вчера власти РФ заявили, что отводят войска от границы с Украиной. Это заявление привлекло много внимания как здесь (в США), так и в мире. Однако теперь мы знаем, что это было ложью. <…> За последние несколько дней РФ увеличила свое военное присутствие вдоль границы с Украиной на 7 тыс. военнослужащих <…>, – приводит ТАСС утверждение высокопоставленного представителя американской администрации.
«РФ в последние дни также заявляла о готовности участвовать в дипломатии <…>, но все признаки, которые мы видим, указывают на то, что они намерены лишь публично предлагать поговорить и заявлять о деэскалации, а в частном порядке мобилизоваться для войны».
По словам чиновника, американская сторона «продолжает получать свидетельства того», что Россия может «в любой момент использовать ложный предлог для обоснования вторжения» на Украину. «Этот фальшивый предлог может принимать разные формы: провокация в Донбассе, утверждения об активности НАТО <…>. В последние несколько дней мы уже наблюдаем увеличение количества ложных заявлений со стороны РФ. <…> И в предстоящие дни нам стоит ожидать больше ложных сообщений от российских государственных СМИ. Мы видели эту стратегию ранее при их предыдущем вторжении на Украину и в Грузию. Мы не знаем, какую форму примет ложный предлог, но надеемся, что мир готов. <…> Никто не должен принимать эти утверждения за чистую монету», – заявил представитель американской администрации.
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По его словам, Соединенные Штаты в ближайшее время намерены продолжать следовать по пути дипломатии, «будучи при этом готовыми быстро и решительно отреагировать, если Россия решит начать новое нападение на Украину». «Россия продолжает говорить, что хочет найти дипломатическое решение, но ее действия указывают на обратное», – считает чиновник. При этом он выразил надежду на то, что власти России «изменят курс» и не начнут «катастрофическую войну».
Накануне Госдеп обвинил Россию в наращивании группировки войск на границе с Украиной, однако позже отказался дать прогноз по срокам «вторжения» России на Украину.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день, как сообщало американское издание Politico, президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять читателям, почему «вторжение» не состоялось.
Напомним также, 14 января официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что «вторжение» может начаться в январе – феврале. Посольство России в Вашингтоне назвало заявления Белого дома о сроках «вторжения» на Украину вбросом и информационным давлением. В начале февраля в администрации США прекратили называть «вторжение» на Украину «неминуемым», чтобы не подавать неправильный сигнал.
Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск. Дипломат назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Рады Виктор Медведчук объяснил истерию о «вторжении» России проблемами в экономике Украины.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Эстонская разведка узнала новую дату «вторжения» России на Украину
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Служба эстонской внешней разведки на фоне не подтвердившихся слухов о готовящемся 15 и 16 февраля вторжении России на Украину перенесла дату «вторжения» на конец февраля.
В качестве причины, по которой наступление на Украину не произошло 16 февраля, авторы приводят якобы «неготовность армии России», передает РИА «Новости».
«По нашей оценке, российские вооруженные силы могут приступить к полномасштабной операции против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции потребуется только политическое решение», – поясняется в документе разведки Эстонии.
Кроме того, в Эстонии отметили, что действия России на собственной территории никак не скажутся на НАТО и странах Балтии. Тем не менее в разведывательном управлении напомнили о важности сдерживания Москвы при любом раскладе.
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил в интервью телеканалу France 24, что на этой неделе якобы существует возможность акта «военной агрессии» России против Украины.
Как сообщало американское издание Politico, в прошлую пятницу Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
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В Кремле оценили вероятность силовой операции Киева в Донбассе
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Высока вероятность, что Киев решится применить силу в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Такая вероятность высока, она реальна, и, к сожалению, мы уже все, всем миром были свидетелями того, что Киев начинал силовую операцию в Донбассе, то есть начинал гражданскую войну у себя в стране», – цитирует РИА «Новости» представителя Кремля.
Ранее в ЛНР заявили, что Вооруженные силы Украины разместили более 20 танков у подконтрольного Киеву поселка Подлесное у линии соприкосновения в Донбассе. Представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинский генеральный штаб создал план по вторжению на территорию донбасских республик.
Тем временем глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что украинская сторона начала подготовку к войне, ее боеспособные части сосредоточены на границе у линии разграничения в Донбассе.
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Шарий: Если завтра на Украине начнутся публичные расстрелы, никто ничего не скажет
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«Кокаиновый наркоман занимается явно не тем, чем должен заниматься президент. В стране колоссальнейшие проблемы, а он либо выдумывает новые праздники, либо «улучшает» санкции», – сказал газете ВЗГЛЯД медиаэксперт и политик Анатолий Шарий. В среду Зеленский своим указом ужесточил санкции против портала Шария и независимого онлайн-издания «Страна».
«Персональные санкции против меня, моей супруги и ее мамы были введены 20 августа прошлого года. Ресурс Sharij.net был заблокирован решением Совета по нацбезопасности и обороне и указом Зеленского. Теперь еще и «ужесточение», – отметил медиаэксперт и политик, основатель «Партии Шария» Анатолий Шарий.
«Единственное, что могу сказать – во главе этого государства стоит наркоман, и он сходит с ума при молчании всего мирового сообщества», – добавил Шарий.
Те люди на Западе, которые в свое время «вписывались», например, за основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и устраивали другие выборочные кампании протеста – молчат, когда украинская власть блокирует независимые медиаресурсы, отметил собеседник. «Похоже, что если завтра на Украине начнутся публичные расстрелы, никто ничего не скажет», – подчеркнул Шарий.
«Кокаиновый наркоман занимается явно не тем, чем должен заниматься президент. В стране колоссальнейшие проблемы. Уже ушли все инвестиции, государство разваливается, при этом его накачивают второсортным и третьесортным оружием – то, что поставляется, нельзя назвать оружием, а можно назвать металлоломом. В то же время людям нечем платить за коммунальные услуги. А человек, находящийся во главе государства, занимается тем, что либо выдумывает новые праздники, либо «улучшает» санкции, – подчеркнул собеседник. – Одну дорожку занюхал и придумал праздник единения какой-нибудь. Ввиду того, что у нас Северная Корея – 2, должны быть какие-то постоянные празднования, во имя великого кормчего. Вторую дорожку занюхал – и решил ужесточить санкции против «Шарий.нет». Иначе этот абсурд и безумие не объяснить».
В среду Владимир Зеленский своим указом внес изменения в пакеты санкций в отношении Анатолия Шария, его супруги Ольги Шарий, информагентства «Шарий.Нет», а также интернет-издания «Страна» (Strana.ua), сообщает ТАСС. Украинский президент предписал интернет-провайдерам блокировать все доступы к их информационным ресурсам.
«Зеленский решил сделать «Стране» подарок на день рождения нашего издания и расширил перечень санкций против нас. Он прописал в новом указе все зеркала нашего сайта и предписал провайдерам их блокировать», – говорится в сообщении в Telegram-канале издания Strana.ua. Впрочем, украинские провайдеры, хотя и далеко не все, и ранее блокировали ресурсы «Страны» «просто по звонку СБУ», отмечают авторы сообщения. Теперь власти решили дополнительно надавить на провайдеров, подчеркнули представители Strana.ua. «Это действительно признание нашей работы. Значит продолжают за ней следить. Значит боятся», – резюмируют авторы сообщения.
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The Sun изменила статью о времени «вторжения» России на Украину
Британское издание The Sun отредактировало статью о «вторжении» России на Украину, якобы запланированном на утро 16 февраля.
Отмечается, что ночь на 16 февраля «прошла без происшествий», передает RT.
«Холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным», – говорится в статье.
Ранее британские The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 03.00 по местному времени 16 февраля.
На минувшей неделе помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.
В тот же день президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля.
В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
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Побывавшая в Крыму украинская певица отказалась участвовать в «Евровидении»
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Украинская певица Алина Паш, которая ранее победила в отборочном конкурсе в Киеве, сняла свою кандидатуру после скандала с посещением Крыма в 2015 году.
«Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе «Евровидение». К сожалению. Мне действительно очень жаль», – написала певица в Instagram.
В посте девушка пожаловалась на угрозы в соцсетях, отметив, что не имеет команды пиарщиков, чтобы противостоять негативу и атаке.
Напомним, 12 февраля в Киеве прошел национальный финал отбора на «Евровидение-2022». Согласно результатам конкурса, победу одержала исполнительница Алина Паш с песней «Тени забытых предков». Но начался скандал – выяснилось, что Паш якобы нарушила условия участия, в частности посетила Крым в 2015 году и была внесена в базу сайта «Миротворец».
Скандал может стать причиной отстранения Украины от участия в конкурсе, так как Европейский вещательный союз может увидеть политизированность в этом случае.
Телеканал, проводивший конкурс, заявил, что нет доказательства того, что артистка нарушила правила отбора. Якобы Паш в 2015 году работала на частном мероприятии в Крыму и пересекала границу со стороны Украины.
Также был опубликован соответствующий ответ Госпогранслужбы, который телерадиокомпании передала артистка. Но в ведомстве отметили, что справку никому не выдавали. Сама певица добавила, что в России не выступала.
Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» в личных целях
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Официальный представитель МИД Мария Захарова обратилась к сотрудникам западных СМИ с просьбой предоставить ей график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск.
«Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и т.д. – огласите график наших «вторжений» на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск», – написала Захарова в Telegram.
Ранее британское издание The Sun отредактировало статью о «вторжении» России на Украину, якобы запланированном на утро 16 февраля.
До этого британские The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 03.00 по местному времени 16 февраля.
На минувшей неделе помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля.
В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
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В Британии присудили Путину победу над Западом
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Президент России Владимир Путин одержал геополитическую победу над Соединенными Штатами и Европой, говорится в редакционной статье британского издания The Telegraph.
Как считают авторы статьи, европейские государственные деятели отказались выступить единым фронтом против Москвы, претензии Брюсселя на важную роль на внешнеполитической арене оказались не обоснованны, а Соединенные Штаты ограничились воинственной риторикой, передает РИА «Новости».
«Киев увидел, как мало его союзники действительно готовы сделать ради него», – отмечается в материале. Россия, как говорится в публикации, одержала победу: Украину, скорее всего, не примут в НАТО, а «Северный поток – 2» готов к поставкам газа для Европы.
Ранее президент США Джо Байден пригрозил, что в случае «агрессии» против Украины Соединенные Штаты с союзниками введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустят запуска «Северного потока – 2» и создадут долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
В понедельник министры финансов «Группы семи» (G7) договорились о введении санкций против России в случае «вторжения» на Украину. В прошлую субботу помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия. Она назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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В Кремле заявили о надоевших угрозах США в адрес России
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Звучащие со стороны Вашингтона угрозы ввести санкции против России в случае «вторжения» на Украину уже порядком надоели, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Конечно, мы бы предпочли не слушать разные угрозы о том, что с нами будет, если мы чего-то там совершим, что не собираемся совершать. Эти угрозы, повторяемые как мантра на ежедневной основе, честно говоря, уже изрядно надоели», – передает его слова ТАСС.
Песков отметил, что гражданам России было бы приятнее слышать обращение президента США Джо Байдена без угроз.
«Наверное, в этом нет ничего предосудительного, и, наверное, можно приветствовать, что президент Соединенных Штатов Америки, одной из крупнейших стран мира, одного из мощнейших государств, действительно думает о российском народе. Это, наверное, должно нам импонировать», – сказал представитель Кремля.
«Если бы мы слышали обращение без угроз, то, наверное, российскому народу это гораздо больше бы импонировало», – добавил он.
В среду в ходе выступления в Белом доме президент США Джо Байден обратился к гражданам России, призвав их не считать США и НАТО врагами. Он также заявил, что Соединенные Штаты не стремятся дестабилизировать Россию.
Глава американской администрации также выступил с утверждением, что Соединенные Штаты «не метят» в народ России, не стремятся дестабилизировать Россию. «Гражданам России: вы не наш враг. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной», – заявил Байден.
Он также добавил, что в случае «агрессии» против Украины Запад введет против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустит запуска «Северного потока – 2» и создаст долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ.
Украинскую лыжницу заподозрили в нарушении антидопинговых правил
Международное агентство тестирования (ITA) сообщило о временном отстранении украинской лыжницы Валентины Каминской, которую заподозрили в нарушении антидопинговых правил.
В допинг-пробе 34-летней спортсменки нашли местеролон (анаболический стероид) и гептаминол (стимулянт). Тест она сдавала 10 февраля на Олимпийских играх в Пекине, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Теперь ей запрещено принимать участие в оставшихся стартах, об этом и о результатах теста, ее уже уведомили.
На текущих Играх Каминская стала 70-й в спринте, 79-й в гонке с раздельным стартом и 18-й в составе эстафетной команды.
До 2018 года Каминская представляла Белоруссию, для нее это третьи Олимпийские игры.
Напомним, ранее скандал начался после подозрительного допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой. Допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин.
Шаманов: Отвод одних наших войск от границы не исключает прибытия других
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«Генштаб четко спланировал действия наших войск на угрожаемых направлениях. В частности, в направлении Луганской и Донецкой народных республик. А сейчас проведенные мероприятия по срокам подошли к завершению», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, генерал Владимир Шаманов, комментируя отвод российских войск, принимавших участие в учениях неподалеку от украинской границы.
«Американцы знают наши нормативы, но, к сожалению, они уже столько «напридумывали» про эти учения, нагнали жути! Даже посольство из Киева эвакуировали. Не знаю, как они будут выкручиваться», – сообщил депутат Госдумы, генерал-полковник, Герой России Владимир Шаманов. Он рассказал, что в последнее время его близким родственникам звонили знакомые с Украины, встревоженные шумихой вокруг российских учений: «Я неоднократно просил им передать, что никакой войны не будет, что все могут спать спокойно. Дай Бог, чтобы мирное небо было и над нами, и над Украиной – братской нам страной».
«Что касается самих учений, то нам не надо ориентироваться, подстраиваться под мнение Запада по поводу отвода нашей бронетехники. Нам надо делать все, как у нас спланировано. Мы знаем, как и для чего проводятся учения на тех или иных операционных направлениях. У нас есть нормы и правила по подготовке и проведению подобных крупных мероприятий. А в последние годы у нас стало весьма значительным такое явление, как внезапные проверки, которые проводятся на уровне от командиров соединений и выше, вплоть до уровня Верховного главнокомандующего», – сказал Шаманов.
Депутат, который в прошлом возглавлял ВДВ, а также Главное управление боевой подготовки и службы войск Вооруженных сил, высоко оценил работу Генштаба по организации всей серии маневров – и «Союзной решимости», проходящей в Белоруссии, и учений Западного и Южного округов, проходивших на территории России. «Как военный, я хочу сказать: Генеральный штаб четко спланировал действия наших войск на угрожаемых направлениях: тех, что вызывают у нас озабоченность. В частности, в направлении Луганской и Донецкой народных республик. А сейчас проведенные мероприятия по срокам подошли к завершению», – пояснил генерал.
Шаманов также высоко оценил частичную мобилизацию, а точнее – военные сборы перед началом учений. «Эта мобилизация не предназначалась для полной проверки войск, но была проведена сегментарно. Надо прямо сказать: есть несущественные недостатки. Их надо будет учесть при проведении мероприятий в летний период обучения. Но в целом они были проведены на высоком уровне. И вообще, войска находятся в высокой степени готовности. Так что по итогам учений я бы поставил им твердую четверку», – подчеркнул Шаманов.
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Собеседник не считает, что риски для нашей национальной безопасности возрастут на фоне отвода войск в места постоянной дислокации. «Система так построена, что отвод одних войск не исключает прибытие других. У нас эшелонированная система. Мы же понимаем, что наши зарубежные «партнеры» могут попытаться спровоцировать нас именно на двух этих направлениях, которые я упомянул. Тем более, что они уже столько всего нарушили, что это дает нам моральное и профессиональное право выстраивать свою систему противоборства. Генерал-майор Игорь Конашенков в этой связи уже заявил о том, что у России есть свое видение, как мы будем действовать, если потребуется», – заверил депутат.
Напомним, в среду танковая армия Западного военного округа (ЗВО) начала марш в пункты постоянной дислокации. Как сообщили в Минобороны, после завершения плановых учений подразделения завершили погрузку танков и бронированной гусеничной техники на железнодорожные платформы и приступили к «совершению марша комбинированным способом» в пункты постоянной дислокации, то есть на расстояние около тысячи километров. По прибытии техника, как сообщается, будет обслужена и подготовлена к дальнейшим плановым учениям зимнего периода обучения. Подразделения Южного военного округа также начали возвращаться в пункты дислокации с учений из Крыма.
Возвращение подразделений Южного и Западного округов в места дислокации начались во вторник. Комплекс мероприятий оперативной подготовки, в которых участвуют все округа, флоты и ВДВ, завершится 20 февраля. В тот же день закончится и совместное российско-белорусское учение «Союзная решимость – 2022», начатое 10 февраля неподалеку от Бреста. Значительная часть сил для участия в этих маневрах была переброшена из Восточного военного округа России. На Западе эти и другие учения рассматривали как демонстрацию агрессивных намерений России, как угрозу вторжения на Украину с севера, востока и юга.
Как напоминает член экспертного клуба «Дигория» Михаил Кузнеченков, с завершением масштабных учений «Союзная решимость – 2022» «многосерийный сюжет вокруг эскалации российско-украинских отношений не заканчивается». «Так или иначе угроз для национальной безопасности России за период проведения военных сборов меньше не стало. И, к сожалению, единственный гарант неприкосновенности суверенных российских территорий и российских граждан за ее номинальными пределами – это армия, которая и была успешно мобилизована посредством проведения военных сборов», – сказал Кузнеченков.
Министерству обороны, уверен эксперт, необходимо предусмотреть все возможные сюжеты, связанные с потенциальной эскалацией вблизи наших границ. «Самой эффективной реакцией станет дальнейшее расширение присутствия российских военных вблизи территорий потенциального конфликта», – подытожил Кузнеченков.
Пентагон пожаловался на перехваты Россией своих самолетов над Средиземным морем
США сообщили России о «взаимодействие» военных самолетов над Средиземным морем, заявили в Пентагоне.
«Пока никто не пострадал, подобные взаимодействия могут привести к просчетам и ошибкам с опасными последствиями», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу американского военного ведомства.
В релизе говорится, что якобы три самолета ВМС США P-8A подвергались «перехватам» со стороны российских самолетов.
В Минобороны России ранее заявляли, что все полеты ВКС России выполняются строго по плану в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.
Ранее сообщалось, что в начале февраля российские военные самолеты пролетели в рамках учений по поиску и обнаружению подводных лодок над Атлантикой. Их сопровождали норвежские и британские истребители.
Сенаторы указали на лицемерие Байдена в обращении к россиянам
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«Слова Байдена о том, что США и НАТО не являются угрозой для России, – лицемерие, потому что наша страна указана в их доктринальных документах как враг», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее президент США заявил, что не считает россиян врагами Америки.
«Довольно странно говорить о том, что россияне не враги для США, и одновременно вводить экономические санкции, которые бьют по всей стране и сдерживают экономическое развитие России», – пояснил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Кроме того, по его словам, Байден «повел себя как владыка мира, напрямую обращаясь к народу России, отделяя людей от избранной ими власти». «В целом этому обращению верить не приходится», – резюмировал парламентарий.
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД также указал на противоречивость в словах Байдена, поскольку нельзя одновременно грозить россиянам санкциями и говорить, что они – не враги.
Кроме того, сенатор напомнил, что в действующем законе США PL115-44 от августа 2017 года ясно указано: «Россия – противник Америки». «Байден невольно напоминает матерого убийцу, который приговаривает жертве: «Не бойся, я тебя не больно зарежу», – отметил Климов в своем телеграм-канале.
Парламентарий также подчеркнул, что «Россия – единственная держава, которую США смертельно боятся», и что США – единственное государство, уничтожавшее людей атомными бомбами и развязавшее с 1945 года множество войн на Земле.
«Это Москва предложила Вашингтону в декабре 2021 года план перехода к мирному сосуществованию, а Вашингтон до сих пор уворачивается от четких ответов, но продолжает пугать мир фантазиями об агрессивных русских, нашей «войной с Украиной», которой прямо управляет с 2014 года, и нагло лезет во внутренние дела России», – заметил политик.
Сенатор также отметил, что обращение американского лидера к народу чужой ему страны можно трактовать как вмешательство во внутренние дела. «Байден бы лучше со своими избирателями разобрался, а то они его уже лишили былой поддержки», – резюмировал парламентарий.
Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты и НАТО не являются угрозой для России, США не стремятся дестабилизировать Россию, «граждане России, вы нам не враги».
«Позвольте выразиться четко по поводу того, чего мы не делаем. Соединенные Штаты и НАТО не являются угрозой России. Украина не угрожает России. У США и у НАТО нет ракет на Украине. У нас нет планов их там размещать», – сказал американский лидер.
Глава американской администрации также выступил с утверждением, что Соединенные Штаты «не метят» в народ России, не стремятся дестабилизировать Россию. «Гражданам России: вы не наш враг. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной», – заявил Байден.
Вместе с этим глава американской администрации подчеркнул, что США «готовы решительно ответить в случае, если Россия нападет на Украину, и это до сих пор остается очень вероятным».
По его словам, новые санкции Запада против России могут ударить по Соединенным Штатам и привести к росту цен на топливо, но американский народ понимает, что «за защиту демократии и свободы приходится платить».
Запад введет против России «мощные санкции» в сфере экспортного контроля и финансов, остановит «Северный поток – 2» в случае агрессии против Украины, добавил американский лидер.
Сенат Конгресса США также предупредил, что готов полностью подержать немедленное введение санкций в отношении России в случае эскалации напряженности вокруг Украины. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Демократической и Республиканской партий в верхней палате американского законодательного органа. В документе подчеркивается, что в случае «нарушения суверенитета Украины Россия должна заплатить высокую цену», сообщает ТАСС.
В свою очередь американские СМИ пишут, что администрации Байдена пока не удалось согласовать с союзниками Вашингтона некоторые вопросы, касающиеся возможного введения санкций против России в случае обострения ситуации вокруг Украины.
Стоит отметить, что западные власти и СМИ несколько раз называли и затем сами переносили «день вторжения» российских войск на Украину. Последней датой указывалось 16 февраля.
Москва постоянно указывает на абсурдность утверждений о существовании таких планов. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к «средствам массовой дезинформации США и Британии» – Bloomberg, The New York Times, The Sun и т. д., с просьбой «огласить график наших «вторжений» на предстоящий год». «Хотелось бы спланировать отпуск», – написала дипломат в своем телеграм-канале.
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Захарова ответила постпреду США при ООН «как женщина женщине»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила постпреду США при ООН Линде Томас-Гринфилд на требование предоставить доказательства того, что Россия не собирается вторгаться на Украину.
«Дорогая Линда, скажу как женщина женщине: даже когда есть потенциал, желание вторжения не возникает автоматически», – написала дипломат в своем Telegram.
На минувшей неделе помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля.
В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
Зеленский ужесточил санкции против украинского блогера Анатолия Шария и его жены
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Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ о введении санкций в отношении блогера Анатолия Шария и членов его семьи, а также издания «Страна». Указ опубликован в среду на сайте украинского лидера.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года «О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», – цитирует документ ТАСС.
Согласно тексту решения, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) внес изменения в пакеты санкций в отношении Анатолия Шария и Ольги Шарий, а также ООО «Информационное агентство «Шарий.Нет».
Также санкции ужесточены против украинского издания «Страна». «Зеленский решил прописать в указе все зеркала нашего сайта и предписал провайдерам их блокировать. Впрочем, провайдеры, но далеко не все, и ранее их блокировали без всякого указа, просто по звонку СБУ», – говорится в заявлении издания. Там считают, что решение свидетельствует о попытке власти «дополнительно надавить на провайдеров».
Ранее Шарий высказался о введенных против него и его родственников санкций СНБО, пообещав бороться с родственниками президента Владимира Зеленского.
Напомним, Совет нацбезопасности и обороны Украины ранее одобрил введение санкций против лидера «Партии Шария» Анатолия Шария, против двух других членов этой партии, включая супругу Шария Ольгу. Также санкции введены против главного редактора сайта «Страна.ua» Игоря Гужвы.
Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что санкции против Шария введены в связи с «противоправной деятельностью».
В Совфеде пообещали ответить Киеву на вторжение Украины в Донбасс
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Россия не бросит своих граждан в ДНР и ЛНР и в случае вторжения украинской армии, ответ будет соразмерен масштабам агрессии и возникшей военно-политической обстановки, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Парламентской газете».
«В непризнанных республиках живут многие тысячи российских граждан. Очевидно, что в случае вторжения вооруженных сил Украины мы их в беде не бросим, в обиду не дадим. Сделаем все необходимое, чтобы защитить. Естественно, наш ответ будет соразмерен масштабам агрессии, возникшей военно-политической обстановки», – передает РИА «Новости» слова Матвиенко.
Россия вынуждена принять весь комплекс мер, в том числе военного характера, в ситуации, когда идет накачка Украины наступательным оружием, а у российских границ создаются очаги напряженности, заявила также спикер.
При этом Матвиенко подчеркнула, что в России никто не хочет войны ни с Украиной, ни с кем бы то ни было еще. «Для старшего поколения, выросшего в советское время, для меня лично, сама мысль о войне с украинским народом просто кощунственна. Для руководства страны, поверьте, тоже», - добавила она.
Объективных оснований для обвинения России в агрессивных намерениях нет, отметила спикер Совфеда. «И не удивительно, что тема нападения на Украину, которая в последние недели нагнетается Западом с особой силой, не имеет под собой никакой доказательной базы. Одни только сплошные измышления», – сказала Матвиенко.
Во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент России, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса. Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом. Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина готовит против Донбасса два основных удара.
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